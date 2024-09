Comment Uber utilise l'IA pour améliorer les livraisons

Comment Uber peut-il livrer de la nourriture et arriver toujours à l'heure ou quelques minutes avant ? Comment font-ils correspondre les passagers aux chauffeurs pour que vous puissiez toujours trouver un Uber ? Tout ça en gérant tous les pilotes ?!

Transcription de la vidéo

comment uber peut-il livrer de la nourriture et toujours

arriver à l'heure ou quelques minutes avant

comment font-ils correspondre les coureurs aux conducteurs afin

que tu peux toujours trouver un uber tout ça

tout en gérant bientôt tous les chauffeurs que nous

répondra à ces questions dans ce

vidéo avec leur prévision d'heure d'arrivée

algorithme deep eta deep eta est celui d'uber

algorithme le plus avancé pour estimer

heures d'arrivée à l'aide de l'apprentissage en profondeur utilisé

à la fois pour uber et uber mange profondément eta peut

organiser magiquement tout dans le

arrière-plan afin que les coureurs conducteurs et

la nourriture va couramment du point a au

point b aussi efficacement que possible beaucoup

différents algorithmes existent pour estimer

voyager sur ces réseaux routiers, mais je ne le fais pas

pense que certains sont aussi optimisés que ceux d'uber

outils de prévision de l'heure d'arrivée précédente

y compris uber ont été construits avec ce que nous

appeler des algorithmes de plus court chemin qui sont

pas bien adapté au monde réel

prédictions puisqu'ils ne tiennent pas compte

signaux en temps réel depuis plusieurs années uber

utilisé xgboost un gradient bien connu

Apprentissage automatique de l'arbre de décision boosté

la bibliothèque xjboost est extrêmement puissante

et utilisé dans de nombreuses applications, mais a été

limité dans le cas d'uber car plus il

augmentait plus il y avait de latence qu'ils voulaient

quelque chose de plus rapide plus précis et plus

général à utiliser pour les pilotes pilotes

et livraison de nourriture tous orthogonaux

des défis complexes à résoudre

même pour l'apprentissage automatique ou l'IA

voici venir en profondeur eta un apprentissage en profondeur

1:28

modèle qui améliore les boosts xg pour

tous ces oh et j'ai presque oublié

deep eta est vraiment puissant et

efficace parce qu'il ne suffit pas de prendre

données et générer une prédiction il y a un

tout le système de prétraitement pour faire cela

des données plus digestes pour le modèle ce

rend beaucoup plus facile pour le modèle car il

peut se concentrer directement sur des données optimisées

avec beaucoup moins de bruit et beaucoup plus petit

entrées une première étape dans l'optimisation pour

problèmes de latence ce pré-traitement

module commence par prendre des données cartographiques et

des mesures de trafic en temps réel pour

produire un temps initial estimé de

arrivée pour toute nouvelle demande client

alors le modèle prend en compte ces

caractéristiques transformées avec l'espace

l'origine et la destination et l'heure du

demande comme une caractéristique temporelle, mais il

ne s'arrête pas là il faut aussi plus

informations sur les activités en temps réel

comme la météo de la circulation ou même la nature

de la demande comme la livraison ou le trajet

partagez toutes ces informations supplémentaires

est nécessaire d'améliorer de la

algorithmes de chemin le plus court que nous avons mentionnés

qui sont très efficaces mais loin d'être

intelligents sont à l'épreuve du monde réel et

quel genre d'architecture cela fait-il

modèle utiliser vous l'avez deviné un transformateur

êtes-vous surpris parce que je suis définitivement

pas et cela répond directement à la première

défi qui était de faire le modèle

plus précis que j'ai déjà couvert

transformateurs de nombreuses fois sur mon

canal donc je ne vais pas entrer dans la façon dont cela fonctionne

dans cette vidéo mais je voulais quand même

mettre en évidence quelques caractéristiques spécifiques pour

celui-ci en particulier, vous devez d'abord être

penser mais les transformateurs sont énormes et

modèles lents comment peut-il être inférieur

plus de latence xg boost bien tu seras

c'est vrai qu'ils l'ont essayé et c'était trop

lent donc ils ont dû faire quelques changements

le changement avec le plus grand impact a été

utiliser un transformateur linéaire qui met à l'échelle

avec la dimension de l'entrée à la place

de la longueur de l'entrée, cela signifie que si

l'entrée est longue les transformateurs seront

très lent et c'est souvent le cas pour

eux avec autant d'informations que le routage

les données à la place, elles sont mises à l'échelle avec les dimensions

quelque chose qu'ils peuvent contrôler qui est beaucoup

plus petit une autre grande amélioration dans

la vitesse est la discrétisation des entrées

ce qui signifie qu'ils prennent des valeurs continues

et les rendre beaucoup plus faciles à calculer en

regrouper des valeurs similaires

la discrétisation est régulièrement utilisée dans

prédiction pour accélérer le calcul

la vitesse qu'il donne l'emporte clairement sur la

erreur que les valeurs en double peuvent apporter

maintenant il reste un défi à relever

et de loin le plus intéressant est de savoir comment

ils l'ont rendu plus général voici le

modèle eta profond complet pour répondre à cette question

question il y a le plus tôt

quantification des données qui sont ensuite

intégré et envoyé au linéaire

transformateur dont nous venons de parler puis nous

avoir la couche entièrement connectée pour faire

nos prédictions et nous avons une dernière étape

pour généraliser notre modèle, le biais

décodeur de réglage qu'il faudra dans le

prédictions et les caractéristiques de type que nous

mentionné au début de la vidéo

contenant la raison pour laquelle le client a fait

une demande d'uber à une prédiction de rendu

à une valeur plus appropriée pour une tâche

ils se recyclent et déploient périodiquement

leur modèle en utilisant leur propre plateforme

appelé michelangelo que j'aimerais

couverture suivante si vous êtes intéressé si c'est le cas

s'il vous plaît laissez-moi savoir dans les commentaires et

voila c'est ce que uber utilise actuellement dans

leur système pour livrer et effectuer des trajets

à tous le plus efficacement possible

bien sûr, ce n'était qu'un aperçu et

ils ont utilisé plus de techniques pour améliorer la

architecture que vous pouvez découvrir dans

leur excellent article de blog lié ci-dessous si

tu es curieux je voulais aussi juste

notez que ce n'était qu'un aperçu de

leur algorithme de prédiction de l'heure d'arrivée

et je ne suis en aucun cas affilié à uber

j'espère que la vidéo de cette semaine vous a plu

couvrant un modèle appliqué au réel

monde au lieu d'un nouveau document de recherche

et si c'est le cas, n'hésitez pas à suggérer

toutes les applications ou tous les outils intéressants pour

couvrir ensuite j'aimerais lire vos identifiants

merci d'avoir regardé et je verrai

vous la semaine prochaine avec un autre article incroyable

