Comment éviter les informations désagréables avec l'effet d'autruche

Les autruches enfouissent leur tête dans le sable lorsqu'elles sentent un danger, en supposant que le danger passera si elles l'évitent assez longtemps. Nous, les humains, ne sommes pas différents. Lorsque nous traitons des informations désagréables ou des informations qui nous interpellent d'une manière que nous ne voulons pas être interpellées, nous prétendons que l'information n'existe pas. Nous nous enfouissons la tête dans le sable comme les autruches.



N'évitons-nous pas tous les conflits au travail simplement parce que nous craignons la conversation ou que nous nous inquiétons du résultat ? Ignorer votre patron quand vous savez qu'il pourrait avoir quelque chose de négatif à dire sur vous. Retarder la planification d'un appel avec un client qui vous en veut de prolonger les délais de livraison. Ignorer les données qui montrent votre projet favori au travail est un désastre tout en recherchant des informations qui justifient votre décision. Refuser de mesurer l'avancement de votre travail lorsque vous savez que vous prenez du retard et que vous vous sentez anxieux à l'idée de manquer l'échéance à venir.



Certaines personnes vont jusqu'à éviter les informations négatives pour protéger leur estime de soi. Ils ne veulent pas que des informations désagréables détruisent l'image qu'ils se sont créée.



Les informations désagréables créent un paradoxe pour le cerveau. C'est un conflit entre notre esprit rationnel qui sait que quelque chose est important tandis que notre esprit émotionnel essaie de l'éviter en anticipant que le faire sera douloureux. Le conflit entre ce que nous savons rationnellement est important et émotionnellement douloureux nous fait détourner le regard des informations qui pourraient être utiles.



L'économiste comportemental George Loewenstein de l'Université Carnegie Mellon a inventé le terme "l'effet d'autruche" pour décrire ce phénomène. Il s'agit d'un biais cognitif qui fait que les gens évitent les informations négatives, y compris toute rétroaction qui peut les aider à se faire une idée de la façon dont ils s'en sortent par rapport à leurs objectifs, en particulier lorsque les informations sont perçues comme désagréables, indésirables ou évoquent une forte réponse émotionnelle négative.



Indépendamment de la façon dont vous choisissez de répondre à une information indésirable - évitez-la complètement, ignorez-la en ne lui accordant pas l'attention qu'elle demande, tirez une interprétation biaisée en rejetant certains points de vue ou essayez de la chasser de votre mémoire pour tenter de l'oublier - ils découlent tous de votre besoin d'éviter l'inconfort.



Daniel Kahneman, psychologue et économiste reconnu pour ses travaux sur la psychologie du jugement et de la prise de décision, ainsi que sur l'économie comportementale, pour lesquels il a reçu le prix Nobel de sciences économiques en 2002, déclare -





De nombreuses options auxquelles nous sommes confrontés dans la vie sont mitigées : il existe un risque de perte et une opportunité de gain, et nous devons décider d'accepter le pari ou de le rejeter... Pour la plupart des gens, la peur de perdre 100 $ est plus intense que la espoir de gagner 150 $





Ses recherches ont abouti à cette conclusion : les pertes pèsent plus lourd que les gains et les gens sont averses aux pertes.



C'est cette aversion aux pertes qui nous rend sujets à l'effet d'autruche et évite toute information désagréable.

Comment l'effet d'autruche vous impacte-t-il ?

Retarder quelque chose dont il est important de s'occuper a un coût énorme. Vous pouvez sous-estimer le coût que vous devez payer pour éviter de vous en occuper à temps. Vous pouvez également sous-estimer les avantages de le gérer maintenant.





Vous faites face à des conséquences bien pires. Un problème simple se transforme en une situation beaucoup plus compliquée lorsqu'il est ignoré assez longtemps, ce qui le rend bien pire et difficile à gérer plus tard. Le stress et l'anxiété supplémentaires ont un impact sur votre santé, votre bien-être mental et votre qualité de vie en général.





C'est un cercle vicieux d'inconfort suivi d'évitement suivi de beaucoup plus d'inconfort.





Sans surveiller votre comportement et votre réflexion dans des circonstances cruciales, l'effet d'autruche peut avoir un impact sur votre réflexion et vous faire réagir défavorablement à des informations indésirables.





Nous sommes tous la proie de biais cognitifs qui entravent la prise de décision efficace. La seule façon de changer est de vouloir changer.





Éviter les informations inconfortables ne vous rend pas stupide, cela confirme simplement que vous êtes humain. Et en tant qu'être humain, vous avez la capacité de changer. Cela signifie que vous pouvez prendre des mesures pour accepter l'inconfort, en particulier lorsque les enjeux sont élevés.





Dans la vie et les affaires, la personne avec le moins d'angles morts gagne. Supprimer les angles morts signifie que nous voyons, interagissons avec et nous rapprochons de la compréhension de la réalité. On réfléchit mieux. Et penser mieux, c'est trouver des processus simples qui nous aident à résoudre des problèmes à partir de multiples dimensions et perspectives, nous permettant de mieux choisir des solutions qui correspondent à ce qui compte pour nous. La capacité à trouver les bonnes solutions aux bons problèmes est une forme de sagesse - Shane Parrish

Stratégies pour surmonter l'effet d'autruche et prendre de meilleures décisions

Faites de petits pas

En tant qu'êtres humains, nous avons énormément évolué. Mais notre cerveau ne peut toujours pas faire la différence entre une menace perçue et une menace réelle.





Penser à faire quelque chose avec un résultat potentiellement mauvais déclenche une réaction de peur. Notre corps se met en état d'alerte en essayant de combattre cette décision en tant que mécanisme de protection naturel pour nous éloigner du danger. Plus le danger perçu est élevé, plus la réponse émotionnelle pour le combattre est forte.





Façonné par l'évolution pour se protéger des menaces de notre environnement, la réponse est presque automatique et inconsciente. Nous sentons la pression s'accumuler à l'intérieur de notre corps - respiration rapide, rythme cardiaque accéléré, paumes moites, sensation de serrement dans le cou et la mâchoire. Notre sécurité n'est pas en danger ici, même si c'est certainement le cas. C'est le résultat de notre réaction de combat ou de fuite déclenchée par l'amygdale dans notre cerveau ou, comme le dit Daniel Goleman, la menace perçue conduit au "détournement de l'amygdale".



Cette réponse de combat ou de fuite est vitale pour notre survie dans d'autres circonstances où il y a un danger réel - pour s'échapper d'un bâtiment en feu ou lorsqu'une voiture à grande vitesse sur une autoroute se dirige vers notre voie. Cependant, lorsqu'il est évoqué à des moments aussi cruciaux, il peut inhiber notre capacité à prendre de bonnes décisions.





Et si vous éteigniez le système d'alarme de votre cerveau qui résiste et craint les mauvaises informations ? Faire de petits pas fait exactement cela. Un petit pas à peine perceptible n'est pas considéré comme une menace par notre cerveau.





Lorsque vous recherchez des informations potentiellement désagréables, essayez d'y parvenir par petits pas. Par exemple, si vous avez besoin de faire réviser une proposition de conception mais que vous craignez que d'autres ne l'aiment pas, procédez comme suit :





1ère petite étape : envoyez une ébauche de proposition à l'équipe de révision hors ligne en demandant leur avis.

2ème petite étape : Passez en revue leurs commentaires et intégrez leurs retours.

3ème petite étape : Planifiez des réunions 1-1 avec quelques membres clés si vous avez besoin de clarifications ou avez des questions spécifiques.

4e petite étape : renvoyez à nouveau le brouillon mis à jour à toute l'équipe de révision.

5ème petite étape : Planifiez une réunion pour passer en revue la proposition finale. En incorporant des commentaires précoces, vous serez moins inquiet de recevoir des commentaires négatifs et vous pourrez vous concentrer sur les dernières corrections pour faire accepter votre conception.





En faisant de petits pas vers vos objectifs au travail, vous pouvez surmonter l'effet d'autruche et faire des progrès significatifs.



Posez des questions puissantes

Les grandes questions ont le pouvoir de débloquer des informations clés qui peuvent vous aider à prendre une meilleure décision.





Si vous craignez de ne pas avoir de réponses aux questions que vous pourriez vous poser, rappelez-vous que l'une des caractéristiques des résolveurs de problèmes innovants est qu'ils sont prêts à poser des questions sans avoir la moindre idée de ce que pourrait être la réponse. Une partie de la capacité à aborder des questions complexes et difficiles consiste à accepter qu'il n'y a rien de mal à ne pas savoir. Les personnes douées pour le questionnement sont à l'aise avec l'incertitude - Warren Berger





Nous prenons des milliers de décisions en une journée, grandes et petites. De manière réaliste, il n'est pas possible d'optimiser toutes ces décisions. Mais cela ajoutera beaucoup de valeur si nous pouvons apprendre à optimiser au moins quelques éléments critiques.





En posant ces questions, vous pouvez changer votre façon de penser d'éviter l'information à être activement ouvert à sa recherche :





Ai-je toutes les informations nécessaires pour prendre cette décision ?

Dois-je recueillir des informations supplémentaires qui m'aideront à prendre une meilleure décision ?

Est-il possible que j'évite certaines données de peur qu'elles ne contredisent mes croyances et mes attentes ? Comment puis-je m'assurer que je ne suis pas biaisé en choisissant sélectivement des données qui correspondent à ma croyance et en rejetant tout ce qui contredit avec cela ?

Qu'est-ce qui pourrait me faire éviter certaines informations ?

Quels risques est-ce que je vois si j'agis sans avoir toutes les informations ?

Quel est le coût pour moi de retarder des informations qui pourraient être potentiellement utiles pour prendre cette décision ?





Accepter l'inconfort

De nombreuses personnes évitent l'inconfort et font des choix sûrs pour éviter la douleur qui découle du choix d'un chemin inconfortable.





Cependant, ils ne réalisent pas que leur croissance est une étape en dehors de leur zone de confort. Les moments inconfortables signalent que vous étirez et élargissez vos compétences, que vous faites un travail valable. Si vous n'êtes pas en difficulté, vous n'apprenez pas et ne grandissez pas vraiment.





Apprendre à accepter l'inconfort devient alors une étape essentielle pour surmonter vos préjugés et rechercher des informations qui peuvent être désagréables au début, mais qui ont le potentiel de vous éviter beaucoup de détresse par la suite.





Quelques bonnes stratégies pour vous ouvrir à cette idée :





Fixez-vous des objectifs qui vous obligent à sortir de votre zone de confort et surveillez régulièrement les progrès réalisés par rapport à ces objectifs. Définissez des rappels automatiques ou planifiez de telles activités sur votre calendrier.

Demandez à vos proches de vous tenir pour responsable de faire ce que vous avez tendance à éviter.

Notez les problèmes que vous avez rencontrés en évitant les informations et référez-vous-y de temps en temps pour vous rappeler utilement l'importance de gérer de telles situations à temps.





En construisant le muscle où les moments inconfortables vous procurent de la joie au lieu de vous causer de la douleur, vous pouvez vous débarrasser des comportements qui limitent votre croissance ainsi que la croissance des personnes qui vous entourent.





Éviter l'information ou la rechercher activement n'est pas toujours une décision simple. En cas de doute, souvenez-vous de ce dernier conseil : Éviter les informations lorsque les informations supplémentaires ne conduisent qu'à une paralysie de l'analyse et ne vous aident pas vraiment à prendre la bonne décision est une stratégie tout à fait raisonnable. Cependant, l'éviter uniquement parce que cela vous met mal à l'aise mènera à de terribles décisions plus tard.

Sommaire

Les autruches enfouissent leur tête dans le sable lorsqu'elles sentent un danger. Ce biais cognitif appelé effet d'autruche affecte également les humains.

Nous avons tendance à éviter les informations désagréables, indésirables ou qui suscitent une forte réaction émotionnelle négative.

Éviter les informations, retarder les décisions ou reporter les situations inconfortables entraîne des conséquences bien pires plus tard.

Pour surmonter ce biais, une excellente stratégie consiste à prendre de petites mesures pour désactiver le système d'alarme de votre cerveau qui résiste et craint les informations désagréables.

Une autre stratégie consiste à poser des questions qui peuvent ouvrir votre esprit à la recherche d'informations qui peuvent vous aider à prendre une meilleure décision, même si c'est inconfortable au début.

Enfin, développer les muscles pour accepter l'inconfort contribuera grandement à faire progresser vos objectifs et à façonner votre avenir en fonction de ces objectifs. Une fois que vous êtes à l'aise avec le négatif, vous ne l'éviterez pas activement.

Précédemment publié ici .