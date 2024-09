La vérité derrière la chute sensationnelle de la collection NFT de Logan Paul en 2022

De nombreuses célébrités Internet ont essayé de suivre la tendance crypto et NFT. Lorsqu'un marché NFT s'est déployé, ce fut l'occasion pour de nombreux Youtubers, influenceurs des médias sociaux et célébrités numériques d'encaisser et d'encaisser gros. Mais ce n'est pas seulement réservé aux influenceurs numériques - des célébrités traditionnelles comme Paris Hilton, Lindsay Lohan et Bella Hadid ont également pris le train en marche. Des millions de dollars ont été gagnés grâce à des actifs numériques tels que les NFT, et le rachat de Logan Paul en 2021 aurait dû augmenter sa valeur nette, mais tout s'est retourné contre lui. Sa collection Azuki, acquise pour 623 000 $, n'est aujourd'hui évaluée qu'à 10 $.

Les pertes de Logan Paul ne sont pas aussi importantes qu'elles le paraissent

Les médias ont une façon de sensationnaliser les nouvelles parce que le contenu est roi, en particulier à l'ère numérique actuelle. Logan Paul est un investisseur passionné et ne serait pas resté les bras croisés lorsque ses actifs ont commencé à se déprécier. Son portefeuille diversifié le protège du pire, mais sa propre créativité et son initiative ont empêché son investissement de se désintégrer en rien. Au cours de la tendance à la baisse de la valeur de sa collection Azuki, Logan Paul a annoncé qu'il avait créé un tout nouvel ensemble de NFT appelé Originals 99 qui a été utilisé pour compenser ses pertes . Ainsi, alors que Logan a vraiment perdu son investissement initial, la vue d'ensemble a montré qu'il n'a pas perdu beaucoup d'argent grâce à ses propres initiatives pour sauver et tirer le meilleur parti de sa situation difficile.

La bulle des crypto-monnaies est-elle en train d'éclater ?

La chute du marché des crypto-monnaies a entraîné de nombreux crashs. Il convient de noter que lorsque Logan Paul a acheté les articles, les transactions NFT étaient à leur apogée, avec plus de 500 millions de dollars de transactions par jour. Au moment d'écrire ces lignes, les transactions ont considérablement chuté, les transactions quotidiennes luttant pour dépasser les 10 millions de dollars.

Les NFT n'étaient pas la seule chose dans laquelle Logan Paul avait investi. Son portefeuille regorgeait de bitcoins et de pièces alternatives. Ayant atteint son apogée l'année dernière en 2021, Logan Paul n'est pas le seul à être sous le choc de ses pertes.

Mais cela ne signifie pas que la spirale descendante ne reprendra pas à l'avenir. Si nous examinons les tendances de la crypto-monnaie, il y a des moments où elle monte et descend, un peu comme tout autre actif. Cependant, il est également vrai que les actifs cryptographiques et numériques sont beaucoup plus volatils et que les actions sur le marché peuvent baisser ou augmenter par incréments, les NFT et les cryptos peuvent passer d'une valeur de 10 000 $ à 10 $ en quelques jours seulement.

En gardant cela à l'esprit, il n'y a pas de bulle à éclater. Pour qu'une bulle existe, ses mouvements de prix doivent être " sans rapport avec sa valeur sous-jacente", selon Coindesk, une autorité sur le sujet de la crypto-monnaie et des actifs numériques.

Les NFT et la crypto sont-ils là pour rester ?

Les actifs numériques peuvent sembler être une nouveauté , mais ils sont pris au sérieux par de nombreuses entreprises et industries, ce qui invite à réfléchir : sont-ils vraiment là pour rester ?

Il y aura toujours des opposants et des cyniques, mais ceux qui ne prennent pas de risques ne verront jamais de grands retours. C'est la base fondamentale de l'investissement et ceux qui prendront le train en marche des actifs numériques sont des gens qui pourraient en fin de compte en tirer profit. Tant qu'il y aura des investisseurs prêts à prendre des risques sur les NFT et la crypto, cela pourrait continuer à prospérer.

Les NFT ont un énorme potentiel inexploité en matière d'utilité commerciale. Selon CoinTelegraph, "Il y a une fraude omniprésente dans les chaînes d'approvisionnement avec d'innombrables incidents de double financement, où des acteurs malveillants utilisent des copies des mêmes documents pour obtenir illégalement de l'argent de plusieurs sources. Avec la blockchain, cela disparaîtra du jour au lendemain car chaque envoi ne peut être représenté que par un seul NFT qui documente tout ce qui est livré – et, en fait, le suit à chaque étape du processus.

Cela fait des NFT plus que de simples collections d'œuvres d'art numériques, une définition qui a été adoptée par les masses. Il peut en effet aussi être une opportunité d'investissement viable d'autant plus qu'il représente un niveau de sécurité plus élevé. En raison de leur nature, les NFT rendent la falsification beaucoup plus difficile.

La blockchain a ouvert la voie à des systèmes révolutionnaires dans les secteurs médical, financier et éducatif. La création de bases de données sécurisées n'est pas une mince affaire et le bitcoin a pu compléter la technologie nécessaire. Même si la crypto-monnaie devait disparaître au cours des prochaines années (bien que cela soit hautement improbable), la blockchain continuerait probablement à être utilisée.

Quel sera le prochain coup de Logan Paul ?

Bien qu'il soit impossible de prédire ce que Logan Paul pourrait faire ensuite, il ne serait pas exagéré d'imaginer une nouvelle collection NFT à l'horizon. Il faut s'attendre à voir des acquisitions plus audacieuses dans un avenir proche car tout cela a porté ses fruits d'une manière ou d'une autre, en particulier entre les mains d'un esprit d'entreprise comme Logan Paul, qui a survécu à des revers dans le passé et a continué à faire des retours après ses erreurs.