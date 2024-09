Concilier technologie et éthique : construire un écosystème financier conforme à la charia

À peine 25 millions d'utilisateurs de Bitcoin génèrent une capitalisation boursière de 375 milliards de dollars. Il y a plus d'un milliard d'utilisateurs musulmans sur Internet. Quelle serait la capitalisation d'une monnaie soutenue par aussi peu que 3% d'entre eux ? Presque le double de Bitcoin.



Mais pourquoi cette question se pose-t-elle en premier lieu ? En d'autres termes, pourquoi les musulmans religieux ne peuvent-ils pas utiliser Bitcoin pour les paiements numériques ? Nous pouvons trouver la réponse dans l'histoire. Pendant des siècles, le développement de la finance dans les régions à majorité musulmane a été limité par les stricts interdits de l'islam.





La charia interdit de facturer des intérêts, de spéculer sur l'ambiguïté et de vendre des risques sous forme de prime de risque - en d'autres termes, pratiquement tous les principes de la finance conventionnelle ne répondent pas aux critères de l'investissement halal. La crypto-monnaie ne fait pas exception, conduisant à l'exclusion d'un vaste segment de marché (selon le Rapport sur l'économie islamique mondiale , le secteur financier islamique devrait atteindre 3,69 billions de dollars d'ici 2024) de l'industrie.





Avec l'émergence de la technologie blockchain, c'était une question de temps avant l'apparition du premier écosystème financier conforme à la charia sur blockchain. Dans cet article, je partagerai l'expérience de la construction de Haqq - un registre spécialement créé pour soutenir la communauté musulmane du monde, lui accorder des instruments financiers du nouvel âge et soutenir l'inclusion.

Les solutions techniques et le mécanisme de consensus

Haqq (arabe pour "vérité") est une blockchain spécifique à l'application construite sur Cosmos SDK - un cadre open source pour la construction de blockchains publiques multi-actifs. Cosmos SDK présente de nombreux avantages, tels que la finalité instantanée, qui rend les transactions irréversibles immédiatement après l'inclusion du bloc, la communication inter-blockchain (IBC), rendant le réseau interopérable avec d'autres chaînes prises en charge par IBC, et le consensus Proof of Stake économe en énergie.



Le réseau Haqq est couplé à EVM, ce qui le rend compatible avec les contrats intelligents et les outils Ethereum existants. Le réseau Haqq permet le déploiement de tout contrat intelligent écrit pour Ethereum ou tout autre réseau compatible EVM sans changer une seule ligne de code. En outre, le réseau Haqq est compatible avec les portefeuilles natifs Cosmos comme Keplr et les portefeuilles natifs Ethereum comme Metamask.





La blockchain Haqq exploite également le mécanisme de consensus Tendermint Core - le même que celui mis en œuvre par BNB Beacon Chain (anciennement connu sous le nom de Binance Chain). Il s'agit d'un protocole Proof of Stake Byzantine Fault Tolerant qui permet une finalité instantanée et une exécution rapide des transactions. Tendermint Core laisse une certaine flexibilité dans la manière dont les validateurs sont choisis.

L'éthique avant tout : comment concilier une blockchain avec les normes religieuses

La finance islamique est une forme d'investissement socialement responsable qui met l'accent sur la promotion de l'inclusion et le renforcement de la communauté. 10% de toutes les pièces islamiques frappées sur Haqq sont automatiquement déposées sur Evergreen DAO - un fonds axé sur la valeur pour les investissements dans des organisations à but non lucratif musulmanes ou des entreprises ESG. Le côté technique est également conscient - Haqq a été développé avant la fusion, donc choisir Cosmos SDK et la preuve d'enjeu de Tendermint plutôt qu'Ethereum était une décision écologiste intentionnelle.





Le conseil d'administration de Haqq positionne la blockchain comme une solution au niveau de l'infrastructure pour les projets éthiques - non seulement liés à la religion, mais aussi au ludo-éducatif (éducation au divertissement), aux dApps à but non lucratif, à la collecte de fonds caritative et bien d'autres.





Cet énoncé de mission, associé à sa neutralité carbone PoS, a permis à Haqq d'atteindre une étape exceptionnellement importante Bloomberg nommé « une percée majeure .” En juin 2022, Haqq et Islamic Coin ont obtenu la Fatwa – une décision juridique sur un point de la loi islamique – des principales autorités musulmanes du monde. Ils sont ainsi officiellement devenus la première blockchain et crypto-monnaie conforme à la charia.

Promouvoir les valeurs communautaires

La blockchain Haqq et sa pièce de monnaie islamique native sont des exemples frappants de la façon dont les blockchains spécifiques à une application et Web3, en général, peuvent aider à promouvoir les valeurs communautaires d'un groupe religieux ou ethnique.





Le respect des lois financières de la charia et de la fatwa des autorités religieuses, associé à la solide colonne vertébrale technologique du projet, pourrait conduire à une adoption généralisée du Haqq au sein de la communauté musulmane numérique.





L'équipe d'Islamic Coin prévoit une expansion rapide dans les pays à forte population non bancarisée (comme le Nigeria, avec 60 % de la population non bancarisée, ou l'Indonésie, avec plus de 50 %). L'équipe s'associe à des organisations financières institutionnelles pour apporter des services financiers à des personnes qui n'y avaient jamais eu accès auparavant - grâce à la technologie blockchain. Ce faisant, Islamic Coin assume la mission originale de Bitcoin - banque non bancarisée, supprime les intermédiaires inutiles et garantit l'inclusivité des constructeurs et des utilisateurs de services financiers dans le monde entier.