观鸟和观星：埃隆马斯克收购 Twitter 会影响 Starlink 的 IPO 前景吗？

在可能是 2022 年最令人瞠目结舌的收购中，世界首富埃隆·马斯克 (Elon Musk)以 440 亿美元的慷慨收购了 Twitter 。随着马斯克在整个平台上不断谈论言论自由的重要性并在推特上发布，越来越清楚的是，对于这位作为特斯拉联合创始人兼首席执行官一举成名的人来说，此次收购代表了某种激情项目。但此举对马斯克的另一家新兴企业 Starlink 意味着什么？

马斯克在他的公司中怀有一些远大的抱负，也许没有一个比 Starlink 更有潜力对世界产生影响，Starlink 承诺通过 SpaceX 运营的卫星星座提供全面的宽带互联网覆盖。

然而，自震惊收购尝试发生以来，对 Twitter 的收购一直主导着新闻周期。鉴于该公司自上市以来的股市表现，可以公平地说，Twitter（纽约证券交易所股票代码：TWTR）需要大量关注才能成为一家持续盈利的企业。

从 Twitter 过去 12 个月的价格中可以看出，该股的价值下跌了 23.55%，这在很大程度上是由于 2021 年下半年通胀开始达到创纪录水平而导致大量投资者抛售.

然而，自 2013 年上市以来，除了 2018 年和 2019 年之外，Twitter 每年都出现净亏损——当时该公司的利润刚刚超过 10 亿美元。 Twitter 的估值为 440 亿美元，不到 Facebook 超过 5000 亿美元估值的十分之一。

然而，马斯克本人却淡化了他购买 Twitter 的财务方面。在4 月的 TED2022 大会上，马斯克表示“这不是赚钱的方式”。

“只是我强烈的直觉感觉是，拥有一个最大程度地信任和广泛包容的公共平台对于文明的未来极其重要，”马斯克补充道。

马斯克对改造 Twitter 的承诺是否可能会中断 Starlink 未来启动 IPO 的道路？让我们更深入地看看这家有前途的公司在 2022 年迄今为止的表现如何，而马斯克对 Twitter 的意图却暴露无遗：

在马斯克的推特迷恋期间，Starlink 继续增长

尽管马斯克广为人知地收购了 Twitter，但 2022 年对于 Starlink 的发展来说已经是忙碌的一年，该公司看到了广泛的活动，甚至在俄罗斯入侵乌克兰的恐怖中出现了一些积极的公关活动。

4 月下旬，SpaceX 猎鹰 9 号火箭将另一批 Starlink 互联网卫星送入轨道。这次发射是 SpaceX 的九次发射之一，专门用于 Starlink 任务。此外，SpaceX 迄今已发射近 2,400 颗 Starlink 卫星。

我们已经看到这种更广泛的卫星覆盖范围开始发挥作用，为世界各地提供新的连接方式。最近几周，SpaceX 同意与一家航空公司达成第一笔交易，使用 Starlink 卫星提供飞行中的无线互联网接入，以期成为飞行中高速互联网接入的领先供应商。

尽管这笔交易是针对一家拥有 100 架飞机的半私人飞机服务 JSX 航空公司，但 Starlink 终端的成功部署可能会在不久的将来为商业航空公司更全面的互联网覆盖铺平道路。

据一名乌克兰士兵说，值得注意的是， Starlink因协助乌克兰打击俄罗斯入侵而赢得了全世界的喝彩。

由于担心该国将因俄罗斯的袭击而失去互联网访问权限，政府官员要求冲突加剧，马斯克选择将 Starlink 终端发送到乌克兰。

在接受记者大卫·帕特里亚科斯（David Patriakos）采访时， 一名名叫迪马的士兵说：“我想说一件事：埃隆·马斯克的 Starlink 改变了对乌克兰有利的战争。俄罗斯竭尽全力炸毁我们所有的通讯。现在他们不能了。星链在喀秋莎火力下工作，在火炮火力下工作。”

Starlink 对乌克兰的援助有助于加强该品牌在全球的声誉，这可能会在最终启动 IPO 时引起更大的投资者兴趣。

Starlink的IPO还在路上吗？

尽管到目前为止Starlink在 2022 年特别活跃，但 IPO 的前景似乎仍然遥遥无期，更有可能在未来几年而不是几个月内进行上市。

“Starlink 的确切日期尚不清楚。该公司的高管此前曾表示，Starlink 的 IPO 需要预计现金流，”Freedom Finance Europe 投资咨询主管 Maxim Manturov 解释道。 “它还需要数十亿美元的投资来建造一个卫星星座，这也可能无限期推迟首次公开募股。”

“总体而言，就新技术而言，该行业本身可能会引起投资者的兴趣。该行业不断发展，市场上出现了新的参与者——Project Kuiper（亚马逊创始人的一个项目）和 OneWeb（一家总部位于伦敦的公司，拥有 45% 的政府股份）。”

尽管似乎仍然存在一些障碍，但 Starlink 在 Elon Musk公开收购 Twitter期间的活动表明该公司的发展仍在进行中。

在积极宣传和部署更多卫星的推动下，只要 Starlink 决定最终启动其期待已久的 IPO，其未来可能仍然是光明的。