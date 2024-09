Garçon blanc

Toutes les opinions exprimées ci-dessous sont les opinions personnelles de l'auteur et ne doivent pas constituer la base pour prendre des décisions d'investissement, ni être interprétées comme une recommandation ou un conseil pour s'engager dans des transactions d'investissement.

J'ai suggéré dans mon dernier article que vous deviez au moins féliciter Sam Bankman-Fried (SBF) pour être un "talent commercial unique en une génération". Eh bien, je me suis fait jouer aussi. Je pensais que l'équipe d'Alameda était de bons commerçants, mais il s'avère qu'ils n'étaient qu'un autre magasin de marché haussier crypto-punting - et lorsque le marché baissier est arrivé, ils ont été exécutés comme tous les autres croyants surendettés du cycle Zhu-per. Nous savons maintenant que Sam était un terrible gestionnaire de risques, en ce qui concerne à la fois la cryptographie et les marchés financiers en général. Cependant, je crois toujours qu'il y avait encore un élément unique dans son jeu de trading qui était presque inégalé dans l'industrie. SBF a joué le jeu au niveau méta et a échangé de la monnaie sociale – trompant ainsi l'establishment financier occidental et l'industrie de la cryptographie.





SBF a offert un doux chant de sirène à deux cohortes: les fidèles de Satoshi, qui croient que Bitcoin sera l'un des mouvements les plus transformateurs de l'histoire humaine enregistrée, et les cartels de confiance TradFi, qui considèrent la crypto comme une menace existentielle pour le statu quo qui a fait les gras et riches. Aux fidèles de Satoshi, il a prêché l'évangile comme s'il était l'un des nôtres et pouvait naviguer avec succès dans les couloirs du pouvoir TradFi en notre nom, et aux gros chats TradFi, il a promis un moyen de récolter les bénéfices de cette nouvelle source de richesse. sans renoncer à leur trône au sommet du système financier. C'est son mauvais génie. L'écosystème FTX/Alamada, que j'appellerai désormais l'Etoile de la Mort, nous a joué tous les deux.





Ce scandale, cette tragédie et très probablement cette fraude flagrante touchent à tant de problèmes géopolitiques et raciaux de l'empire américain (Pax Americana) que je consacrerai les prochains essais à mes enseignements tirés de cette saga.





Maintenant, pour le segment d'aujourd'hui - un essai en deux parties expliquant comment SBF a utilisé ses avantages nés et son intellect social uber pour faire croire à tout le monde qu'il était un prodige de la crypto et l'avenir de l'établissement financier dirigé par l'Occident.

Les garçons blancs ne savent pas sauter

J'avais hâte d'écrire cet essai depuis un certain temps, mais il manquait une feuille et un contexte pour le rendre pertinent pour mes lecteurs. Veuillez donc suivre de près pendant que je vous donne un aperçu rapide de la fondation des États-Unis d'Amérique et de l'influence formatrice qu'elle a eue sur son système de castes sociales délimité par la race, qui, je dirai, a alimenté la montée en puissance de SBF et l'effondrement ultime de FTX. Il me faudra un peu de temps pour arriver à cette deuxième partie, alors soyez patient pendant que je vous guide à travers une brève leçon d'histoire.





Avant de continuer, quelques éléments de mise en table :





Comme je l'ai soutenu dans des essais antérieurs, rappelez-vous que chaque État-nation ou société a une culture fondée sur différentes couches sociales ; il y a toujours un « autre ». Les « autres » sont différents en raison de leur couleur de peau, de leur origine ethnique, de leur religion et/ou de leur accent. Mais il y a toujours ceux d'en haut qui exploitent économiquement ces «autres» d'en bas et justifient leurs actions cruelles et inhumaines en raison desdites lacunes. Si vous êtes intéressé à explorer une discussion plus approfondie de la longue histoire de cette ligne de pensée, je vous recommande de lire "Une histoire populaire des États-Unis" de Howard Zinn.



Notez que j'utiliserai le terme «blanc» pour désigner les personnes d'ascendance européenne et le terme «noir» pour décrire les personnes d'ascendance africaine. Mais, comment appelle-t-on une personne dont la lignée a un peu des deux ? Sont-ils « blancs », « noirs » ou quelque chose de différent ? Pourquoi une goutte de « noirceur » détruit-elle la « blancheur » ? Je pourrais écrire un essai entier déconstruisant la lignée linguistique de ces termes américains pour la race, mais c'est un sujet pour un autre jour. Pour l'instant, soyons clairs sur le fait que je déteste les utiliser, mais par souci de brièveté et de facilité de compréhension, je continuerai à utiliser ces étiquettes erronées – et franchement, insidieuses.



Dans Pax Americana, il est interdit de suggérer que le système des castes est bel et bien vivant. Si vous abordez cet essai avec cette mentalité et que vous n'êtes pas intéressé à ouvrir votre esprit, veuillez arrêter de lire ici. Si vous préférez continuer à croire au conte de fées de l'exceptionnalisme américain, vous pouvez vous abonner au récit blanchi à la chaux de l'establishment sur l'implosion de l'étoile de la mort en vous procurant simplement un exemplaire du New York Times. Leur récente morceau feuilleté sur la disparition de SBF, qui décrit sa fraude apparemment massive comme "un prodige bien intentionné a essayé de faire trop de bien à la fois", est carrément inexplicable à moins que vous ne creusiez plus profondément pour comprendre les facteurs sociétaux en jeu ici.





Maintenant, passons aux bonnes choses.





En tant que jeune dans le système éducatif parrainé par l'État, vous apprenez une version très romancée de la fondation de l'Amérique. J'ai fréquenté des écoles publiques et privées, et elles colportent toutes la même histoire concernant les débuts de l'histoire américaine : un groupe de "patriotes", lassés d'une fiscalité excessive sans représentation, se sont rebellés et ont créé les États-Unis, où tous les hommes sont créés égaux. et ont leur mot à dire sur la manière dont ils sont gouvernés.





C'est une belle histoire. J'en ai un autre.





Un groupe d'hommes riches propriétaires fonciers qui ne voulaient pas payer d'impôts se sont livrés à des actes qui, selon les normes d'aujourd'hui, seraient probablement considérés comme du terrorisme domestique (par exemple, le Thé de Boston ). Ils ont ensuite convaincu un groupe de pauvres colons blancs sans terre de se battre avec eux pour rompre avec le roi George. Une fois l'indépendance acquise, la grande majorité des Américains n'étaient pas autorisés à voter (y compris toutes les femmes et tous les hommes sans propriété), l'État légalement considéré les noirs être les ⅗ d'un homme et la propriété de leurs maîtres, et les Amérindiens ont été expulsés de leurs terres ancestrales, soit par la force, soit par des traités malhonnêtes. C'est une sacrée façon de fonder une nation.





En approfondissant un peu plus, voici comment le concept du droit de vote - qui, selon moi, est un bon indicateur de l'égalité, étant donné qu'il s'agit du droit le plus sacré et le plus fondamental des citoyens libres et égaux dans une démocratie - a évolué au fil du temps au "pays de la liberté". Tout blanc Hommes – y compris les non-propriétaires terriens – ont obtenu pour la première fois le droit de vote en vertu du 15e amendement en 1870, près de 100 ans après la fondation de l'Amérique. Femmes ont finalement obtenu le droit de vote en vertu du 19e amendement en 1919, 50 ans plus tard. Et enfin, parce que les lois Jim Crow et d'autres méthodes d'intimidation ont permis à l'establishment d'empêcher les Noirs de voter, leur droit de vote a dû être officiellement codifié sous la Loi sur le 24e amendement et les droits de vote en 1964 – près de 45 ans plus tard, et près de 200 ans après la fondation du pays.





La chronologie échelonnée et longue au cours de laquelle ces différents groupes ont reçu le droit de vote reflétait la chronologie au cours de laquelle ils ont (techniquement) commencé à être acceptés comme « égaux » dans la société américaine – et les très nombreuses années de discrimination systémique ont donné lieu à une système inégal. Mais même au cours des siècles, ces groupes ne se sont jamais levés pour mener la même « taxation sans représentation » - un terrorisme intérieur inspiré contre leur pays nouvellement formé - posant la question, pourquoi pas ? Comment l'establishment a-t-il réussi à faire en sorte que les hommes blancs pauvres, toutes les femmes blanches, tous les esclaves noirs africains et tous les Amérindiens restent dans leur voie ?





Leur manque de résistance est particulièrement remarquable étant donné que l'Amérique préindustrielle n'était pas une corne d'abondance. L'Amérique pré-industrielle était un endroit de merde où vivre, et les gens auraient dû ronger leur frein pour améliorer leur position. Il faisait très froid en hiver, très chaud en été, il n'y avait pas assez à manger et vous étiez loin, très loin de chez vous (du moins pour tout le monde sauf les Amérindiens). Et n'oubliez pas que les Britanniques avaient hâte de reprendre ce qu'ils avaient perdu, que les Espagnols se cachaient vers le Sud et que les Français étaient des alliés de complaisance qui auraient pu tourner leurs mousquets et leurs redoutables marines en direction de l'Amérique à tout moment.





La majorité de la population était composée d'hommes blancs pauvres et de femmes blanches (à l'avenir, je désignerai ce groupe combiné comme les « blancs pauvres »). Ergo, pour lancer un soulèvement réussi et rendre les choses plus égalitaires, il aurait suffi de convaincre les pauvres blancs qu'une révolte leur permettrait d'améliorer sensiblement leur sort.





Un aparté rapide – un tel soulèvement a failli se produire. Si vous voulez en savoir plus sur cette quasi-deuxième révolution américaine, je vous recommande d'étudier le Rébellion du whisky , et comment le célèbre Alexandre Hamilon a « sauvé » la situation. TL; DR, la star de Broadway préférée de tous, a reçu l'autorisation de lever une armée pour écraser cette révolution avant qu'elle ne se propage. Hamilton ne croyait pas pleinement à la démocratie. Au contraire, il pensait que le système monarchique européen n'avait en fait pas été si mauvais parce que les "bonnes" personnes régnaient - et que si l'Amérique s'éloignait trop de ce cadre en égalisant complètement les règles du jeu, elle s'engagerait dans un territoire dangereux.





Reconnaissant le danger d'une révolte potentielle des pauvres blancs, l'establishment s'est rendu compte qu'il lui suffisait de leur faire sentir qu'ils n'étaient pas au bas du totem - parce que lorsque les humains se sentent meilleurs que quelqu'un d'autre dans n'importe quel système, ils sont plus susceptibles d'appuyer sa poursuite. Ainsi, pour engendrer la solidarité parmi les Blancs pauvres, l'État a parrainé le dénigrement systémique des Noirs, dont l'esclavage a également fourni commodément du travail gratuit pour le Sud agricole (parlez de deux oiseaux avec une pierre).





En tant que pauvre blanc, la vie était dure, mais Dieu merci, vous n'étiez pas un esclave noir ! Détester ces gens à la peau foncée vous a certainement fait vous sentir mieux dans votre situation au fond du baril économique blanc.





Au fur et à mesure que la prospérité économique de l'Amérique augmentait, le pays avait besoin de plus de main-d'œuvre bon marché, en particulier après la «libération» des Noirs dans les années 1860. En conséquence, le Chinois ont été autorisés à construire les chemins de fer à partir du milieu à la fin du 19e siècle. Ils ont été suivis par les Blancs pauvres des nombreuses régions d'Europe qui ont été confrontées à la stagnation économique dans leur pays d'origine de la fin du XIXe au début du XXe siècle - comme l'Irlande, le sud de l'Italie et l'Europe de l'Est. Ces blancs inondé les villes manufacturières en plein essor du Nord-Est (Buffalo, Detroit, Pittsburgh, etc.). Et dans le sud-ouest, la frontière avec le Mexique a assuré qu'un flux constant d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud venait vers le nord à la recherche de meilleures opportunités.





À ce stade, le système des castes raciales avait besoin d'être peaufiné. Le simple fait d'être blanc était formidable, mais avoir une meilleure existence qu'une classe d'anciens esclaves et de coolies chinois n'est pas vraiment une chose à laquelle aspirer - et donc l'ordre hiérarchique social au sein du sous-groupe blanc s'est également stratifié. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont regardé des films tels que Gangs of New York, The Godfather et d'autres histoires sur des hubs de la fin du 19e et du début du 20e siècle comme New York et Chicago, qui offrent des illustrations utiles de ce à quoi ressemblait cet ordre hiérarchique. Il est également devenu codifié dans les nombreuses insultes raciales colorées que vous voyez et entendez encore aujourd'hui (quoique moins souvent), couvrant pratiquement tous les sous-groupes blancs à l'exception des protestants anglo-saxons. D'où vous veniez en Europe et quelle religion vous pratiquiez ont donné lieu à ces insultes.





Une histoire rapide. En tant qu'étudiant à Penn, j'ai suivi un cours accéléré sur les nuances les plus fines de la blancheur. Le système de la Fraternité permettait aux groupes de Blancs de même caste de se rassembler. Il y avait des fraternités juives, blanches du Sud, WASP et blanches internationales. Bien qu'ils n'aient pas installé de panneau d'affichage indiquant « si vous n'êtes pas ceci ou cela, veuillez ne pas postuler », tout le monde a deviné assez rapidement quelle maison était laquelle. Ma maison était l'une des fraternités traditionnellement les plus diversifiées, du moins en ce qui concerne les fraternités Penn. Au début des années 1990, la maison a eu quelques ennuis lorsqu'un membre de la fraternité WASP a appelé un frère noir par une insulte raciale. L'un des frères ou des gages de notre maison a riposté en kidnappant un frère de la fraternité WASP, en l'attachant à un mât de drapeau dans le ghetto noir de West Philly avec une radiocassette diffusant des discours de Malcom X.





Au fur et à mesure que le XXe siècle avançait, les lignes hiérarchiques entre ces sous-groupes blancs ont commencé à s'estomper avec l'agitation continue du creuset américain. Le système de classement des castes blanches a commencé à fusionner davantage autour de la formation, de la richesse et de l'emplacement. Fini le temps comme dans les années 1960, où être catholique irlandais signifiait qu'on n'était tout simplement pas autorisé à faire certaines choses dans le monde blanc. (Note latérale - c'est pourquoi l'élection de John F. Kennedy a été un événement si marquant pour le système de caste sociale blanche.)





Cela dit, il y a une faille blanche majeure des temps anciens qui est toujours forte - et elle peut être attribuée à ce qui s'est passé pendant la guerre civile. La guerre civile était un conflit économique entre le Nord, qui était dominé par les entreprises manufacturières (comparable au secteur «tech» de cette époque) et le Sud, qui était une économie de plantation agraire. Comme vous le savez probablement, le Nord a gagné. L'un des coups de génie stratégique exécutés par le président Lincoln a été de "libérer" les esclaves et de leur permettre de s'enrôler dans l'armée de l'Union. Selon le recensement de 1860 , la population « de couleur » représentait 41 % de la population totale du Sud. D'un seul coup, Lincoln a ajouté un groupe de soldats très motivés et, pendant un certain temps, a miné la main-d'œuvre du Sud alors que leur population noire cherchait refuge dans le Nord.





La guerre a été gagnée, mais le tribalisme qui la sous-tendait est resté. Le fait que, à ce jour, certains sudistes blancs aiment défiler avec le drapeau confédéré, devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur la rage bouillonnante qui existe toujours au sein d'un sous-ensemble de la population américaine blanche. Cela fait plus de 150 ans, et ils n'ont toujours pas accepté leur défaite.





Étant donné que le Nord a toujours été considéré comme plus progressiste, plus éduqué, plus cultivé et plus riche que le Sud, les Blancs du Nord pensent que leurs brothas et sistas du Sud sont une bande d'ouvriers agricoles ignorants. Hilary Clinton, lors de sa candidature à la présidence en 2016 contre Donald Trump, les a largement qualifiées de déplorables . La façon politiquement correcte de décrire ces garçons et ces filles blancs de la ferme est de les appeler «des gens des États survolés». En gros, si vous n'êtes pas de la côte ouest, dont les capitales culturelles et financières sont Los Angeles et San Francisco, ou de la côte est, dont les capitales culturelles et financières sont New York et Boston, alors vous êtes un blanc qui ne sait rien morceau de détritus.





Pensez-y. Les lycées américains les plus prestigieux, comme Harvard Westlake, Brentwood, Andover, Exeter, Choate, etc., sont tous sur les côtes. De même, la plupart des universités américaines les plus prestigieuses – telles que Stanford, CalTech, MIT, Harvard, Yale, Princeton, University of Pennsylvania (Go Quakers !), etc. – sont toutes situées sur les côtes. Et notamment, aucun d'entre eux n'est dans le Sud. La capitale de l'empire financier américain se trouve à New York. La capitale de l'empire technologique américain se trouve à San Francisco. La capitale du divertissement et de la culture de l'empire américain se trouve à Los Angeles. Et les principaux organes de presse financière vomissent le récit de la classe dirigeante depuis leurs perchoirs à New York et à Boston.





Un petit aparté sur le contrôle et l'influence que la caste la plus élevée de l'Amérique exerce à partir de ces centres culturels, qui sont en grande partie responsables de la création et de l'exportation de la culture du pays. Quand je suis arrivé à Hong Kong, j'ai remarqué que les restaurants du milieu de la rue dans les centres commerciaux jouaient du gangsta rap. Il y avait des jurons et toutes sortes de langage provocateur - et pourtant, il a été diffusé aux cantonais de la classe moyenne qui profitaient d'un dîner de famille sain. Leurs enfants sautaient sur le rythme, inconscients du contexte historique de cette forme d'art et de l'ironie de son apparition dans leur culture. La musique rap a été créée par des individus au bas de la caste sociale américaine comme une forme de protestation - mais elle a depuis été cooptée par la caste dirigeante américaine, qui en profite simultanément tout en a) l'utilisant pour perpétuer les stéréotypes sur les rappeurs et les gens les aiment pour les garder relégués au bas du système des castes et b) l'expédier vers d'autres endroits comme Hong Kong, infiltrant leurs cultures et leurs restaurants et faisant progresser la position de l'Amérique au sommet du système international des castes. TL; DR, la classe dirigeante côtière américaine a réussi à adopter la forme de protestation d'une caste inférieure, à la reconditionner et à la diffuser d'une manière qui non seulement renforce sa place à la tête du système de caste américain, mais renforce le rôle de leur empire en tant que première superpuissance culturelle du monde. C'est la puissance de leur influence subtile mais écrasante.





Ce que je veux dire, c'est que, bien qu'il ait considérablement évolué au fil du temps, le système de castes américain existe toujours aujourd'hui, et si vous tombez dans la classe la plus élevée, axée sur la côte - que j'appellerai "le bon type de blanc" - vous ont de grandes chances de réussir dans le monde du travail. C'est parce que ceux qui contrôlent les principaux aspects de la Pax Americana sont assis dans des endroits particuliers et sont allés dans des écoles particulières, et par conséquent, ils ont tendance à soutenir ceux qui sont également dans ces endroits et sont allés dans ces écoles. Ils sont humains, après tout.





Pensez-y - que dit-on aux jeunes sur la façon de réussir ? :





"Étudiez dur à l'école, obtenez de bonnes notes, afin que vous puissiez aller dans une université de haut niveau."

"S'endetter énormément parce qu'un diplôme universitaire rapporte plus d'argent avec le temps."

"Soyez avocat, financier, ingénieur, etc. pour pouvoir travailler pour une entreprise au sommet de la hiérarchie économique de l'établissement."





Alors, comment tout cela est-il lié à SBF ? Eh bien, c'est le bon type de blanc. Ci-dessous un court passage d'un Article au format Bitstamp sur les antécédents de SBF qui explique tout ce que vous devez savoir sur les raisons pour lesquelles les personnes et les institutions qui contrôlent les organes financiers, technologiques, médiatiques et culturels de Pax Americana sont tombés amoureux de lui chaque fois qu'il entrait dans la pièce et commençait à parler crypto.





Bankman-Fried est née en 1992 en Californie de deux professeurs de droit à la Stanford Law School. Ses deux parents souscrivent à la philosophie de l'utilitarisme - que les actions sont justes si elles sont utiles ou au profit d'une majorité. Cette éducation philosophique morale a jeté les bases de la philanthropie ultérieure de Bankman-Fried.

En grandissant, Bankman-Fried détestait l'école, la trouvant ennuyeuse et trop structurée. Il a participé au Canada/USA Mathcamp pendant les étés au lycée, ce qui lui a fourni le défi intellectuel dont il avait besoin. Il a fréquenté le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et a obtenu son diplôme en 2014, obtenant un diplôme en physique et une mineure en mathématiques. Il reste dédaigneux de l'éducation formelle, notant que rien de ce qu'il a appris à l'école n'a fini par être utile dans sa vie professionnelle.

Au cours de sa deuxième année d'université, Bankman-Fried a assisté à une conférence de Will MacAskill, l'un des fondateurs de l'altruisme efficace. Bankman-Fried considère cette introduction comme un tournant dans sa vie, incarnant ses croyances de longue date avec un nom et un mouvement.





Passons en revue la liste de contrôle de l'acceptation sociale par l'établissement.





Blanc côtier "instruit" - Check





Parents professionnels - Vérifier





Diplômé de la "meilleure" université - Vérifier





Tour bonus : a un pénis - Check





Ces caractéristiques sont particulièrement attrayantes pour les personnes dans des secteurs comme la finance, le droit et la technologie, qui ont tendance à être remplies de personnes dont l'objectif de vie est d'être elles-mêmes considérées comme très performantes (c'est-à-dire celles qui aspirent à être au sommet de l'ordre hiérarchique et, par la propriété transitive, vouloir être le bon type de blanc).





Ainsi, lorsqu'un homme avec le pedigree de SBF commence à shilling ses sacs, vous vous asseyez et écoutez. Vous ne demandez pas pourquoi ce type a été autorisé dans la pièce. Vous ne vous demandez pas s'il connaît réellement sa merde. Vous ne remettez rien en cause, parce que vous êtes pré-câblé – en raison d'un système de castes raciales et sociales de plusieurs centaines d'années en gestation – pour croire tout ce que SBF dit à leur valeur nominale.





En bref, vous ne parvenez pas à engager la partie de la pensée rationnelle de votre cerveau, car c'est ainsi que les humains font face à un monde incertain rempli de trop d'informations. Nous utilisons des raccourcis heuristiques et des stéréotypes pour prendre plus facilement des décisions. Sans eux, nous serions incapables de donner un sens à notre environnement assez rapidement pour fonctionner normalement dans notre société.





SBF l'a reconnu et en a profité en se penchant sur son "bon genre de garçon blanc". C'est ainsi qu'il a fait passer l'étoile de la mort de sa société de négoce d'accessoires intermédiaire, Alameda, à la puissance financière mondiale qu'était (l'accent était mis) FTX.

Qu'est-ce que l'étoile de la mort

je veux remercier le blog Oeufs laiteux pour leur excellente analyse de l'histoire de l'Etoile de la Mort. Ils ont fait des recherches beaucoup plus approfondies sur ce sujet, et leurs conclusions s'alignent largement sur mes théories. Je vais annoter cette section avec des citations de leur blog.





SBF était, de l'avis de tous, un trader quantitatif prospère chez Jane Street, basée à Chicago. Jane Street est l'une des principales sociétés de négoce pour compte propre au monde. Il s'est ensuite lancé dans la cryptographie en 2017 en effectuant des transactions d'arbitrage et d'autres transactions prédictives à fréquence élevée à moyenne.





Au fur et à mesure que la crypto mûrissait, il devenait de plus en plus difficile pour les magasins de trading supposés neutres sur le marché de gagner de l'argent. En effet, les grands garçons qui dominaient les marchés mondiaux des actions et des changes ont commencé à autoriser de petites entreprises internes à expérimenter le trading de crypto. Ils ont rapidement découvert que leur technologie et leur intellect - perfectionnés sur les marchés ultra-concurrentiels de TradFi - permettaient des choix faciles contre des sociétés commerciales plus lentes et moins agiles dans le domaine de la cryptographie.





J'imagine qu'Alameda a commencé à remarquer que son alpha sur les transactions devenait de plus en plus petit. Je crois que SBF est arrivé à la conclusion qu'Alameda avait besoin de meilleures informations sur le marché pour avoir un avantage sur ses concurrents, les autres grands magasins de négoce. La meilleure façon d'obtenir le meilleur flux était de posséder une bourse et de négocier contre ses clients. Quelque part en cours de route, ils ont également décidé d'abandonner le fait d'être strictement neutres sur le marché et de négocier sur de petites échelles de temps, et sont devenus des parieurs de crypto shitcoin sur le côté long.





L'histoire des médias sociaux de leur équipe soutient clairement l'idée que la possession du flux d'informations et la pleine dégénérescence étaient les principaux locataires de leur stratégie commerciale. Par exemple, voici quelques tweets de Sam Trabuco et Caroline Ellison, qui dirigeaient Alameda.

(Remarque : Sam avait raison - ce n'était pas un hasard, car toutes sortes de conneries ont lévité jusqu'à des sommets historiques en même temps que le bilan de la Fed. Tout le monde s'est senti comme un génie de 2018 à fin 2021.)





Dès le début de FTX, la société était très transparente sur le fait qu'une société de négoce affiliée appartenant au fondateur, Alameda Research, était le teneur de marché d'ancrage sur la bourse. Si vous supposez que FTX n'a accordé aucun privilège spécial à Alameda, il n'y a rien de mal à cet arrangement à première vue. Alameda fournissait un service très précieux en étant là 24h/24 et 7j/7 pour fournir des liquidités à des spreads décents aux clients FTX.





Il s'est avéré qu'Alameda était en mesure d'offrir des prix extrêmement serrés sur FTX. C'est l'une des raisons pour lesquelles FTX a pu rapidement prendre du volume auprès de ses concurrents d'échange plus établis. Un autre était que FTX offrait des fonctionnalités extrêmement difficiles à mettre en œuvre en toute sécurité, comme la marge collatérale multi-pièces, en un temps record. Nous savons maintenant que cela n'était pas dû à des prouesses techniques incroyables - Alameda a juste pris des risques et espérait que les fluctuations du marché les sauveraient, plutôt que de construire une solution technologique sûre à ce problème.





Alors que FTX et Alameda grandissaient côte à côte, tout le monde a commencé à supposer que SBF était l'un des meilleurs traders de tous les temps en raison des supposés rendements incroyables d'Alameda. J'ai entendu des rumeurs année après année sur le nombre de milliards de bénéfices réalisés par la société commerciale. Mais en raison des révélations qui ont été révélées ces derniers jours, il semblerait qu'Alameda ait probablement quelques armes secrètes. Une arme secrète était la capacité probable d'emprunter de l'argent à FTX directement à partir de la boîte à biscuits du dépôt du client. Peu importe la garantie fournie, le cas échéant, prêter des fonds à des clients à Alameda sans le consentement exprès desdits clients est au mieux contraire à l'éthique. L'autre arme secrète était leur capacité potentielle à négocier plus rapidement que ses concurrents sur FTX. S'ils avaient eu un tel avantage de latence, les signaux de trading d'Alameda auraient été super rentables. Cela aurait été réalisé en permettant à Alameda de faire plus d'appels à l'API du moteur de trading de FTX que d'autres entreprises. Plus vous êtes autorisé à passer d'appels, plus vous pouvez souvent soumettre, mettre à jour ou annuler vos commandes, ce qui vous permet d'agir plus rapidement que les personnes avec lesquelles vous êtes en concurrence.





Alors qu'ils commençaient à décoller, l'objectif était alors probablement que FTX intègre autant de clients particuliers et institutionnels que possible pour augmenter les volumes de transactions et la base de dépôts. Ensuite, Alameda pourrait emprunter ces dépôts et négocier contre les clients de FTX. En supposant que toutes ces choses soient vraies, c'est presque comme si les clients FTX avaient reçu une corde avec laquelle se pendre via leurs dépôts à FTX et la lenteur câblée par rapport à Alameda.





Je pense qu'Alameda gagnait probablement de l'argent jusqu'au début de 2022, lorsque la Fed a commencé à augmenter les taux d'intérêt. Mais ensuite, les marchés de la cryptographie ont culminé en novembre 2021 et Alameda est devenu le fournisseur de liquidités de dernier recours. Alors que le marché commençait un train à sens unique vers la ville gobeline, c'était Alameda de l'autre côté de toutes les quantités massives d'ordres de liquidation.





Si nous pensons qu'Alameda a utilisé les fonds des clients de FTX pour acquérir une vaste gamme de shitcoins, alors si le prix de ces shitcoins avait chuté précipitamment, Alameda n'aurait pas été en mesure de rembourser ses prêts auprès de FTX. Nous ne savons pas tout cela avec certitude, mais nous savons qu'Alameda a fourni FTT, le jeton FTX natif, en garantie à FTX pour les prêts de la boîte à cookies du dépôt client. Il n'est pas exagéré de deviner qu'Alameda s'est probablement engagé dans le comportement circulaire consistant à utiliser des fonds empruntés pour acheter des shitcoins, puis à promettre lesdits shitcoins pour obtenir davantage de fonds empruntés. Nous savons qu'Alameda était un participant important à l'offre initiale de jetons FTT. Alameda a-t-elle obtenu les fonds nécessaires pour souscrire à l'offre à partir des dépôts des clients FTX ?





CNBC a une excellente procédure pas à pas sur le fonctionnement de la secousse circulaire FTT. Et juste pour être complet, voici le vénérable New York Times décrivant comment les fonds des clients ont été volés à FTX et ont atterri entre les mains d'Alameda, qui perd de l'argent :





Pendant ce temps, lors d'une réunion avec des employés d'Alameda mercredi, Mme Ellison a expliqué ce qui avait causé l'effondrement, selon une personne proche du dossier. La voix tremblante, elle s'est excusée, disant qu'elle avait laissé tomber le groupe. Au cours des derniers mois, a-t-elle déclaré, Alameda avait contracté des emprunts et utilisé l'argent pour faire des investissements en capital-risque, entre autres dépenses.





Au moment où le marché de la cryptographie s'est effondré ce printemps, a expliqué Mme Ellison, les prêteurs ont décidé de rappeler ces prêts, a déclaré la personne familière avec la réunion. Mais les fonds qu'Alameda avait dépensés n'étaient plus facilement disponibles, de sorte que la société a utilisé les fonds des clients FTX pour effectuer les paiements. Outre elle et M. Bankman-Fried, a-t-elle dit, deux autres personnes étaient au courant de l'arrangement : M. Singh et M. Wang.





En supposant qu'Alameda s'engageait dans ce comportement circulaire, si le prix des shitcoins avait baissé, Alameda n'aurait pas été en mesure de payer. Peut-être qu'Alameda fonctionnait avec une légère perte, sinon à peine rentable, avant l'effondrement de LUNA / TerraUSD (je l'appellerai Terra), qui a vu l'écosystème Terra - qui était évalué à 40 à 60 milliards de dollars en mai 2022 – passer à 0 $ en une semaine. LUNA était le jeton de gouvernance de l'écosystème Terra, et UST était le stablecoin algorithmique indexé sur l'USD. LUNA et UST ont été échangés sur FTX en gros volumes.





Alors que LUNA et UST entamaient leur spirale de mort mathématiquement garantie, les clients se sont précipités pour vendre ce qu'ils pouvaient. Alameda devait être là et absorber tout ce flux. SBF n'a probablement pas pris la peine de lire ou de comprendre le livre blanc de Terra. Sûrement, avec son supposé sens aigu des mathématiques, il aurait vu que tout l'écosystème était destiné à ZÉRO une fois que la cheville a commencé à glisser. Mais au lieu de cela, SBF s'est défoncé sur son propre approvisionnement. Alameda a dû continuer à offrir des liquidités jusqu'au bout, car ne pas le faire diminuerait la valeur de FTX. Il n'y aurait pas eu de FTX sans qu'Alameda ne fournisse des liquidités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car aucune autre entreprise ne s'engagerait sérieusement à offrir ce niveau de liquidité sans bénéficier des privilèges qu'Alameda a probablement reçus - et surtout pas quand la merde a frappé le ventilateur.





Milky Eggs propose son résumé des pertes de l'étoile de la mort, et une grande partie de ces éléments remonte à l'effondrement de Terra et à ses dommages collatéraux dans toute l'industrie.





Acquisition de Voyager/BlockFi : 1,5 milliard de dollars

Exposition LUNA : 1 milliard de dollars

Crash d'algorithme de style KCG : 1 milliard de dollars

Maintien des garanties FTT/SRM : 2 milliards de dollars

Capital-risque : 2 milliards de dollars

Immobilier, image de marque, autres dépenses frivoles : 2 milliards de dollars

Baisse de la FTT de 22 $ à 4 $ : 4 milliards de dollars

Les longs discrétionnaires tournent mal : 2 milliards de dollars

Total : 15,5 milliards de dollars





Je dois également mentionner qu'Alameda semble avoir probablement utilisé son portefeuille de shitcoins – et surtout, les shitcoins dans lesquels Alameda était le plus grand investisseur / HODL'er – comme garantie pour des prêts. Alors que tous les actifs cryptographiques ont chuté de 50% à 75% à la suite des échecs de Terra / Three Arrows Capital / Celsius / Voyager, Alameda a été foutu des deux côtés. Ils ont perdu des milliards en fournissant des liquidités à tous leurs shitcoins étroitement détenus sur FTX, et ils devaient de l'argent à FTX et à d'autres qui était également garanti par le même portefeuille de shitcoins désormais sans valeur.





Et rappelez-vous - la domination d'Alameda sur la plate-forme FTX a rendu peu rentable pour les grandes maisons de commerce de s'engager sérieusement à fournir à FTX des liquidités dans des conditions défavorables. Ainsi, lorsqu'Alameda a fait faillite, il n'y avait personne pour intervenir et fournir les liquidités nécessaires pour maintenir FTX à flot.





À ce moment-là, SBF n'aurait eu d'autre choix que de faire quelque chose de radical. Il aurait probablement dû emprunter la plupart des dépôts des clients FTX pour couvrir le trou massif d'Alameda.





C'est ainsi que se terminent toujours les crises de crédit. Lorsque le prêteur ne continue pas à prêter, tous ses prêts antérieurs ne peuvent pas être remboursés. L'activité n'a jamais été économique en premier lieu, et par conséquent, les prêts étaient toujours mauvais. La seule raison pour laquelle nous pensions qu'Alameda était une entité solide était que le crédit provenait toujours des déposants FTX.





S'il vous plaît ne le tordez pas. C'est une histoire simple. Alameda a perdu de l'argent, et au lieu d'accepter la perte, SBF et d'autres cadres supérieurs ont décidé de prélever de l'argent sur les dépôts des clients FTX. Si vous êtes un journaliste paresseux lisant cet essai, c'est tout ce que vous devez savoir pour caractériser correctement la façon dont l'étoile de la mort a cessé d'être.





Et avant d'arriver à ma conclusion lapidaire, veuillez lire les mots du nouveau PDG de l'Etoile de la Mort en faillite, John Ray :

Vous connaissez maintenant ma théorie sur le système des castes sociales Pax Americana et comprenez comment l'Étoile de la Mort a été construite. J'espère également avoir démontré pourquoi il était nécessaire pour SBF d'inciter socialement toute l'élite financière établie dirigée par l'Occident à le coopter lui et FTX dans leur racket, et comment il a pu le faire.





Voici le toujours éloquent Dave Portnoy offrant son point de vue sur les manières des escrocs de SBF :

Dans mon prochain essai, j'ai l'intention de démontrer comment SBF a construit une vie et un personnage complètement faux afin de tromper tout le monde sur qui il était et ses intentions. Comment il s'habillait, où il vivait, ce qu'il mangeait et ce en quoi il croyait étaient tous des fugazi. Il a créé le personnage que nous connaissons sous le nom de SBF dans le but de nous tromper tous. Et cela a fonctionné, jusqu'à ce que la main impitoyable du marché rattrape son mépris flagrant pour la gestion des risques.