Joyeux mois de la fierté de HackerNoon !

Salut les hackers !





L'équipe de HackerNoon code en solidarité avec les membres de la communauté LGBTQ+ mondiale.





En l'honneur du mois de la fierté cette année, nous voulions prendre une minute pour mettre en évidence quelques organisations - technologiques et autres, qui fournissent des ressources et des projets précieux à tous ceux qui cherchent à trouver plus d'informations ou de soutien.





Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes (ILGA)





L'ILGA a été créée en 1978 et compte des organisations membres dans plus de 132 pays.





C'est une organisation internationale composée de branches locales qui travaillent dur pour obtenir l'égalité des droits pour les membres de la communauté LGBTI. Certaines de leurs initiatives incluent la promotion du respect universel, la réalisation de l'égalité et l'autonomisation et le soutien d'autres associations LGBTI.





L'Association internationale de droit des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (ILGLaw)





L'ILGLaw travaille dans les domaines du plaidoyer, de la recherche, de la formation et des réunions, et des communications. L'adhésion comprend des militants passionnés, des membres et 1700 organisations de plus de 160 pays. Il a été créé en 1978 et consulte aux Nations Unies.





Association sportive internationale gaie et lesbienne (GLISA)





GLISA soutient les athlètes qui appartiennent à des communautés d'orientation diverses. Elle a été fondée en 2004 et est enregistrée conformément à la loi canadienne. L'Association organise des événements sportifs et des matchs qui accueillent des personnes appartenant à la communauté LGBTQ+.





Espace Slack Tech pour les membres LGBTQ





Il s'agit d'un espace pour ceux qui s'identifient dans le spectre susmentionné et qui souhaitent engager des discussions sur la technologie.





La communauté a la description suivante : "Quiconque s'identifie comme lesbienne, gay, bisexuel, trans, non binaire, non conforme au genre, queer, et ceux qui se demandent s'ils correspondent à ces sous-genres ou à l'un des nombreux autres sous-genres de personnes qui ne sont généralement pas considérés à la fois comme "hétéro" et cis".









Technologie LGB T

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, & Transgender) Tech est un groupe d'organisations qui travaillent ensemble pour fusionner de nouvelles technologies, des politiques progressistes, ainsi que des discussions stratégiques avec des dirigeants, dans le but de résoudre les problèmes qui préoccupent fortement la communauté LGBT.





Maven Jeunesse





Maven Youth est une organisation dédiée à faire en sorte que les jeunes LGBT+ aient une véritable chance de réussir à l'école sans les pressions indues de la discrimination.





Ils offrent aux jeunes un espace leur permettant d'explorer une variété de carrières, d'opportunités d'entrepreneuriat, d'examiner les tendances technologiques et de fournir des services tels que des camps d'été, des conseils de leadership, des apprentissages, des hackathons, ainsi que des conférences de sensibilisation.





Out in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (oSTEM)





oSTEM est une association de professionnels à but non lucratif qui soutient des environnements propices à l'innovation et à la création.





Ils ont plus de 100 chapitres étudiants dans les collèges/universités et leurs valeurs incluent l'intentionnalité, l'intégrité, le respect, la passion et le courage.





NOGLSTP/ Out to Innovate™





NOGLSTP est une société professionnelle composée de personnes travaillant dans les domaines STEM. Selon leur site : « Nous prônons l'égalité des chances en matière d'emploi, le réseautage professionnel, la modélisation, l'enseignement des sciences et la liberté/responsabilité scientifique. Nous pratiquons la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques avec PRIDE.





Les valeurs fondamentales comprennent : l'authenticité, la crédibilité, la communauté, l'égalité des chances, le professionnalisme, la vérité, l'équité et la sécurité.





Nous aimerions souhaiter à tous un mois de la fierté sûr et heureux !





Si vous souhaitez partager vos réflexions sur un contenu lié à la communauté LGBTQ+, veuillez répondre aux questions suivantes invite d'écriture .









Écrit par Ellen Stevens