Le film Super Mario : date de sortie, distribution et tout ce que vous devez savoir

Cela fait presque 30 ans que le personnage phare de Nintendo, Mario, a eu son propre film. Mais maintenant, il fait son retour tant attendu. Oui, un nouveau film d'animation Mario sort bientôt, et les gens sont à juste titre intrigués.





Qui exprime Mario ? Qui est le studio derrière le film ? Quand est-ce que ça sort?





Ne vous inquiétez pas, car voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain film Mario.

Le casting du film Mario

Une grande partie de la distribution a été révélée l'année dernière et Internet a explosé lorsqu'ils ont entendu certains des acteurs qui feraient partie de ce film. Chris Pratt, l'acteur principal de la série Les Gardiens de la Galaxie, fera la voix de Mario.





Pratt a de l'expérience dans des films d'animation . Il a exprimé le personnage principal dans les deux films Lego et il a joué aux côtés de Tom Holland dans Pixar's Onward. Outre Mario, il fera également la voix de Garfield dans son prochain film . Même avec toute cette expérience, c'est un peu surréaliste de voir la bouche de Mario s'ouvrir et d'entendre la voix distinctive de Chris Pratt en sortir.





Mais revenons à parler du casting de Mario. Anya-Taylor Joy fera la voix de la princesse Peach, Charlie Day fera la voix de Luigi, Keegan-Michael Key fera la voix de Toad et Jack Black fera la voix de Bowser. Nous avons déjà eu un petit avant-goût de ces acteurs exprimant ces personnages dans la première bande-annonce du film.

La bande-annonce a également fait du bon travail en montrant l'incroyable animation du film. En parlant de ça, qui est le studio derrière ça ?

Le studio produisant le film Mario

Ce serait l'Illumination. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler ; ils n'ont produit que de petits films indépendants comme Minions : The Rise of Gru. Je plaisante, ce film a rapporté près d'un milliard de dollars dans le monde .





Outre la franchise Despicable Me, Illumination a également produit les films Sing et 2 adaptations du Dr Seuss.





Dans la vidéo Nintendo Direct où ils ont montré la nouvelle bande-annonce, Chris Meledandri, fondateur d'Illumination, a déclaré que cela faisait plus de 7 ans que lui et Shigeru Miyamoto, le créateur de Nintendo, avaient commencé à parler de faire ce film.

L'intrigue du film Mario

On ne sait pas grand-chose sur l'histoire du film à venir, mais si c'est même à distance comme les jeux, ce n'est pas si difficile à deviner. Bowser sème le chaos dans le Royaume Champignon et dans d'autres royaumes environnants, et c'est à Mario, son frère Luigi, la princesse Peach et Toad de sauver la situation.





Beaucoup des principaux jeux Mario ne sont pas nécessairement axés sur l'histoire, mais ils pourraient s'inspirer des séries Paper Mario et Mario and Luigi ; qui ont tous deux un accent plus lourd sur l'histoire.

Date de sortie

Maintenant, pour l'information la plus importante : quand le film sort-il ? Le film Mario devrait sortir le 7 avril 2023 ; seulement un mois et demi avant de sortir exactement 30 ans après son dernier film.

L'avenir des films Nintendo

Comme d'habitude, les gens spéculent déjà sur la suite. Il semble que maintenant, plus que jamais, les franchises dominent les théâtres. Qui peut dire qu'une franchise de films Nintendo ne peut pas potentiellement être à l'horizon ?





Tout dépend de ce film. Avec ses personnages reconnaissables, ses acteurs et son équipe talentueux, il a tout le potentiel pour être un succès. Mais seul le temps nous dira ce qui attend Nintendo, Illumination et Mario.

