Création d'un suivi de portefeuille Web3 avec l'API DeCommas

La technologie Blockchain a déclenché l’émergence d’une toute nouvelle industrie largement connue sous le nom de « Web3 », une nouvelle frontière de l’économie numérique où la décentralisation, l’interopérabilité et l’autonomisation des utilisateurs sont mises au premier plan.





Dans le cadre de l’avènement du Web3, plusieurs nouvelles classes d’actifs deviennent accessibles au grand public. Les crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum sont un élément de base bien connu des actifs Web3, mais depuis l'essor de la finance décentralisée et des NFT, la variété des classes d'actifs basées sur la blockchain augmente rapidement.





Avec cette complexité accrue des actifs Web3, les utilisateurs recherchent des moyens pratiques de suivre leurs actifs à travers les blockchains et les protocoles Web3. Entrer le Suivi de portefeuille , une plateforme pratique qui se connecte à un mur Web3 et fournit un aperçu complet de ses soldes et positions :









Dans cet article, nous fournirons une procédure étape par étape aux développeurs Web3 et curieux du Web3 pour créer leur propre fonctionnalité de suivi de portefeuille, en utilisant le logiciel gratuit API de contrôle de mission de DeCommas .





Qu’est-ce que « l’API Mission Control » de DeCommas ?

L'API de DeCommas est une API conviviale pour les développeurs offrant un accès rapide et pratique aux données structurées de la blockchain. Sur https://build.decommas.io/ les développeurs peuvent accéder à des clés API gratuites en quelques secondes, donnant ainsi accès à l'une des API Web3 inter-chaînes les plus rapides du marché.





En tant que développeur, vous pouvez accéder et interroger gratuitement les données stockées sur plusieurs blockchains avec des temps de réponse ultra rapides inférieurs à 150 ms. Il n'est pas non plus nécessaire de dupliquer plusieurs appels d'API, car la réponse de l'API est inter-chaînes par défaut.



Récemment, l'équipe DeCommas a doublé la mise sur la pile OP, en ajoutant également la prise en charge d'opBNB et de Base L2.





Si vous êtes curieux de connaître l'API, une documentation complète est disponible ici .





Tutoriel : Créer un suivi de portefeuille à l'aide de l'API Mission Control

Pour ce didacticiel, nous vous aiderons à créer une fonctionnalité de suivi de portefeuille. Nous utiliserons l'API Mission Control et utiliserons des points de terminaison pour récupérer les soldes ERC20, les avoirs NFT et même les positions de protocole.





Dans ce didacticiel, nous allons :

Vous montrer comment obtenir votre clé API Mission Control

Configurer l'API Mission Control dans votre environnement

En savoir plus sur l'appel API et sa réponse

Créez des fonctionnalités fondamentales pour votre suivi de portefeuille





Allons-y !





Obtenez votre clé API Mission Control personnelle

L’API DeCommas Mission Control est requise pour terminer ce didacticiel. Son utilisation est gratuite, prend en charge les requêtes inter-chaînes par défaut et atteint des temps de réponse extrêmement élevés.





L'accès est simple :

Se diriger vers https://build.decommas.io/ Cliquez sur « Commencer » Entrez votre adresse email Vérifiez votre courrier électronique et cliquez sur le lien pour chanter Vous pourrez désormais accéder https://dashboard.decommas.io/ , qui contient vos clés API









Vous aurez besoin de vos clés API pour terminer ce didacticiel, alors n'hésitez pas à les copier-coller dans un endroit où elles sont faciles à trouver pour vous, mais stockées en toute sécurité. Pour ce tutoriel, la documentation DeCommas sera également utile : https://docs.decommas.io/





Configuration de l'API Mission Control dans votre environnement

Selon vos préférences, vous pouvez interagir avec l'API soit via une requête HTTPS brute, soit en JavaScript à l'aide de notre SDK.





Si vous optez pour le premier itinéraire, l'appel ressemblerait à ceci :

https://datalayer.decommas.net/datalayer/api/v1/tokens/{address}?api-key={YOUR-API-KEY}



Cependant, pour ce didacticiel, nous utiliserons le SDK JavaScript fourni et le guide de démarrage rapide pour lancer l'API Mission Control dans votre environnement.





SDK DeCommas : https://github.com/DeCommas/decomas-sdk





Installez l'application API Mission Control dans votre environnement Javascript

npm install @decommas/sdk





2.Après avoir installé l'application, vous pouvez importer et utiliser le SDK :

import { Decommas } from '@decommas/sdk'; // Allows to use SDK in DEV-ONLY mode const decommas = new Decommas(); const getVitalikERC20Balances = async () => { const address = '0xd8dA6BF26964aF9D7eEd9e03E53415D37aA96045'; // any address const tokens = await decommas.address.getTokens({ address }); console.log(tokens); };





Vous êtes maintenant prêt à appeler l’API !



Création de fonctionnalités fondamentales de Portfolio Tracker

Vous connaissez désormais le SDK et pouvons accéder à l'API, créons des fonctionnalités du monde réel !





Un bon Portfolio Tracker doit fournir des informations sur les avoirs ERC-20, la valeur de ces avoirs et l'historique des transactions d'un utilisateur. Nous allons vous donner un aperçu de ces trois éléments !

1. Récupérez les soldes ERC-20 actuels pour un portefeuille

Afin qu'un utilisateur sache quoi et combien de jetons ERC-20 il possède, nous utiliserons le Point de terminaison des jetons ERC-20 une fois de plus.





En fournissant l'adresse du portefeuille de l'utilisateur à l'appel API, l'API renvoie un aperçu des jetons ERC-20 sur tous les réseaux pris en charge. Dans ce cas, pour l'adresse de portefeuille 0xd8dA6BF26964aF9D7eEd9e03E53415D37aA96045, l'API renverra un tableau de jetons ainsi que leurs soldes correspondants.





L'API répondra avec un tableau propre contenant les jetons, les chaînes sur lesquelles ils se trouvent et leurs soldes respectifs. Vous pouvez utiliser ces données pour fournir une vue d'ensemble dans votre Portfolio Tracker, par exemple en affichant une liste des jetons détenus par un utilisateur, triés par le montant total de chaque jeton.





{ "count": 2, "status": 200, "result": [ { "chain_name": "mainnet", "chain_id": 1, "address": "0x228ba514309ffdf03a81a205a6d040e429d6e80c", "name": "Global Social Chain", "decimals": 18, "symbol": "GSC", "logo_url": "https://assets.coingecko.com/coins/images/4304/large/global-social-chain.png?1547742843", "actual_price": "0.00147295", "is_verified": true, "is_stable": false, "amount": "20000000000000000000" }, { "chain_name": "mainnet", "chain_id": 1, "address": "0x38e4adb44ef08f22f5b5b76a8f0c2d0dcbe7dca1", "name": "Concentrated Voting Power", "decimals": 18, "symbol": "CVP", "logo_url": "https://assets.coingecko.com/coins/images/12266/large/Powerpool.jpg?1598621373", "actual_price": "0.433299", "is_verified": true, "is_stable": false, "amount": "42130000000000000000" } ] }



2. Signaler la valeur des jetons ERC-20 en USDC

Bien que connaître la quantité de jeton qu'un utilisateur possède soit une information précieuse, de nombreux utilisateurs aimeraient voir la valeur de leurs avoirs exprimée en USD.





Examinons à nouveau la réponse du point de terminaison des jetons ERC-20 :

{ "count": 2, "status": 200, "result": [ { "chain_name": "mainnet", "chain_id": 1, "address": "0x228ba514309ffdf03a81a205a6d040e429d6e80c", "name": "Global Social Chain", "decimals": 18, "symbol": "GSC", "logo_url": "https://assets.coingecko.com/coins/images/4304/large/global-social-chain.png?1547742843", "actual_price": "0.00147295", "is_verified": true, "is_stable": false, "amount": "20000000000000000000" }, { "chain_name": "mainnet", "chain_id": 1, "address": "0x38e4adb44ef08f22f5b5b76a8f0c2d0dcbe7dca1", "name": "Concentrated Voting Power", "decimals": 18, "symbol": "CVP", "logo_url": "https://assets.coingecko.com/coins/images/12266/large/Powerpool.jpg?1598621373", "actual_price": "0.433299", "is_verified": true, "is_stable": false, "amount": "42130000000000000000" } ] }



A l'aide de la variable « actual_price », vous pouvez montrer à l'utilisateur la somme de ses avoirs exprimée en USD. En fonction de ce que vous avez en tête pour votre Portfolio Tracker, vous pouvez envisager d'afficher le nombre de jetons par jeton, combiné à la valeur totale USDC que l'utilisateur possède dans ce jeton. Pour cela, vous pouvez utiliser « Nom », « Symbole », « Montant » et « Prix réel ».

Conclusion - Vos premières étapes pour créer votre tracker de portefeuille web3

Ce n’est bien sûr qu’un début pour créer votre Portfolio Tracker. Vous souhaitez en savoir plus sur l’extension de votre Portfolio Tracker ? Gardez un œil sur DeCommas HackerMidi , car de nouveaux tutoriels web3 sont publiés fréquemment !





Se lancer dans le développement Web3 peut sembler intimidant, mais en utilisant l'API Mission Control de DeCommas, vous pouvez considérablement accélérer le processus. L’utilisation de quelques appels d’API simples vous permet déjà d’accéder gratuitement à des tas de données stockées dans la blockchain.





Vous avez apprécié ce tutoriel et souhaitez en savoir plus ? Donnez un suivi à DeCommas HackerMidi , où nous publions régulièrement des tutoriels de développement Web3 comme celui-ci ! Vous savez déjà tout ce dont vous avez besoin et souhaitez développer ? Partez vers build.decommas.io et utilisez l'API Mission Control à votre avantage !





Également publié ici .