Astounding Stories of Super-Science, janvier 1930, par Astounding Stories VOL. I n ° 1 - La grotte de l'horreur

La grotte de l'horreur

Par le capitaine SP Meek

"Soudain, sans aucune raison apparente, l'un des hommes de garde a été projeté en l'air, les pieds en l'air."

Le Dr Bird leva les yeux avec impatience lorsque la porte de son laboratoire privé du Bureau des normes s'ouvrit, mais le froncement de sourcils sur son visage se transforma en un sourire lorsqu'il vit la forme de l'agent Carnes des services secrets des États-Unis encadrée dans l'embrasure de la porte.

"Bonjour, Carnes," appela-t-il joyeusement. "Asseyez-vous et faites comme chez vous pendant quelques minutes. Je serai avec vous dès que j'aurai fini de prendre ce poids."

Carnes s'assit sur le bord d'un banc et regarda avec admiration les longues mains nerveuses et les doigts fins et effilés du célèbre savant. Le Dr Bird mesurait plus d'un mètre quatre-vingt-dix et pesait deux cent six livres dépouillé: ses épaules massives et sa lourde chevelure noire indisciplinée se combinaient pour lui donner l'apparence d'un boxeur - jusqu'à ce que l'on regarde ses mains. Les taches d'acide et les cicatrices ne pouvaient cacher la beauté de ces mains mobiles, des mains d'artiste et de rêveur. Un artiste, le Dr Bird était, bien que son talent artistique se soit exprimé dans les expériences les plus délicates et les plus compliquées dans les domaines de la science pure et appliquée que le monde ait jamais vues, plutôt que dans les formes d'art les plus courantes.

Le docteur acheva de peser un creuset de porcelaine, le plaça soigneusement dans un dessiccateur et se tourna vers son ami.

"Qu'est-ce que tu as en tête, Carnes ?" Il a demandé. "Tu as l'air inquiet. Y a-t-il une autre contrefaçon sur le marché ?"

L'opérateur secoua la tête.

"As-tu lu ces histoires que les journaux rapportent à propos de Mammoth Cave ?" Il a demandé.

Le Dr Bird émit un grognement de dégoût.

"J'ai lu le premier d'entre eux à mi-chemin parce qu'il s'agissait d'une dépêche de l'Associated Press", a-t-il répondu, "mais c'était suffisant. Il ne m'a pas exactement impressionné par sa véracité et, du point de vue de la littérature. , la chose était impossible. Je n'ai pas le temps de me pencher sur les élucubrations d'un attaché de presse inspiré.

"Alors vous les avez rejetés comme de simples attachés de presse ?"

"Certainement. Que pourraient-ils être d'autre ? Des choses comme ça ne se produisent pas par hasard juste au moment où la saison touristique est sur le point d'ouvrir. Je suppose que ces fils amèneront des troupeaux de curieux au Kentucky : le public répond toujours bien au serpent de mer fils."

"Mammoth Cave a été fermée aux visiteurs pour la saison", a déclaré tranquillement Carnes.

"Quoi?" s'écria le docteur surpris. « Y avait-il vraiment quelque chose dans ces fils sauvages ?

"Il y en avait, et ce qui est plus important, il y en a toujours. Au moins, il y en a assez pour que je parte pour le Kentucky ce soir, et je suis venu ici dans le but exprès de vous demander si vous vouliez venir. Bolton m'a suggéré de vous demander : il a dit que tout cela lui semblait magique et que la magie était plus dans votre ligne que dans la nôtre. Il a fait une demande pour vos services et je l'ai dans ma poche maintenant. Êtes-vous intéressé ?"

« Comment les services secrets interviennent-ils ? » demanda le médecin. "Il me semble que c'est une affaire d'État. Mammoth Cave n'est pas un parc national."

"Apparemment, vous n'avez pas suivi les journaux. C'était une affaire d'État jusqu'à ce que le gouverneur demande des troupes fédérales. Chaque fois que les réguliers ont des ennuis, le gouvernement fédéral est plutôt susceptible de prendre la main."

"Je ne savais pas que des habitués avaient été envoyés là-bas. Parlez-moi de l'affaire."

"Voulez-vous venir?"

Le Dr Bird secoua lentement la tête.

"Je ne vois vraiment pas comment je peux gagner du temps, Carnes", a-t-il déclaré. "Je suis au milieu d'un travail de la plus haute importance et il n'a pas atteint le stade où je peux le confier à un assistant."

"Alors je ne vous dérangerai pas avec les détails", répondit Carnes en se levant.

"Asseyez-vous, confondez-vous!" cria le docteur. "Vous savez mieux que d'essayer de m'imposer cela. Racontez-moi votre cas, et je vous dirai ensuite si j'irai ou non. Je ne peux pas perdre de temps, mais, d'un autre côté, s'il semble assez intéressant..."

Carnes éclata de rire.

"D'accord, docteur," dit-il, "je prendrai assez de temps pour vous en parler même si vous ne pouvez pas y aller. En savez-vous quelque chose?"

« Non. J'ai lu la première histoire à mi-chemin, puis j'ai arrêté. Commencez par le début et racontez-moi tout. »

« Avez-vous déjà été à Mammoth Cave ?

"Non."

"Elle, ou plutôt elles, car bien qu'elle s'appelle Mammoth Cave, il s'agit en réalité d'une série de grottes, sont situées dans le comté d'Edmonson, dans le centre du Kentucky, sur une voie ferrée partant de Glasgow Junction sur le chemin de fer de Louisville et de Nashville. Ce sont des cavernes calcaires naturelles. avec la formation habituelle de stalactites et de stalagmites, mais sont exceptionnellement grandes et très belles.Les grottes sont assez vastes et elles sont à différents niveaux, de sorte qu'un guide est nécessaire si l'on veut y entrer et être sûr de trouver la sortie Les visiteurs suivent un itinéraire régulier et sont rarement autorisés à visiter des parties de la grotte en dehors de ces itinéraires. De grandes parties de la grotte n'ont jamais été complètement explorées ou cartographiées. Voilà pour la scène.

"Il y a environ un mois, un groupe de Philadelphie qui traversait le Kentucky en voiture est entré dans la grotte avec un guide régulier. Le groupe était composé d'un homme et de sa femme et de leurs deux enfants, un garçon de quatorze ans et une fille de douze ans. loin dans les grottes, puis, comme la mère se sentait fatiguée, elle et son mari s'assirent, dans l'intention d'attendre que le guide montre aux enfants des sites qui se trouvaient juste devant eux, puis de revenir vers eux. revenu."

"Qu'est-il arrivé?"

"Personne ne le sait. Tout ce que l'on sait, c'est le simple fait qu'ils n'ont pas été revus depuis."

« Une affaire d'enlèvement ?

"Apparemment non, à la lumière des événements ultérieurs, bien que cela ait d'abord été considéré comme l'explication. Les parents ont attendu un certain temps. La mère dit avoir entendu de faibles cris au loin une dizaine de minutes après le départ du guide et des enfants. , mais ils étaient très loin et elle n'est pas sûre de les avoir entendus, en tout cas ils ne l'ont pas impressionnée à l'époque.

"Quand une demi-heure s'est écoulée, ils ont commencé à se sentir inquiets, et le père a pris une torche et a commencé à chasser pour eux. La chose habituelle s'est produite; il s'est perdu. Quand il n'est pas revenu, la mère, maintenant complètement alarmée, a fait par un étrange sens de l'orientation, jusqu'à l'entrée et donna l'alarme. En une demi-heure, une douzaine d'équipes de recherche étaient en route vers la grotte. Le père fut bientôt localisé, non loin des sentiers battus, mais malgré trois jours de recherches constantes, les enfants n'ont pas été localisés. La seule trace d'eux qui a été retrouvée est un bracelet que la mère a identifié. Il a été trouvé dans la caverne à une certaine distance des sentiers battus et a été brisé, comme par la violence. Il y avait aucun autre signe de lutte.

"Lorsque le bracelet a été retrouvé, la théorie de l'enlèvement est devenue à la mode, car John Harrel, le guide disparu, connaissait bien la grotte et les indigènes des environs ont exploré l'idée qu'il pourrait être perdu. Inspiré par la grande récompense offerte par le père, frais des parties ont commencé à explorer les parties inconnues de la grotte. Et puis est venu la deuxième tragédie. Deux des chercheurs ne sont pas revenus. Cette fois, il semblait y avoir peu de doute sur la violence, car des cris et un coup de pistolet ont été faiblement entendus par d'autres chercheurs, accompagné d'un étrange "hurlement hurlant", comme il a été décrit par ceux qui l'ont entendu. Une recherche a été immédiatement effectuée vers l'endroit où le bracelet avait été ramassé, et l'arme de l'un des hommes disparus a été retrouvée à moins de cinquante mètres. de l'endroit où le bracelet avait été découvert. Un barillet du revolver avait été déchargé.

« Y avait-il des signes sur le sol ?

"Les chercheurs ont dit que le sol semblait être un peu plus humide et visqueux que d'habitude, mais c'est tout. Ils ont également parlé d'une très légère odeur de musc, mais cette observation n'a pas été confirmée par d'autres qui sont arrivés quelques instants plus tard."

« Que s'est-il passé ensuite ?

"Le Gouverneur fut interpellé et une compagnie de la Garde Nationale fut envoyée de Louisville à Mammoth Cave. Ils campèrent à l'entrée de la grotte et empêchèrent tout le monde d'y entrer. Des soldats armés de fusils de service pénétrèrent dans les cavernes, mais ne trouvèrent rien. Les visiteurs ont été exclus et les gardes ont établi des patrouilles régulières et des postes de garde dans la grotte, de sorte qu'une nuit, au moment des secours, la seule trace que l'on a pu trouver de l'un des gardes était son fusil. Des doubles gardes furent alors postés, et rien ne se passa pendant plusieurs jours, puis une autre sentinelle disparut. Son compagnon se précipita hors de la grotte en hurlant. Lorsqu'il se remit, il reconnut que lui et l'homme disparu s'étaient endormis et que il s'est réveillé pour trouver son camarade parti. Il a appelé, et il dit que la réponse qu'il a reçue était un sifflement particulier qui lui a soulevé tous les cheveux sur la nuque. Il a fait clignoter sa torche électrique tout autour, mais ne pouvait pas voir hing. Il jure cependant qu'il a entendu un bruit de glissade s'approchant de lui, et il a senti que quelqu'un le regardait. Il a résisté aussi longtemps qu'il a pu, puis a jeté son fusil et a couru pour sauver sa vie."

« Avait-il bu ?

"Non. Ce n'était pas non plus un délire, comme le montre le fait qu'une patrouille a retrouvé son arme là où il l'avait jetée, mais aucune trace de l'autre sentinelle. Après cette deuxième expérience, les gardes n'étaient pas très pressés d'entrer. la grotte, et le gouverneur a demandé des réguliers. Une compagnie d'infanterie a reçu l'ordre de descendre de Fort Thomas pour relever les gardes, mais ils ont fait moins bien que leurs prédécesseurs. Ils ont perdu deux hommes la première nuit de leur garde. Les réguliers n'ont pas été attrapés car le garde principal a entendu cinq coups de feu, ils ont précipité une patrouille sur les lieux et ont trouvé les deux fusils qui avaient été tirés, mais les hommes étaient partis.

"L'officier de l'époque a fait une recherche approfondie des environs et a trouvé, à environ deux cents mètres de l'endroit où les sentinelles avaient été postées, une fissure dans le mur à travers laquelle le corps d'un homme pouvait être forcé. sang de chaque côté. Plusieurs de ses hommes se sont portés volontaires pour entrer dans le trou et fouiller, mais le lieutenant ne l'a pas permis. Au lieu de cela, il s'est armé de deux grenades à main et d'une torche électrique et est entré lui-même. mardi, et il n'est pas revenu."

« Y a-t-il eu des perturbations entendues de la fissure ?

"Aucun. Un garde était posté avec deux mitrailleuses pointées sur la fissure du mur, et une garde de huit hommes et un sergent y étaient postés. Hier soir, vers six heures, alors que le garde était assis autour de leur fusils, une légère odeur de musc se fit sentir. Personne n'y prêta grande attention, mais soudain, sans aucune raison apparente, l'un des hommes de garde fut projeté en l'air, les pieds en l'air. Il poussa un cri de peur, et un hurlement surnaturel lui répondit. Le garde, à l'exception d'un homme, tourna les talons et courut. Un homme coincé par son arme et déversa un flot de balles dans la fissure. Les hommes qui battaient en retraite purent entendre le cliquetis de l'arme pendant un quelques instants, puis il y eut un cri d'étouffement, suivi d'un silence. Lorsque l'officier de jour revint avec une patrouille, il y avait une forte odeur de musc dans l'air, et beaucoup de sang coulait autour. La machine- les deux fusils étaient là, bien que l'un d'eux ait été tordu jusqu'à ce qu'il ait l'air d'avoir traversé une exp perte.

"L'officier commandant la compagnie a enquêté sur les lieux, a ordonné à tous les hommes de sortir de la grotte et a communiqué avec le département de la guerre. Le secrétaire à la guerre a trouvé que c'était un écrou trop dur à casser et il a demandé de l'aide, alors Bolton m'envoie là-bas. . Pensez-vous, au vu de ce fil, que vos expériences puissent attendre ?"

Les plis sur le front haut du Dr Bird étaient devenus de plus en plus profonds au fur et à mesure que Carnes racontait son histoire, mais maintenant ils ont soudainement disparu, et il a sauté sur ses pieds avec un sourire enfantin.

« Dans combien de temps partons-nous ? Il a demandé.

« Dans deux heures, docteur. Une voiture nous attend en bas et j'ai des réservations pour nous deux sur le sud ce soir. Je savais que vous veniez ; en fait, la demande de vos services avait été approuvée avant moi. est venu ici pour vous voir."

Le Dr Bird se débarrassa rapidement de sa blouse de laboratoire et sortit son manteau et son chapeau d'un placard.

"J'espère que vous vous rendez compte, Carnsey, mon vieux cher," dit-il en suivant l'opérateur hors du bâtiment, "que j'ai un réel penchant pour votre vieille carcasse sans valeur. Je laisse les résultats de deux semaines de travail patient seul et sans surveillance afin de vous éviter des ennuis, et je sais qu'il sera ruiné à mon retour. Je me demande si vous en valez la peine ? »

"Étalages!" rétorqua Carnes. "Je suis très heureux de vous avoir avec moi, mais vous n'avez pas besoin d'insister en prétendant que c'est l'affection pour moi qui vous entraîne à contrecœur dans ce gâchis. Avec une aventure comme celle-ci devant vous, fers aux jambes et menottes ne vous éloignerait pas de Mammoth Cave, que j'y aille ou non.

C'était en fin d'après-midi avant que le Dr Bird et Carnes ne descendent du train spécial qui les avait transportés de Glasgow Junction à Mammoth Cave. Ils se présentèrent au major commandant le bataillon de la garde qui avait reçu l'ordre de descendre pour renforcer l'unique compagnie qui avait supporté le premier poids de l'affaire, puis auditionnèrent les gardes qui avaient été mis en déroute par l'horreur invisible qui hantait la fameuse grotte. Rien n'a été appris qui différait dans une grande mesure de l'histoire que Carnes avait racontée au médecin à Washington, sauf que l'officier de l'époque qui avait enquêté sur la dernière attaque n'a pas réussi à corroborer entièrement l'odeur de musc qui avait été rapportée par les autres observateurs.

"C'était peut-être du musc, mais pour moi, ça sentait différemment", a-t-il déclaré. « Avez-vous déjà été près d'un repaire de serpents à sonnette dans l'ouest ?

Le Dr Bird hocha la tête.

"Alors vous connaissez l'odeur reptilienne particulière que dégage un tel endroit. Eh bien, cette odeur était quelque peu similaire, bien qu'elle ne soit en aucun cas la même. C'était bien musqué, mais pour moi, c'était plus un serpent qu'un musc. un peu comme le musc, mais cette odeur m'a donné les horreurs."

« Avez-vous entendu des bruits ?

"Aucun du tout. Les hommes décrivent des bruits plutôt particuliers et le sergent Jervis est un vieux dossier et assez apte à mettre les choses au clair, mais ils ont peut-être été faits par les hommes qui avaient des ennuis. J'ai vu un homme attrapé par un boa dans L'Amérique du Sud une fois, et les bruits qu'il a faits auraient très bien pu être décrits dans presque les mêmes mots que Jervis a utilisés."

"Merci, Lieutenant," répondit le Docteur. "Je me souviendrai de ce que tu m'as dit. Maintenant je pense que nous allons entrer dans la grotte."

« Mes ordres sont de ne permettre à personne d'entrer, Docteur.

« Je vous demande pardon. Carnes, où est cette lettre du secrétaire à la guerre ?

Carnes a produit le document. Le lieutenant l'examina et s'excusa. Il revint dans quelques instants avec le commandant.

"Face à cette lettre, Dr Bird," dit le major, "je n'ai pas d'autre choix que de vous permettre d'entrer dans la grotte, mais je vous avertirai que c'est à vos risques et périls. Je vous donnerai une escorte , si vous le souhaitez."

"Si le Lieutenant Pearce veut bien m'accompagner comme guide, ce sera tout ce dont j'ai besoin."

Le lieutenant pâlit légèrement, mais redressa les épaules.

« Voulez-vous commencer tout de suite, monsieur ? Il a demandé.

« Dans quelques instants. A quoi ressemble le sol de la grotte où nous allons ?

"Assez humide et visqueux, monsieur."

« Très glissant ? »

"Oui Monsieur."

"Dans ce cas, avant d'entrer, nous voulons mettre des chaussures de baseball avec des crampons dessus, afin que nous puissions courir si nous le devons. Pouvez-vous nous apporter quelque chose comme ça ?"

"Dans quelques instants, monsieur."

"Bien ! Dès que nous pourrons les récupérer, nous commencerons. En attendant, puis-je regarder cette arme qui a été retrouvée ?"

La mitrailleuse Browning fut posée devant le médecin. Il l'examina d'un œil critique et le renifla délicatement. Il sortit de sa poche une fiole de liquide, humidifia une partie de la chemise d'eau de l'arme, puis frotta vivement la partie humidifiée avec sa main. Il renifla à nouveau. Il eut l'air déçu et examina de nouveau l'arme de près.

"Carnes," dit-il longuement, "voyez-vous quelque chose sur ce pistolet qui ressemble à des marques de dents?"

"Rien, docteur."

"Moi non plus. Il y a des marques ici qui pourraient très bien être les empreintes digitales d'un géant de quarante pieds, et ces deux rainures parallèles ressemblent au résultat d'une compression sévère, mais il n'y a pas de marques de dents. Étrange. Il n'y a pas odeur persistante sur le pistolet, ce qui est aussi étrange. Eh bien, il ne sert à rien de théoriser : nous sommes confrontés à une condition et non à une théorie, comme quelqu'un l'a dit un jour. Mettons ces chaussures de baseball et voyons ce que nous pouvons découvrir.

Le Dr Bird a ouvert la voie dans la grotte, Carnes et le lieutenant suivant de près avec des torches électriques. Dans chaque main, le Dr Bird portait une grenade à main au phosphore. Aucune autre arme n'était visible, même si le médecin savait que Carnes portait un pistolet automatique de calibre .45 attaché sous son aisselle gauche. Alors qu'ils pénétraient dans la grotte, le lieutenant s'avança pour ouvrir la voie.

« J'y vais en premier », dit le docteur. "Suivez-moi et indiquez les virages en appuyant sur mon épaule. Ne parlez pas après que nous ayons commencé, et soyez prêt pour un vol instantané. Allons-y."

Vers l'intérieur de la grotte, ils se frayèrent un chemin. Les crampons de fer des chaussures de baseball résonnèrent sur le sol et le bruit résonna entre les murs, s'éteignant en de petits chuchotements sonores étranges qui firent se dresser les cheveux de Carnes. Toujours en avant, ils poussèrent, le lieutenant guidant le médecin par une pression silencieuse sur son épaule et Carnes le suivant de près. Pendant un demi-mille, ils continuèrent jusqu'à ce qu'une pression incontrôlable arrête le médecin. Le lieutenant désigna silencieusement une fissure dans le mur devant eux. Carnes s'avança pour l'examiner, mais un geste d'avertissement du médecin l'arrêta.

Lentement, centimètre par centimètre, le médecin s'avança, grenades à main prêtes. Bientôt, il atteignit la fissure et, plaçant une des grenades dans sa poche, il sortit une torche électrique et envoya un faisceau de lumière à travers la fissure dans l'intérieur sombre de la terre.

Pendant un instant, il resta ainsi, puis brusquement éteignit sa torche et se redressa dans une attitude d'écoute. Les oreilles tendues de Carnes et du lieutenant Pearce pouvaient entendre un léger bruit de glissement venant vers eux, non pas de la direction de la fissure, mais de l'intérieur de la grotte. Simultanément, une légère odeur musquée et reptilienne devint apparente.

"Courir!" cria le docteur. "Courez comme un diable! C'est lâche dans la grotte!"

Le lieutenant fit demi-tour et s'enfuit à toute allure vers l'entrée lointaine de la grotte, Carnes à ses trousses. Le Dr Bird s'arrêta un instant, tendant l'oreille, puis lança une grenade. Un éclair aveuglant est venu du point où le missile a frappé et un nuage blanc s'est élevé dans l'air. Le médecin se retourna et s'enfuit après ses compagnons. Ce n'est pas pour rien que le Dr Bird avait été un athlète de renom à l'époque où il était à l'université. Malgré les meilleurs efforts de ses compagnons, qui couraient littéralement pour sauver leur vie, il les rattrapa rapidement. Alors qu'il le faisait, un étrange cri strident à glacer le sang s'éleva de l'obscurité derrière eux. De plus en plus haut, la note s'élevait jusqu'à ce qu'elle se termine soudain en un grognement gargouillement, comme si le souffle qui la prononçait s'était brusquement coupé. Le bruit de glissement et de bruissement est devenu plus fort sur leur piste.

"Plus rapide!" haleta le docteur, alors qu'il posait sa main sur l'épaule de Carnes et le poussait en avant.

Le bruit de la poursuite gagna légèrement sur eux, et un bruit comme celui d'une respiration intense devint audible. Le Dr Bird s'arrêta, se retourna et fit face à l'horreur qui approchait. Sa torche électrique ne révéla rien, mais il écouta un instant, puis lança sa deuxième grenade. Il regarda attentivement son vol. Il a volé dans les airs sur trente mètres, puis a heurté un obstacle invisible et a bondi vers le sol. Avant qu'il ne frappe, le mouvement descendant cessa et il s'éleva dans les airs. Alors qu'il s'élevait, il éclata avec un bruit sec, et un cri sauvage de douleur remplit la caverne d'un rugissement assourdissant. Le médecin s'enfuit à nouveau après ses compagnons.

Au moment où il les rattrapa, l'entrée de la grotte se dressait devant eux. Avec des sanglots de soulagement, ils éclatèrent au grand jour. Les gardes se sont précipités en avant avec des fusils levés, mais le Dr Bird leur a fait signe de reculer.

"Il n'y a rien après nous, les hommes," haleta-t-il. « Nous avons été poursuivis un peu, mais j'ai jeté à notre poursuivant une poignée de phosphore et ça a dû lui brûler un peu les doigts, à en juger par le vacarme qu'il a fait. En tout cas, ça a arrêté la poursuite.

Le major se hâta.

« Vous l'avez vu, docteur ? Il a demandé.

"Non, je ne l'ai pas vu. Personne ne l'a jamais vu ou quelque chose comme ça. Je l'ai entendu et, d'après sa voix, je pense qu'il a un mauvais rhume. Au moins, il avait l'air rauque, alors je lui ai donné un peu de blanc. du phosphore pour faire un cataplasme pour sa gorge, mais je ne l'ai pas aperçu."

"Pour l'amour de Dieu, docteur, qu'y a-t-il ?"

"Je ne peux pas encore vous le dire, Major. Jusqu'à présent, je peux dire que c'est quelque chose de nouveau pour la science et je ne sais pas exactement à quoi cela ressemble. Cependant, j'espère pouvoir vous le montrer sous peu. Y a-t-il un bureau de télégraphe ici ? »

"Non, mais nous avons un détachement du Signal Corps avec nous, et ils ont un poste de radio portable qui nous mettra en contact avec le réseau de l'armée."

"Bien ! Pouvez-vous mettre une tente à ma disposition ?"

"Certainement, Docteur."

"D'accord, j'irai là-bas, et j'apprécierais que vous m'envoyiez l'opérateur radio. Je veux envoyer un message au Bureau des normes pour me faire parvenir un appareil dont j'ai besoin."

"Je m'en occupe, Docteur. Avez-vous des conseils particuliers à me donner concernant la garde ?"

"Oui. Avez-vous ou pouvez-vous avoir du bétail ?"

« Stock vivant ?

"Oui. Les bovins sont préférés, même si les porcs ou les moutons feront l'affaire à la rigueur. Les moutons feront très bien l'affaire."

"Je vais voir ce que je peux faire, docteur."

« Obtenez-les par tous les moyens, s'il est possible de le faire. Ne vous souciez pas de les payer : les fonds des services secrets ne sont pas soumis au même audit que les fonds de l'armée. Si vous pouvez les localiser, conduisez quelques bovins. ou une demi-douzaine de moutons bien dans la grotte et attachez-les là. Si vous ne les obtenez pas, faites poster vos sentinelles loin de l'entrée de la grotte, et si quelque perturbation survient pendant la nuit, dites-leur de s'arrêter et de courir. J'espère qu'il ne sortira pas, mais je ne peux pas le dire."

Un troupeau de bétail fut bientôt localisé et deux des bêtes conduites dans la grotte. Deux heures plus tard, une série de cris et de beuglements horribles ont été entendus dans la grotte. Suivant leurs ordres, les sentinelles abandonnèrent leurs postes et se dispersèrent, mais le bruit ne s'approcha pas de la bouche, et au bout de quelques minutes le silence régna de nouveau.

"J'espère que ce sera tout ce dont vous aurez besoin pendant quelques jours", a déclaré le médecin au commandant, "mais vous feriez mieux de faire conduire quelques bêtes de plus dans la matinée. Nous voulons que la brute soit bien nourrie. . Y a-t-il un char stationné à Fort Thomas ?"

"Non, il n'y en a pas."

« Puis communiquez par radio avec Washington que je veux le char à trois hommes le plus rapide que l'armée ait envoyé ici immédiatement. Ne vous embêtez pas avec les canaux militaires, communiquez directement par radio avec l'adjudant général, en citant le secrétaire au Trésor comme autorité. Dites-lui que c'est une affaire urgente, et signez le message "Bird" si vous avez peur de vous faire tordre la queue."

Deux fois de plus avant l'arrivée de l'appareil que le médecin avait commandé à Washington, le bétail fut poussé dans les profondeurs de la grotte, et deux fois les cris et beuglements de la grotte se répétèrent. Chaque fois, les équipes de recherche ont trouvé le bétail parti le matin. Une semaine après l'arrivée du médecin, un train spécial est arrivé, transportant quatre mécaniciens du Bureau des normes, ainsi qu'une douzaine d'énormes caisses d'emballage. Sous la direction du médecin, les caisses étaient déballées et les appareils assemblés. Avant que l'assemblage ne soit terminé, le char qui avait été demandé est arrivé de Camp Meade et les mécaniciens du Bureau ont commencé à y installer certaines des unités assemblées.

Le premier appareil qui a été installé dans le réservoir consistait en un générateur électrique de conception particulière qui était adapté au moteur du réservoir. La force électromotrice ainsi générée était conduite à travers un éclateur avec des points d'une substance métallique. La lumière produite était concentrée par une série de réflecteurs paraboliques, dirigés contre un grand prisme de quartz, et de là à travers une lentille conçue pour projeter un faisceau légèrement divergent.

"Cet appareil," expliqua le Dr Bird à l'officier du Signal Corps, qui était un observateur intéressé, "en est un qui a été conçu au Bureau pour la production à grande échelle de lumière ultraviolette. Il n'y a rien de spécial à propos du générateur sauf que il est très efficace et donne une force électromotrice presque constante. Le courant ainsi produit est conduit à travers ces points, qui sont composés de magnalloy, un développement du Bureau. Nous avons trouvé sur enquête qu'une étincelle a donné une lumière qui était particulièrement riche en rayons ultraviolets lorsqu'il passait entre des points de magnésium.Cependant, ces points ne pouvaient pas être utilisés pour la gestion d'un courant constant en raison du manque de durabilité et de facilité de fusion, de sorte qu'un mélange de graphite, d'alundum et de magnésium métallique a été pressé ensemble avec un liant résistant à la chaleur On obtient ainsi le triple avantage de la production de lumière ultraviolette, de la durabilité et de la haute résistance.

"Le système de réflecteurs capte toute la lumière ainsi produite à l'exception de la partie relativement petite qui va initialement dans la bonne direction, et la dirige sur ce prisme de quartz où, en raison des pouvoirs de réfraction du prisme, la lumière est décomposée en ses Les rayons infrarouges et la partie du spectre située dans le domaine visible, c'est-à-dire du rouge au violet inclus, sont absorbés par un corps noir, ne laissant que la partie ultra-violette libre d'envoyer un faisceau à travers cette lentille de quartz."

"Je pensais qu'une lentille absorberait la lumière ultraviolette", a objecté l'officier des transmissions.

"Une lentille en verre le fera, mais cette lentille est en cristal de roche, qui est facilement perméable aux ultra-violets. Le résultat net de cet appareil est que nous pouvons diriger devant nous pendant que nous nous déplaçons dans le réservoir un faisceau de lumière qui est composé uniquement de la partie ultraviolette du spectre."

« En d'autres termes, une lumière invisible ?

"Oui. C'est-à-dire invisible à l'œil humain. L'effet de ce faisceau de lumière ultraviolette sous la forme d'un coup de soleil grave serait facilement apparent si vous y exposiez votre peau pendant un certain temps, et les effets sur votre la vue d'un regard continu serait susceptible d'être désastreuse. Cela produirait une ophtalmie sévère et une altération temporaire de la vision, à peu près les mêmes symptômes que ceux observés dans la cécité des neiges.

"Je vois. Puis-je demander quel est l'objet de tout cela?"

"Sûrement. Avant de pouvoir combattre avec succès ce visiteur particulier d'un autre monde, il est nécessaire que nous ayons une idée de sa taille et de son apparence. Rien de tel n'a fait son apparition auparavant, en ce qui concerne les annales de la science, et ainsi je suis forcé de faire des conjectures assez folles sur la nature de l'animal. Vous savez probablement que la propriété de pénétration que possèdent toutes les ondes est fonction de leur fréquence, ou, devrais-je dire, de leur longueur d'onde?"

"Assurément."

"Les rayons plus longs de la lumière visible ne pénétreront pas aussi profondément dans une substance donnée que les rayons ultra-violets plus courts. Ce visiteur vient évidemment d'une caverne inexplorée et, en fait, inconnue dans les profondeurs de la terre où la lumière visible n'a jamais pénétré. Apparemment, dans cette caverne, la couleur des habitants est ultra-violette, et donc invisible pour nous."

"Vous êtes au-delà de ma profondeur, Docteur."

"Excusez-moi. Vous comprenez, bien sûr, ce qu'est la couleur ? Lorsque la lumière du soleil, qui est un mélange de toutes les couleurs, de l'infrarouge à l'ultraviolet inclus, tombe sur un objet, certains rayons sont réfléchis et certains autres sont absorbés. Si les rayons rouges sont réfléchis et tous les autres absorbés, l'objet apparaît rouge à nos yeux. Si tous les rayons sont réfléchis, l'objet apparaît blanc, et si tous sont absorbés, il apparaît noir.

"Je comprends que."

"L'œil humain ne peut pas détecter l'ultra-violet. Supposons alors que nous ayons un objet, animé ou inanimé, dont la surface ne reflète que la lumière ultraviolette, quel sera le résultat ? L'objet sera invisible."

"Je pense qu'il serait noir si tous les rayons sauf l'ultra-violet étaient absorbés."

« Oui, mais attention, je n'ai pas dit que les autres étaient absorbés. Connaissez-vous la fluorescéine ?

"Non."

"Je pense que vous l'êtes. C'est le colorant utilisé dans la fabrication de la soie changeante. Si nous remplissons un récipient en verre avec une solution de fluorescéine et que nous le regardons en lumière réfléchie, il apparaît vert. Si nous le regardons en lumière transmise, c'est-à-dire la lumière qui a traversé la solution, elle apparaît rouge. En d'autres termes, c'est une substance qui réfléchit la lumière verte, laisse libre passage à la lumière rouge et absorbe toute autre lumière. Cette créature que nous recherchons, si ma théorie est correcte, est composé d'une substance qui laisse libre passage à tous les rayons lumineux visibles et en même temps réfléchit la lumière ultraviolette. Est-ce que je précise ?"

"À la perfection."

"Très bien, alors. Mon appareil projettera vers l'avant un faisceau de lumière ultraviolette qui sera dans une concentration beaucoup plus grande que celle qui existe dans une lumière électrique incandescente. J'espère que cette lumière sera réfléchie par le corps de la créature pour une quantité suffisante pour me permettre d'en faire une photographie."

"Mais votre objectif n'empêchera-t-il pas la lumière ultraviolette d'atteindre votre assiette?"

"Un objectif ordinaire en verre optique ferait l'affaire, mais j'ai ici un appareil photo équipé d'un objectif en cristal de roche, qui permettra à la lumière ultraviolette de le traverser pratiquement sans entrave, et avec une très légère distorsion. Lorsque j'ajoute cela, je fera charger ma caméra avec un film radiographique, un film particulièrement sensible aux longueurs d'onde plus courtes, vous verrez que j'aurai de bonnes chances de réussir."

"Cela semble logique. Me permettriez-vous de vous accompagner lorsque vous ferez votre tentative ?"

"Je serai heureux de votre compagnie, si vous pouvez conduire un char. Je veux emmener Carnes avec moi, et le char n'en contiendra que deux en plus du conducteur."

"Je peux conduire un tracteur."

"Dans ce cas, vous devriez maîtriser rapidement les ficelles de la conduite de chars. Familiarisez-vous avec cela et nous vous nommerons chauffeur. Nous serons prêts à entrer ce soir, mais je vais attendre un jour. Notre ami a été nourri la nuit dernière, et il y a moins de chances qu'il soit dans les parages."

Le début de la soirée suivante fut marqué par des hurlements et des cris provenant de l'entrée de la grotte. A mesure que la nuit avançait, les bruits se rapprochaient de toute évidence et les sentinelles surveillaient nerveusement l'entrée de la caverne, prêtes à s'enfuir et à se disperser selon leurs ordres à la première alerte. Vers deux heures du matin, le médecin et Carnes sont montés dans le réservoir à côté du lieutenant Leffingwell, et la machine s'est déplacée lentement dans la grotte. Un projecteur placé à l'avant du char leur éclairait le chemin et, attaché à un cadre qui le maintenait à quelque distance devant eux, se trouvait un mouton malheureux.

"Gardez un œil sur le mouton, Carnes", a averti le médecin. "Dès qu'il lui arrive quelque chose, éteignez le projecteur et laissez-moi essayer de prendre une photo. Dès que j'aurai fait mes expositions, je vous le dirai, et vous pourrez le rallumer. Lieutenant, quand le l'image est faite, tournez votre réservoir et dirigez-vous vers l'entrée de la grotte. Si nous avons de la chance, nous sortirons.

Vers l'avant, le char rampait, les moutons bêlaient et essayaient de se détacher des liens qui le retenaient. Il était impossible d'entendre grand-chose par-dessus le rugissement du moteur, mais bientôt le Dr Bird se pencha en avant, les yeux brillants.

"Je sens le musc," annonça-t-il. "Préparez-vous pour l'action."

Alors même qu'il parlait, le mouton fut soudainement soulevé dans les airs. Il poussa un dernier bêlement de terreur, puis sa tête fut arrachée de son corps.

« Vite, Carnes ! cria le docteur.

Le projecteur s'est éteint, et Carnes et le lieutenant ont pu entendre le glissement de la lumière ultraviolette que le Dr Bird ouvrait. Pendant deux ou trois minutes, le médecin travailla avec son appareil.

"D'accord!" cria-t-il soudain. « Allumez les lumières et sortez d'ici !

Carnes alluma le projecteur et le lieutenant Leffingwell fit pivoter le char et se dirigea vers l'entrée de la grotte. Pendant quelques mètres, leur progression fut sans entrave, puis le char cessa son mouvement vers l'avant, bien que le moteur rugisse toujours et que la chenille glisse sur le sol de la grotte. Carnes regarda avec horreur un côté du tank se pencher lentement vers lui. Il y eut un bruit de déchirement et une partie du lourd tissu d'acier fut arrachée. Le Dr Bird s'est penché sur quelque chose sur le sol du réservoir. Bientôt, il se redressa et jeta un petit objet dans l'obscurité. Il y eut un éclair de lumière et des morceaux de phosphore enflammé volèrent dans toutes les directions. L'ancre qui retenait le réservoir se desserra brusquement et l'engin rampa en avant à pleine vitesse, tandis qu'un rugissement comme de l'air qui s'échappait mêlé à un hurlement hurlant alourdissait l'air chargé de fumée.

"Plus rapide!" s'écria le docteur en lançant une autre grenade.

Le lieutenant Leffingwell a obtenu le dernier peu de vitesse possible du réservoir et ils ont atteint l'entrée de la grotte sans autre agression.

"J'ai eu une idée que notre ami ne se soucierait pas de passer à travers un écran de phosphore", a déclaré le Dr Bird avec un petit rire alors qu'il sortait du réservoir. "Il a dû être assez gravement brûlé l'autre jour, et une fois brûlé, il est généralement deux fois timide. Où est le major Brown ?"

Le commandant s'avança.

"Conduisez quelques bêtes dans la grotte, Major", ordonna le Dr Bird. "Je veux combler cette brute et le faire taire un moment. Je vais développer mes films."

Le lieutenant Leffingwell et Carnes ont regardé par-dessus les épaules du médecin pendant qu'il manipulait ses films dans un bain de développement. Peu à peu, des lignes et des taches vagues ont fait leur apparition sur l'un des films, mais la forme était indistincte. Le Dr Bird a laissé tomber les films dans un réservoir de fixation et s'est redressé.

"Nous avons quelque chose, messieurs," annonça-t-il, "mais je ne peux pas encore dire à quel point c'est clair. Il faudra quinze minutes pour corriger ces films, et ensuite nous le saurons."

Au bout d'un quart d'heure, il souleva le premier film de la cuve et le plaça à la lumière. Le film montrait un blanc. Avec une exclamation de déception, il a soulevé un deuxième et un troisième film du réservoir, avec le même résultat. Il a soulevé le quatrième.

"Bon dieu!" haleta Carnes.

Dans l'assiette, on pouvait clairement voir l'arrière-train du mouton tenu dans l'étreinte d'un tel monstre que même le cerveau chargé de drogue d'un fumeur d'opium n'a jamais imaginé. À en juger par les moutons, le monstre mesurait environ vingt pieds de haut et son cadre était surmonté d'une tête ressemblant à une grenouille envahie par la végétation. D'énormes mâchoires ont été ouvertes pour saisir le mouton mais, à la stupéfaction des trois observateurs, les mâchoires étaient entièrement édentées. Là où il fallait s'attendre à des dents, de longues crêtes parallèles de ce qui ressemblait à de l'os nu, sont apparues, sans même une ségrégation rudimentaire en dents. Le corps du monstre était long et ressemblait à un serpent, et était porté sur de longues jambes lourdes se terminant par des pieds avec trois longs orteils, armés de griffes vicieuses. L'horreur suprême de la créature était ses pattes antérieures. Elles étaient d'une longueur énorme, minces et d'apparence atténuée, et se terminaient par d'énormes mains difformes, noueuses et tachetées, qui saisissaient le mouton de la même manière que les mains humaines. Les yeux étaient aussi grands que des assiettes à dîner, et ils fixaient la caméra avec une expression de malveillance diabolique qui fit frissonner Carnes.

"Comment cette énorme chose arrive-t-elle à traverser la fissure que nous avons examinée ?" demanda le lieutenant.

Le Dr Bird se frotta pensivement la tête.

"Ce n'est pas un amphibien," marmonna-t-il, "comme le montrent clairement la forme des membres et l'absence de queue, et pourtant il semble avoir des écailles du vrai type de poisson. Cela ne correspond à aucun fossile récupéré, et je Je suis enclin à croire qu'il est unique. L'organisation nerveuse doit être très basse, à en juger par l'absence de front et la conformation générale. Il a une force énorme, et pourtant les bras ont l'air faibles.

"Il ne peut pas traverser cette fissure", a insisté le lieutenant.

« Apparemment non », répondit le médecin. "Attends un moment, cependant. Regarde ça !"

Il a souligné la grande disproportion entre la longueur et le diamètre des antérieurs, puis des postérieurs.

"Soit c'est une distorsion grave, soit il y a quelque chose de très bizarre dans cette conformation. Aucun animal ne pourrait être construit comme ça."

Il tourna le film pour qu'une lumière oblique tombe dessus. Ce faisant, il poussa un cri d'étonnement.

"Regardez ici!" dit-il sèchement. "Il passe à travers cette fissure ! Regardez ces bras et ces mains ! Voilà la réponse. Cette créature est grande et large, mais de l'avant vers l'arrière, elle ne peut mesurer que quelques centimètres. Il doit en être de même pour la tête en forme de grenouille. Cet animal a été développé pour vivre et se déplacer dans une caverne à toit bas, et pour passer à travers des ouvertures de seulement quelques centimètres de large. Sa masse est tout en deux dimensions !"

"Je crois que vous avez raison", a déclaré Carnes en étudiant le film.

"Cela ne fait aucun doute", répondit le docteur. "Regarde aussi ces pattes, Carnes. Cette substance n'est pas de l'os, c'est de la gomme. La chose est si jeune et si impuissante qu'elle n'a pas encore fait ses dents. Ce doit être un bébé, et c'est la raison pour laquelle elle fait son chemin dans la grotte alors qu'aucun autre de son espèce ne l'a jamais fait."

« Quelle est la taille des adultes s'il s'agit d'un bébé ? demanda le lieutenant.

"Le Seigneur seul le sait", répondit le Dr Bird. "J'espère que je n'aurai jamais à en affronter un et à le découvrir. Eh bien, maintenant que nous savons ce que nous combattons, nous devrions pouvoir régler son hachage."

"Hautement explosif?" suggéra le lieutenant.

"Je ne pense pas. Avec une organisation nerveuse aussi faible, il faudrait pratiquement la mettre en pièces pour la tuer, et je tiens à la préserver de la mutilation pour l'étude scientifique. J'ai une idée, mais je vais Je dois étudier un peu avant d'être sûr des détails. Envoyez-moi l'opérateur radio.

Le lendemain, les mécaniciens du Bureau ont commencé à démonter l'appareil du char et à assembler un autre appareil élaboré. Avant qu'ils n'aient terminé les travaux, des équipements supplémentaires sont arrivés de Washington, qui ont été incorporés dans la nouvelle configuration. Enfin, le docteur Bird se déclara prêt pour la tentative.

Sous sa direction, trois bovins ont été conduits dans la grotte et y ont été attachés. Ils étaient là le lendemain matin sains et saufs, mais la deuxième nuit, les beuglements et les hurlements désormais familiers sont venus des profondeurs de la grotte et le matin, deux des bovins étaient partis.

"Cela le gardera tranquille pendant un jour ou deux", a dit le docteur, "et maintenant pour travailler!"

Le char s'est frayé un chemin dans la grotte, traînant derrière lui deux énormes câbles qui menaient à un générateur entraîné par un moteur à l'extérieur de la grotte. Ces câbles étaient attachés aux bornes d'un gros moteur installé dans la grotte près de l'endroit où le bétail était habituellement attaché. Ce moteur était la force d'actionnement qui faisait tourner deux générateurs, un grand et un petit. Le plus petit était monté sur une plate-forme sur roues, qui contenait également les éclateurs, les réflecteurs et autres appareils qui produisaient le faisceau de lumière ultraviolette qui avait été utilisé pour photographier le monstre.

Du plus grand générateur sortaient deux barres de cuivre. L'un d'eux était relié à une énorme plaque de cuivre posée à plat sur le sol de la grotte. L'autre menait à une plate-forme qui était érigée sur d'énormes isolateurs en porcelaine à environ quinze pieds au-dessus du sol. D'énormes condenseurs ont été installés sur cette plate-forme, et le Dr Bird s'est annoncé prêt.

Un bouvillon a été traîné dans la grotte et sur une piste temporaire qui menait à la plate-forme contenant les condenseurs, et là attaché avec la barre omnibus en cuivre du plus grand générateur attachée à trois sangles en cuivre flexibles qui entouraient le corps de l'animal. Lorsque cela fut terminé, tout le monde sauf le médecin, Carnes et le lieutenant Leffingwell quitta la grotte. Ces trois-là étaient accroupis derrière le projecteur qui envoyait un léger faisceau d'ultra-violet sur la plate-forme où se tenait le gouvernail. Le moteur à l'extérieur de la grotte a été démarré et les trois hommes ont attendu avec les nerfs tendus.

Pendant plusieurs heures rien ne se passa. Le bouvillon essayait de temps en temps de bouger et, trouvant cela impossible, faisait entendre des soufflets plaintifs pour la liberté.

« J'aimerais que quelque chose se passe », marmonna le lieutenant. "Cela me tape sur les nerfs.

"Quelque chose est sur le point d'arriver," répondit sombrement le Dr Bird. "Écoutez ce bouvillon."

Le beuglement du bœuf avait soudainement augmenté de volume et, ajouté à la note de mécontentement, s'ajoutait une note d'effroi qui avait été absente auparavant. Le Dr Bird se pencha sur son projecteur ultra-violet et fit quelques ajustements. Il tendit un arrangement en forme de casque à chacun de ses compagnons et en glissa un par-dessus sa tête.

"Je ne vois rien, docteur," dit Carnes d'une voix étouffée.

"Les objets que vous regardez absorbent plutôt qu'ils ne réfléchissent la lumière ultraviolette", a déclaré le médecin. "C'est une sorte d'arrangement de fluoroscope, et ce n'est pas parfait du tout. Cependant, quand le monstre arrivera, je suis à peu près sûr que vous pourrez le voir. Vous pouvez voir un peu plus à mesure que vos yeux deviennent accoutumé."

"Je peux voir très faiblement", a annoncé le lieutenant dans un instant.

Vaguement, les murs de la grotte et la plate-forme devant eux commencèrent à prendre une forme vague. Les trois regardaient attentivement le faisceau de lumière ultraviolette que le docteur dirigeait vers le passage menant plus profondément dans la grotte.

"Bon dieu!" s'écria soudain Carnes.

Lentement dans le champ de vision apparut la silhouette hideuse qu'ils avaient vue sur le film. Au fur et à mesure qu'il avançait, un bruit de bruissement et de glissement pouvait être entendu, même par-dessus le beuglement de la direction et le bourdonnement de l'appareil. L'odeur du musc devint évidente.

Le long du sol vers eux, la chose glissa. Bientôt, il se dressa sur ses pattes de derrière et son énorme masse devint évidente. Il a tourné quelque peu de côté et l'exactitude de l'hypothèse du Dr Bird quant à sa forme particulière a été prouvée. Toute la masse de la créature était en deux dimensions. Il se déplaça vers l'avant, et les horribles mains humaines se tendirent vers l'avant, tandis que la bouche se fendait en un large sourire édenté. Plus près du bouvillon condamné, la créature s'approcha, puis les mains tendues se refermèrent sur l'animal.

Il y eut un éclair aveuglant, et le monstre fut projeté en arrière comme s'il avait été frappé par la foudre, tandis qu'une horrible odeur de musc et de chair brûlée emplissait l'air.

« Après ça ! Vite ! s'écria le docteur en s'élançant.

Avant qu'il ne puisse atteindre la créature prostrée, celle-ci se déplaça puis, lentement au début, mais avec une vitesse de plus en plus rapide, elle glissa sur le sol en retraite. La main du Dr Bird a balancé un arc de cercle et il y a eu un fracas assourdissant lorsqu'une grenade à main a explosé sur le dos du monstre en fuite.

Un cri surnaturel est venu de la créature, et son mouvement est passé d'un glissement vers l'avant régulier à une série de secousses convulsives. Leffingwell et Carnes ont lancé des grenades, mais ils sont allés loin de leur cible et le monstre a recommencé à augmenter sa vitesse. Une autre volée de grenades a été lancée et un coup marqué, ce qui a quelque peu ralenti le monstre mais n'a pas arrêté le mouvement vers l'avant régulier.

« Plus de bombes ? demanda le médecin.

"Condamner!" cria-t-il en recevant des réponses négatives. "Le courant n'était pas assez fort. Il va s'éloigner."

Carnes sortit son automatique de sous son aisselle et lança un flot de balles sur le monstre en fuite. Le mouvement de la créature devint de plus en plus lent, et ses mouvements redevinrent saccadés et convulsifs.

"Gardez-le en vue !" cria le docteur. "Nous pouvons encore l'obtenir!"

Prudemment, les trois hommes suivirent l'horreur qui battait en retraite, Leffingwell poussant devant lui la plate-forme contenant l'appareil à rayons ultra-violets. La chasse les mena en terrain connu.

"Voilà la fissure !" s'écria le lieutenant.

"Trop tard!" répondit le docteur.

Il se précipita en avant et saisit le membre inférieur du monstre et essaya de toutes ses forces d'arrêter son vol, mais malgré tout ce qu'il put faire, il glissa latéralement à travers la fissure du mur et disparut. Un dernier coup de pied en arrière projeta le docteur à vingt pieds contre le mur du fond de la grotte.

« Êtes-vous blessé, docteur ? s'écria Carnès.

« Non, je vais bien. Mettez vos masques et mettez le gaz ! Vite ! Cela pourrait l'arrêter avant qu'il n'aille loin ! »

Les trois masques à gaz ajustés et poussé les bouches de deux bouteilles de gaz qui se trouvaient sur le camion léger dans la fissure, et a ouvert les vannes. Le sifflement du gaz a été accompagné d'un bruit de battement et de torsion provenant des entrailles de la terre pendant quelques minutes, mais le son s'est retiré et s'est finalement éteint dans un silence absolu.

"Et c'est ça!" cria le docteur une demi-heure plus tard alors qu'ils enlevaient leurs masques à gaz à l'extérieur de la grotte. "Il nous a échappé. Carnes, dans combien de temps pouvons-nous prendre un train pour Washington ?"

« Quel genre de rapport allez-vous faire au Bureau, Docteur ? demanda Carnes alors qu'ils étaient assis dans le fumoir d'un train du sud, en direction de la capitale.

"Je ne ferai aucun rapport, Carnes," répondit le docteur. "Je n'ai pas la créature ou une partie de celle-ci à montrer, et personne ne me croirait. Je vais garder un silence discret sur toute l'affaire."

"Mais vous avez votre photo à montrer, docteur, et vous avez mon témoignage et celui du lieutenant Leffingwell."

"La photo a peut-être été truquée et je vous ai peut-être dopés tous les deux. En tout cas, vos mots ne valent pas mieux que les miens. Non, en effet, Carnes, quand je n'ai pas réussi à rendre le courant assez fort pour le tuer, j'ai fait le premier des gestes qui m'obligent au silence, bien que je croyais que deux cent mille volts suffiraient.

"Le deuxième échec que j'ai commis a été lorsque je l'ai manqué avec ma deuxième grenade, bien que je doute que les six l'auraient arrêté. Mon troisième échec a été lorsque nous n'avons pas réussi à obtenir une concentration suffisante de gaz cyanure dans ce trou à la hâte. chose est tellement paralysée qu'elle va mourir, mais cela peut prendre des heures, voire des jours, pour qu'elle le fasse. Elle a déjà fait son chemin si loin dans la terre que nous ne pourrions pas l'atteindre en dynamitant sans danger d'apporter tout l'endroit sur la tête. Même si nous pouvions nous frayer un chemin jusqu'à l'endroit d'où il vient, je n'oserais pas ouvrir un chemin qui permettrait à Dieu seul sait quels terribles monstres envahir la terre. Lorsque les soldats auront fini d'arrêter cela fissure avec dix pieds de maçonnerie solide, je pense que la barrière tiendra, même contre le papa et la maman de cette créature et tous ses parents. Alors Mammoth Cave sera à nouveau sans danger pour les visiteurs. Ce dernier fait est le seul rapport que je ferai.

"C'est une histoire de dandy à perdre", a déclaré sobrement Carnes.

"Dites-le donc, si vous le souhaitez, et faites-vous moquer de vos peines. Non, Carnes, vous devez apprendre une chose. Un homme comme Bolton, par exemple, croira implicitement qu'un trèfle à quatre feuilles dans sa montre-breloque apportera portez-lui bonne chance, et que le fait de porter un marronnier lui éloigne les rhumatismes ; mais dites-lui un petit fait sobre comme celui-ci, attesté par trois témoins fiables et une bonne photographie, et vous vous moquerez de vos douleurs. Je vais garder ma bouche fermée."

« Ainsi soit-il, alors ! répondit Carnes avec un soupir.

À propos de la série de livres HackerNoon : nous vous proposons les livres techniques, scientifiques et perspicaces les plus importants du domaine public. Ce livre fait partie du domaine public.

Divers. 2012. Histoires étonnantes de super-science, janvier 1930. Urbana, Illinois : Projet Gutenberg. Extrait en mai 2022 de https://www.gutenberg.org/files/41481/41481-h/41481-h.htm#The_Cave_of_Horror

Cet eBook est destiné à être utilisé par n'importe qui, n'importe où, sans frais et avec presque aucune restriction. Vous pouvez le copier, le donner ou le réutiliser selon les termes de la licence Project Gutenberg incluse avec cet eBook ou en ligne sur www.gutenberg.org , situé à https://www.gutenberg.org/policy/license. html .