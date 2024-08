Faire évoluer Ethereum pour le grand public : INTMAX dévoile Plasma Next

Ethereum est à un point d’inflexion. À mesure que l’adoption se développe, la nécessité de faire évoluer le réseau tout en conservant la décentralisation devient critique. Cette semaine à ETHDenver, la startup d'infrastructure blockchain INTMAX a dévoilé une solution potentielle - Plasma Next, un rollup de couche 2 sans état qui promet de faire passer l'évolutivité d'Ethereum au niveau supérieur.

Le goulot d’étranglement de l’évolutivité

Ethereum s'est fermement imposé comme la principale plateforme de contrats intelligents, avec un écosystème évalué à plus de 250 milliards de dollars. Cependant, à mesure que de plus en plus de dApps et d’utilisateurs affluent vers le réseau, la congestion et les frais de gaz élevés entravent de plus en plus la convivialité.





Le principal goulot d’étranglement est l’évolutivité. Ethereum, dans sa forme actuelle, ne peut traiter que 15 transactions par seconde (TPS), contre 24 000 TPS pour Visa. Sans mises à niveau majeures, il ne peut pas prendre en charge une adoption mondiale. Diverses solutions de mise à l'échelle de couche 2, telles que les rollups, ont apporté un soulagement temporaire en déplaçant l'activité hors chaîne. Mais pour réellement concrétiser la vision d’Ethereum en tant qu’« ordinateur mondial », le protocole de couche de base lui-même a besoin d’une refonte.





Vitalik Buterin et d'autres chercheurs d'Ethereum travaillent sur des propositions ambitieuses comme le sharding. Toutefois, ces mesures sont techniquement complexes et leur mise en œuvre pourrait prendre des années. En attendant, des innovations intelligentes de couche 2 peuvent aider Ethereum à évoluer tout en conservant ses principales garanties de décentralisation et de sécurité. C’est la lacune que Plasma Next vise à combler.

Relancer la promesse du plasma

Plasma, proposé pour la première fois en 2017 par Buterin et Joseph Poon, a été envisagé comme un cadre pour la construction de réseaux de couche 2 évolutifs. En menant la plupart des activités hors chaîne et en soumettant uniquement des preuves périodiques à Ethereum, les sidechains Plasma promettaient de grands gains de débit.





Cependant, la conception originale de Plasma exigeait que les utilisateurs surveillent constamment le réseau et fournissent des liquidités dès le départ pour quitter la sidechain. Cette mauvaise expérience utilisateur a considérablement limité l’adoption. En conséquence, Plasma a été remplacé par les cumuls ZK qui ont amélioré la sécurité en utilisant des preuves sans connaissance.





Plasma Next représente une nouvelle approche qui combine les atouts des rollups et du Plasma. Construit par des chercheurs d'INTMAX, il atteint l'évolutivité grâce à deux innovations :





Architecture sans état : Plasma Next supprime complètement le stockage d'état. Les soldes des utilisateurs et les données de transaction sont stockés localement tandis que les validateurs ne conservent que les en-têtes de bloc et les preuves. Cela élimine les limitations de stockage, permettant une mise à l’échelle linéaire.



Preuves ZK pour les paiements conditionnels : Tirant parti d'une cryptographie de pointe, Plasma Next garantit la finalité des transactions au sein d'un seul bloc. Les utilisateurs n'ont pas besoin de surveiller le réseau ni de bloquer des fonds pour sortir.





Le résultat est une architecture de couche 2 qui évolue avec un coût par bloc constant, quel que soit le nombre d'utilisateurs. Cela rend théoriquement possible un débit illimité d’Ethereum sans compromettre la décentralisation.

Réaliser la vision plasma originale

L'architecture sans état de Plasma Next est remarquable car de nombreux chercheurs la jugent peu pratique. Un article 16z a prouvé que les blockchains entièrement apatrides sont impossibles car les validateurs devraient stocker un état minimal. En obligeant les utilisateurs à stocker leur propre état, Plasma Next semble contourner cette limitation de manière innovante.





Cela correspond à la vision originale de Plasma qui visait à faire évoluer Ethereum jusqu’à des milliers de transactions par seconde. Buterin imaginait que les utilisateurs pouvaient effectuer librement des transactions sur les sidechains et s'appuyer uniquement sur la couche de base lors des dépôts et des retraits. Au fil du temps, la chaîne de base pourrait évoluer vers une simple couche de règlement sécurisée par des validateurs PoS.





Plasma Next représente un pas vers cette vision. En éliminant la surcharge de l’État et les exigences de liquidité des utilisateurs, il minimise l’activité sur la chaîne de base. Leona Hioki, co-fondatrice d'INTMAX, souligne que le code de lancement est open source afin que n'importe qui puisse le créer et lancer un réseau. L'adoption par la communauté pourrait ouvrir la voie à la transition éventuelle d'Ethereum vers une couche de règlement évolutive.

Améliorer l'expérience utilisateur

Il est important de noter que Plasma Next apporte également des améliorations significatives à l’UX qui devraient stimuler l’adoption. Les utilisateurs n'ont plus besoin de surveiller activement le réseau ou d'attendre des périodes de défi avant de transférer des fonds vers la chaîne de base. Les preuves ZK garantissent la finalité de la transaction au sein d'un seul bloc.





En automatisant le stockage des données et en utilisant des sauvegardes cryptées, Plasma Next minimise également la complexité découlant de son architecture sans état. La combinaison d’une expérience utilisateur simple et d’une évolutivité au niveau du protocole crée les conditions idéales pour que les applications blockchain grand public prospèrent.

Libérer l'innovation Web3

Le moment est également opportun, car Ethereum envisage une mise à niveau ambitieuse de Shanghai plus tard cette année. Bien que la fusion vers la preuve de participation améliore la sécurité et l'efficacité, l'évolutivité reste une préoccupation. Des solutions innovantes de couche 2 comme Plasma Next pourraient fournir le débit supplémentaire nécessaire à une croissance d’un ordre de grandeur du nombre de dApps et d’utilisateurs.





De plus, des améliorations en termes d’évolutivité et d’expérience utilisateur sont nécessaires pour intégrer le prochain milliard d’utilisateurs Web3 issus des marchés émergents. Comme le note Hioki, Plasma Next représente une solution de mise à l'échelle prête à l'emploi pour tout développeur souhaitant créer des applications blockchain. En abaissant les obstacles à l'exploitation des capacités de la blockchain, cela pourrait libérer l'innovation dans des secteurs tels que la DeFi, les NFT, les jeux, les médias sociaux et bien plus encore.

La participation communautaire est essentielle

Cependant, le succès à long terme de Plasma Next dépend de la participation de la communauté. Les effets de réseau qui rendent les blockchains précieuses proviennent d’une base d’utilisateurs diversifiée et décentralisée. Étant un logiciel open source, son évolution sera façonnée par ceux qui s’en serviront et fourniront leurs commentaires.





Cette philosophie axée sur la communauté est une caractéristique des projets Web3. Ethereum lui-même a connu une croissance rapide parce que Buterin et Poon ont rendu publiques leurs premières recherches et propositions. Cela a permis une collaboration mondiale entre théoriciens, développeurs et entreprises enthousiasmés par son potentiel. Plasma Next semble prêt à suivre une voie similaire.

Dernières pensées

Le lancement de Plasma Next à ETHDenver représente une étape importante dans l'évolution d'Ethereum. Il fait revivre les possibilités initialement envisagées par Plasma et les combine avec des innovations modernes telles que les épreuves ZK. Le résultat est une architecture de couche 2 prometteuse qui pourrait aider Ethereum à évoluer vers une adoption mondiale.





Comme le note Hioki, l'objectif d'INTMAX n'est pas seulement la recherche théorique, mais également la fourniture d'un code utilisable sur lequel la communauté peut s'appuyer. La philosophie Web3 encourage la collaboration open source pour créer des biens publics qui profitent à la société. Plasma Next offre à l'écosystème Ethereum l'opportunité de se rassembler et de résoudre le défi de l'évolutivité de manière décentralisée. Les prochaines années prouveront si la communauté est prête à relever ce défi.





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de marque en tant qu'auteur. Que ce soit par le biais d'une rémunération directe, de partenariats médiatiques ou de réseautage, l'auteur a un intérêt direct dans la ou les entreprises mentionnées dans cette histoire. HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR