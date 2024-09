Le crash du Bitcoin est-il bon pour les investisseurs ?

En juin 2022, le marché de la cryptographie a connu l'un de ses plus gros crashs de l'histoire récente. Bitcoin et presque toutes les autres crypto-monnaies ont vu leurs prix les plus bas depuis plus d'un an, ce qui a naturellement provoqué beaucoup de panique sur le marché. Cependant, certaines personnes pensent que ce crash pourrait être bon pour les futurs investisseurs.

Pourquoi le crash s'est-il produit ?

Avant de passer à la façon dont ce crash actuel pourrait aider les investisseurs, examinons pourquoi le crash s'est produit en premier lieu. L'inflation aux États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis des décennies tout au long de 2022, ce qui n'a fait qu'empirer une fois que la Russie a envahi l'Ukraine. En réponse, la Réserve fédérale américaine a décidé de relever les taux d'intérêt de 0,5 %, ce qui est la plus forte hausse que les États-Unis aient connue depuis près de 2 décennies.





Cela a un effet désastreux sur les crypto-monnaies, y compris Bitcoin. Des taux d'intérêt plus élevés signifient que les gens seront moins susceptibles d'investir dans des actifs volatils comme la cryptographie, c'est pourquoi de nombreux investisseurs ont commencé à vendre aussi vite qu'ils le pouvaient.





En conséquence, l'ensemble du marché de la cryptographie s'est effondré. Bitcoin, Ethereum et Binance ont tous perdu 40 % de leur valeur. D'autres cryptos n'ont pas eu autant de chance, et ils se sont écrasés si fort qu'ils ont dû être retirés de la liste de presque tous les échanges de crypto. Le pic de Bitcoin en avril 2022 était d'environ 41 000 $, mais peu de temps après l'annonce de la hausse des taux d'intérêt en mai, le prix du Bitcoin s'est effondré à environ 28 000 $.





De toute évidence, quiconque a déjà investi un dollar dans Bitcoin était inquiet. Un accident comme celui-ci est sans précédent, même dans les pires moments.





Cependant, Bitcoin n'était pas vraiment "condamné". Pour cela, je vais faire une comparaison avec LUNA, qui était l'un des 5 plus grands cryptos au monde par capitalisation boursière avant le crash. LUNA se négociait à environ 80 $ début mai 2022, mais voulez-vous savoir où en était son prix après la hausse des taux d'intérêt ?





Moins de 1 centime . LUNA a perdu 99,99% de toute sa valeur en quelques jours, et elle a été retirée de tous les échanges cryptographiques auxquels vous pouvez penser. Lorsque vous comparez le "crash" de Bitcoin à LUNA, cela ne semble soudainement plus aussi dévastateur qu'avant.





Mais quand même, j'ai entendu beaucoup de gens dire que Bitcoin est "dû" à un crash de type LUNA et que la seule raison pour laquelle il ne s'est pas écrasé est qu'il est beaucoup plus gros. Mais ce n'est toujours pas vrai. Si tel était le cas, nous aurions dû voir Bitcoin tomber à zéro au moins maintenant .





Mais c'est le problème - nous ne l'avons pas fait. Au lieu de cela, nous avons vu Bitcoin atteindre un prix certes bas de 28 000, mais ensuite, il a commencé à monter à 29 000, 30 000 et même 31 000 avant de redescendre à 18 000. Ce n'est en aucun cas la plus grande reprise au monde, mais cela montre que Bitcoin n'est pas en danger immédiat.





C'est parce que Bitcoin ne baisse pas constamment. Il a chuté à cause du choc initial des taux d'intérêt, mais à tout le moins, il n'a pas baissé plus que cela. À l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de chances que la valeur de Bitcoin augmente au lieu de baisser. Le prix bas du Bitcoin est également extrêmement attractif pour les investisseurs en ce moment.





Ils savent quel genre de prix Bitcoin est capable d'atteindre avec juste ce qu'il faut de battage autour de lui, et ils veulent capitaliser sur ces prix bas avant qu'il ne soit trop tard.





De plus, même si le crash de Bitcoin était assez grave, il ne l' était pas non plus , dans un sens. Pour avoir une meilleure idée de ce que je veux dire, nous devons remonter à 2021. Bitcoin a atteint un prix de plus de 60 000 $ pour la première fois en mars 2021. Cela semblait presque imparable à ce moment-là, mais en mai, Elon Musk a annoncé qu'il ne prendrait plus en charge Bitcoin sur ses plateformes, ce qui a conduit à une réaction en chaîne qui a provoqué un crash massif sur le marché de la cryptographie dans son ensemble.





En mai de cette année-là, le prix de Bitcoin était tombé à environ 29 000 $ à son plus bas. Cependant , une déclaration d'Elon Musk ne vaut pas vraiment plus que la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. En fait, beaucoup de gens s'attendaient à ce que cette annonce tue littéralement Bitcoin puisqu'il s'agissait d'une affaire beaucoup plus importante.





Mais ce n'était pas le cas. Lors du crash de 2021, Bitcoin est passé de 58 000 $ à 31 000 $ en quelques jours. En comparaison, lors du crash de 2022, Bitcoin est passé de 41 000 $ à 28 000 $. C'est, par tous les moyens, un crash beaucoup plus petit en comparaison. Le fait que le prix du Bitcoin ait quand même réussi à se maintenir malgré les tensions et le stress montre à quel point les investisseurs croient encore au Bitcoin. Donc, si nous devions de toute façon prendre la priorité passée comme exemple, que s'est- il passé après le crash initial ?





Eh bien, Bitcoin a continué de baisser de plus en plus jusqu'à la mi-juillet. C'est aussi quelque chose que nous ne voyons pas aujourd'hui. Environ une semaine après le crash, Bitcoin a lentement commencé à s'améliorer légèrement presque tous les jours.





Cependant, après la mi-juillet, le prix de Bitcoin a soudainement augmenté. Pour le reste de l'année, Bitcoin a connu beaucoup de hauts et de bas, mais son prix a atteint son niveau record de plus de 67 000 $ en novembre 2021. Le pic s'est produit après le crash, et ce malgré le fait qu'aucun grand des modifications ont été apportées. Elon Musk était encore presque complètement dissocié de la crypto, et il ne semblait pas qu'il allait changer d'heure de si tôt.





Alors, qu'est-ce qui a causé ce pic? Rien, vraiment. Ce qui s'est réellement passé, c'est que les gens ont surmonté la déclaration initiale. Ils ont cessé de s'en soucier.





À l'ère d'Internet, les gens ont la capacité d'attention d'un poisson rouge. Même s'il y avait une raison derrière le crash, les gens ont rapidement oublié la raison et ont recommencé à investir dans la crypto quelques mois plus tard. De plus en plus d'investisseurs en crypto ont commencé à apparaître vers la fin de cette année également, et ce malgré tous les revers auxquels le marché de la crypto a été confronté.





Mais qui a le plus profité de ces pics ? Les personnes qui ont investi dans Bitcoin alors qu'il était au pire . Après tout, Bitcoin a réussi non seulement à récupérer, mais aussi à donner plus du double du retour sur investissement. C'était vraiment quelque chose d'un film, et cela nous donne une très bonne leçon sur ce que nous pouvons attendre de Bitcoin dans les mois à venir.

https://www.youtube.com/watch?v=IYeMS1r5nwE





Comme je l'ai déjà mentionné, le crash actuel de Bitcoin n'est pas aussi grave que le précédent. La raison pour laquelle le marché est dans une telle panique est principalement due à LUNA. Mais il est important de comprendre que LUNA et Bitcoin sont deux crypto-monnaies complètement différentes.





LUNA s'est écrasé parce que Terra n'a pas été en mesure de garder son ancrage avec l'USD. Bitcoin n'est lié à rien. C'est toujours l'un des actifs les plus décentralisés dans lesquels n'importe qui peut investir aujourd'hui. La méfiance envers LUNA a évidemment affecté les prix de la cryptographie à tous les niveaux, y compris Bitcoin, mais cela ne va pas durer éternellement.





C'est pourquoi, à mon avis, Bitcoin est sur le point de faire un rebond massif dans les mois à venir. Tout comme la façon dont les gens ont surmonté la dissociation d'Elon Musk avec la crypto en 2021, les gens finiront par surmonter la hausse des taux d'intérêt et le crash de LUNA en 2022. Ce n'est qu'une question de temps avant que le monde ne passe à la prochaine grande controverse, et chaque fois que cela se produit, vous pouvez être sûr que Bitcoin verra une augmentation massive du prix.





Mais il y a une autre raison pour laquelle Bitcoin pourrait simplement récupérer. Vous voyez, tout comme la controverse n'est pas permanente, les taux d'intérêt non plus. Ce niveau d'inflation est causé par des événements extraordinaires, comme l'invasion russe. Finalement, les marchés mondiaux vont se stabiliser, les prix vont baisser et les taux d'intérêt vont également baisser.





Cela m'amène à la prochaine grande raison pour laquelle le prix du Bitcoin pourrait monter en flèche - des taux d' intérêt plus bas à l'avenir. Cela finira par arriver, c'est presque une garantie. Il n'y a aucun moyen pour l'économie américaine de supporter des taux d'intérêt élevés comme ceux-ci pendant une période prolongée. Les investisseurs vont être à l'affût chaque fois qu'il semble que les taux d'intérêt vont à nouveau baisser, et quand cela se produira finalement, ils vont mettre chaque dernier dollar dans Bitcoin.





À ce stade, Bitcoin s'est avéré être un investissement capable de résister à des périodes difficiles. Cela ne fera qu'améliorer sa réputation d'investissement. Même si un jour viendrait peut-être que Bitcoin pourrait être détrôné en tant que roi de la crypto par Ethereum (ou toute autre crypto, d'ailleurs).





Il semble vraiment que Bitcoin s'accroche à sa place au sommet de l'échelle de la cryptographie pendant un peu plus longtemps. Mais bien sûr, rien de tout cela n'est confirmé, nous devrons donc simplement attendre et voir ce qui se passera dans les deux prochains mois.





