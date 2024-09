La vie en 2050 : le jour commence

Devenez créatif et amusez-vous à le faire !





Le jour se leve

Bryan s'est réveillé avec une douce alarme sous la forme de la puce intégrée que tous les humains avaient pour s'interfacer avec l'écosystème des appareils numériques 2050. "Tellement moins stressant que l'ancienne application d'alarme", se dit-il.





Sa secrétaire SiriBot AI et le robot assistant se sont approchés de son lit et ont parlé. « À quel jeu aimeriez-vous jouer aujourd'hui ? Cricket comme d'habitude ?





Bryan sourit. Ce qu'il aimait le plus dans ses appareils numériques, c'était les sports de réalité virtuelle et de réalité augmentée qu'il pratiquait tous les jours. Se levant, il sourit d'anticipation. « Je vais jouer au cricket », a-t-il dit. "J'aimerais jouer comme Chris Gayle dans l'IPL, le match de Bangalore. Les 177*(65) manches courues.





"Fait, monsieur", a déclaré l'assistante en chargeant la date et les facteurs d'environnement appropriés, avec la foule en liesse, les commentateurs, la chauve-souris de réalité augmentée et le système de simulation VR que chaque maison devait créer la période de vie arbitraire que leur les propriétaires voulaient vivre. L'expérience VR était si complète que même les odeurs, la course et la conversation avec les joueurs virtuels semblaient réalistes, avec votre propre souhait de faire ce que vous vouliez dans le système de simulation.





Bryan a joué pendant deux heures et était trempé de sueur quand il est sorti. Le système de simulation s'était déjà réinitialisé à un paramètre vide et était prêt pour une autre simulation. L'ordinateur quantique 1000 bits qui simulait les hologrammes, les interactions avec d'autres personnages virtuels et les neurones cérébraux corrects à simuler lorsque vous, par exemple, embrassiez une pom-pom girl (ou alliez un peu plus loin), était prêt pour sa prochaine opération.





Ces ordinateurs quantiques dépassaient de loin toutes les capacités, calculs et opérations que leurs homologues classiques avaient jamais effectués. Avec l'interface homme-ordinateur intégrée dans le cerveau, toute la maison pourrait être contrôlée par de simples pensées de commande. Cependant, les mots étaient préférés car les mots pouvaient être plus facilement contrôlés et régulés que les pensées et les sentiments.





"C'était amusant", a déclaré Bryan au SiriBot. "Qu'est-ce qu'il y a sur mon agenda aujourd'hui" ?

"Eh bien, monsieur, vous devez choisir votre cuisine pour la journée et une séance d'interaction humaine est prévue avec votre femme et vos enfants de 10h à 14h. Vous irez en Suisse (virtuellement, bien sûr, sur la salle sim et déjeunerez avec votre famille. L'imprimante alimentaire 3D est un peu à court de fournitures de création, vous devrez planifier une recharge. Vos amis sur le Virtual Simulation Ethical Control Council attend vos commentaires sur quelques questions. De plus, vous devez terminer votre roman. Voudriez-vous un massage pendant que vous nettoyez votre corps dans le pod iBodyCleaner ?"





"N'en fais pas trop, j'ai un peu mal au bas du dos."

"Oh, je sais monsieur", a déclaré le SiriBot basé sur iRobot OS. "Nous sommes liés par les Trois Lois, après tout."

Bryan se détendit lentement et se remémora l'histoire des Trois Lois de la Robotique alors que les drones automatisés nettoyaient chaque zone de son corps. Merde, mais Isaac Asimov avait raison , pensa-t-il





Les trois lois

Les robots avaient initialement menacé la race humaine en tant qu'être supérieur évoluant au-delà d'une race inférieure, tout comme Elon Musk l'avait prédit en 2018. Les premiers prototypes avaient eu plusieurs cas d'incidents de conflits humains. Après cela, les trois lois de la robotique ont été mises en œuvre - leur texte étant :





Les Trois Lois étaient :

Un robot ne peut blesser un être humain ou, par inaction, permettre à un être humain de se blesser. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par des êtres humains, sauf si ces ordres entrent en conflit avec la première loi. Un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi.









Ils ont été introduits par la légende de la science-fiction Isaac Asimov en 1942 et rendus célèbres dans le film I, Robot d'après le livre du même nom d'Asimov, se souvient Bryan. Depuis la prédiction d'Elon Musk en 2018 sur l'IA détruisant l'humanité et le premier robot malveillant créé au MIT en 2024 qui a tué 391 personnes dans la ville avant d'être fondu, chaque être robotique avait ces lois programmées dans son système d'exploitation, iRobot . Toute opération qui violait les Trois Lois était effacée directement après traitement dans le cœur du système neuronal du robot (noyau - un cortex cérébral mécanique quantique).





Les humains et les robots avaient vécu en harmonie après l'introduction des Trois Lois.





"Dites au Conseil de contrôle éthique que je les verrai à 16 heures", a-t-il déclaré à SiriBot. "J'ai des choses plus importantes à faire."





"Oui Monsieur. Votre femme et vos enfants sont prêts maintenant. Depuis la création des systèmes de réalité virtuelle et augmentée holographiques SimLife en 2045, du nom d'un jeu informatique populaire créé pour la première fois en 2000, les déplacements physiques et les contacts physiques étaient réservés à la famille, aux amis et aux situations de catastrophe ou d'urgence. Tous les environnements, conditions météorologiques, expériences, images et sons, émotions corporelles, sensations et sentiments pourraient être simulés par le système maître d'ordinateur quantique installé dans chaque foyer, dans le monde entier.





Bryan a utilisé un Segway contrôlé par Neuralink pour se rendre à la porte. Il s'est souvenu du dernier véhicule à émission de carbone mis hors service en 2031 grâce aux véhicules électriques de Tesla, l'installation durable de collecte d'énergie solaire et éolienne fournissant 100% de l'approvisionnement énergétique mondial en 2028 par SolarCity, les systèmes de grand livre distribué (DLT) démocratisant la richesse et les circonstances sociales dès le début en 2030 par Hedera Hashgraph, le premier ordinateur quantique à usage général de 200 qubits développé par la Chine en 2027, les trains Maglev sont installés dans le monde entier par Hyperloop en 2030, le premier robot sensible développé par QuantumAI en 2035, le premier prototype SimLife viable en 2040.





Tant de technologie, tant de sauts quantiques, tant de points de basculement, en si peu de temps, pensa-t-il. C'est un temps merveilleux à vivre.

"Salut, papa !", cria son plus jeune enfant, Steve, tous âgés de 8 ans et montrant déjà d'excellentes promesses et un potentiel dans l'art généré par ordinateur. Son aînée, Natasha, 10 ans et incroyablement talentueuse dans les sports électroniques, a salué avec son sourire gagnant caractéristique qui a toujours rendu tout le monde autour d'elle heureux. Les enfants l'ont embrassé. Et derrière eux, marchant lentement et profitant de chaque instant de cette scène heureuse, venait sa femme, Carol. En rencontrant ses yeux, il rit de pure joie.









Dis-moi comment ça marche, papa !

"Alors, je ne comprends pas, papa", a déclaré son plus jeune enfant, Steve. Ils étaient (sur l'environnement de simulation de maître d'ordinateur quantique SimLife) à flanc de montagne en Suisse en train de faire un pique-nique agréable et de profiter de la fraîcheur de l'été suisse. Alors qu'ils mangeaient leur nourriture imprimée en 3D (Steve mangeait une pizza au pepperoni, Natasha une lasagne au fromage frite, Carol une choucroute allemande et Bryan lui-même un mouton Biriyani du sud de l'Inde - son préféré) synthétisé à partir des matières premières traitées par leur robot cuisiniers.





"Il fut un temps où personne n'avait d'ordinateurs quantiques ?"

Bryan avala une bouchée de son biriyani.





"Oui, Steve. Les ordinateurs quantiques à usage général ne sont apparus qu'en 2027, et la Chine est le pays qui les a développés. La clé était que l'espace extra-atmosphérique était déjà une excellente température pour effectuer l'informatique quantique.





Le premier ordinateur quantique polyvalent a été construit en orbite par un groupe d'ingénieurs chinois. Ils ont découvert très rapidement qu'un ordinateur quantique de 200 qubits permettait - eh bien - des merveilles , faute d'un meilleur mot. Il ne s'agissait pas seulement d'algorithmes et de calculs. Nous pourrions simuler n'importe quel système n'importe où dans le monde si nous avions un ordinateur quantique avec plus de 100 qubits. C'était toute une découverte. »





"Vous avez dit que certaines personnes dans le monde n'avaient pas d'argent il était une fois. Est-ce vraiment vrai ? Comment le reste du monde pourrait-il endurer la culpabilité ?", a demandé Natasha.





"Oui Nat. Avant que la tokenisation et le hashgraph ne démocratisent la richesse et que les riches aient compris qu'il était préjudiciable à leur propre existence que d'autres vivent sans les nécessités de base, il y avait des pauvres. Pas de nourriture. Pas d'eau. Beaucoup de maladies. »





"Sérieusement?", A demandé Steve, stupéfait d'émerveillement - et un peu choqué.





« Oui, Steve », dit patiemment Bryan.

«La période entre 2025 et 2030 a été marquée par une extension drastique de la gentillesse et la création de richesse, car des versions modifiées de la crypto-monnaie ont été adaptées par les nations les plus riches dans une vague de compassion pour atteindre toutes les nations qui en avaient besoin. Nous marquons en fait 2030 comme l'année où la pauvreté est devenue une chose du passé. Il s'agissait des droits humains fondamentaux. Les technologies de grand livre distribué ont été utilisées partout. Partout. Chaque entreprise qui était rentable n'a survécu que parce qu'elle savait comment utiliser le DLT et minimiser les délais de traitement et bureaucratiques entre les opérations commerciales. Les gouvernements ont compris que la réglementation et aucune interdiction n'étaient nécessaires pour générer la richesse dont les pauvres avaient besoin. La terre a toujours eu assez pour son peuple. C'est juste que la distribution était inégale. L'inégalité a été supprimée par la puissance du DLT et de la tokenisation.





« Ensuite, vous avez dit que nos robots étaient contrôlés il y a 20 ans. Comment avez-vous un robot qui n'a pas d'autonomie? C'est fou ! », s'est exclamée Natacha.





Bryan sourit intérieurement, rappelant les énormes débats éthiques qui avaient surgi une fois que QuantumAI avait construit son premier robot complètement autonome.





À ses enfants, il a dit : « En 2035, la première vie artificielle robotique autonome 100 % sensible a été construite par QuantumAI. Nous avons modélisé la vision d'ici 2023, l'ouïe d'ici 2026, le toucher et le goût d'ici 2028. Bien sûr, les ordinateurs parlaient dès 2020. L'idée clé était qu'une fois que chaque sous-système d'un être humain était modélisé ou simulé dans un logiciel, nous avions essentiellement la sensibilité depuis le robot, toujours simulé, faisait tout ce qu'un être humain pouvait faire, y compris la reproduction et la créativité. Les systèmes informatiques peignaient et composaient dès 2017.





Mais la fonctionnalité complète n'a été atteinte qu'en 2035. Ainsi, nous avions des robots pensant par eux-mêmes il y a à peine 15 ans ». "Je suis sérieux, je ne plaisante pas!", leur a-t-il dit en souriant, alors que ses enfants avaient l'air émerveillés.









«Ainsi, nos robots font maintenant tout ce que nous voulons sans que nous les gouvernions trop. Les trois lois de la robotique empêchent tout conflit entre l'homme et la machine. Et presque tous les robots aujourd'hui sont autonomes. Installez et oubliez. Et ils font tout ce que nous pouvons et beaucoup de choses que nous ne pouvons pas.





« Comme ? », a demandé Steve.





"Eh bien, ils exploitent toutes nos installations spatiales informatiques quantiques, et nous avons terraformé Mars à l'aide de robots massifs qui ont ajouté de l'eau et de l'oxygène à l'air martien. C'était quelque chose . Nous laissons les robots construire des robots. Certaines des machines de terraformation mesuraient plus de 16 kilomètres de rayon, et même autant. Nous espérons habiter Mars sans systèmes de survie vers 2100. »





« La terraformation signifie modifier l'atmosphère et l'habitat de la planète pour répondre aux besoins du corps humain et de l'humanité, grâce à des robots et à des systèmes informatiques quantiques synthétisant la matière. Un peu comme nos synthétiseurs d'impression alimentaire 3D », a expliqué Carol aux enfants.





"Est-ce même possible?", A demandé Natasha, les yeux écarquillés.





Bryan a repensé à 2040, lorsque SpaceX avait proposé l'idée pour la première fois. Il a été accueilli avec une incrédulité et un doute complets, mais nos systèmes robotiques ont parfaitement fonctionné. "Les enfants, s'il y a quelque chose que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas dire que quelque chose est impossible. Napoléon Hill a écrit si joliment en 1937, « Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir, la main de l'homme peut le réaliser » dans Think and Grow Rich, son classique de tous les temps. Il n'y a rien que l'humanité puisse faire, car après tout, comme le dit la Bible, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu lui-même. ”









« Mon ami de Chine dit que Dieu n'existe pas », a dit Steve d'un ton neutre.





« Eh bien, c'est à chacun de décider. L'interdiction internationale des conflits religieux a été adoptée en 2024 et a interdit toutes les guerres menées au nom de la religion. Toute nation participant à une guerre de religion était privée de la technologie essentielle et des travailleurs du savoir dont elle avait désespérément besoin. Une fois que les gens ont compris cela, la guerre basée sur la religion est devenue une chose du passé.





C'est un sujet très subjectif et personnel. La tendance actuelle de la pensée est la liberté de culte , de croire en tout système religieux qui s'harmonise avec le concept de vie tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour ton ami et espère que tu comprendras mieux en vieillissant », a déclaré Bryan à son fils.





"Qu'est-ce que tu crois, papa?", A demandé Natasha.





Bryan marqua une pause. En quoi croyait-il ? "Je pense pouvoir dire que nous existons, que l'Univers existe et qu'il a eu un commencement. Et je crois que la seule façon de faire la paix avec notre existence en tant que sujets à la mort est de croire que nous existons après notre mort. Ce qui veut dire qu'on va quelque part, chez quelqu'un. Je crois que Dieu existe et que le comportement éthique est récompensé dans notre prochaine vie. La vie après la mort.





"Vous croyez en la vie après la mort sans aucune preuve?", a demandé Steve, sceptique.

« Fils, crois-moi, il y a beaucoup de preuves empiriques. Les expériences de mort imminente et les manifestations surnaturelles de miracles ont existé depuis les premiers temps de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. L'étude systématique mènera à la croyance en une possibilité de la prochaine vie.





Et la physique le prouve. L'énergie ne peut pas être créée ou détruite, elle peut seulement être transformée d'une forme à une autre. Et la matière est de l'énergie sous une forme stable. Ainsi, nous ne cessons pas non plus d'exister après la mort. Dans ce cas, nous devons avoir une existence. D'où la compréhension que les lois de la physique elles-mêmes montrent que la vie après la mort est réelle.





Mais pas de contraintes . Chacun est libre de croire ce qu'il veut, comme il veut, de la manière qu'il veut. La liberté de culte est un droit fondamental de l'humanité. Ou, comme ton ami, même de ne pas adorer du tout », a expliqué Bryan à son fils.





« Mais c'est différent pour chaque être humain, personnellement. Et c'est très bien. Parce que c'est comme ça que ça devrait être. Pour vraiment vivre la vie, nous avons besoin de liberté dans tout ce que nous faisons.





"Il est temps pour vous de préparer votre conférence, monsieur", a déclaré le SiriBot, via leurs interfaces Neuralink.





« Il sera là dans une minute », répondit Carol. « OK, les enfants, faites vos valises, ce fut un excellent déjeuner. Steve, tu dois pratiquer tes sections de concours de codage artistique. Et Nat, tu dois être avec ton équipe pour ta prochaine partie de PUBG ( Planet Unknown Battle Grounds ) dans une heure.





"Je ne peux pas attendre", sourit Natasha.





Les années 2050 ne sont pas du tout une mauvaise période à vivre , pensa Bryan. En fait, la vie ne cesse de s'améliorer avec le temps.





La famille est entrée ensemble dans l'environnement de réinitialisation et est sortie de la plateforme SimLife en dix minutes, le temps nécessaire à une réinitialisation complète de l'ordinateur quantique.





Bryan aimait et chérissait profondément ses enfants. Natasha avait obtenu un score de centile de 99,9 % en réflexes et en temps de réponse au CGAT (Computer Game Aptitude Test) dès l'âge de 7 ans. Ses progrès depuis lors avaient été fulgurants. Elle était classée parmi les 50 meilleures dans l'arène interplanétaire et avait atteint un statut de célébrité parmi ses pairs et la plus grande communauté de jeu planétaire PUBG.





Steve était tout aussi talentueux, mais dans une direction totalement différente. Il était l'un des dix meilleurs finisseurs du concours de programmation d'art informatique dans pratiquement tous les arts grâce au tournoi de programmation informatique auquel il participait et gagnait un revenu assez important pour un enfant de 8 ans. Ses œuvres générées grâce à ses compétences en codage ont constamment reçu des critiques élogieuses du public et de la communauté Hashgraph Blockchain de l'artiste interplanétaire.





Avec ses œuvres d'art recevant plus de 50 millions de vues par jour dans le monde sur l'Internet quantique maître interplanétaire VR, c'était une sorte de blague pour Bryan et Carol que les enfants étaient les membres gagnants de la famille, à toutes fins pratiques.





Mais il ne les aimait pas pour ce qu'ils faisaient, mais pour ce qu'ils étaient : ses enfants.





Tout revenu supplémentaire n'était qu'un avantage supplémentaire.





Et ils me chérissent encore plus que je ne les chéris, pensa-t-il, essuyant une larme de fierté et de joie parentale de son œil gauche alors qu'il réfléchissait.









C'est peut-être de cela qu'il s'agit.





Enfants.





Aimer.





Mariage.





Joie.





La parentalité.





La vie en plénitude.





Aucun simulateur d'ordinateur quantique maître ne peut atteindre cela, même avec une capacité d'un million de qubits





C'est ce qui nous maintient humains.





De 7050 avant JC à 2050 après JC, cela n'a pas changé.





Les enfants sont partis pour leurs activités.





Bryan se tourna vers sa femme, et avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, l'embrassa sur les lèvres et la serra contre sa poitrine.

"Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants", a-t-il déclaré.

"Je sais", a déclaré Carol, et l'a embrassé en retour.





Le comité du Conseil d'éthique de la simulation virtuelle attendait.

Qu'ils attendent, pensa-t-il.





Il a dit : « Vous pensez que nous pourrions… vous savez. ”

Carol le regarda d'un air interrogateur. « Savoir quoi ?

« Ça », murmura-t-il doucement, un frisson traversant le cœur même de son être.

Carol l'embrassa à nouveau. « Les enfants ne seront pas de retour avant au moins quatre heures. Oui s'il te plaît! ”





« SiriBot, demande au Conseil d'attendre quelques heures. Dites-leur que j'avais une situation inévitablement urgente qui m'a complètement surpris et retardez la réunion de 2 heures », a déclaré Bryan via son Neuralink.





Carol rit et l'embrassa. Une dernière pensée logique vint à Bryan alors qu'il la pressait contre son corps et retirait son Neuralink et laissait la biologie faire son travail -.





Même avec toute l'informatique quantique, VR, AR, DLT, ML, AI, blockchain, IoT, hashgraph et robotique, cela reste la plus grande joie et le plus grand cadeau de la vie.









