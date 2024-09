Confiction Labs présente Proof Of Exposure, un nouveau système de vérification de la liste d'autorisation des NFT

SINGAPOUR, Singapour, 15 août 2024/GamingWire/--Confiction Labs, un développeur du jeu de tir coopératif roguelite Riftstorm, a mis en œuvre son processus de vérification de la liste d'autorisation NFT intégré à l'histoire du jeu, appelé Proof of Exposure, pour lutter contre les cas croissants de bots dans les jeux Web3.





Ce processus fait partie d'un effort visant à vérifier et à récompenser les vrais utilisateurs qui souhaitent s'immerger dans l'expérience de jeu. Pour accéder à la liste d'autorisation, les utilisateurs doivent demander à l'organisation secrète du jeu, connue sous le nom de Mythic Protocol, une habilitation de sécurité en fournissant la preuve de leurs réalisations passées.





Proof of Exposure est un système de profilage approfondi qui détermine les membres de la communauté les plus aptes à faire avancer l'histoire du jeu. Au fur et à mesure que les candidats passent par le processus de vérification, ceux qui obtiennent les scores les plus élevés auront accès à la prochaine collection NFT, XPSR-24, qui est intégrée à l'univers FICT ONE : Occultical de Confiction Labs.





Les détenteurs de NFT représenteront les individus les plus talentueux de l'humanité, qui sont appelés à faire partie de XPSR-24, un programme restreint qui combat des créatures cosmiques et surnaturelles appelées mythiques. L'augmentation des niveaux d'autorisation signifie démontrer l'influence, la vocation, les réalisations de jeu, la valeur onchain et la créativité.





« La preuve d’exposition n’est pas seulement une protection contre les robots, mais aussi un moyen pour la communauté de s’immerger dans le récit de l’univers occulte », a déclaré Arief Widhiyasa, PDG de Confiction Labs. « Un système comme celui-ci garantit que les membres passionnés et engagés de la communauté sont ceux qui contribuent à façonner nos IP à l’avenir. Nous voulons construire Occultical avec de vrais publics grâce à des réalisations vérifiées, en honorant l’authenticité et la créativité qui sont au cœur du divertissement collaboratif. »





Les bots sont de plus en plus problématiques dans les jeux Web3, les récompenses destinées aux membres authentiques de la communauté étant détournées vers des comptes non humains. Une étude réalisée par la plateforme de marketing Web3 Cookie3 révèle que 70 % des parachutages sont fréquemment transmis à des comptes de bots , tandis que le fournisseur de services de prévention des robots Jigger déclare que 40% des utilisateurs de Web3 , y compris ceux qui participent aux listes d'autorisation NFT et aux jeux Web3, ont été identifiés comme des bots. Alors que la capitalisation boursière des jeux blockchain augmente régulièrement, l'activité des bots devrait augmenter sans mesures pour empêcher ces comptes de participer.





Avec la preuve d'exposition, les candidats passeront par un processus de vérification complet utilisant des API tierces, des LLM, des requêtes de données et des soumissions de données utilisateur pour garantir que les participants humains authentiques qui souhaitent faire partie de la communauté FICT ONE. Cela vise à empêcher les robots d'envahir la liste d'autorisation en imposant des exigences plus strictes.





Proof of Exposure a été créé pour aider à établir les bases de la vision de Confiction Labs en matière de divertissement collaboratif. Les joueurs pourront contribuer au monde du jeu en soumettant du contenu généré par les utilisateurs, comme des écrits, des illustrations et de la musique, qui peuvent devenir des éléments canoniques de l'histoire d'une propriété intellectuelle ou faire partie d'une future mise à jour du jeu. Les actions des joueurs sont également enregistrées lors des événements du jeu, les résultats de la base de joueurs influençant la progression de l'histoire.





Les NFT de la collection XPSR-24 peuvent également évoluer au fil du temps grâce aux quêtes. Les détenteurs de XPSR-24 pourront participer collectivement aux quêtes, et les propriétaires de NFT de niveau supérieur pourront être éligibles à davantage de récompenses à l'avenir. Le processus de candidature XPSR-24 en est à sa troisième semaine, et les parties intéressées peuvent s'inscrire via le portail Confiction Labs (https://one.confiction.com/portal).





Au cours de la première semaine, Confiction Labs a introduit la preuve d'humanité, qui vérifie les candidats via des liens vers des comptes sociaux, et la preuve de réseau, qui mesure leur capacité à aider à créer des communautés autour d'Occultical via des références. Ces premières étapes de candidature sont également ancrées dans l'histoire de Riftstorm, où les membres de XPSR-24 doivent prouver leur humanité et établir des connexions mondiales pour soutenir leur mission.

À PROPOS DE XPSR-24

XPSR-24 ( https://xpsr.confiction.com ) est la première collection de l'univers FICT ONE : Occultical. Elle offre un accès exclusif à notre écosystème, ouvrant un monde d'opportunités et d'aventures sans précédent. Elle propose des fonctionnalités innovantes pour les NFT telles que les quêtes, la mise à niveau et l'évolution des NFT. Les premiers détenteurs de XPSR-24 ont été sélectionnés à l'issue d'un processus de candidature complet mesurant différents aspects de la capacité d'un individu à contribuer à la vision du divertissement collaboratif de Confiction Labs.

À PROPOS DE CONFICTION LABS

Confiction Labs, anciennement connu sous le nom de Mythic Protocol, est une société de logiciels et de divertissement pionnière dans le domaine du divertissement collaboratif pour impliquer les utilisateurs dans le processus de création d'expériences numériques immersives. Confiction Labs compte plus de 120 vétérans du jeu vidéo aux parcours divers qui ont travaillé sur des titres de renommée mondiale tels que Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Marvel: Ultimate Alliance, Fairy Tail et Legends of Runeterra.





Le premier jeu de Confiction Labs, Riftstorm, est un RPG d'action de type looter-shooter coopératif multijoueur avec des éléments de roguelite se déroulant dans l'univers occulte. Riftstorm a réalisé deux tests de jeu, le plus récent atteignant le plus grand engagement pré-alpha sur Steam avec plus de 21 000 joueurs et atteignant la première place du classement des jeux web3 les plus diffusés avec 326 000 heures de visionnage cette semaine-là. Le prochain test de jeu est prévu pour ce quatrième trimestre 2024, avant un lancement commercial en 2025.

Contact

Relations avec les médias

Avril Cuneta

Emfarsis

[email protected]

