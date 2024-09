Observation des oiseaux et observation des étoiles : l'achat par Elon Musk de Twitter pourrait-il avoir un impact sur les perspectives d'introduction en bourse de Starlink ?

Dans ce qui sera probablement l'acquisition la plus surprenante de 2022, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a acheté Twitter pour la généreuse somme de 44 milliards de dollars . Alors que Musk parlait et tweetait continuellement sur l'importance de la liberté d'expression sur toute la plate-forme, il est devenu de plus en plus clair que l'achat représentait en quelque sorte un projet passionnel pour l'homme qui s'est fait connaître en tant que co-fondateur et PDG de Tesla. Mais que signifie cette décision pour une autre entreprise naissante de Musk, Starlink ?

Musk a nourri de grandes ambitions dans ses entreprises, et peut-être qu'aucune n'a le potentiel d'avoir plus d'impact pour le monde que Starlink, qui promet de fournir une couverture Internet haut débit complète via une constellation de satellites exploités par SpaceX.

Cependant, l'achat de Twitter a dominé les cycles de l'actualité depuis la tentative de prise de contrôle choc. Compte tenu des performances boursières de la société depuis son introduction en bourse, il est juste de dire que Twitter (NYSE : TWTR) nécessitera beaucoup d'attention pour devenir une entreprise toujours rentable.

Comme nous pouvons le voir sur le prix de Twitter au cours des 12 derniers mois, l'action a subi une baisse de valeur de 23,55 %, due en grande partie aux ventes massives d'investisseurs alors que l'inflation a commencé à atteindre des niveaux record au second semestre 2021. .

Cependant, depuis son introduction en bourse en 2013, Twitter a enregistré une perte nette chaque année en plus de 2018 et 2019 - lorsque la société a réalisé un bénéfice d'un peu plus d'un milliard de dollars. Au prix de 44 milliards de dollars, Twitter pèse moins d'un dixième de la valorisation de Facebook de plus de 500 milliards de dollars.

Cependant, Musk lui-même a minimisé l'aspect financier de son achat sur Twitter. Lors de la conférence TED2022 en avril , Musk a déclaré que "ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent".

"C'est juste que mon sens fort et intuitif est que le fait d'avoir une plate-forme publique de confiance maximale et largement inclusive est extrêmement important pour l'avenir de la civilisation", a ajouté Musk.

Est-il possible que l'engagement de Musk à réorganiser Twitter puisse interrompre le chemin de Starlink pour lancer une introduction en bourse à l'avenir ? Examinons de plus près les performances de l'entreprise prometteuse en 2022 jusqu'à présent, tandis que les intentions de Musk pour Twitter ont été dévoilées :

Starlink continue de croître pendant l'engouement de Musk pour Twitter

Malgré l'achat largement médiatisé de Twitter par Musk, 2022 a déjà été une année chargée pour le développement de Starlink, la société voyant un large éventail d'activités se dérouler et même des relations publiques positives émergeant au milieu des horreurs de l'invasion russe de l'Ukraine.

Fin avril, une fusée SpaceX Falcon 9 a lancé un autre lot de satellites Internet Starlink en orbite. Le lancement était l'un des neuf lancements de SpaceX uniquement dédiés aux missions Starlink. De plus, SpaceX a lancé près de 2 400 satellites Starlink à ce jour.

Nous voyons déjà cette couverture plus large des satellites se mettre au travail en fournissant de nouveaux moyens de connectivité dans le monde entier. Ces dernières semaines, SpaceX a conclu son premier accord avec un transporteur aérien pour fournir un accès Internet sans fil en vol à l'aide de satellites Starlink dans le but de devenir l'un des principaux fournisseurs d'accès Internet haut débit en vol.

Bien que l'accord concerne un service de jets semi-privés, JSX, une compagnie aérienne de 100 avions, le déploiement réussi des terminaux Starlink pourrait ouvrir la voie à une couverture Internet plus complète pour les compagnies aériennes commerciales dans un proche avenir.

De manière significative, Starlink a été applaudi dans le monde entier pour son aide à l'Ukraine dans la lutte contre l'invasion russe, selon un soldat ukrainien.

Musk a choisi d'envoyer des terminaux Starlink en Ukraine alors que le conflit s'intensifiait à la suite de demandes de responsables gouvernementaux par crainte que le pays ne perde l'accès à Internet en raison des attaques de la Russie.

Dans une interview réalisée par le journaliste David Patriakos, un soldat, identifié comme Dima, a déclaré : « Je veux dire une chose : le Starlink d'Elon Musk est ce qui a changé la guerre en faveur de l'Ukraine. La Russie a fait tout son possible pour faire sauter toutes nos communications. Maintenant, ils ne peuvent plus. Starlink travaille sous le feu de Katyusha, sous le feu de l'artillerie.

L'aide de Starlink à l'Ukraine a contribué à renforcer la réputation de la marque dans le monde, ce qui pourrait susciter un plus grand intérêt des investisseurs lorsqu'une introduction en bourse sera finalement lancée.

L'introduction en bourse de Starlink est-elle toujours en cours ?

Bien que Starlink soit particulièrement actif en 2022 jusqu'à présent, la perspective d'une introduction en bourse semble rester lointaine, il est plus probable qu'une introduction en bourse ait lieu dans les années à venir plutôt que dans les mois.

"Une date exacte pour Starlink est inconnue. Les dirigeants de la société ont précédemment déclaré que Starlink avait besoin de flux de trésorerie projetés pour son introduction en bourse », a expliqué Maxim Manturov, responsable du conseil en investissement chez Freedom Finance Europe. "Il a également besoin de milliards de dollars d'investissements pour construire une constellation de satellites, ce qui pourrait également reporter indéfiniment l'introduction en bourse."

« Dans l'ensemble, l'industrie elle-même peut intéresser les investisseurs, en termes de nouvelles technologies. L'industrie continue d'évoluer et de nouveaux acteurs émergent sur le marché - Project Kuiper (un projet du fondateur d'Amazon) et OneWeb (une société basée à Londres avec une participation gouvernementale de 45%).

Bien qu'il semble encore y avoir des obstacles à franchir, l'activité de Starlink au milieu de l'acquisition très publique de Twitter par Elon Musk indique que le développement de l'entreprise reste sur la bonne voie.

Porté par une publicité positive et le déploiement de plus de satellites, l'avenir pourrait encore être prometteur pour Starlink, chaque fois qu'il décidera de lancer enfin son introduction en bourse tant attendue.