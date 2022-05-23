优步如何使用人工智能来改善交付

优步如何提供食物并始终准时或提前几分钟到达？他们如何将乘客与司机匹配，以便您始终可以找到优步？所有这些同时还管理所有驱动程序？！
好吧，我们将在视频中准确回答...
►阅读全文： https ://www.louisbouchard.ai/uber-deepeta/
►Uber 博客文章： https ://eng.uber.com/deepeta-how-uber-predicts-arrival-times/
►什么是变形金刚： ://youtu.be/sMCHC7XFynM
►线性变压器： https ://arxiv.org/pdf/2006.16236.pdf
►My Newsletter（每周在您的电子邮件中解释的新 AI 应用程序！）： https ://www.louisbouchard.ai/newsletter/
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优步如何始终提供食物
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准时或几分钟前到达
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他们如何将骑手与司机相匹配
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你总能找到一个优步
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同时很快管理我们所有的司机
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将在本文中回答这些问题
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带有到达时间预测的视频
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算法 deep eta deep eta 是 uber 的
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最先进的估计算法
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使用深度学习的到达时间
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优步和优步都吃深 eta 罐头
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神奇地组织一切
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背景让车手司机和
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食物从a点流利到
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点 b 尽可能高效地多
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存在不同的算法来估计
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在这样的道路网络上旅行，但我不
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认为任何都和优步一样优化
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先前到达时间预测工具
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包括优步都是用我们建造的
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调用最短路径算法，它们是
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不太适合现实世界
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预测，因为他们不考虑
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数年的实时信号 uber
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使用 xgboost 一个众所周知的渐变
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增强决策树机器学习
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库 xjboost 非常强大
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并在许多应用中使用，但
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在优步的情况下受到限制，因为它越多
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他们想要的延迟越长
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更快更准确的东西
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一般用于司机骑手
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和送餐都是正交的
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难以解决的挑战
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即使是机器学习或人工智能
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来了 deep eta 深度学习
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改进 xg 提升的模型
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所有这些哦，我差点忘了
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这是这个视频的赞助商
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我自己请花点时间订阅
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如果你喜欢内容并留下一个like
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我也很想读到你的想法
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评论或加入不和谐
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社区学习AI一起聊天
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让我们回到视频
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deep eta 真的很强大
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高效，因为它不仅仅需要
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数据并生成预测
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整个预处理系统，使这个
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这个模型的数据更容易消化
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使模型更容易，因为它
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可以直接关注优化数据
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噪音更小，体积更小
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输入优化的第一步
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延迟问题此预处理
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模块首先获取地图数据和
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实时流量测量
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产生一个初始估计时间
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任何新客户要求的到来
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然后模型接受这些
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空间变换特征
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始发地、目的地和时间
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请求作为时间特征，但它
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不止于此，还需要更多
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实时活动信息
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像交通天气甚至大自然
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诸如送货或乘车之类的请求
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分享所有这些额外的信息
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有必要从
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我们提到的最短路径算法
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高效但远非
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智能是真实世界的证明和
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这是一种什么样的架构
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模型使用你猜它是一个变压器
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你感到惊讶吗，因为我肯定
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不是，这直接回答了第一个
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制作模型的挑战
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更准确，我已经介绍过
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我的变压器无数次
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频道，所以我不会讨论它是如何工作的
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在这个视频中，但我仍然想
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突出一些特定的功能
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尤其是这个，你必须是
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思考，但变压器是巨大的
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慢模型怎么可能更低
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延迟比 xg 提升好，你会
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是的，他们已经尝试过了
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慢，所以他们不得不做出一些改变
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影响最大的变化是
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使用可缩放的线性变压器
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用输入的维度代替
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输入的长度，这意味着如果
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输入很长，变压器将是
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非常慢，这通常是
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他们拥有与路由一样多的信息
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数据而不是随尺寸缩放
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他们可以控制的东西太多了
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更小的另一个很大的改进
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速度是输入的离散化
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意味着它们采用连续值
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并使它们更容易计算
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将相似的值聚集在一起
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离散化经常用于
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预测以加快计算速度
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它给出的速度明显超过
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重复值可能带来的错误
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现在还有一个挑战要解决
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到目前为止，最有趣的是如何
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他们使它更笼统，这里是
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完整的深度 eta 模型来回答这个问题
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问题是较早的
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量化的数据，然后
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嵌入并发送到线性
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我们刚刚讨论过的变压器然后我们
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有全连接层来制作
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我们的预测，我们还有最后一步
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使我们的模型普遍偏向
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调整解码器将在
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预测和我们的类型特征
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视频开头提到的
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包含客户做出的原因
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对渲染预测的 uber 请求
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更适合任务的值
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他们定期重新培训和部署
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他们的模型使用自己的平台
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叫米开朗基罗，我很想
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如果您有兴趣，请覆盖下一个
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请在评论中告诉我
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瞧，这就是优步目前使用的
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他们提供和提供乘车服务的系统
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尽可能高效地给每个人
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当然这只是一个概述和
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他们使用了更多的技术来改进
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您可以在其中找到的架构
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他们伟大的博客文章链接如下
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你很好奇我也只是想
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请注意，这只是一个概述
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他们的到达时间预测算法
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而且我绝不隶属于优步
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我希望你喜欢这周的视频
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涵盖应用于真实的模型
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世界而不是新的研究论文
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如果是这样，请随时提出建议
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任何有趣的应用程序或工具
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封面下一篇我很想读你的身份证
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谢谢你的收看，我会看到的
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下周你再写一篇精彩的论文
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