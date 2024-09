Histoires étonnantes de super-science Janvier 1931, par Histoires étonnantes fait partie de la série de billets de blog de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . VOL. V, n° 1 - Le côté obscur d'Antri

"Voici l'un de ceux qui vivent dans les ténèbres."

Le côté obscur d'Antri

Par Sewell Peaslee Wright

Un officier du Special Patrol Service est venu me voir l'autre jour. C'était un jeune homme très sûr de lui et très bon envers un vieillard.

Il faisait une monographie, dit-il, pour son propre amusement, sur les premières formes de nos armes offensives et défensives actuelles. Pourrais-je lui parler des premières sphères Deuber, des premiers rayons désintégrateurs et des bombes atomiques rudimentaires que nous avons essayées lorsque je suis entré dans le Service ?

Je pourrais, bien sûr. Et j'ai fait. Mais un homme la mémoire ne s'améliore pas au cours d'un siècle d'années terrestres. Nos scientifiques n'ont pas été en mesure de garder le cerveau d'un homme aussi frais que son corps, malgré tous leurs progrès tant vantés. Il y a beaucoup de choses que ces penseurs profonds, dans leurs grands laboratoires, ne savent pas. L'univers entier leur attribue le mérite de ce qui a été fait, mais les hommes d'action qui ont réalisé les idées - mais je m'éloigne de mon jeune officier impertinent.

Il m'a écouté avec intérêt et tolérance. De temps en temps, il m'aidait, quand ma mémoire me faisait défaut sur un petit détail. Il semblait avoir une très bonne connaissance théorique du sujet.

"Il semble impossible", a-t-il commenté, lorsque nous avons parcouru le terrain qu'il avait décrit, "que le Service ait pu faire son travail avec des armes aussi rudimentaires et non développées, n'est-ce pas?" Il sourit d'une manière supérieure, comme pour impliquer que nous avions probablement fait de notre mieux, dans les circonstances.

Je suppose que je n'aurais pas dû laisser son attitude m'irriter, mais je suis un vieil homme et ma vie n'a pas été facile.

«Jeune», ai-je dit – comme beaucoup de personnes âgées, je préfère la conversation parlée – «à l'époque, le Service était handicapé à tous points de vue. Nous manquions d'armes, nous manquions d'instruments, nous manquions de soutien populaire et de soutien. Mais nous avions des hommes, à cette époque, qui faisaient leur travail avec les outils qui étaient à portée de main. Et nous l'avons bien fait.

"Oui Monsieur!" dit le jeune à la hâte – après tout, un commandant à la retraite du Special Patrol Service mérite un certain respect, même de la part de ces jeunes guillerets – « Je le sais, monsieur. Ce sont les efforts d'hommes comme vous qui nous ont donné les fières traditions que nous avons aujourd'hui.

"Eh bien, ce n'est pas vrai," je l'ai corrigé. « Je ne suis pas si vieux que ça. Nous avions un bel ensemble de traditions quand je suis entré dans le Service, fiston. Mais nous avons fait notre part pour les faire perdurer, je vous l'accorde.

« Rien de moins qu'un succès complet », a cité le garçon presque avec révérence, en donnant l'ancienne devise de notre service. "C'est une belle tradition à laquelle aspirer un corps d'hommes, monsieur."

"Vrai. Vrai." La sonnerie dans la voix du garçon ramena des souvenirs. C'était une fière devise; aussi vieux que je sois, les mots apportent un frisson même maintenant, un frisson comparable seulement à celui qui vient de voir la vieille Terre gonfler hors de l'obscurité de l'espace après des jours de vide extérieur. La Vieille Terre, avec ses nuages blancs vaporeux et ses larges mers... Oh, je sais que je suis provincial, mais c'est une autre chose qui doit être pardonnée à un vieil homme.

« J'imagine, monsieur, dit le jeune officier, que vous pourriez raconter plus d'une histoire étrange sur le service et les sacrifices que les hommes ont faits pour garder cette devise la fierté dont elle est aujourd'hui.

"Oui," lui ai-je dit. "Je pourrais faire ça. Je l'ai fait. C'est mon métier, maintenant que je suis retraité du service actif. JE-"

« Vous êtes historien ? il a rompu avec impatience.

IFORGAVEZ-lui l'interruption. Je me souviens encore de ma propre jeunesse plutôt impétueuse.

"Est-ce que j'ai l'air d'un historien ?" Je crois que j'ai souri en lui posant la question et lui ai tendu la main. Ce sont de grandes mains brunes, durcies par le travail, tachées et tirées par de vieilles brûlures à l'acide et la morsure du feu électrique bleu. De mon temps, nous travaillions avec des outils rudimentaires en effet ; outils qui ont laissé leur marque sur l'ouvrier.

"Non. Mais-"

J'ai écarté l'explication.

« Les historiens traitent des faits, des réalisations, des dates et des lieux et des noms de grands hommes. J'écris - le peu que j'écris - sur les hommes et les grandes aventures, afin qu'en cette époque de douceur et de douceur de vivre, quelques-uns qui lisent mes gribouillis puissent vivre avec moi ces jours où les mondes de l'univers étaient étrangers les uns aux autres, et il y avait beaucoup de nouvelles choses à découvrir et à admirer.

"Et je parie, monsieur, que vous trouvez beaucoup de plaisir dans le travail", a commenté le jeune homme avec un degré de perspicacité que je ne lui avais pas crédité.

"Vrai. Au fur et à mesure que j'écris, des visages oubliés me regardent à travers les brumes des années, et des voix fortes et amicales m'appellent du passé..."

"Ce doit être merveilleux de revivre les vieilles aventures", s'empressa de dire le jeune officier. La jeunesse a toujours peur des sentiments chez les personnes âgées. Pourquoi cela devrait être, je ne sais pas. Mais c'est ainsi.

Le garçon... j'aurais aimé avoir noté son nom ; Je lui prédis un avenir dans le Service – je me laissai tranquille, alors, avec les pensées qu'il avait suscitées dans mon esprit.

VIEUX visages… vieilles voix. Les vieilles scènes aussi.

Mondes étranges, peuples étranges. Cent, mille langues différentes. Des hommes qui n'arrivaient qu'à mes genoux, et des hommes qui s'élevaient à dix pieds au-dessus de ma tête. Des créatures - possédant tous les attributs des hommes sauf la forme physique - qui n'appartenaient qu'aux royaumes cauchemardesques du sommeil.

Le bien le plus précieux d'un vieil homme : ses souvenirs. Un visage se referma sur les souvenirs floqués ; le visage d'un homme que j'avais connu et aimé plus qu'un frère il y a tant d'années – mon Dieu, combien d'années !

Anderson Croy. Cherchez dans tous les documents volumineux des historiens barbus, et vous ne trouverez pas son nom. Aucune grande figure de l'histoire n'était cet ami à moi; juste un obscur officier sur un obscur vaisseau du Special Patrol Service.

Et pourtant il y a un peuple qui lui doit son existence même.

Je me demande s'ils l'ont oublié ? Cela ne me surprendrait pas.

La mémoire de l'univers n'est pas une chose fiable.

ANDERSON CROY était, comme la plupart des officiers du Special Patrol Service, originaire de la Terre.

Ils avaient essayé de faire de lui un amateur de formules aux épaules voûtées, mais il n'était pas l'étoffe à partir de laquelle les bons scientifiques sont moulés. Il était jeune, quand je l'ai connu pour la première fois, et fort ; il avait de doux yeux bleus et un sourire rapide. Et il avait un beau courage d'acier qu'un homme pouvait aimer.

J'étais alors aux commandes de l' Ertak , mon deuxième navire. J'ai hérité d'Anderson Croy avec le navire, et je l'ai aimé dès la première fois que j'ai posé les yeux sur lui.

Si je me souviens bien, nous avons travaillé ensemble sur l' Ertak pendant près de deux ans, heure de la Terre. Nous avons traversé des endroits difficiles ensemble. Je me souviens de notre expérience, peu de temps après avoir pris le contrôle de l' Ertak , sur la monstrueuse planète Callor, dont les habitants minuscules et doux ont été attaqués par des choses étranges et insipides qui leur sont tombées dessus depuis la solidité de la calotte polaire, et—

Mais je m'écarte de l'histoire que je souhaite raconter ici. L'esprit d'un vieil homme est une chose faible et fatiguée qui vacille et se tortille d'un côté à l'autre ; comme un navire usé, il est difficile de garder le cap.

Nous étions dans l'une de ces longues patrouilles monotones, longeant les frontières extérieures de l'univers connu, qui étaient, à cette époque, avant la construction de toutes les nombreuses stations que nous avons aujourd'hui, une partie redoutée de la routine du Service de patrouille spéciale. .

Pas une seule fois nous n'avions atterri pour nous dégourdir les jambes. Ralentir jusqu'à la vitesse atmosphérique a pris du temps, et nous étions sur un programme qui ne permettait pas de perdre même quelques minutes. Nous nous sommes approchés des différents mondes juste assez près pour rapporter et recevoir l'assurance que tout allait bien. Une vie de chien, mais une partie du jeu.

MON journal a montré près d'une centaine de rapports "Tout va bien", si je me souviens bien, lorsque nous avons glissé jusqu'à Antri, qui était, en ce qui concerne la taille, l'un de nos plus petits ports d'escale.

Antri, pourrais-je ajouter, pour le bénéfice de ceux qui ont oublié leurs cartes de l'univers, est un satellite de A-411, qui, à son tour, est l'un des plus grands corps de l'univers, et à la fois inhabité et inhabitable. Antri est un peu plus grand que la lune, le satellite de la Terre, et considérablement plus éloigné de son corps de contrôle.

« Signalez notre présence, monsieur Croy », ordonnai-je avec lassitude. "Et s'il vous plaît, demandez à M. Correy de surveiller attentivement le compteur d'attraction." Ces énormes corps tels que A-411 ne sont pas des compagnons agréables à des vitesses spatiales. Quelques minutes d'ennuis - les vaisseaux spatiaux causaient des ennuis, à l'époque - et vous avez fondu comme une goutte de soudure lorsque vous avez heurté la ceinture atmosphérique.

"Oui Monsieur!" Il n'y a jamais eu de jeune officier plus vif que Croy.

Je me penchai sur mes tables, élaborant notre position et traçant notre route pour la prochaine période. En quelques secondes, Croy était de retour, ses yeux bleus brillants.

« Monsieur, une urgence est signalée sur Antri. Nous devons faire toute la vitesse possible, à Oreo, leur ville gouvernante. Je suppose que c'est très important.

"Très bien, monsieur Croy." Je ne peux pas dire que la nouvelle n'était pas la bienvenue. La monotonie tue les jeunes hommes. « Faites inspecter et tester les générateurs de rayons du désintégrateur. Éteignez la montre ci-dessous de manière à ce que nous puissions avoir tout le monde en service à notre arrivée. S'il y a urgence, nous y serons préparés. Je serai avec M. Correy dans la salle de navigation ; s'il y a d'autres communications, retransmettez-les-moi là-bas.

Je me suis précipité jusqu'à la salle de navigation et j'ai donné ses ordres à Correy.

"Ne réduisez pas la vitesse jusqu'à ce que ce soit absolument nécessaire", ai-je conclu. « Nous avons un appel d'urgence d'Antri, et les minutes peuvent être importantes. Combien de temps faites-vous pour Oreo ? »

« Environ une heure à l'ambiance ; disons une heure de plus pour s'installer en ville. Je crois que c'est à peu près ça, monsieur.

J'ai hoché la tête, fronçant les sourcils vers les cartes jumelles, avec leurs lumières doucement brillantes, et me suis tournée vers le disque de télévision, prenant Antri sans difficulté.

Bien sûr, à l'époque, nous avions les disques énormes et encombrants, leurs faces protégées par un capot, qui ne conviendraient désormais qu'aux pièces de musée. Mais ils ont très bien fait leur travail, et j'ai fouillé Antri avec soin, à différentes distances, à la recherche de tout signe de perturbation. Je n'en ai trouvé aucun.

La partie sombre, bien sûr, je ne pouvais pas pénétrer. Antri a une partie de son visage qui est tournée à jamais de son soleil, et une moitié qui est baignée de lumière perpétuelle. La longue zone crépusculaire était inhabitée, car les habitants d'Antri sont une race aimant le soleil, et leurs villes et villages n'apparaissaient que dans les zones lumineuses du soleil perpétuel.

Juste au moment où nous avons réduit à la vitesse atmosphérique, Croy a envoyé un message

« Le Conseil d'administration fait savoir que nous devons nous asseoir sur la plate-forme au sommet de la salle du gouvernement, le grand bâtiment blanc carré au centre de la ville. Ils disent que nous n'aurons aucune difficulté à le localiser.

Je l'ai remercié et lui ai ordonné de se tenir prêt pour d'autres messages, le cas échéant, et j'ai pris la ville lointaine d'Oreo sur mon disque de télévision.

IL n'y avait aucun doute sur le bâtiment que Croy avait mentionné. Il se détachait de la ville qui l'entourait, frais et blanc, ses puissantes colonnes scintillant comme du cristal au soleil. Je pouvais même distinguer la plate-forme d'atterrissage, légèrement surélevée au-dessus du toit sur des arcs en forme d'araignée de métal argenté.

Nous filâmes droit vers la ville à une fraction de la vitesse spatiale, mais l'aiguille de la jauge de température de surface se glissa lentement vers la ligne rouge qui marquait le dangereux point incandescent. Je vis que Correy, en bon officier de navigation qu'il était, surveillait la jauge d'aussi près que moi, et ne dit donc rien. Nous savions tous les deux que les Antriens n'auraient pas envoyé d'appel à l'aide à un navire du Special Patrol Service s'il n'y avait pas eu une véritable urgence.

Correy avait fait une bonne supposition en disant qu'il faudrait environ une heure, après être entré dans l'enveloppe gazeuse d'Antri, pour atteindre notre destination. Ce n'était que quelques minutes – l'heure de la Terre, bien sûr – de moins que cela lorsque nous nous sommes installés doucement sur la plate-forme d'atterrissage.

Un groupe de six ou sept Antrians, dignes vieillards, vêtus de courtes robes blanches à ceinture lâche que nous avons trouvées être leur costume universel, nous attendaient à la sortie de l' Ertak , dont les côtés lisses et lisses brillaient d'un rouge terne.

« Vous vous êtes dépêchés, et c'est bien, messieurs, dit le porte-parole du comité. "Vous trouvez Antri dans un besoin urgent." Il parlait la langue universelle, et la parlait doucement et parfaitement. "Mais vous me pardonnerez de vous saluer avec ce qui est, par nécessité, le plus élevé dans mon esprit, et dans l'esprit de ceux-ci, mes compagnons.

"Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Antri et de vous présenter ceux qui vous adressent ces salutations." Rapidement, il parcourut une liste de noms, et chacun des hommes s'inclina gravement en reconnaissance de nos salutations. Je n'ai jamais observé de peuple plus courtois ni plus courtois que les Antriens ; leurs manières sont aussi belles que leurs visages.

Enfin, leur porte-parole s'est présenté. Bori Tulber, il s'appelait, et il avait l'honneur d'être le maître du Conseil - le directeur général d'Antri.

Une fois les présentations terminées, le comité conduisit notre petit groupe vers un petit ascenseur cylindrique qui nous laissa tomber, rapidement et silencieusement, sur un coussin d'air, au niveau de la rue du grand bâtiment. À travers un couloir large et brillant, nos conducteurs nous ont conduits et se sont tenus à l'écart devant un portail massif à travers lequel dix hommes auraient pu marcher de front.

Nous nous trouvâmes dans une grande chambre avec un plafond voûté de métal clair et luisant. Au fond de la pièce se trouvait une tribune surélevée, flanquée de chaque côté par d'énormes masses complexes de statues, d'une pierre crémeuse et translucide qui brillait comme d'une lumière intérieure. Des rangées de sièges en hémicycle, chacune avec son bureau sculpté, surmonté de nombreuses commandes électriques, occupaient tout l'espace au sol. Aucun des sièges n'était occupé.

"Nous avons dispensé le Conseil de nos délibérations préliminaires", a expliqué Bori Tulber, "parce qu'un si grand corps est difficile à manier. Mes compagnons et moi-même représentons les chefs de secrétariat des différents départements du Conseil, et nous sommes habilités à agir. Il nous conduisit à travers la grande salle du conseil et dans une antichambre joliment décorée et meublée de fauteuils extrêmement confortables.

"Asseyez-vous, messieurs", suggéra le Maître du Conseil. Nous avons obéi en silence, et Bori Tulber se tenait devant, regardant pensivement dans le vide.

"Je ne sais pas par où commencer," dit-il lentement. "Vous les hommes en uniforme savez, je suppose, mais peu de ce monde qui est le nôtre. Je suppose que je ferais mieux de commencer loin en arrière.

« Puisque vous êtes des navigateurs de l'espace, sans doute, vous savez qu'Antri est un monde divisé en deux parties ; l'un de nuit perpétuelle, et l'autre de jour perpétuel, dû au fait qu'Antri ne tourne qu'une fois sur son axe pendant le cours de son circuit de son soleil, présentant ainsi toujours la même face à notre luminaire.

« Nous n'avons pas de jour et de nuit, comme il en existe sur d'autres sphères. Il n'y a pas d'heures fixes pour travailler, dormir ou se divertir. La mesure du travail d'un homme est la mesure de son ambition, ou de sa force, ou de son désir. Il en est ainsi aussi de son sommeil et de ses plaisirs. C'est – cela a été – un arrangement très agréable.

« Le nôtre est un pays fertile, et notre peuple vit très longtemps et très heureux avec peu d'effort. Nous avons cru que le nôtre était de tous les mondes le plus proche de l'idéal ; que rien ne pouvait troubler la paix et le bonheur de notre peuple. Nous nous sommes trompés.

« IL y a un côté sombre chez Antri. Un côté sur lequel le soleil n'a jamais brillé. Un lieu lugubre de ténèbres, qui est comme la nuit sur d'autres mondes.

"A notre connaissance, aucun Antrian n'a jamais pénétré dans cette partie d'Antri et vécu pour raconter son expérience. Nous ne labourons même pas la terre proche de la zone crépusculaire. Pourquoi devrions-nous, alors que nous avons tant de belles terres sur lesquelles le soleil brille toujours d'un éclat éclatant et beau, à l'exception des deux brèves saisons de pluie ?

"Nous n'avons jamais réfléchi à ce qui pourrait se trouver sur le visage sombre d'Antri. L'obscurité et la nuit nous sont inconnues ; nous ne les connaissons que par la connaissance qui nous est venue d'autres mondes. Et maintenant—maintenant nous avons été mis face à face avec un terrible danger qui nous vient de l'autre côté de cette sphère.

« Un peuple s'y est développé. Un peuple terrible que je n'essaierai pas de vous décrire. Ils nous menacent d'esclavage, d'extinction. Il y a quatre ara (les Antriens ont leur propre système de calcul du temps, tout comme nous l'avons sur Terre, au lieu d'utiliser le système universel, basé sur l'enaro. Un ara correspond à environ cinquante heures, le temps terrestre.) nous ne savions pas que un tel peuple existait. Maintenant, leur ombre est sur tout notre pays magnifiquement ensoleillé, et à moins que vous ne puissiez nous aider, avant que d'autres secours ne puissent nous parvenir, je suis convaincu qu'Antri est condamné !

Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Nous étions assis là, fixant le vieil homme qui venait de s'arrêter de parler.

Seul un homme mûri et assaisonné par le passage des années aurait pu se tenir là devant nous et prononcer, si doucement et si solennellement, des paroles telles qu'elles venaient de sortir de ses lèvres. Ce n'est que dans ses yeux que nous pouvions entrevoir le tourment qui s'emparait de son âme.

"Monsieur," dis-je, et je ne me suis jamais senti plus jeune qu'à ce moment-là, quand j'ai essayé de donner une certaine assurance à ce splendide vieil homme qui s'était tourné vers moi et mon jeune équipage pour obtenir de l'aide, "nous ferons ce qui relève de notre responsabilité. pouvoir de faire. Mais dites-nous en plus sur ce danger qui menace.

« Je ne suis pas un homme de science, et pourtant je ne vois pas comment des hommes pourraient vivre dans une terre jamais atteinte par le soleil. Il n'y aurait pas de chaleur, pas de végétation. N'est-ce pas ainsi ?

"Est-ce que ça le serait !" répondit amèrement le maître du Conseil. "Ce que vous dites serait en effet la vérité, sans le grand fleuve et les mers de notre Antri ensoleillé, qui transportent leurs eaux chauffées vers cette partie sombre de notre monde et la rendent habitable.

« Et quant à ce danger, il y a peu à dire. À un certain moment, des hommes de notre pays, des hommes qui pêchent ou s'aventurent sur l'eau dans le commerce, ont été emportés, à contrecœur, à travers la zone crépusculaire et dans le pays des ténèbres. Ils n'en revinrent pas, mais ils y furent retrouvés et dépouillés de leurs menores.

" D'une manière ou d'une autre, ces créatures qui habitent dans les ténèbres ont déterminé l'utilisation de la menore, et maintenant qu'elles ont décidé qu'elles gouverneraient toute cette sphère, elles ont pu nous faire comprendre leur menace. Peut-être » – et Bori Tulber sourit faiblement et terriblement – « aimeriez-vous recevoir ce message directement de son porteur ?

« Est-ce possible, monsieur ? » demandai-je avec impatience en jetant un coup d'œil autour de la pièce.

« Viens avec moi », dit doucement le Maître du Conseil. « Seul, car trop près de lui, excite ce terrible messager. Vous avez votre menore ?

"Non. Je n'avais pas pensé qu'on en aurait besoin. » Les menores de l'époque, rappelons-le, étaient des cercles lourds et encombrants qui se portaient sur la tête comme une sorte de couronne, et on ne s'en est pas équipé à moins d'avoir vraiment besoin de l'appareil. Aujourd'hui, bien sûr, vos menores ne sont que des bibelots ornés de bijoux qui transmettent la pensée vingt fois plus efficacement et ne pèsent qu'un dixième de ce poids.

"C'est un manque facile à combler." Bori Tulber s'excusa en s'inclinant un peu et se précipita dans la grande salle du conseil, pour réapparaître dans un instant avec un menore dans chaque main.

"Maintenant, si vos compagnons et les miens veulent bien nous excuser un instant..." Il sourit autour du groupe assis en s'excusant. Il y eut un murmure d'assentiment, et le vieil homme ouvrit une porte de l'autre côté de la pièce.

"Ce n'est pas loin", a-t-il dit. "Je vais passer le premier et vous montrer le chemin."

IL m'a conduit rapidement dans un long couloir étroit jusqu'à une paire d'escaliers raides qui descendaient loin dans les fondations mêmes du bâtiment. Les murs du couloir et des escaliers n'avaient pas de fenêtres, mais étaient aussi brillants qu'en plein midi grâce aux tubes d'éthon qui étaient fixés à la fois au plafond et aux murs.

Silencieusement, nous descendîmes l'escalier en colimaçon, et silencieusement le Maître du Conseil s'arrêta devant une porte au fond – une porte de métal rouge terne.

"C'est le lieu de garde de ceux qui comparaissent devant le Conseil accusés d'actes répréhensibles", a expliqué Bori Tulber. Ses doigts se posèrent et appuyèrent sur un anneau de petits boutons blancs devant la porte, et celle-ci s'ouvrit rapidement et sans bruit. Nous entrâmes et la porte se referma derrière nous avec un bruit sourd.

"Voici l'un de ceux qui vivent dans les ténèbres", dit le Maître du Conseil d'un ton sinistre. "Ne mets pas la menore tant que tu ne t'es pas ressaisi : je ne voudrais pas qu'il sache à quel point il nous dérange."

Je hochai la tête, bêtement, tenant le lourd menore qui pendait dans ma main.

J'ai dit que j'ai vu des mondes étranges et des gens étranges dans ma vie, et c'est vrai que j'en ai vu. J'ai vu le peuple sans tête de ce monde rouge d'Iralo, le peuple des fourmis, le peuple des libellules, les terribles arbres carnivores de L-472, et les têtes pointues d'un peuple qui vit sur un monde qui ne peut être nommé. Mais je dois encore voir une créature plus terrible que celle qui gisait devant moi maintenant.

LUI - ou cela - était allongé sur le sol, pour la raison qu'il n'aurait pas pu se tenir debout. Aucune pièce, sauf une avec un plafond voûté comme la grande salle du conseil, ne pouvait offrir assez de place pour que cette créature puisse marcher debout.

Il était, grosso modo, une ombre mieux que deux fois ma taille, pourtant je crois qu'il aurait pesé mais peu plus. Vous avez vu des herbes folles qui ont poussé dans l'obscurité pour atteindre le soleil ; si vous pouvez imaginer un homme qui avait fait de même, vous pouvez peut-être imaginer ce que j'ai vu devant moi.

Ses jambes au niveau de la cuisse n'étaient pas plus larges que mon bras, et ses bras ne faisaient que la moitié de la taille de mon poignet, et s'articulaient deux fois au lieu d'une seule. Il portait un vêtement négligent d'une peau hirsute jaune sale, et sa peau, révélée sur les pieds, les bras et le visage, était d'un blanc terrible et exsangue ; le blanc mort du ventre d'un poisson. Asticot blanc. Le blanc de quelque chose qui n'avait jamais connu le soleil.

La tête était petite et ronde, avec des traits qui étaient une caricature de l'homme. Ses oreilles étaient énormes et avaient le pouvoir de bouger, car elles se dressaient vers l'avant lorsque nous entrions dans la pièce. Le nez n'était pas arqué de manière proéminente, mais les narines étaient larges et très fines, tout comme sa bouche, qui était légèrement teintée de bleu sombre, au lieu de rouge sain. A un moment donné, ses yeux avaient été presque ronds et, en proportion, très grands. Maintenant, ce n'étaient plus que des poches sombres, heureusement couvertes par des paupières rétrécies et ridées qui se contractaient mais ne se soulevaient pas.

IL s'est déplacé lorsque nous sommes entrés, et d'une position allongée, appuyé sur les doubles coudes d'un spidery bras, il adopta une position assise qui amenait sa tête presque au plafond. Il eut un sourire écœurant, et un chuchotement étrange et sifflant sortit des lèvres bleutées.

"C'est sa façon de parler", a expliqué Bori Tulber. « Ses yeux, vous le remarquerez, ont été arrachés. Ils ne supportent pas la lumière ; ils ont soigneusement préparé leur messager pour son travail, vous verrez.

Il posa sa menore sur sa tête et me fit signe de faire de même. La créature fouilla le sol d'une main blanche et coriace, et finit par localiser son menore, qu'il ajusta maladroitement.

« Il va falloir être très attentif », m'a expliqué mon compagnon. « Il s'exprime uniquement en images, bien sûr, et ce n'est pas un esprit très développé. J'essaierai de lui faire reprendre toute l'histoire pour nous, si je peux lui faire comprendre. N'émanez rien de vous-même ; il est facilement confus.

J'ai hoché la tête en silence, les yeux fixés avec une sorte de fascination sur la créature des ténèbres, et j'ai attendu.

RETOUR sur l' Ertak à nouveau. J'ai convoqué tous mes officiers pour une conférence.

« Messieurs, dis-je, nous sommes confrontés à un problème d'une telle gravité que je doute de ma capacité à le décrire clairement.

'' En bref, cette belle partie civilisée d'Antri est menacée par un destin terrible. Dans la partie sombre de ce monde malheureux vit un peuple qui a le désir de conquérir dans son cœur - et les moyens à portée de main pour détruire ce monde de soleil perpétuel.

« J'ai l'ultimatum de ce peuple directement de son messager. Ils veulent un terrible tribut sous la forme d'esclaves. Ces esclaves devraient vivre dans les ténèbres perpétuelles et attendre les caprices des êtres les plus monstrueux que mes yeux aient jamais vus. Et le nombre d'esclaves demandé représenterait, autant que je sache, environ un tiers de la population totale. Un hommage supplémentaire sous la forme de nourriture suffisante pour subvenir aux besoins de ces esclaves est également exigé.

« Mais, au nom de Dieu, monsieur, » éclata Croy, les yeux flamboyants, « par quels moyens proposent-ils de faire respecter leurs infâmes exigences ?

« Par le pouvoir des ténèbres et un terrible cataclysme. Leurs sages - et il semblerait que certains d'entre eux ne soient pas ignorants de la science - ont découvert un moyen de déséquilibrer ce monde, afin qu'ils puissent faire ramper les ténèbres sur cette terre qui ne l'a jamais connue. Et à mesure que les ténèbres avancent, ces gens du soleil seront complètement impuissants devant une race qui aime les ténèbres et peut y voir comme des chats. Voilà, messieurs, ce destin auquel est confronté ce monde d'Antri !

Il y eut un silence épouvantable pendant un moment, puis Croy, toujours impétueux, reprit la parole.

"Comment proposent-ils de faire cette chose monsieur?", Demanda-t-il d'une voix rauque.

« Avec une simplicité diabolique. Ils ont un grand canal creusé presque jusqu'à la grande calotte polaire de glace. S'ils l'achèvent, les eaux chaudes de leurs mers seront libérées sur ce vaste champ de glace, et les eaux chaudes le feront fondre rapidement. Si vous n'avez pas oublié vos leçons, messieurs, vous vous souviendrez, puisque la plupart d'entre vous sont de la Terre, que nos scientifiques nous disent que notre propre monde s'est retourné à peu près de la même manière, par des moyens naturels, et s'est établi de nouveaux pôles. N'est-ce pas vrai ?

Des hochements de tête graves, presque effrayés parcoururent le petit demi-cercle de visages blancs et pensifs.

« Et n'y a-t-il rien, monsieur, que nous puissions faire ? demanda Kincaide, mon second officier, dans un murmure intimidé.

« C'est le but de ce conclave : déterminer ce qui peut être fait. Nous avons nos bombes et nos rayons, c'est vrai, mais quelle est la puissance de ce seul navire contre les peuples d'un demi-monde ? Et un tel peuple ! J'ai frissonné, malgré moi, au souvenir de cette créature souriante dans la cellule bien en dessous du sol de la salle du conseil. « Cette ville, et ses milliers, nous pourrions sauver, c'est vrai, mais pas toute la moitié de ce monde. Et c'est la tâche que le Conseil et son Maître nous ont confiée.

« Serait-il possible de les effrayer ? demanda Croy. "Je suppose qu'ils ne sont pas une race avancée. Peut-être une démonstration de puissance - les rayons - le pistolet atomique - les bombes - Appelez cela une stratégie, monsieur, ou tout simplement du bluff. Cela semble être la seule chance."

« Vous avez entendu la suggestion, messieurs, dis-je. « Quelqu'un a-t-il mieux ?

"Comment M. Croy compte-t-il effrayer ces gens des ténèbres?" demanda Kincaide, qui était toujours pragmatique.

« En se rendant dans leur pays, dans ce navire, puis en laissant les événements suivre leur cours », répondit promptement Croy. "Les détails devront être réglés sur place, selon moi."

« Je crois que M. Croy a raison », ai-je décidé. « Le messager de ces gens doit être rendu aux siens ; le plus tôt sera le mieux. Il m'a donné une carte mentale de son pays ; Je crois qu'il me sera possible de localiser la ville principale, dans laquelle vit son souverain. Nous l'y conduirons, et alors... que Dieu nous aide, messieurs.

"Amen", a hoché la tête Croy, et l'écho du mot a couru de bouche en bouche comme la prière qu'il était. "Quand est-ce qu'on commence?"

J'ai hésité un instant.

« Maintenant », ai-je lancé d'un ton sec. "Immédiatement. Nous jouons avec le sort d'un monde, d'un peuple beau et heureux. Jetons vite les dés, car la fatigue de l'attente ne nous aidera pas. Est-ce ainsi que vous le souhaiteriez, messieurs ?

"Ça l'est, monsieur !" vint le chœur grave.

"Très bien. M. Croy, veuillez vous présenter avec dix hommes à Bori Tulber, et lui faire part de notre décision. Ramenez le messager avec vous. Vous autres, messieurs, à vos postes. Faites tous les préparatifs que vous jugerez utiles. Assurez-vous que toutes les lumières extérieures disponibles sont prêtes. Prévenez-moi dès que le messager est à bord et que nous sommes prêts à décoller. Merci messieurs !"

Je me hâtai de rejoindre mes quartiers et apportai le journal de bord de l' Ertak à la minute près, expliquant en détail la ligne de conduite que nous avions décidée et les raisons de celle-ci. Je savais, comme tous les officiers de l' Ertak qui m'avaient salué si sèchement et s'étaient occupés si calmement de mes ordres, que nous reviendrions de notre voyage vers le côté obscur d'Antri triomphant ou... pas du tout.

Même en ces temps doux, les hommes respectent toujours la devise sévère et fière de notre service : "Rien de moins qu'un succès complet". La patrouille spéciale fait ce qu'on lui ordonne de faire, sinon personne ne revient pour présenter des excuses. C'est une tradition de faire monter des larmes de fierté même à un vieil homme, dans les mains duquel il n'y a de force que pour manier une plume. Et j'étais jeune, à cette époque.

Il était peut-être un quart d'heure quand on apprit de la salle de navigation que le messager était à bord, et nous étions prêts à partir. Je fermai le journal en me demandant, je m'en souviens, si j'y ferais jamais une autre inscription, et, sinon, si les mots que je venais d'y inscrire verraient jamais la lumière du jour. L'amour de la vie est fort chez les hommes si jeunes. Puis je me suis précipité vers la salle de navigation et j'ai pris les commandes.

Bori Tulber m'avait fourni des cartes à grande échelle de la partie diurne d'Antri. D'après les informations qui m'ont été transmises par le messager du peuple des ténèbres - les Chisee qu'ils appelaient eux-mêmes, autant que j'ai pu en saisir le son - j'ai rapidement esquissé sur la carte de l'autre côté d'Antri, localisant leur ville principale avec un petit cercle noir.

Comprenant que la localisation de la ville que nous recherchions n'était qu'approximative, nous n'avons pas pris la peine d'établir des relèvements exacts. Nous avons mis l' Ertak sur sa route à une hauteur de seulement quelques milliers pieds, et partit à basse vitesse atmosphérique, guettant anxieusement la faible ligne d'ombre qui marquait la zone crépusculaire, et le début de ce qui promettait d'être la dernière mission de l' Ertak et de chaque homme qu'elle transportait dans son corps lisse et brillant.

"Zone TWILIGHT en vue, monsieur", rapporta longuement Croy.

« Merci, monsieur Croy. Allumez toutes les lumières extérieures et tous les projecteurs. Vitesse et cap comme actuellement, pour le moment.

J'ai capté la zone crépusculaire sans difficulté dans le disque de télévision et, à pleine puissance, j'ai examiné le terrain.

Les récoltes riches qui ont assez éclaté de la terre de la partie ensoleillée d'Antri ne devaient pas être observées ici. Les Antriens n'ont fait aucun effort pour cultiver ce sol, et je doute qu'il aurait été profitable de le faire, même s'ils avaient souhaité s'approcher si près des ténèbres qu'ils détestaient.

Le sol semblait humide et de grosses limaces sombres se déplaçaient lourdement sur sa surface graisseuse. Ici et là, d'étranges excroissances pâles poussaient par plaques - des excroissances tordues et tachetées qui semblaient malsaines et vénéneuses.

J'ai fouillé le pays devant moi, m'enfonçant de plus en plus dans la ligne de ténèbres qui s'approchait rapidement. Alors que la lumière du soleil s'estompait, nos monstrueux projecteurs éclairaient l'obscurité devant nous, leurs grands faisceaux déchirant les ombres.

Dans le pays sombre, je m'attendais à trouver peu ou pas de croissance végétale. Au lieu de cela, j'ai découvert que c'était une véritable jungle à travers laquelle même les rayons de nos projecteurs ne pouvaient pas passer.

Quelle hauteur pouvaient avoir les excroissances de cette jungle, je ne pouvais pas le dire, mais j'avais le sentiment qu'elles étaient vraiment hautes. Ce n'étaient pas des arbres, ces bras pâles et herbeux qui s'élançaient vers le ciel sombre. Ils étaient doux et pulpeux, et sans feuilles ; juste de longs bras maladifs nus qui se divisaient et se subdivisaient et se terminaient en petits moignons lisses comme des membres amputés.

Qu'il y ait eu une sorte d'activité à l'abri de cette étrange jungle, c'était assez évident, car je pouvais entrevoir, de temps à autre, des choses en mouvement. Mais ce qu'ils pourraient être, même l'œil scrutateur du disque de télévision ne pourrait pas le déterminer.

L'UN des faisceaux de nos projecteurs, ondulant dans l'obscurité comme la curieuse antenne d'un insecte monstrueux, s'arrêta loin devant. Je suivis le faisceau avec le disque, et me penchai plus près, pour m'assurer que mes yeux ne me trompaient pas.

Je regardais un vaste espace dégagé dans la jungle pulpeuse - un espace dégagé au centre duquel se trouvait une ville.

Une ville construite en pierre noire et suante, chaque maison exactement comme toutes les autres maisons : de hautes et fines tranches de pierre, sans fenêtres, cheminées ou ornements d'aucune sorte. La seule rupture dans les murs était la porte en forme de fente de chaque maison. Au lieu d'être disposées le long de rues se croisant à angle droit, ces maisons étaient construites en cercles concentriques interrompus seulement par quatre rues étroites puis couraient de l'espace libre du centre de la ville aux quatre points cardinaux. Autour de toute la ville était un mur extrêmement haut construit et renforcé avec la pierre noire et transpirante dont les maisons étaient construites.

Qu'il s'agissait d'une ville densément peuplée, il y avait de nombreuses preuves. Les gens – c'étaient des créatures comme le messager ; que les Chisee soient un peuple, malgré leur forme terrible, n'est guère discutable - couraient dans les quatre rues radiales, et autour des rues de liaison courbes, dans la confusion la plus folle, leurs bras à double coude jetés sur leurs yeux. Mais alors même que je regardais, la foule s'éclaircit et fondit rapidement, jusqu'à ce que les rues de l'étrange ville circulaire soient complètement désertes.

« LA ville devant nous n'est pas celle que nous recherchons, monsieur ? » demanda Croy, qui avait manifestement observé le scène à travers l'un des plus petits disques de télévision. "Je suppose que la ville gouvernante sera plus loin à l'intérieur."

"Selon mes informations plutôt sommaires, oui." J'ai répondu. « Cependant, gardez tous les opérateurs de projecteurs occupés, parcourant une très petite partie du pays à la portée de leurs faisceaux. Vous avez des hommes sur tous les disques de télévision auxiliaires ? »

"Oui Monsieur."

"Bien. Toute découverte intéressante doit m'être signalée instantanément. Et—M. Croy !"

"Oui Monsieur?"

"Vous pourriez ordonner, si vous le voulez, que des rations soient servies à tous les hommes à leurs postes." Au-dessus d'un pays comme celui-ci, j'ai pensé qu'il serait sage que chaque homme soit prêt pour une urgence. C'est peut-être aussi bien que j'ai émis cet ordre.

C'était peut-être une demi-heure après avoir dépassé la ville circulaire que, loin devant, je pouvais voir la forêt pâle et malsaine s'éclaircir. Une demi-douzaine de faisceaux de nos projecteurs jouaient sur la zone dénudée, et alors que je portais le disque de télévision, je vis que nous approchions d'un vaste marécage, dans lequel de petites mares d'eau noire reflétaient la lumière éblouissante de nos faisceaux de recherche.

Ce n'était pas tout. Du marais, un millier d'étranges choses ailées s'élevaient : des créatures jaunâtres ressemblant à des chauves-souris avec des queues fourchues et des becs crochus féroces. Et comme un miasme obscène de ce marais, ils se sont levés et sont venus droit sur l' Ertak !

INSTANTANÉMENT, j'appuyai sur le signal d'attention qui avertissait chaque homme sur le navire.

"Tous les rayons désintégrateurs en action à la fois!" J'ai aboyé dans l'émetteur. "Des faisceaux larges et une pleine énergie. Des créatures ressemblant à des oiseaux, droit devant; ne cessez pas d'agir avant d'en avoir reçu l'ordre !"

J'ai entendu les générateurs de rayons désintégrateurs approfondir leurs notes avant que j'aie fini de parler, et j'ai souri sombrement en me tournant vers Correy.

« Ralentissez aussi vite et autant que possible, M. Correy », ordonnai-je. "Nous avons du travail à faire avant."

Il hocha la tête et donna l'ordre à la salle d'opération ; J'ai senti la poussée vers l'avant qui m'indiquait que mon ordre était obéi et j'ai de nouveau tourné mon attention vers le disque de télévision.

Les opérateurs de rayon faisaient bien leur travail. Les projecteurs montraient l'air strié de fines particules de poussière grasse, et ces étranges créatures ailées disparaissaient au fur et à mesure que les rayons désintégrateurs frappaient et jouaient sur eux.

Mais ils sont venus vaillamment, férocement. Là où il y en avait des milliers, il n'y en avait que des centaines… des dizaines… des dizaines….

Il n'en restait plus que cinq. Trois d'entre eux disparurent d'un coup, mais les deux restants revinrent sans hésitation, leurs ailes jaunes sales en forme de chauve-souris battant lourdement, leurs têtes nues tendues et leurs becs crochus claquant.

L'un d'eux a disparu dans un petit tamisage de poussière graisseuse, et le même rayon a dissous une aile de la créature restante. Il s'est retourné soudainement, la seule bonne aile battant sauvagement, et a dégringolé vers le marais en attente qui l'a engendré. Puis, alors que le rayon le suivait avec impatience, le dernier de cette couvée infernale a disparu.

« Faites le tour lentement, monsieur Correy, ordonnai-je. Je voulais m'assurer qu'il ne restait plus aucune de ces terribles créatures. Je sentais que rien d'aussi terrible ne devait rester en vie, même dans un monde de ténèbres.

À TRAVERS le disque de télévision, j'ai fouillé le marais. Comme je m'en doutais à moitié, la vase immonde retenait les jeunes de cette race de choses : des créatures ressemblant à des larves qui retournaient leurs corps lourds dans la vase, alarmées par la lumière qui les recherchait.

"Tous les rayons désintégrateurs du marais", ai-je ordonné. « Balayez-le d'une marge à l'autre. Que rien ne reste vivant là-bas.

J'avais un équipage bien formé. Les rayons désintégrateurs se sont massés en un mur de marche de la mort, et a balayé le marais comme une charrue tourne ses sillons.

Il était facile de retracer leur passage, car derrière eux le marais disparaissait, laissant à sa place rangée après rangée de larges sentiers poussiéreux. Lorsque nous eûmes terminé, il n'y avait plus de marécage : il n'y avait qu'une zone nue sur laquelle rien ne vivait et sur laquelle, pendant de nombreuses années, rien ne pousserait.

"Bon travail", ai-je félicité les hommes du rayon désintégrateur. "Cesser l'action." Et puis, à Correy, "Remettez-la sur son parcours, s'il vous plaît."

UNE heure s'est écoulée. Nous passâmes devant plusieurs autres cités circulaires étranges et humides, ne différant de la première que nous avions vue que par leur taille. Une autre heure passa et je devins anxieux. Si nous étions sur notre bonne route, et j'avais bien compris le messager Chisee, nous serions très près de la ville gouvernante. Nous devrions-

Le faisceau ondulant de l'un des projecteurs s'arrêta soudain. Trois ou quatre autres faisceaux le suivaient — et puis tous les autres.

« Grande ville à mettre en communication, monsieur ! » cria Croy avec enthousiasme.

"Merci. Je crois que c'est notre destination. Coupez tous les projecteurs sauf le faisceau avant. Monsieur Correy !

"Oui Monsieur."

« Vous pouvez la prendre en charge visuellement maintenant, je crois. Le faisceau du projecteur avant gardera notre destination en vue pour vous. Déposez-la prudemment au centre de la ville dans n'importe quel endroit approprié. Et… restez aux commandes, prêt à recevoir tout ordre, et demandez à l'équipe de la salle d'opération de faire de même.

"Oui, monsieur," dit Correy sèchement.

Avec une tension que je ne pouvais pas contrôler, je me suis penché sur le disque de télévision à capuchon et j'ai étudié la puissante ville gouvernante du Chisee.

La ville gouvernante du Chisee n'était pas différente des autres que nous avions vues, sauf qu'elle était beaucoup plus grande et avait huit rues en forme de rayons partant de son centre, au lieu de quatre. Le mur de protection était à la fois plus épais et plus haut.

Il y avait une autre différence. Au lieu d'un grand espace ouvert au centre de la ville, il y avait un espace central, semblable à un parc, au milieu duquel se trouvait un amoncellement massif, de forme circulaire, et construit, comme tout le reste de la ville, du roche noire et suante qui semblait être le seul matériau de construction du Chisee.

Nous avons déposé l' Ertak près du grand bâtiment circulaire, que nous avons deviné - et avec raison - être le siège du gouvernement. J'ai ordonné que le rayon du projecteur soit éteint au moment où nous avons atterri, et que les tubes d'éthon qui éclairaient notre vaisseau à l'intérieur soient éteints, afin que nous puissions habituer nos yeux autant que possible à l'obscurité, en nous orientant avec de petites lampes de poche à tube d'éthon. .

Avec un petit garde, je me suis tenu à la sortie avant de l' Ertak et j'ai regardé l'énorme porte circulaire reculer sur ses fils puissants, et finalement se balancer d'un côté sur ses cardans massifs. Croy – le seul officier avec moi – et moi-même portions tous deux nos menores et transportions tout l'équipement expéditionnaire, tout comme le garde.

Le messager Chisee, grimaçant et parlant avec excitation de sa voix sifflante et chuchotante, s'accroupit à quatre pattes (il ne pouvait pas se tenir debout dans ce petit espace) et attendit, trois hommes de la garde de chaque côté de lui. J'ai placé son menore sur sa tête et lui ai donné des ordres simples et énergiques, en les lui imaginant du mieux que j'ai pu :

"Partez d'ici et trouvez d'autres personnes de votre espèce. Dis-leur que nous leur parlerions avec des choses comme celles que tu as sur la tête. Courez vite !"

« Je courrai, me dit-il, vers ces grands qui m'ont envoyé. Il les imagina fugitivement. C'étaient des créatures comme lui, sauf qu'ils étaient minutieusement vêtus de belles peaux de plusieurs couleurs pâles, et portaient sur leurs bras, entre leurs deux coudes, de larges cercles de métal sculpté que je pris pour des emblèmes de pouvoir ou d'autorité, puisque le chef de tous portait un très large bandeau. Leurs visages étaient beaucoup plus intelligents que leur messager ne l'avait laissé croire, et leurs yeux, très grands et ronds, et pas du tout humains, étaient des yeux de créatures réfléchies et raisonnantes.

DOUBLÉ à quatre pattes, le Chisee se glissa à travers la sortie circulaire et se redressa. Alors qu'il le faisait, une vingtaine ou plus de ses compagnons se précipitèrent hors de l'obscurité, se rassemblant autour de lui et bloquant la sortie avec leurs jambes de roseau. Nous pouvions entendre que parler avec enthousiasme dans des chuchotements aigus et grinçants. Puis, tout à coup, j'ai reçu une expression du Chisee qui portait le menore:

« Ceux qui sont avec moi viennent de ceux qui sont au pouvoir. On dit que l'un de vous, et un seul, doit venir avec nous chez nos grands hommes qui apprendront, par une chose telle que je porte sur la tête, ce que vous voulez leur dire. Vous devez venir rapidement; immediatement."

« Je viendrai », ai-je répondu. « Faites passer ceux qui vous accompagnent… »

Une main lourde se posa sur mon épaule ; une voix parlait vivement à mon oreille :

"Monsieur, vous ne devez pas y aller !" C'était Croy, et sa voix tremblait d'émotion. « Vous commandez l' Ertak ; elle et ceux en elle ont besoin de vous. Laisse-moi partir ! J'insiste, monsieur !

Je me retournai dans l'obscurité, rapidement et avec colère.

"M. Croy, dis-je rapidement, vous rendez-vous compte que vous parlez à votre commandant ?

J'ai senti sa poigne se resserrer sur mon bras alors que la réprimande me touchait.

"Oui, monsieur," dit-il obstinément. "Je le fais. Mais je répète que votre devoir vous commande de rester ici.

"Le devoir d'un commandant dans ce service le conduit là où le danger est le plus grand, M. Croy," l'informai-je.

"Alors restez avec votre vaisseau, monsieur !" plaida-t-il astucieusement. « C'est peut-être une astuce pour vous éloigner, afin qu'ils puissent nous attaquer. S'il vous plaît! Ne voyez-vous pas que j'ai raison, monsieur ?

J'ai pensé rapidement. Le sérieux du jeune m'avait touché. Sous la formalité et les « messieurs », il y avait une vraie affection entre nous.

Dans l'obscurité, j'ai tendu la main vers lui ; Je l'ai trouvé et l'ai secoué solennellement - un geste de la Terre qu'il est difficile d'expliquer. Cela signifie beaucoup de choses.

"Allez, alors, Andy," dis-je doucement. « Mais ne restez pas longtemps. Une heure maximum. Si vous n'êtes pas de retour dans ce laps de temps, nous viendrons après vous, et quoi qu'il arrive d'autre, vous pouvez être sûr que vous serez bien vengé. L' Ertak n'a pas perdu son aiguillon.

"Merci, John," répondit-il. "Souviens-toi que je porterai mon menore. Si je l'ajuste à pleine puissance, et que vous fassiez de même, et que vous vous teniez sans l'abri de la coque métallique de l' Ertak , je pourrai communiquer avec vous, en cas de danger. Il me serra de nouveau la main et franchit la sortie dans l'obscurité, qui n'était éclairée que par quelques étoiles lointaines.

Les jambes longues et fines se refermèrent autour de lui ; comme un pygmée gardé par des squelettes de géants, il fut rapidement emmené.

LES minutes s'éternisent. Il y avait une tension nerveuse sur le navire, comme je n'en ai ressenti qu'une douzaine de fois au cours de toutes mes années.

Personne ne parlait à haute voix. De temps à autre, un homme importait mal à un autre ; il y aurait une réponse rapide et marmonnée, et le silence à nouveau. Nous attendions—attendions.

Dix minutes passèrent. Vingt. Trente.

J'arpentais avec impatience avant la sortie, les gardes à leurs postes, prêts à obéir instantanément à n'importe quel ordre.

Quarante cinq minutes. J'ai traversé la sortie; descendit sur la terre froide et dure.

Je pouvais voir, derrière moi, la masse ténébreuse de l' Ertak . Devant moi, une tache noire et informe sur le ciel parsemé d'étoiles, se dressait le grand bâtiment administratif du Chisé. Et là-dedans, quelque part, se trouvait Anderson Croy. Je baissai les yeux sur le cadran lumineux de ma montre. Cinquante minutes. Dans dix minutes de plus—

« John Hanson ! » Mon nom m'est parvenu, faiblement mais clairement, par l'intermédiaire de ma menore. "C'est Croy. Me comprenez-vous?"

"Oui," répondis-je instantanément. "Es-tu en sécurité?"

"Je suis sauf. Tout est bien. Très bien. Voulez-vous me promettre maintenant de recevoir ce que je vais vous envoyer, sans interruption ? »

"Oui," répondis-je, sans réfléchir et avec impatience. "Qu'est-ce que c'est?"

"J'ai eu une longue conférence avec le chef ou le chef du Chisee", expliqua rapidement Croy. "Il est très intelligent, et ses gens sont beaucoup plus avancés que nous ne le pensions.

«Grâce à une forme de communication, il a appris le combat avec les oiseaux étranges; il semble qu'ils soient - ou aient été - les plus redoutés de toutes les créatures de ce monde obscur. Apparemment, nous en avons eu toute la progéniture, et ce chef, dont le nom, je crois, est Wieschien, ou quelque chose comme ça, est naturellement très impressionné.

"Je lui ai fait une ou deux démonstrations avec mon pistolet atomique et la lampe de poche - ces gens sont assez frappés par un rayon de lumière directement dans les yeux - et nous sommes parvenus à des conditions très favorables.

"Je dois rester ici en tant que garde du corps en chef et conseiller, dont il a besoin, car tout n'est pas paisible, je suppose, dans ce royaume des ténèbres. En retour, il doit renoncer à ses plans pour subjuguer le reste d'Antri; il a juré de le faire par ce qui est évidemment, pour lui, un serment très sacré, attesté solennellement par le reste de son conseil.

« Dans les circonstances, je crois qu'il fera ce qu'il dit ; dans tous les cas, le grand canal sera comblé, et les Antrians auront tout le temps d'ériger une grande série de stations de rayons désintégrateurs le long de toute la zone crépusculaire, en utilisant les larges rayons du ventilateur pour former un mur solide contre lequel le Chisee pourrait ils n'avancèrent même pas, à une date ultérieure, pour exécuter leurs plans. Le pire résultat possible serait alors que les habitants de la partie éclairée par le soleil devraient migrer de certaines sections, et auraient peut-être le jour et la nuit, alternativement, comme le font d'autres mondes.

« C'est l'accord auquel nous sommes parvenus ; c'est le seul qui sauvera ce monde. Êtes-vous d'accord, monsieur ?

"Non! Revenez immédiatement, et nous montrerons au Chisee qu'ils ne peuvent retenir un officier de la patrouille spéciale en otage. Hâtez-vous !

"C'EST NON, monsieur," fut la réponse instantanément. "Je les ai d'abord menacés. J'ai expliqué ce que feraient nos rayons désintégrateurs, et Wieschien s'est moqué de moi.

« Cette ville est construite sur de grands passages souterrains qui mènent à de nombreuses sorties cachées. Si nous montrons le moindre signe d'hostilité, les travaux seront repris sur le canal, et, avant que nous ayons pu localiser l'endroit et arrêter les travaux, le mal sera fait.

« C'est notre seule chance, monsieur, de faire de cette expédition un succès complet. Permettez-moi de juger ce fait d'après les preuves que j'ai devant moi. Quel que soit le sacrifice à faire, je le fais volontiers. Wieschien vous demande de partir tout de suite et en paix, et je sais que c'est la seule solution. Au revoir, monsieur; Transmettez mes salutations à mes autres amis sur le vieil Ertak et ailleurs. Et maintenant, de peur que mon dernier acte en tant qu'officier du Special Patrol Service ne soit de refuser d'obéir aux ordres de mon officier supérieur, je retire le menore. Au revoir !

J'ai essayé de le joindre à nouveau, mais il n'y avait pas de réponse.

Disparu! Il était parti! Englouti dans les ténèbres et dans le silence !

DAZED, ébranlé jusqu'au plus profond de mon être, je me tenais là entre la masse sombre de l' Ertak et la masse imposante du grand tas silencieux qui était le siège du gouvernement dans cet étrange pays de ténèbres, et regardai le ciel sombre au dessus de moi. Je n'ai pas honte, maintenant, de dire que des larmes chaudes ont coulé sur mes joues, ni qu'en me retournant vers l' Ertak , ma gorge était tellement saisie par l'émotion que je ne pouvais pas parler.

J'ordonnai de fermer la sortie d'un geste de la main ; dans la salle de navigation, je n'ai dit que quatre mots : « Nous partons tout de suite.

Au troisième repas de la journée, je rassemblai mes officiers autour de moi et leur racontai, aussi vite et aussi doucement que possible, le sacrifice que l'un d'eux avait fait.

Ce fut Kincaide qui, quand j'eus fini, se leva lentement et répondit.

"Monsieur," dit-il doucement, "Nous avions un ami. Un jour, il serait peut-être mort. Maintenant, il vivra pour toujours dans les archives du Service, dans la mémoire d'un monde et dans le cœur de ceux qui ont eu l'honneur de servir avec lui. Pourrait-il – ou nous – souhaiter plus ?

Au milieu d'un étrange silence, il se rassit, et il n'y eut pas un œil parmi nous qui fût sec.

J'ESPÈRE que le jeune officier vif qui m'a rendu visite l'autre jour lit ce petit récit des temps passés.

Peut-être que cela lui fera comprendre comment nous avons travaillé, en ces jours presque oubliés, avec les outils que nous avions sous la main. Ils n'étaient pas les outils parfaits d'aujourd'hui, mais ce qui leur manquait, nous l'avons en quelque sorte compensé.

Cette belle vieille devise du Service, "Rien de moins qu'un succès complet", nous l'avons transmise sans tache à ceux qui nous ont succédé.

J'espère que ces jeunes d'aujourd'hui feront de même.

À propos de la série de livres HackerNoon : nous vous proposons les livres techniques, scientifiques et perspicaces les plus importants du domaine public. Ce livre fait partie du domaine public.

Divers. 2009. Histoires étonnantes de super-science, janvier 1931. Urbana, Illinois : Projet Gutenberg. Extrait en mai 2022 de https://www.gutenberg.org/files/30177/30177-h/30177-h.htm#antri

Cet eBook est destiné à être utilisé par n'importe qui, n'importe où, sans frais et avec presque aucune restriction. Vous pouvez le copier, le donner ou le réutiliser selon les termes de la licence Project Gutenberg incluse avec cet eBook ou en ligne sur www.gutenberg.org , situé à https://www.gutenberg.org/policy/license. html .