Il a commencé à se tordre et à tourner, comme s'il était déchiré par une force invisible

Histoires étonnantes de la super-science Avril 1930, par Astounding Stories fait partie de la série Book Blog Post de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . VOL. II, n° 1 - Le voleur d'âmes

Il se mit à se tordre et à se retourner, comme s'il

déchiré par une force invisible.

Le voleur d'âmes

Par Tom Curry

LA voix stridente d'une femme poignardait le bourdonnement régulier des nombreuses machines dans le grand laboratoire semi-obscur. C'était l'assaut d'une faible féminité contre l'ombre d'ébène de Jared, le serviteur nègre silencieux du professeur Ramsey Burr. Peu de gens ont pu atteindre l'homme célèbre contre son gré; Jared obéissait implicitement aux ordres et était généralement une barrière efficace.

"Je le verrai, je le verrai", a crié la femme d'âge moyen. "Je suis Mme Mary Baker, et il... il... c'est de sa faute si mon fils va mourir. De sa faute. Professeur ! Professeur Burr !"

Jared était incapable de la faire taire.

Venant de la lumière du soleil, ses yeux n'étaient pas encore habitués à la brume étrange et feutrée du laboratoire, une immense salle bourrée d'équipements dont la vue ressemblait à un appartement en enfer. Des formes bizarres se détachaient de la masse des impedimenta, de grands alambics qui s'élevaient sur deux étages de hauteur, des dynamos, d'immenses tubes de liquides colorés, cent énigmes pour l'œil inexpert.

La petite silhouette grassouillette de Mme Baker n'était pas du tout à sa place dans ce décor. Sa voix était poignante, fluette. Un coup d'œil à elle montrait qu'elle était une femme conventionnelle et bonne. Elle avait des yeux dorés doux et nuageux et une bouche pathétique, et elle semblait au bord des larmes.

"Madame, madame, le docteur est occupé," chuchota Jared, s'efforçant de la chasser du laboratoire de ses mains polies. Il était respectueux, mais ferme.

Elle a refusé d'obéir. Elle s'arrêta lorsqu'elle fut à quelques mètres de l'activité dans le laboratoire, et regarda avec peur et horreur le centre de la pièce, et son occupant, le professeur Burr, à qui elle s'était adressée lors de son entrée agitée.

Le visage du professeur, alors qu'il la regardait, ressemblait à un regard désincarné, car elle ne pouvait voir que des yeux derrière un masque de verre gris lavande, avec ses extrémités battantes de tissu sale, gris-blanc.

Elle inspira profondément et haleta, car les vapeurs piquantes, âcres et pénétrantes des acides sulfurique et nitrique lui poignardaient les poumons. C'était comme le souffle de l'enfer, pour correspondre à la comparaison, et le professeur Burr semblait à juste titre le diable lui-même, manipulant les machines infernales.



AGISSANT rapidement, la grande silhouette s'avança et lança deux interrupteurs en un seul mouvement de balayage. La lumière vermillon qui avait vécu dans une longue rangée de tubes sur un banc voisin cessa brusquement de se tordre comme autant de langues de feu, et les braises de l'enfer s'éteignirent.

Puis le professeur a inondé la pièce d'une lumière gris-vert dure et a arrêté le gémissement aigu et bourdonnant de ses dynamos. Une image d'ombre se tordant sur le mur, projetée à partir d'un baril de verre au plomb, a disparu soudainement, les grands filtres de couleur et autres machines ont perdu leur semblant de vie horrible, et un soupir de regret a semblé venir des créatures métalliques alors qu'elles rendaient l'âme. .

Pour la femme, c'était entrer dans la demeure de la peur. Elle ne put retenir ses frissons. Mais elle a courageusement affronté la grande silhouette du professeur Burr, alors qu'il s'avançait pour la saluer.

Il était extrêmement grand et mince, avec un masque rouge et osseux d'un visage pointé au menton par une petite barbiche pointue. Des cheveux blonds plumeux, argentés et de travers, couvraient sa grosse tête.

"Madame", dit Burr d'une voix douce et désarmante, "votre manière d'entrer aurait pu vous coûter la vie. Heureusement, j'ai pu détourner les rayons de votre personne, sinon vous ne pourriez peut-être pas maintenant exprimer votre plainte... car tel semble être votre but en venant ici. Il se tourna vers Jared, qui se tenait à côté. "Très bien, Jared. Vous pouvez partir. Après cela, ce sera aussi bien de jeter les verrous, bien que dans ce cas, je sois tout à fait disposé à voir le visiteur."

Jared s'éclipsa, laissant la petite femme potelée affronter le célèbre scientifique.

Pendant un moment, Mme Baker fixa les yeux gris pâle, dont les pupilles semblaient noires comme du charbon par contraste. Certains, ses ennemis acharnés, ont affirmé que le professeur Ramsey Burr avait l'air froid et sombre comme un iceberg, d'autres qu'il avait un regard sinistre. Sa bouche était sombre et déterminée.

Pourtant, avec ses yeux de femme, Mme Baker, regardant le masque osseux du visage du professeur, avec le nez haut et intrépide, les yeux gris sans passion, pensa que Ramsey Burr serait beau, si un peu moins cadavérique et plus Humain.

« L'expérience que vous avez gâchée par votre entrée intempestive, continua le professeur, n'était pas sûre.

Sa longue main blanche fit un signe vers l'appareil groupé, mais pour elle, dans la pièce, tout semblait être des bobines métalliques scintillantes de fil de fer semblable à un serpent, de cuivre vermeil, de plomb terne et de tubes de toutes formes. Des chaudrons infernaux de produits chimiques inconnus bouillonnaient et bouillonnaient lentement, des luminaires en bakélite noir de coléoptère reflétaient la lumière hideuse.

« Oh, s'écria-t-elle en joignant les mains comme si elle s'adressait à lui en prière, oubliez votre science, professeur Burr, et soyez un homme. Aidez-moi. Dans trois jours, mon garçon, mon fils, que j'aime par-dessus tout monde, c'est mourir."

"Trois jours, c'est long," dit calmement le professeur Burr. « Ne perdez pas espoir : je n'ai pas l'intention de permettre à votre fils, Allen Baker, de payer le prix d'un de mes actes. , Je crois."

"C'est vous qui avez poussé Allen à convaincre le pauvre M. Smith d'accepter les expériences qui l'ont tué et que le monde a imputées à mon fils", a-t-elle déclaré. "Ils ont appelé cela l'acte d'un démon scientifique, professeur Burr, et peut-être qu'ils ont raison. Mais Allen est innocent."

"Tais-toi", ordonna Burr en levant la main. "Souvenez-vous, madame, votre fils Allen n'est qu'un médecin banal, et bien que je lui ai appris un peu de ma vaste réserve de connaissances, il était ignorant et de bien moins de valeur pour la science et l'humanité que moi. Ne comprenez-vous pas, pouvez-vous vous ne comprenez pas, aussi, que l'homme Smith était un martyr de la science ? Il n'était pas une perte pour l'humanité, et seuls les sentimentalistes auraient pu blâmer qui que ce soit pour sa mort. J'aurais réussi l'échange d'atomes sur lequel nous travaillions, et Smith serait à ce moment salué comme le premier homme à voyager dans l'espace sous une forme invisible, projetée sur des ondes radio, si l'alliage qui conduit les trois types de sinusoïdal ne m'avait pas fait défaut et s'était brûlé. était une erreur de calcul, et Smith serait maintenant appelé le Lindbergh de l'atome sans cela. Pourtant, Smith n'est pas mort en vain, car j'ai finalement corrigé cette erreur - la science n'est qu'essai et correction d'erreur - et tout sera bien."

« Mais Allen… Allen ne doit pas mourir du tout ! elle a pleuré. "Depuis des semaines, il est dans la maison de la mort : ça me tue. Le Gouverneur lui refuse la grâce, il ne commuera pas non plus la peine de mon fils. Dans trois jours, il doit mourir sur la chaise électrique, pour un crime que vous reconnaissez. seuls responsables. Et pourtant tu restes dans ton laboratoire, plongé dans tes expériences, et tu ne fais rien, rien !"

Les larmes sont venues maintenant, et elle sanglotait hystériquement. Il semblait qu'elle faisait appel à quelqu'un en qui elle n'avait qu'un vain espoir.

"Rien?" répéta Burr en pinçant ses lèvres fines. "Rien? Madame, j'ai tout fait. J'ai, comme je vous l'ai dit, perfectionné l'expérience. Elle est réussie. Votre fils n'a pas souffert en vain, et le nom de Smith restera avec le reste des martyrs de la science comme celui qui mort pour le bien de l'humanité. Mais si tu veux sauver ton fils, tu dois être calme. Tu dois écouter ce que j'ai à dire, et tu ne dois pas manquer d'exécuter mes instructions à la lettre. Je suis prêt maintenant. "

La lumière, la lumière de l'espoir, jaillit dans les yeux de la mère. Elle saisit son bras et le regarda avec un visage brillant, à travers les cils trempés de larmes.

"Est-ce que tu le penses? Pouvez-vous le sauver? Après que le gouverneur m'ait refusé? Que pouvez-vous faire? Aucune influence n'arrachera Allen des mâchoires de la loi: le public est très excité et très hostile envers lui. "

Un sourire discret joua au coin des lèvres fines de Burr.

"Venez," dit-il. "Placez cette cape sur vous. Allen la portait quand il m'a aidé."

Le professeur remit son propre masque et conduisit la femme à l'intérieur du laboratoire.

"Je vais vous montrer," dit le professeur Burr.

Elle voyait maintenant devant elle, sur de longues étagères métalliques qui semblaient délicatement posées sur de fines échelles dont l'équilibre était enregistré par des indicateurs capillaires, deux petites cages métalliques.

Le professeur Burr s'avança vers une rangée de cages communes disposées le long du mur. Il y avait là une petite ménagerie, des cobayes, les martyrs du règne animal, des lapins, des singes et quelques chats.

L'homme de science tendit la main et en sortit un chat qui miaulait, le plaçant dans la cage de droite sur l'étrange table. Il obtint alors un petit singe et plaça cet animal dans la cage de gauche, à côté du chat. Le chat, à droite, accroupi sur ses hanches, miaulant de dépit et regardant son bourreau. Le singe, après un rapide coup d'œil autour de lui, commença à explorer les parties supérieures de sa nouvelle cage.

Au-dessus de chacun des animaux était suspendu un bel et curieux armement métallique. Pendant plusieurs minutes, tandis que la femme, intriguée de l'impact de cette démonstration sur le sauvetage de son fils condamné, attend impatiemment, le professeur travaille habilement sur l'appareil, connectant les fils ici et là.

"Je suis prêt maintenant", a déclaré Burr. "Surveillez attentivement les deux animaux."

"Oui, oui," répondit-elle faiblement, car elle avait à moitié peur.

Le grand scientifique était penché, regardant les soldes des indicateurs à travers des microscopes.

Elle le vit atteindre ses interrupteurs, puis un ordre brutal lui fit tourner les yeux vers les animaux, le chat dans la cage de droite, le singe à gauche.

Les deux animaux hurlèrent de peur et un chœur sympathique retentit de la ménagerie, alors qu'une longue étincelle violette dansait d'un poteau de métal gris à l'autre, au-dessus des cages sur la table.

Au début, Mme Baker n'a remarqué aucun changement. L'étincelle était morte, la voix du professeur, posée, grave, brisa le silence.

"La première partie de l'expérience est terminée", a-t-il déclaré. "L'égo-"

« Oh, ciel ! » cria la femme. « Vous avez rendu folles ces pauvres créatures !

ELLE a indiqué le chat. Cet animal griffait les barreaux supérieurs de sa cage, émettant un son bizarre et bavardant, un peu comme un singe. Le chat pendait aux barreaux, se balançant d'avant en arrière comme sur un trapèze, puis se levait et se suspendait par ses griffes postérieures.

Quant au singe, il était accroupi sur le sol de sa cage, et il a fait un bruit étrange dans sa gorge, presque un miaulement, et il a sifflé plusieurs fois vers le professeur.

"Ils ne sont pas fous", a déclaré Burr. "Comme je vous l'expliquais, j'ai terminé la première partie de l'expérience. L'ego, ou la personnalité d'un animal a été retiré et mis dans l'autre."

Elle était incapable de parler. Il avait mentionné la folie : était-il, le professeur Ramsey Burr, fou ? C'était probablement suffisant. Pourtant, pourtant, tout cela, dans ces environs, semblait plausible. Comme elle hésitait à parler, observant avec des yeux fascinés le comportement insolite des deux bêtes, Burr continua.

"La deuxième partie suit immédiatement. Maintenant que les deux egos se sont échangés, je vais déplacer les corps. Quand ce sera terminé, le singe aura pris la place du chat, et vice versa. Regardez."

Il fut occupé pendant un certain temps avec ses leviers, et l'odeur d'ozone atteignit les narines de Mme Baker alors qu'elle fixait les animaux avec des yeux horrifiés.

Elle cligna des yeux. Les étincelles crépitaient follement, le singe miaulait, le chat bavardait.

Ses yeux revenaient-ils sur elle ? Elle ne pouvait voir distinctement ni l'un ni l'autre des animaux : ils semblaient trembler dans certains perturbation cosmique, et n'étaient que des flous. Cette illusion — car pour elle, il lui semblait qu'elle devait être optique — persista, s'aggrava, jusqu'à ce que les formes tremblantes des deux infortunées créatures fussent comme autant d'ectoplasmes en mouvement rapide, des fantômes tourbillonnant dans une chambre obscure.

Pourtant, elle voyait très distinctement les cages, ainsi que la table et même les indicateurs de la balance. Elle ferma les yeux un instant. Les odeurs âcres pénétrèrent jusqu'à ses poumons, et elle toussa en ouvrant les yeux.

MAINTENANT, elle pouvait à nouveau voir clairement. Oui, elle voyait un singe, et il grimpait, tout naturellement autour de sa cage ; il était excité, mais un singe. Et le chat, tout en protestant puissamment, a agi comme un chat.

Puis elle haleta. Son esprit, dans l'excitation, l'avait-il trahie ? Elle regarda le professeur Burr. Sur son visage maigre, il y avait un sourire de triomphe, et il semblait attendre ses applaudissements.

Elle regarda à nouveau les deux cages. Certes, au début, le chat était dans la cage de droite, et le singe dans celle de gauche ! Et maintenant, le singe était à l'endroit où le chat avait été et le chat avait été déplacé dans la cage de gauche.

"Il en était de même avec Smith, lorsque les alliages ont brûlé", a déclaré Burr. "Il est impossible d'extraire l'ego ou de dissoudre les atomes et de les traduire en ondes radio à moins qu'il n'y ait une connexion avec un autre ego et corps, car dans un tel cas l'âme et le corps traduits n'auraient nulle part où aller. Heureusement, pour vous, madame, c'est l'homme Smith qui a été tué lorsque les alliages m'ont fait défaut. Cela aurait pu être Allen, car il était le deuxième pôle de la connexion.

"Mais," commença-t-elle faiblement, "comment cette folle expérience peut-elle avoir quelque chose à voir avec le sauvetage de mon garçon?"

Il salua avec impatience sa densité évidente. « Ne comprends-tu pas ? C'est ainsi que je sauverai Allen, ton fils. Je changerai d'abord nos egos, ou nos âmes, comme tu dis. Ensuite, je changerai les corps. Cela doit toujours suivre cet ordre ; pourquoi, je ne l'ai pas vérifié. Mais ça marche toujours ainsi."

Mme Baker était terrifiée. Ce qu'elle venait de voir, sentait la magie la plus noire – pourtant, une femme dans sa position devait se cramponner à des pailles. Le monde a blâmé son fils pour le meurtre de Smith, un homme dont le professeur Burr s'était servi comme d'un cobaye, et Allen doit être arraché à la maison de la mort.

"Est-ce que tu veux dire que tu peux faire venir Allen de la prison ici-juste en lançant ces interrupteurs ?" elle a demandé.

"C'est ça. Mais il y a plus que ça, car ce n'est pas de la magie, madame; c'est de la science, vous comprenez, et il doit y avoir une connexion physique. Mais avec votre aide, cela peut facilement être fait."

Le PROFESSEUR RAMSEY BURR, elle le savait, était le plus grand ingénieur électricien que le monde ait jamais connu. Et il se tenait haut en tant que physicien. Rien ne l'empêchait de poursuivre la connaissance, disaient-ils. Il ne connaissait pas la peur et vivait sur un promontoire intellectuel. Il était si grand qu'il a failli se perdre de vue. Pour un tel homme, rien n'était impossible. L'espoir, l'espoir fou, a jailli dans le cœur de Mary Baker, et elle a saisi la main osseuse du professeur et l'a embrassée.

"Oh, je crois, je crois," cria-t-elle. "Tu peux le faire. Tu peux sauver Allen. Je ferai n'importe quoi, tout ce que tu me diras."

« Très bien. Vous rendez visite à votre fils tous les jours à la maison de la mort, n'est-ce pas ?

Elle acquiesça; un frisson de souvenir de cette tache effrayante la traversa.

"Alors vous lui direz le plan et le laisserez accepter de me voir la nuit précédant l'électrocution. Je lui donnerai des instructions finales quant à l'échange des corps. Lorsque mon esprit de vie, ou ego, sera confiné dans le corps de votre fils dans le maison de la mort, Allen pourra accomplir l'exploit de changer les corps, et la chair de ton fils rejoindra son âme, qui aura temporairement habité ma propre coquille. Tu vois ? Quand ils me trouveront dans la cellule où ils supposent votre futur fils, ils seront incapables d'expliquer le phénomène ; ils ne peuvent que me libérer. Votre fils ira ici et pourra être emmené dans un lieu sûr et caché.

« Oui, oui. Que dois-je faire à part ça ?

Le professeur Burr sortit un tiroir à portée de main et en tira un vêtement plié en tissu fin et brillant.

"C'est une toile métallique enduite du nouvel alliage," dit-il d'un ton neutre. Il fouilla plus loin en disant : « Je m'attendais à ce que vous soyez ici pour me voir, et je me prépare pour votre visite. Tout est prêt, sauf quelques bric et de broc que je pourrai facilement nettoyer dans la prochaine deux jours. Voici quatre tasses qu'Allen doit placer sous chaque pied de son lit, et ce délicat petit serpentin directeur avec lequel vous devez prendre un soin particulier. Il doit être glissé sous la langue de votre fils à l'heure indiquée.

ELLE le fixait toujours, moitié effrayée, moitié émerveillée, mais elle ne pouvait ressentir aucun doute sur les pouvoirs miraculeux de l'homme. D'une manière ou d'une autre, pendant qu'il lui parlait et posait ces yeux froids sur elle, elle était sous le charme du grand scientifique. Son fils, avant les ennuis dans lesquels le professeur l'avait entraîné, avait souvent fait allusion aux capacités de Ramsey Burr, lui avait donné l'idée que son employeur était pratiquement un nécromancien, mais un magicien dont les connaissances scientifiques avancées étaient correctes et explicables en la lumière de la raison.

Oui, Allen lui avait souvent parlé quand il était à la maison, se reposant de ses travaux avec le professeur Burr. Il avait parlé de la nouvelle électricité découverte par l'homme célèbre, et avait également dit à sa mère que Burr avait trouvé une méthode pour séparer les atomes puis les transformer en une forme de radio-électricité afin qu'ils puissent être envoyés en ondes radio, à des endroits désignés. points. Et elle se souvenait maintenant - le procès rapide et la condamnation d'Allen pour meurtre l'avaient si profondément occupée qu'elle avait oublié tout le reste pour le moment - que son fils l'avait informée très sérieusement que le professeur Ramsey Burr serait bientôt en mesure de transporter des êtres humains par radio.

"Aucun de nous ne sera blessé de quelque manière que ce soit par le changement", a déclaré Burr calmement. "Il m'est maintenant possible de briser la chair humaine, d'envoyer les atomes par radio-électricité et de les réassembler dans leur forme appropriée grâce à ces transformateurs spéciaux et à ces filtres à atomes."

Mme Baker a pris tout l'appareil que lui a présenté le professeur. Elle a osé penser qu'il serait peut-être préférable d'effectuer l'expérience immédiatement, au lieu d'attendre jusqu'à la dernière minute, mais ce professeur Burr a écarté comme impossible. Il avait besoin de plus de temps, a-t-il dit, et il n'y avait pas d'urgence.

Elle jeta un coup d'œil dans la pièce, et son œil aperçut les interrupteurs géants de cuivre avec leurs poignées noires ; il y en avait d'autres d'un métal gris-vert qu'elle ne reconnaissait pas. De nombreux cadrans et compteurs, qui lui étaient étrangers, confrontaient la petite femme. Ces choses, elle sentit avec un élan de gratitude envers les objets inanimés, aideraient à sauver son fils, alors elles l'intéressaient et elle commença à se sentir bienveillante envers les grandes machines.

Le professeur Burr serait-il capable de sauver Allen comme il le prétendait ? Oui, pensa-t-elle, il le pouvait. Elle ferait consentir Allen au procès, même si son fils avait maudit le scientifique et crié qu'il ne parlerait plus jamais à Ramsey Burr.

Elle a été escortée hors de la maison du professeur par Jared et, sortant dans la rue lumineuse et ensoleillée, a cligné des yeux alors que ses yeux s'ajustaient à la lumière du jour après la lumière étrange du laboratoire. Dans un paquet, elle avait un costume étrange et les tasses; son sac à main contenait le petit rouleau enveloppé de coton.

Comment pourrait-elle amener les autorités à consentir à ce que son fils porte le costume ? Les tasses et le serpentin qu'elle pourrait lui glisser elle-même. Elle a décidé qu'une mère serait autorisée à donner à son fils de nouveaux sous-vêtements. Oui, elle dirait que c'était ça.

Elle partit aussitôt pour la prison. Le laboratoire du professeur Burr n'était qu'à trente kilomètres de la cellule où son fils était incarcéré.

Alors qu'elle montait dans le train, voyant des gens en tenue de tous les jours, des événements banals se déroulant autour d'elle, le charme du professeur Burr s'est estompé et la raison froide l'a regardée en face. Était-ce un non-sens, cette idée de transporter des corps dans l'air, en ondes invisibles ? Pourtant, elle était démodée; l'âge des miracles n'était pas passé pour elle. La radio, dans laquelle des images et des voix pouvaient être envoyées sur des ondes sans fil, lui était inexplicable. Peut-être-

Elle soupira et secoua la tête. C'était dur à croire. Il était également difficile de croire que son fils était en danger de mort, condamné à mort en tant que "démon scientifique".

Voici sa station. Un taxi l'a emmenée à la prison, et après une conversation avec le gardien, elle s'est finalement arrêtée là, devant le paravent à travers lequel elle pouvait parler à Allen, son fils.

"Mère!"

Son cœur se souleva, fondit en elle. C'était toujours ainsi quand il parlait. "Allen," murmura-t-elle doucement.

Ils ont été autorisés à parler sans être dérangés.

"Le professeur Burr souhaite vous aider," dit-elle à voix basse.

SON fils, Allen Baker, MD, tourna vers elle des yeux de misère. Ses cheveux roux étaient de travers. Ce jeune homme était imaginatif et pouvait donc souffrir profondément. Il avait le don de transformer les platitudes en énigmes, et ses yeux noisette étaient illuminés d'une qualité de lutin qui, si possible, le faisait davantage aimer de sa mère. Toute sa vie, il avait été la plus grande chose au monde pour cette femme. Le voir dans une telle situation lui déchirait le cœur. Quand il était petit garçon, elle avait pu faire apparaître la joie dans ces yeux par un mot et une tape ; maintenant qu'il était un homme, c'était plus difficile, mais elle avait toujours fait de son mieux.

"Je ne peux pas permettre au professeur Burr de faire quoi que ce soit pour moi," dit-il d'un ton sourd. "C'est sa faute si je suis ici."

"Mais Allen, vous devez écouter, écouter attentivement. Le professeur Burr peut vous sauver. Il dit que tout était une erreur, que l'alliage était faux. Il ne s'est pas manifesté auparavant, car il savait qu'il serait capable d'aplanir le problème si il a eu le temps, et ainsi vous arracher de cet endroit terrible."

Elle a mis autant de confiance dans sa voix qu'elle le pouvait. Elle doit, pour encourager son fils. N'importe quoi pour remplacer ce regard de souffrance par un regard d'espoir. Elle croirait, elle croyait. Les barreaux, les grandes masses de pierre qui enfermaient son fils ne seraient plus rien. Il passerait à travers eux, sans être vu, sans être entendu.

Pendant un certain temps, Allen a parlé amèrement de Ramsey Burr, mais sa mère l'a supplié, lui disant que c'était sa seule chance et que la diablerie qu'Allen soupçonnait était imaginaire.

"Il - il a tué Smith dans une telle expérience", a déclaré Allen. "J'ai pris le blâme, comme vous le savez, même si je n'ai fait que suivre ses instructions. Mais vous dites qu'il prétend avoir trouvé les bons alliages ?"

"Oui. Et ce costume, vous devez le mettre. Mais le professeur Burr lui-même sera là pour vous voir après-demain, le jour précédant le... le..." Elle se mordit la lèvre et lança le mot redouté : " l'électrocution. Mais il n'y aura pas d'électrocution, Allen ; non, il ne peut y en avoir. Vous serez en sécurité, en sécurité dans mes bras. Elle devait se battre maintenant pour maintenir sa foi dans le miracle promis par Burr. L'acier solide et la pierre consternaient son cerveau.

LE nouvel alliage semblait intéresser Allen Baker. Sa mère lui raconta l'échange du singe et du chat, et il hocha la tête avec enthousiasme, devenant de plus en plus agité, et ses yeux commencèrent à briller d'espoir et de curiosité.

"J'ai parlé du costume au directeur, disant que c'était quelque chose que j'avais fait pour vous moi-même", dit-elle à voix basse. "Vous devez prétendre que la bobine et les tasses sont des choses que vous désirez pour votre propre amusement. Vous savez, elles vous ont laissé beaucoup de latitude, puisque vous êtes éduqué et avez besoin de diversion."

"Oui, oui. Il peut y avoir des difficultés, mais je vais surmonter cela. Dites à Burr de venir. Je vais lui parler et il pourra m'instruire des derniers détails. C'est mieux que d'attendre ici comme un rat dans un piège. . J'ai eu peur de devenir fou, ma mère, mais cela me soutient.

Il lui sourit et son cœur chanta dans la joie du soulagement.

Comment se sont passés les jours qui ont suivi ? Mme Baker ne pouvait pas dormir, pouvait à peine manger, elle ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre, attendre, attendre. Elle a assisté à la rencontre de son fils et de Ramsey Burr, la veille de la date fixée pour l'exécution.

"Eh bien, Baker," dit nonchalamment Burr, faisant un signe de tête à son ancien assistant. "Comment allez-vous?"

"Vous voyez comment je suis", a dit Allen, froidement.

"Oui, oui. Eh bien, écoutez ce que j'ai à dire et notez-le attentivement. Il ne doit pas y avoir de glissement. Vous avez le costume, les bonnets et la bobine directrice? Vous devez garder le costume, les bonnets passent sous les jambes du lit de camp sur lequel tu es allongé. Le directeur sous ta langue.

Le professeur parla plus loin avec Allen, l'instruisant en termes scientifiques que la femme comprenait à peine.

"Ce soir, puis à onze heures et demie", dit enfin Burr. "Être prêt."

ALLEN hocha la tête. Mme Baker a accompagné Burr de la prison.

« Vous… vous me laisserez être avec vous ? elle a supplié.

"Ce n'est guère nécessaire", a déclaré le professeur.

"Mais je le dois. Je dois voir Allen dès qu'il est libre, pour m'assurer qu'il va bien. Ensuite, je veux pouvoir l'emmener. J'ai un endroit où nous pouvons nous cacher, et dès qu'il est sauvé, il doit être retiré de la vue."

"Très bien," dit Burr en haussant les épaules. "Cela m'est indifférent, tant que vous n'interférez pas avec le déroulement de l'expérience. Vous devez vous asseoir parfaitement immobile, vous ne devez pas parler jusqu'à ce qu'Allen se tienne devant vous et s'adresse à vous."

"Oui, je t'obéirai," promit-elle.

Mme Baker a regardé le professeur Ramsey Burr manger son souper. Burr lui-même n'était pas le moins du monde perturbé ; c'était merveilleux, pensa-t-elle, qu'il puisse être si calme. Pour elle, c'était le grand moment, le moment où son fils serait sauvé des griffes de la mort.

Jared emporta une chaise confortable dans le laboratoire et elle s'y assit, silencieuse comme une souris, dans un coin de la pièce.

Il était neuf heures et le professeur Burr était occupé par ses préparatifs. Elle savait qu'il avait travaillé régulièrement ces derniers jours. Elle agrippa les accoudoirs de sa chaise et son cœur brûla en elle.

Le professeur s'assurait de son appareil. Il testa cette ampoule et celle-là, et inspecta soigneusement la curieuse plate-forme oscillante, au-dessus de laquelle était suspendu un groupe épais de fils gris-vert, qui ressemblait apparemment à une antenne. Les nombreux indicateurs et instruments semblaient satisfaisants, car à onze heures et quart, Burr poussa une exclamation de plaisir et hocha la tête.

Burr semblait avoir oublié la femme. Il parlait à haute voix de temps en temps, mais pas à elle, alors qu'il sortait un costume fait du même tissu métallique qu'Allen devait porter en ce moment.

La tension était terrible, terrible pour la mère qui attendait l'aboutissement de l'expérience qui allait sauver son fils de la chaise électrique – ou échouerait-elle ? Elle frissonna. Et si Burr était fou ?

Mais regardez-le, elle était sûre qu'il était sain d'esprit, aussi sain d'esprit qu'elle.

« Il réussira », murmura-t-elle en enfonçant ses ongles dans la paume de ses mains. "Je sais qu'il le fera."

Elle écarta l'image de ce qui se passerait le lendemain, mais à quelques heures de distance, quand Allen, son fils, devait être conduit à une mort légale sur la chaise électrique.

Le professeur Burr a placé le costume brillant sur sa forme maigre, et elle l'a vu mettre une bobine en double, le même genre de petite machine qu'Allen possédait, sous sa langue.

Le personnage méphistophélique consulta une montre factuelle ; à ce moment, Mme Baker entendit, au-dessus du bourdonnement des myriades de machines du laboratoire, le lent carillon d'une horloge. C'était le moment fixé pour l'acte.

Puis, elle craignit que le professeur ne soit fou, car il sauta soudain sur le haut banc de la table sur laquelle se tenait l'une des plates-formes oscillantes.

Des fils en sortaient, et Burr s'assit doucement dessus, une silhouette étrange dans la lumière tamisée.

Le professeur Burr, cependant, vit-elle bientôt, n'était pas fou. Non, cela en faisait partie. Il cherchait des interrupteurs à portée de main, et les ampoules ont commencé à briller d'une lumière désagréable, les aiguilles des indicateurs ont basculé follement, et enfin, le professeur Burr a renversé un interrupteur géant, ce qui semblait être le mouvement final.

Pendant plusieurs secondes, le professeur ne bougea pas. Puis son corps s'est raidi et il s'est tordu plusieurs fois. Son visage, même s'il n'était pas tiré par la douleur, se tordait néanmoins galvaniquement, comme s'il était actionné par de légers coups d'électricité.

Les nombreux tubes émettaient une fluorescence, s'embrasaient en vagues pulsantes de violet et de rose : il y avait des barres grises d'invisibilité ou des zones d'air dans lesquelles rien de visible n'apparaissait. Il y eut le léger crépitement des machines un peu comme un essaim de guêpes en colère. Un fil de feu bleu et gris cracha à travers l'antenne. L'odeur d'ozone est venue aux narines de Mme Baker, et les odeurs acides lui ont brûlé les poumons.

Elle le fixait, fixant le visage du professeur. Elle se leva à demi de sa chaise et poussa un petit cri.

Les yeux avaient changé, ils n'étaient plus froids, impersonnels, les yeux d'un homme qui se piquait de garder ses artères douces et son cœur dur ; ils avaient des yeux tendres et doux.

"Allen," cria-t-elle.

Oui, sans aucun doute, les yeux de son fils la regardaient hors du corps du professeur Ramsey Burr.

"Mère," dit-il doucement. "Ne vous inquiétez pas. C'est réussi. Je suis là, dans le corps du professeur Burr."

"Oui," cria-t-elle, hystérique. C'était trop bizarre pour y croire. Cela lui semblait sombre, surnaturel.

"Est-ce que ça va, ma chérie?" demanda-t-elle timidement.

"Oui. Je n'ai rien ressenti à part un étourdissement momentané, un peu de nausée et de raideur mentale. C'était étrange, et j'ai un léger mal de tête. Cependant, tout va bien."

Il lui sourit, rit d'une voix qui n'était pas la sienne, mais qu'elle reconnut comme dirigée par l'esprit de son fils. Le rire était fissuré et contrairement à la gaieté sincère d'Allen, pourtant elle sourit avec sympathie.

"Oui, la première partie est une réussite", a déclaré l'homme. "Nos egos se sont échangés. Bientôt, nos corps subiront la transformation, et alors je dois rester à l'abri. Je n'aime pas Burr - pourtant c'est un grand homme. Il m'a sauvé. Je suppose que le léger mal de tête que je ressens est un légué moi par Burr. J'espère qu'il héritera de mes frissons, de mes terreurs et de mes névralgies pour le moment, afin qu'il ait une idée de ce que j'ai subi.

Il était descendu de la plate-forme oscillante, l'esprit de son fils dans le corps de Ramsey.

"Qu'est-ce que tu fais maintenant ?" elle a demandé.

"Je dois faire le reste moi-même", a-t-il déclaré. "Burr m'a dirigé quand nous avons parlé hier. C'est plus difficile quand un sujet est hors du laboratoire, et les tubes doivent être vérifiés."

IL a fait son travail avec soin, et elle l'a vu remplacer quatre des tubes par d'autres, des neufs, qui étaient prêts à portée de main. Bien qu'il s'agisse du corps de Ramsey Burr, les mouvements étaient différents du travail lent et précis du professeur, et de plus en plus, elle se rendit compte que son fils habitait la coquille avant elle.

Un instant, la mère songea à tenter de dissuader son fils de procéder au changement définitif ; ne valait-il pas mieux ainsi que de hasarder la désagrégation des corps ? Supposons que quelque chose se soit mal passé et que l'échange n'ait pas eu lieu et que son fils, c'est-à-dire son esprit, soit retourné à la maison de la mort?

Minuit sonna alors qu'il travaillait fiévreusement à l'appareil, le long visage ondulé alors qu'il vérifiait les cadrans et les tubes. Il travaillait vite, mais suivait évidemment une procédure qu'il avait gardée en mémoire, car il était obligé de s'arrêter souvent pour s'assurer de lui-même.

"Tout va bien," dit enfin l'étrange voix. Il consulta sa montre. « Midi et demi », dit-il.

Elle se mordit la lèvre de terreur, alors qu'il criait : « Maintenant ! et sauta sur la table pour prendre place sur la plate-forme métallique qui oscillait sous son poids. La délicate antenne métallique grisâtre, qui, elle le savait, formerait un halo scintillant de fils de feu bleus et gris, reposait au repos au-dessus de sa tête.

"C'est la dernière chose," dit-il calmement, alors qu'il attrapait le gros interrupteur à manche en ébène. "Je serai moi-même dans quelques minutes, mère."

"Oui, fils, oui."

L'interrupteur s'est connecté et Allen Baker, sous la forme de Ramsey Burr, a soudainement crié de douleur. Sa mère bondit pour courir à ses côtés, mais il lui fit signe de s'éloigner. Elle se leva, se tordant les mains, tandis qu'il commençait à se tordre et à se retourner, comme déchiré par une force invisible. Des cris étranges sortaient de la gorge de l'homme sur la plate-forme, et les cris de sympathie de Mme Baker s'y mêlaient.

Les puissants moteurs bourdonnaient dans un gémissement aigu et surnaturel, et soudain Mme Baker vit le visage torturé devant elle s'assombrir. Le visage du professeur sembla se fondre, puis il y eut un bruit sourd et sourd, un éclatement de flamme blanc-bleu, une odeur de caoutchouc brûlé et un tintement de verre brisé.

De retour au visage revint la clarté des contours, et c'était toujours le corps du professeur Ramsey Burr qu'elle fixait.

Son fils, sous la forme du professeur, descendit de l'estrade et regarda autour de lui comme étourdi. Une fumée âcre emplit la pièce et l'isolant brûlant assaillit les narines.

Désespéré, sans la regarder, les lèvres serrées en une ligne déterminée, l'homme repassa précipitamment l'appareil.

"Ai-je oublié, ai-je fait quelque chose de mal?" elle entendit son cri d'angoisse.

Deux tubes ont été grillés et il les a remplacés aussi rapidement que possible. Mais il a été obligé de parcourir tout le câblage et de couper tout ce qui avait été court-circuité afin qu'il puisse être rebranché avec du fil indemne.

Avant qu'il fût prêt à reprendre sa place sur l'estrade, après une demi-heure de hâte fébrile, on frappa à la porte.

La personne à l'extérieur était impérative, et Mme Baker a couru et a ouvert le portail. Jared, le blanc de ses yeux brillant dans la pénombre, se tenait là. — De professah, dites-lui que de wahden souhaite lui parler. C'est très important, madame.

Le corps de Burr, habité par l'âme d'Allen, poussé par elle, et elle le suivit en hésitant, en se tordant les mains. Elle vit la grande silhouette saisir le récepteur et écouter.

"Oh, mon Dieu," cria-t-il.

Enfin, il remit le combiné le crochet, machinalement, et s'affaissa sur une chaise, le visage entre les mains.

MADAME. BAKER est allé le voir rapidement. « Qu'est-ce qu'il y a, Allen ? » elle a pleuré.

"Mère," dit-il d'une voix rauque, "c'était le directeur de la prison. Il m'a dit qu'Allen Baker était devenu temporairement fou et a prétendu être le professeur Ramsey Burr dans mon corps."

« Mais… mais qu'y a-t-il ? elle a demandé. "Tu ne peux pas finir l'expérience, Allen ? Tu ne peux pas changer les deux corps maintenant ?"

Il secoua la tête. « Mère, ils ont électrocuté Ramsey Burr dans mon corps à midi quarante-cinq ce soir !

Elle a crié. Elle était faible, mais elle se contrôlait avec un grand effort.

"Mais l'électrocution ne devait pas avoir lieu avant le matin", a-t-elle déclaré.

Allen secoua la tête. "Ils ont droit à une certaine latitude, environ douze heures", a-t-il précisé. "Burr a protesté jusqu'au dernier moment et a demandé du temps."

"Alors - alors ils ont dû venir le chercher et l'ont traîné pour qu'il meure sur la chaise électrique pendant que vous tentiez la deuxième partie du changement", a-t-elle dit.

"Oui. C'est pourquoi cela a échoué. C'est pourquoi les tubes et les fils ont brûlé et pourquoi nous ne pouvions pas échanger de corps. Cela a commencé à réussir, puis j'ai pu sentir que quelque chose de terrible s'était produit. Il était impossible de terminer le circuit Beta, qui court-circuit. Ils l'ont sorti de la cellule, voyez-vous, pendant que je commençais l'échange des atomes.

PENDANT un moment, la mère et son garçon restèrent assis à se regarder. Elle a vu la grande silhouette excentrique de Ramsey Burr devant elle, mais elle a également vu l'âme de son fils sous cette forme. Les yeux étaient ceux d'Allen, la voix était douce et aimante, et son esprit était avec elle.

« Viens, Allen, mon fils, » dit-elle doucement.

"Burr en a payé le prix", a déclaré Allen en secouant la tête. "Il est devenu un martyr de la science."

Le monde s'est demandé pourquoi le professeur Ramsey Burr, qui fait tant la une des journaux en tant que grand scientifique, a soudainement abandonné toutes ses expériences et s'est lancé dans la pratique de la médecine.

Maintenant que la fureur et l'indignation du public face à la mort de l'homme Smith se sont calmées, les sentimentalistes pensent que Ramsey Burr s'est réformé et a changé sa nature glaciale, car il manifeste une grande affection et une grande attention pour Mme Mary Baker, la mère de l'homme électrocuté. qui avait été son adjoint.

