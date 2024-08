Renforcer la résilience mentale : une exploration de la méthode des quatre quarts

Nous avons tous vécu ces jours où l'univers semble conspirer contre nous.





La voiture ne démarre pas, vous renversez du café sur votre chemise, vous ratez une présentation à enjeux élevés et à 10 heures du matin, vous êtes prêt à brandir le drapeau blanc pour la journée.





Des jours comme celui-ci peuvent sembler impossibles à sauver.





Et parce que nous ne sommes qu’humains, lorsque le chaos s’accumule dès le début, les préjugés négatifs nous convainquent que toute la journée est déjà gâchée.





Notre motivation stagne à mesure que nous succombons à la frustration.





Mais et si vous disposiez d'un cadre pour compartimenter les revers, afin qu'ils ne contaminent pas votre journée entière ?





Un système pour appuyer sur les boutons de réinitialisation mentale lorsque les choses déraillent ?





C'est là qu'intervient la « méthode des quatre quarts ».





C'est une technique qui change la vie, divisant votre journée en quatre parties distinctes afin que vous puissiez vous réinitialiser et vous recentrer si nécessaire.





Il s'agit de renforcer la résilience et d'éviter qu'un début difficile ne définisse toute votre journée.





Cela vous oblige à limiter les dégâts lorsque des problèmes surviennent et structure votre temps de résilience.





Allons-y.





Les origines de la méthode des quatre quarts

Comme beaucoup de tendances virales, celle-ci remonte à TikTok .





En fait, je l'ai découvert en fouillant dans la matrice d'Eisenhower (le cadre urgent/important), et j'ai trouvé que c'était une alternative plus efficace et plus pratique qui vous aide à structurer toute votre journée.





Les créateurs ont expliqué comment diviser leur journée en quatre « quarts » les a aidés à mieux gérer les revers.





Une recherche un peu plus approfondie a montré qu'il ne s'agissait pas seulement d'une tendance TikTok, mais d'un outil émergent adopté dans plusieurs cercles d'optimisation de la vie et de productivité.





L’idée principale est de considérer votre heure d’éveil non pas comme une goutte amorphe, mais comme quatre segments distincts.





Chaque trimestre offre un nouveau départ – une chance de se recalibrer lorsque la vie dans les « segments antérieurs » tourne mal.





Cette méthode offre plus de marge de manœuvre pour absorber les erreurs ou les retards.





Plutôt qu'un travail régulier, votre journée se déroule à travers une série de mini-chapitres.





Comment mettre en œuvre le système des quatre quarts

Pour l'essayer vous-même, divisez votre journée en quatre quarts :

Matin : ~5h à 9h

Fin de matinée : ~10h à 13h

Après-midi : ~14h à 19h

Soir : à partir de 19 h 00





Les heures exactes peuvent varier en fonction de vos besoins. L’objectif est de créer des segments distincts qui semblent significativement différents les uns des autres.





Ensuite, définissez une intention pour chaque trimestre, un axe directeur pour orienter vos activités :

Matin : Préparez-vous

Fin de matinée : produire

Après-midi : Polonais

Soirée : Détendez-vous





Une fois vos trimestres planifiés, il est temps de construire votre emploi du temps quotidien dans ce cadre.





Optimiser le quart du matin : préparer le succès

Imaginez votre quart du matin comme la rampe d'accès pour lancer votre journée. Utilisez ce temps pour vous préparer de manière proactive au succès.





Les activités matinales potentielles comprennent :

Pratiques de santé comme l’exercice, l’hydratation et la nutrition.

Réflexion telle que la tenue d'un journal ou la méditation pour vous ancrer dans votre objectif et vos priorités.

Réviser votre emploi du temps et vos objectifs. Quels sont 1 à 3 éléments incontournables ?

S'attaquer à la logistique urgente, comme répondre à des e-mails, des appels ou des messages urgents. Traitez dès maintenant les problèmes urgents afin qu'ils ne s'attardent pas.

Structurer des listes de tâches et réserver du temps pour le travail de concentration.





Le matin est votre chance d’être au meilleur de votre forme afin de pouvoir vous présenter avec puissance pour la journée à venir.





Organisez ce temps en toute conscience, plutôt que de vous consacrer par défaut à un travail chargé.





Contenir le chaos en fin de matinée

Une fois les priorités clés identifiées, la fin de la matinée est l'heure du départ.





Canalisez vos niveaux d’énergie maximaux pour générer des progrès significatifs sur des travaux de fond.





La fin de matinée est souvent (ou du moins elle devrait être) la partie de la journée la moins interrompue.





Utilisez-le pour vous concentrer intensément sur vos projets les plus exigeants sur le plan cognitif.





Si vous constatez que vous êtes interrompu en fin de matinée, vous devez désactiver les notifications, ranger votre téléphone et bloquer votre calendrier des appels moins importants.





Protégez ce temps comme si votre vie en dépendait (car honnêtement, c'est le cas).





Vous devez concevoir un environnement d’état de flux sans distraction, sans déplacement d’aiguilles/tâches les plus prioritaires.





Activités potentielles en fin de matinée :

Votre tâche prioritaire n°1 pour faire avancer les meilleures initiatives

Temps de travail profond sans distractions

Séances de travail pour réfléchir ou élaborer une stratégie

Conversations difficiles qui nécessitent une acuité mentale

Présentations, pitchs ou allocutions à enjeux élevés





C'est en fin de matinée que vous concrétisez vos projets. Convertissez les intentions matinales en progrès mesurables.





Regroupez-vous dans le quartier de l’après-midi

En milieu d’après-midi, vous constaterez peut-être que votre énergie commence à diminuer.





La volonté s’épuise et la concentration en souffre.





Une étude publiée dans la revue Cognition a révélé que nos décisions les plus précises se produisent tôt dans la journée, même si nous sommes des oiseaux de nuit.





Les chercheurs ont découvert que les joueurs d’échecs effectuaient leurs mouvements les plus précis entre 8 heures du matin et 13 heures, même si cela prenait plus de temps.





Au fur et à mesure que la journée avançait, la vitesse augmentait mais la précision diminuait.





En fin de compte, des décisions plus rapides l'après-midi ont compensé la précision réduite, égalisant les scores des joueurs.





Mais les tendances étaient claires : les matins apportent le discernement, les après-midis l'impatience.





Ces données valident l'approche de la méthode des quatre trimestres. Utilisez les quarts de matin sous tension pour un travail de précision et tirez parti d’une réflexion plus rapide l’après-midi pour les tâches nécessitant de la rapidité.





Synchronisez les activités avec les forces mentales à chaque fois.





Conduire de manière rigide pendant une journée entière peut se retourner contre vous.





Notre esprit fonctionne selon des rythmes, alternant concentration intense et restauration.





Plutôt que de grincer des dents lorsque vous êtes épuisé, le quart d'après-midi est l'occasion de reprendre votre souffle.





Faites une pause pour évaluer ce qui fonctionne et ce qui nécessite un ajustement.





Activités possibles l’après-midi :

Accomplir les tâches inachevées du matin

Dépanner tout ce qui est bloqué ou en mauvais état

Réévaluer les priorités à la lumière des nouveaux développements

Faire face aux besoins et problèmes émergents

Réunions collaboratives pour s'aligner avec les membres de l'équipe

Travaux administratifs ou rattrapage de mails





L’après-midi offre une marge de répit entre l’intensité du matin et la récupération du soir. Utilisez-le pour corriger le cap en fonction des rythmes de la journée.





Repos et récupération pendant le quartier du soir

Au cours du soir, vous allez passer de la production et de la réalisation au renouveau. Protégez l'espace pour vos besoins personnels et vos relations en dehors du travail.





Activités potentielles en soirée :

Exercice ou mouvement

Renouer avec la famille ou les amis

Loisirs et loisirs

Se détendre grâce à la musique, la lecture, la télévision, etc.

Réflexion telle que tenir un journal ou méditer





Surveillez farouchement le quartier du soir pour les activités sans rapport avec le travail.





Ces heures de repos ne sont pas négociables pour maintenir le bien-être personnel et éviter le burn-out.





Fixez des limites claires aux activités de travail en dehors des heures normales.





Soyez discipliné en vous déconnectant des e-mails et de la messagerie afin de vous ressourcer complètement.





Maîtriser l'art de la réinitialisation mentale

La mise en œuvre du système des quatre quarts vous permet de traverser les journées avec un but, pas seulement avec un élan.





Chaque segment fournit une réinitialisation mentale en cas de besoin.





Par exemple, si votre matinée est perturbée par une crise, vous réduisez la frustration en vous recentrant sur un nouveau départ en fin de matinée.





Les quartiers proposent des points de contrôle tout au long de la journée pour reprendre le cap.





Cette réinitialisation régulière évite les problèmes aggravants.





Un incident précoce ne gâche pas la journée entière lorsque vous savez qu'une autre opportunité se présentera au cours du prochain trimestre.





Les quatre trimestres en action : une étude de cas

Pour illustrer comment cela se déroule, passons en revue une étude de cas :





Georgia adopte la méthode des quatre trimestres pour améliorer ses compétences en gestion du temps. Voici comment se déroule un exemple de journée :





Quartier du matin (6h - 9h) :

Georgia se lève tôt pour aller à la salle de sport et boire un smoothie vert. Elle tient ensuite un journal pour se recentrer et passe en revue ses priorités de la journée. Après avoir médité, elle répond aux courriels urgents mais garde le travail de fond pour plus tard.





Fin de matinée (9h30 - 13h) :

La Géorgie bloque ce segment pour progresser sur une grande présentation prévue la semaine prochaine. Elle trouve une zone de concentration dans un café et passe la fin de la matinée à travailler assidûment sur la terrasse.





Après-midi (14h - 17h30) :

Lorsque Georgia retourne au bureau, elle se sent épuisée. Plutôt que de se forcer à travailler davantage sur les diapositives, elle profite de l'après-midi pour rencontrer des collègues afin de recueillir des commentaires et d'affiner la présentation. Le regroupement permet de donner un nouveau souffle au projet.





Soirée (18h - 21h30) :

Georgia rentre à la maison pour dîner avec ses colocataires, puis appelle sa mère pour la rattraper. Elle termine la journée en lisant de la fiction, en s'étirant et en se couchant tôt.

En divisant sa journée en quarts, Georgia reste agile lorsque les plans tournent mal. Elle ne gaspille pas son énergie mentale à persévérer dans les revers. Chaque trimestre offre un nouveau départ.





Pièges courants à éviter

Pour éviter les inconvénients potentiels de l’approche sur quatre trimestres, gardez ces conseils à l’esprit :





Passez en revue votre emploi du temps quotidien typique et déterminez les points de rupture naturels à diviser en trimestres. Ajustez si nécessaire.

Commencez le week-end ou une journée moins chargée pour commencer à pratiquer le système des quarts sans remanier votre routine.

Ne laissez pas les trimestres 1 et 2 devenir « supérieurs » aux 3 et 4. Chacun joue un rôle important.

Regroupez les tâches similaires au sein de leurs trimestres concernés, c'est-à-dire les courses et l'administration au trimestre 3.

Fixez 1 à 3 objectifs ou résultats prioritaires à atteindre au cours de chaque trimestre.

Construisez des tampons entre les trimestres pour recharger. Ne les programmez pas consécutivement.

Réfléchissez à la fin de chaque trimestre. Améliorez continuellement votre répartition du temps.





Les quatre trimestres fournissent un cadre et non une formule. Adaptez-les selon vos besoins à votre contexte tout en préservant du temps pour la spontanéité.





Le pouvoir de la compartimentation

À la base, le système des quatre quarts exploite la psychologie du compartimentage. En séparant les expériences en catégories, on limite la contamination entre elles.





Par exemple, une dispute avec votre partenaire ne doit pas nécessairement gâcher toute votre journée de travail. En le classant mentalement dans la case « personnel », vous réduisez les retombées dans le domaine « professionnel ».





La compartimentation nous permet d'isoler les négatifs dans des espaces limités, empêchant ainsi leur propagation. Les quatre quarts compartimentent efficacement votre journée en segments discrets.





Cette séparation mentale permet de dissoudre plus facilement la frustration à la fin des trimestres difficiles, en garantissant qu'elle ne se répercute pas sur les autres. Chaque trimestre prend un nouveau départ.





La science cérébrale de la réinitialisation mentale

L'efficacité d'une réinitialisation mentale trimestrielle est étayée par des recherches sur la plasticité et le renouvellement du cerveau.





Des études montrent que des activités telles que la méditation, la musique et le temps passé dans la nature peuvent déclencher des performances cognitives restaurées en activant le réseau de modes par défaut dans le cerveau associé au repos éveillé.





Dans le système des quarts, les espaces entre les segments permettent à cette restauration de se produire plusieurs fois par jour.





Vous appuyez continuellement sur le bouton de réinitialisation mentale.





Cela entraîne une plus grande résilience en empêchant les états émotionnels négatifs de s’enraciner.





Chaque trimestre interrompt les ruminations et les schémas de pensée stagnants.





Le cerveau se libère des sillons étroits lorsque vous passez consciemment d’un mode de pensée à l’autre au fil des trimestres.





La variation évite le piège de rester obsédé par les problèmes.





En combinant un effort ciblé avec des intervalles de récupération, les quatre trimestres exploitent la neuroplasticité pour améliorer l'adaptabilité.





Votre cerveau reste agile et énergique tout au long de la journée.





Mettre les trimestres en pratique

Le véritable test consiste à mettre en œuvre vous-même la méthode des quatre quarts.





Essayez de l'appliquer dans votre propre vie pendant une semaine et observez ce qui se passe.

Quelles idées ont émergé ?

Certains quartiers se sont-ils sentis plus productifs que d’autres ?

Quel a été le plus grand défi ?





Utilisez ce que vous avez appris de votre essai pour continuer à affiner votre système de trimestre.





Adaptez-le à vos rythmes énergétiques et à vos priorités personnelles.





Même si un emploi du temps rigide peut se retourner contre vous, avoir un cadre mental directeur donne une structure sans rigidité.





Les quartiers établissent cet équilibre délicat entre fournir une direction tout en permettant une flexibilité.





À la base, la méthode des quatre quarts consiste à intégrer l’intentionnalité et la pleine conscience dans vos journées.





Le but n’est pas d’en mettre davantage dans chaque segment mais plutôt d’apporter toute votre présence et votre créativité à tout ce que le moment vous réserve.





Vos journées se dérouleront comme elles le font.





Mais avoir la structure des trimestres comme point d’ancrage vous permet de les parcourir avec un but, pas seulement avec un élan.





Chaque trimestre est l'occasion de recommencer.





N'oubliez pas : le forçage brutal sans fin mènera à la médiocrité et à l'épuisement professionnel ; le véritable succès vient de l'exploitation stratégique de vos rythmes mentaux naturels, sans prétendre que les limites humaines n'existent pas.





