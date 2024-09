Comment prédire le comportement du marché en fonction des élections

Déclencheur d'avertissement : J'exprime des opinions politiques.





Les marchés de prédiction sont un sujet qui m'intéresse depuis de nombreuses années. L'idée de permettre à n'importe qui dans le public de faire des paris sur des événements futurs, et d'utiliser les cotes auxquelles ces paris sont faits comme une source crédible et neutre de probabilités prédites de ces événements, est une application fascinante de la conception des mécanismes.





Des idées étroitement liées, comme futarchy , m'ont toujours intéressé en tant qu'outils innovants susceptibles d'améliorer la gouvernance et la prise de décision. Et comme Augur et Omen , et plus récemment PolyMarket , l'ont montré, les marchés de prédiction sont également une application fascinante des blockchains (dans les trois cas, Ethereum).





Et l'élection présidentielle américaine de 2020, il semble que les marchés de la prédiction entrent enfin sous les feux de la rampe, les marchés basés sur la blockchain passant en particulier de près de zéro en 2016 à des millions de dollars de volume en 2020 .





En tant que personne très intéressée à voir les applications Ethereum franchir le gouffre vers une adoption généralisée, cela a bien sûr suscité mon intérêt. Au début, j'étais enclin à simplement regarder et à ne pas participer moi-même : je ne suis pas un expert de la politique électorale américaine, alors pourquoi devrais-je m'attendre à ce que mon opinion soit plus correcte que celle de tous ceux qui faisaient déjà du commerce ?





Mais dans ma sphère Twitter, j'ai vu de plus en plus d'arguments de personnes très intelligentes que je respectais affirmant que les marchés étaient en fait irrationnels et que je devrais participer et parier contre eux si je le peux. Finalement, j'ai été convaincu.





J'ai décidé de faire une expérience sur la blockchain que j'ai aidé à créer : j'ai acheté pour 2 000 $ de NTRUMP (tokens qui paient 1 $ si Trump perd) sur Augur.





Je ne savais pas alors que ma position finirait par augmenter à 308 249 $, me rapportant un bénéfice de plus de 56 803 $, et que je ferais tous ces paris restants, contre des contreparties consentantes, après que Trump aurait déjà perdu les élections .





Ce qui se passerait au cours des deux prochains mois s'avérerait être une étude de cas fascinante sur la psychologie sociale, l'expertise, l'arbitrage et les limites de l'efficacité du marché, avec des ramifications importantes pour quiconque s'intéresse profondément aux possibilités de conception des institutions économiques.

Avant l'élection

Mon premier pari sur cette élection n'était en fait pas du tout sur une blockchain. Lorsque Kanye a annoncé sa candidature à la présidence en juillet, un théoricien politique que je respecte généralement assez pour sa pensée originale et de haute qualité a immédiatement affirmé sur Twitter qu'il était convaincu que cela diviserait le vote anti-Trump et conduirait à une victoire de Trump.





Je me souviens avoir pensé à l'époque que cette opinion particulière était trop confiante, peut-être même le résultat d'une intériorisation excessive de l'heuristique selon laquelle si un point de vue semble intelligent et à contre-courant, il est susceptible d'être correct.





Alorsbien sûr, j'ai proposé de faire un pari de 200 $, pariant moi-même sur la vision ennuyeuse et conventionnelle des pro-Biden, et il a honorablement accepté.





L'élection est revenue sur mon radar en septembre, et cette fois ce sont les marchés de prédiction qui ont attiré mon attention. Les marchés ont donné à Trump près de 50% de chances de gagner, mais j'ai vu de nombreuses personnes très intelligentes dans ma sphère Twitter que je respectais souligner que ce nombre semblait bien trop élevé.





Cela a bien sûr conduit au «débat sur les marchés efficaces» familier: si vous pouvez acheter un jeton qui vous donne 1 $ si Trump perd pour 0,52 $, et que les chances réelles de Trump de perdre sont beaucoup plus élevées, pourquoi les gens ne viendraient-ils pas simplement acheter le jeton jusqu'à ce que le prix augmente davantage? Et si personne ne l'a fait, qui es-tu pour penser que tu es plus intelligent que tout le monde ?





Le fil Twitter de Ne0liberal juste avant le jour du scrutin fait un excellent travail en résumant son argumentation contre la précision des marchés de prédiction à ce moment-là.





En bref, les marchés de prédiction (hors blockchain) que la plupart des gens utilisaient au moins avant 2020 ont toutes sortes de restrictions qui rendent difficile la participation des gens avec plus qu'une petite somme d'argent.





Par conséquent, si une personne très intelligente ou une organisation professionnelle voyait une probabilité qu'elle croyait erronée, elle n'aurait qu'une capacité très limitée à pousser le prix dans la direction qu'elle croyait être la bonne.





Les restrictions les plus importantes signalées par le document sont les suivantes :





Limites basses (bien inférieures à 1 000 $) sur le montant que chaque personne peut parier

Frais élevés (par exemple, des frais de retrait de 5 % sur PredictIt)





Et c'est là que j'ai repoussé le ne0liberal en septembre : bien que les marchés de prédiction centralisés de l'ancien monde puissent avoir des limites basses et des frais élevés, les marchés de la cryptographie n'en ont pas !





Sur Augur ou Omen, il n'y a pas de limite au montant que quelqu'un peut acheter ou vendre s'il pense que le prix d'un jeton de résultat est trop bas ou trop élevé. Et les marchés de prédiction basés sur la blockchain suivaient les mêmes prix que PredictIt.





Si les marchés surestimaient vraiment Trump parce que les frais élevés et les faibles limites de négociation empêchaient les commerçants les plus cool de surenchérir sur les trop optimistes, alors pourquoi les marchés basés sur la blockchain, qui n'ont pas ces problèmes, montreraient-ils la même chose ? des prix?





Prédire





Augure





La principale réponse que mes amis de Twitter ont donnée à cela a été que les marchés basés sur la blockchain sont très spécialisés et que très peu de personnes, en particulier très peu de personnes connaissant bien la politique, ont un accès facile à la crypto-monnaie.





Cela semblait plausible, mais je n'étais pas trop confiant dans cet argument. Et donc j'ai parié 2 000 $ contre Trump et je n'ai pas été plus loin.

L'élection

Puis les élections ont eu lieu. Après une première frayeur où Trump a d'abord remporté plus de sièges que prévu, Biden s'est avéré être le vainqueur final.





Que l'élection elle-même ait validé ou réfuté ou non l'efficacité des marchés de prédiction est un sujet qui, pour autant que je sache, est assez ouvert à l'interprétation.





D'une part, par une application standard de la règle de Bayes , je devrais diminuer ma confiance dans les marchés de prédiction, au moins par rapport à Nate Silver. Les marchés de prédiction donnaient 60% de chances que Biden gagne, Nate Silver donnait 90% de chances que Biden gagne .





Puisque Biden a en fait gagné, c'est une preuve que je vis dans un monde où Nate donne les réponses les plus correctes.





Mais d'un autre côté, vous pouvez faire valoir que les marchés de prédiction ont mieux estimé la marge de victoire. La médiane de la distribution de probabilité de Nate était d'environ 370 des 538 votes des collèges électoraux allant à Biden :





Les marchés Trump n'ont pas donné de distribution de probabilité, mais si vous deviez deviner une distribution de probabilité à partir de la statistique "40 % de chances que Trump gagne", vous en donneriez probablement une avec une médiane d'environ 300 votes CE pour Biden.





Le résultat réel : 306. Ainsi, le score net pour les marchés de prédiction contre Nate me semble, à la réflexion, ambigu.

Après l'élection

Mais ce que je n'aurais pas pu imaginer à l'époque, c'est que l'élection elle-même n'était que le début. Quelques jours après l'élection, Biden a été déclaré vainqueur par diverses grandes organisations et même quelques gouvernements étrangers.





Trump a monté diverses contestations judiciaires des résultats des élections, comme prévu, mais chacune de ces contestations a rapidement échoué . Mais pendant plus d'un mois, le prix des jetons NTRUMP est resté à 85 centimes !





Au début, il semblait raisonnable de deviner que Trump avait 15 % de chances de renverser les résultats ; après tout, il avait nommé trois juges à la Cour suprême, à une époque de partisanerie accrue où beaucoup en sont venus à favoriser l'équipe plutôt que les principes.





Au cours des trois semaines suivantes, cependant, il est devenu de plus en plus clair que les défis échouaient, et les espoirs de Trump ont continué à paraître plus sombres chaque jour qui passait, mais le prix NTRUMP n'a pas bougé ; en fait, il a même brièvement diminué à environ 0,82 $.





Le 11 décembre, plus de cinq semaines après les élections, la Cour suprême a rejeté de manière décisive et unanime les tentatives de Trump d'annuler le vote, et le prix NTRUMP a finalement augmenté... à 0,88 $.





C'est en novembre que j'ai finalement été convaincu que les sceptiques du marché avaient raison, et j'ai moi-même plongé et parié contre Trump.





La décision n'était pas tant une question d'argent; après tout, à peine deux mois plus tard, je gagnerais et donnerais à GiveDirectly un montant bien plus important simplement en détenant des dogecoins.





Il s'agissait plutôt de participer à l'expérience non seulement en tant qu'observateur, mais en tant que participant actif, et d'améliorer ma compréhension personnelle de la raison pour laquelle tout le monde n'avait pas déjà plongé pour acheter des jetons NTRUMP avant moi.

Plonger dans

J'ai acheté mon NTRUMP sur Catnip , une interface utilisateur frontale qui combine le marché de la prédiction Augur avec Balancer , un market maker à fonction constante de style Uniswap .





Catnip était de loin l'interface la plus simple pour effectuer ces échanges et, à mon avis, a contribué de manière significative à la convivialité d'Augur.





Il y a deux façons de parier contre Trump avec Catnip :

Utilisez DAI pour acheter directement NTRUMP sur Catnip

Utilisez Foundry pour accéder à une fonctionnalité Augur qui vous permet de convertir 1 DAI en 1 NTRUMP + 1 YTUMP + 1ITRUMP (le "I" signifie "invalide", plus à ce sujet plus tard), et de vendre le YTRUMP sur Catnip



Au début, je ne connaissais que la première option. Mais ensuite, j'ai découvert que Balancer avait beaucoup plus de liquidités pour YTRUMP, et je suis donc passé à la deuxième option.





Il y avait aussi un autre problème : je n'avais pas de DAI. J'avais de l'ETH, et j'aurais pu vendre mon ETH pour obtenir du DAI, mais je ne voulais pas sacrifier mon exposition à l'ETH ; cela aurait été dommage si je gagnais 50 000 $ en pariant contre Trump mais perdais simultanément 500 000 $ en ratant les changements de prix des ETH.





J'ai donc décidé de conserver la même exposition au prix de l'ETH en ouvrant une position de dette garantie (CDP, désormais également appelée " vault ") sur MakerDAO.





Un CDP est la façon dont tous les DAI sont générés : les utilisateurs déposent leur ETH dans un contrat intelligent et sont autorisés à retirer un montant de DAI nouvellement généré jusqu'à 2/3 de la valeur de l'ETH qu'ils ont mis en place.





Ils peuvent récupérer leur ETH en renvoyant le même montant de DAI qu'ils ont retiré plus des frais d'intérêt supplémentaires (actuellement 3,5%).





Si la valeur de la garantie ETH que vous avez déposée tombe à moins de 150 % de la valeur du DAI que vous avez retiré, n'importe qui peut entrer et « liquider » le coffre-fort, en vendant de force l'ETH pour racheter le DAI et en vous facturant une pénalité élevée. .





Par conséquent, c'est une bonne idée d'avoir un ratio de collatéralisation élevé en cas de mouvements soudains des prix ; J'avais plus de 3 $ d'ETH dans mon CDP pour chaque 1 $ que j'ai retiré.





En récapitulant ce qui précède, voici le pipeline sous forme de diagramme :

Je l'ai fait plusieurs fois; le glissement sur Catnip signifiait que je ne pouvais normalement effectuer des transactions que jusqu'à environ 5 000 $ à 10 000 $ à la fois sans que les prix ne deviennent trop défavorables (lorsque j'avais sauté Foundry et acheté directement NTRUMP avec DAI, la limite était plus proche de 1 000 $).





Et après deux mois, j'avais accumulé plus de 367 000 NTRUMP.

Pourquoi pas Tous les autres ?

Avant d'y entrer, j'avais quatre hypothèses principales sur les raisons pour lesquelles si peu d'autres achetaient des dollars pour 85 cents :





Peur que les contrats intelligents d'Augur se rompent ou que les partisans de Trump manipulent l'oracle (un mécanisme décentralisé où les détenteurs du jeton REP d'Augur votent en jalonnant leurs jetons sur un résultat ou l'autre) pour lui faire renvoyer un faux résultat

Coûts en capital : pour acheter ces jetons, vous devez bloquer des fonds pendant plus de deux mois, ce qui vous empêche de dépenser ces fonds ou d'effectuer d'autres transactions rentables pendant cette durée.

C'est trop compliqué techniquement pour que presque tout le monde échange

Il y a vraiment beaucoup moins de gens que je ne le pensais qui sont suffisamment motivés pour saisir une opportunité étrange, même lorsqu'elle les présente directement en face





Tous les quatre ont des arguments raisonnables en leur faveur. La rupture de contrats intelligents est un risque réel , et l'oracle Augur n'avait encore jamais été testé dans un environnement aussi controversé.





Les coûts en capital sont réels, et s'il est plus facile de parier contre quelque chose sur un marché de prédiction que sur un marché boursier parce que vous savez que les prix ne dépasseront jamais 1 $, le blocage du capital est néanmoins en concurrence avec d'autres opportunités lucratives sur les marchés de la cryptographie.





Faire des transactions dans les dapps est techniquement compliqué, et il est rationnel d'avoir un certain degré de peur de l'inconnu.





Mais mon expérience d'aller dans les tranchées financières et de voir évoluer les prix sur ce marché m'a beaucoup appris sur chacune de ces hypothèses.

Peur des exploits de contrats intelligents

Au début, je pensais que "la peur des exploits de contrats intelligents" devait être une partie importante de l'explication.





Mais avec le temps, je suis devenu plus convaincu que ce n'est probablement pas un facteur dominant. Une façon de voir pourquoi je pense que c'est le cas est de comparer les prix de YTRUMP et ITRUMP.





ITRUMP signifie "Atout invalide" ; « Invalide » est un résultat d'événement qui est destiné à être déclenché dans certains cas exceptionnels : lorsque la description de l'événement est ambiguë, lorsque le résultat de l'événement n'est pas encore connu, lorsque le marché est résolu, lorsque le marché est contraire à l'éthique (par exemple, . marchés de l'assassinat), et quelques autres situations similaires.





Sur ce marché, le prix d'ITRUMP est constamment resté inférieur à 0,02 $. Si quelqu'un voulait réaliser un profit en attaquant le marché, il serait beaucoup plus lucratif pour lui de ne pas acheter YTRUMP à 0,15 $, mais plutôt d'acheter ITRUMP à 0,02 $.





S'ils achètent une grande quantité d'ITRUMP, ils pourraient gagner un retour de 50x s'ils peuvent forcer le résultat "invalide" à se déclencher. Donc si vous craignez une attaque, acheter ITRUMP est de loin la réponse la plus rationnelle. Et pourtant, très peu de gens l'ont fait.





Un autre argument contre la peur des exploits de contrats intelligents, bien sûr, est le fait que dans toutes les applications cryptographiques, à l' exception des marchés de prédiction (par exemple, Compound, les différents programmes d'agriculture de rendement), les gens sont étonnamment blasés à propos des risques de contrats intelligents.





Si les gens sont prêts à investir leur argent dans toutes sortes de stratagèmes risqués et non testés, même pour une promesse de gains annuels de seulement 5 à 8 %, pourquoi deviendraient-ils soudainement trop prudents ici ?

Coûts en capital

Les coûts d'investissement - les inconvénients et le coût d'opportunité de bloquer de grosses sommes d'argent - sont un défi que j'apprécie beaucoup plus qu'avant.





En regardant simplement le côté Augur des choses, j'avais besoin de verrouiller 308 249 DAI pendant environ deux mois en moyenne pour réaliser un bénéfice de 56 803 $.





Cela équivaut à un taux d'intérêt annualisé d'environ 175 % ; jusqu'à présent, une bonne affaire, même par rapport aux diverses folies de l'agriculture de rendement de l'été 2020. Mais cela s'aggrave si l'on prend en compte ce que je devais faire sur MakerDAO.





Parce que je voulais que mon exposition à l'ETH reste la même, je devais obtenir mon DAI via un CDP, et l'utilisation en toute sécurité d'un CDP nécessitait un ratio de garantie supérieur à 3x.





Par conséquent, le montant total du capital dont j'avais réellement besoin pour immobiliser était d'environ un million de dollars.

Maintenant, les taux d'intérêt semblent moins favorables. Et si vous ajoutez à cela la possibilité, aussi lointaine soit-elle, qu'un piratage de contrat intelligent, ou un événement politique vraiment sans précédent, se produise réellement, cela semble encore moins favorable.





Mais même quand même, en supposant un blocage 3x et une chance de 3% de rupture Augur (j'avais acheté ITRUMP pour couvrir la possibilité qu'il se casse dans le sens "invalide", donc je n'avais qu'à m'inquiéter du risque de rupture dans le "oui" direction ou les fonds étant carrément volés), cela équivaut à un taux neutre au risque d'environ 35 %, et même plus bas une fois que vous tenez compte de l'opinion de vrais êtres humains sur le risque.





L'accord est toujours très attractif, mais d'un autre côté, il semble maintenant très compréhensible que de tels chiffres ne soient pas impressionnants pour les personnes qui vivent et respirent la crypto-monnaie avec ses fréquents hauts et bas de 100x.





Les partisans de Trump, d'autre part, n'ont fait face à aucun de ces défis : ils ont annulé mon pari de 308 249 $ en jetant à peine 60 000 $ (mes gains sont inférieurs à cela à cause des frais).





Lorsque les probabilités sont proches de 0 ou de 1, comme c'est le cas ici, le jeu est très déséquilibré en faveur de ceux qui essaient d'éloigner la probabilité de la valeur extrême.





Et cela n'explique pas seulement Trump; c'est aussi la raison pour laquelle toutes sortes de candidats populaires parmi une niche sans réelle chance de victoire obtiennent souvent des probabilités de gagner aussi élevées que 5 %.

Complexité technique

J'avais d'abord essayé d'acheter NTRUMP sur Augur, mais des problèmes techniques dans l'interface utilisateur m'ont empêché de pouvoir passer des commandes directement sur Augur (d'autres personnes à qui j'ai parlé n'avaient pas ce problème... Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé là-bas ).





L'interface utilisateur de Catnip est beaucoup plus simple et fonctionne parfaitement. Cependant, les teneurs de marché automatisés comme Balancer (et Uniswap) fonctionnent mieux pour les petites transactions ; pour les transactions plus importantes, le glissement est trop élevé.





C'est un bon microcosme du débat plus large "AMM vs carnet de commandes": les AMM sont plus pratiques mais les carnets de commandes fonctionnent vraiment mieux pour les gros échanges. Uniswap v3 introduit une conception AMM qui a une meilleure efficacité du capital; on verra si ça améliore les choses.





Il y avait aussi d'autres complexités techniques, bien qu'heureusement, elles semblent toutes être facilement résolubles. Il n'y a aucune raison pour qu'une interface comme Catnip ne puisse pas intégrer le chemin "DAI -> Foundry -> sell YTRUMP" dans un contrat afin que vous puissiez acheter NTRUMP de cette façon en une seule transaction.





En fait, l'interface pourrait même vérifier les propriétés de prix et de liquidité du chemin "DAI -> NTRUMP" et du chemin "DAI -> Foundry -> sell YTRUMP" et vous donner automatiquement le meilleur échange. Même le retrait de DAI d'un MakerDAO CDP peut être inclus dans ce chemin.





Ma conclusion ici est optimiste : les problèmes de complexité technique étaient un véritable obstacle à la participation à ce tour, mais les choses seront beaucoup plus faciles dans les prochains tours à mesure que la technologie s'améliorera.

Manque de confiance intellectuelle

Et maintenant, nous avons la dernière possibilité : que beaucoup de gens (et les gens intelligents en particulier) aient une pathologie qu'ils souffrent d'humilité excessive, et concluent trop facilement que si personne d'autre n'a pris de mesures, alors il doit donc y avoir une bonne raison pourquoi cette action ne vaut pas la peine d'être prise.





Eliezer Yudkowsky consacre la seconde moitié de son excellent livre Inadequate Equilibria à faire valoir ce cas, affirmant que trop de gens abusent de "l'épistémologie modeste", et que nous devrions être beaucoup plus disposés à agir sur les résultats de notre raisonnement, même lorsque le résultat suggère que le la grande majorité de la population est irrationnelle ou paresseuse ou se trompe sur quelque chose.





Lorsque j'ai lu ces sections pour la première fois, je n'étais pas convaincu; il semblait qu'Eliezer était simplement trop arrogant. Mais après avoir traversé cette expérience, j'en suis venu à voir une certaine sagesse dans sa position.





Ce n'était pas la première fois que je voyais les vertus de faire confiance à son propre raisonnement de première main.





Lorsque j'avais commencé à travailler sur Ethereum, j'étais d'abord assailli par la peur qu'il devait y avoir une très bonne raison pour laquelle le projet était voué à l'échec.





Une blockchain entièrement programmable et compatible avec les contrats intelligents, ai-je pensé, était clairement une si grande amélioration par rapport à ce qui était auparavant, que beaucoup d'autres personnes ont sûrement dû y penser avant moi.





Et donc je m'attendais à ce que, dès que je publierais l'idée, de nombreux cryptographes très intelligents me diraient les très bonnes raisons pour lesquelles quelque chose comme Ethereum était fondamentalement impossible. Et pourtant, personne ne l'a jamais fait.





Bien sûr, tout le monde ne souffre pas d'une pudeur excessive.





Beaucoup de personnes qui ont fait des prédictions en faveur de la victoire de Trump aux élections ont sans doute été dupées par leur propre contre-arisme excessif.





Ethereum a bénéficié de ma suppression juvénile de ma propre modestie et de mes peurs, mais il existe de nombreux autres projets qui auraient pu bénéficier de plus d'humilité intellectuelle et éviter les échecs.





Mais néanmoins il me semble plus vrai que jamais que, comme le dit la célèbre citation de Yeats , « les meilleurs manquent de toute conviction, tandis que les pires sont pleins d'intensité passionnée ».





Quels que soient parfois les défauts d'excès de confiance ou de contrarianisme, il me semble clair que diffuser un message à l'échelle de la société selon lequel la solution consiste simplement à faire confiance aux résultats existants de la société, qu'ils se présentent sous la forme d'institutions universitaires, de médias, de gouvernements ou marchés, n'est pas la solution.





Toutes ces institutions ne peuvent fonctionner que grâce à la présence d'individus qui pensent qu'ils ne fonctionnent pas, ou qui du moins pensent qu'ils peuvent se tromper au moins une partie du temps.

Leçons pour la Futarcie

Voir l'importance des coûts du capital et leur interaction avec les risques de première main est également une preuve importante pour juger des systèmes comme la futarchie . La futurarchie et les «marchés de décision» plus généralement sont une application importante et potentiellement très utile socialement des marchés de prédiction.





Il n'y a pas beaucoup de valeur sociale à avoir des prédictions légèrement plus précises sur qui sera le prochain président. Mais il y a beaucoup de valeur sociale à avoir des prédictions conditionnelles : si nous faisons A, quelles sont les chances que cela conduise à une bonne chose X, et si nous faisons B à la place, quelles sont alors les chances ?





Les prédictions conditionnelles sont importantes car elles ne satisfont pas seulement notre curiosité ; ils peuvent aussi nous aider à prendre des décisions.





Bien que les marchés de prédiction électorale soient beaucoup moins utiles que les prédictions conditionnelles, ils peuvent aider à éclairer une question importante : dans quelle mesure sont-ils résistants à la manipulation ou même aux opinions biaisées et erronées ?





Nous pouvons répondre à cette question en examinant à quel point l'arbitrage est difficile : supposons qu'un marché de prédiction conditionnelle donne actuellement des probabilités qui (à votre avis) sont fausses (peut-être à cause de commerçants mal informés ou d'une tentative de manipulation explicite ; nous ne savons pas vraiment se soucier).





Quel impact pouvez-vous avoir et combien de bénéfices pouvez-vous réaliser en réglant les choses correctement ?





Commençons par un exemple concret. Supposons que nous essayons d'utiliser un marché de prédiction pour choisir entre la décision A et la décision B, où chaque décision a une certaine probabilité d'atteindre un résultat souhaitable.





Supposons que votre opinion est que la décision A a 50 % de chances d'atteindre l'objectif et que la décision B a 45 % de chances. Le marché, cependant, (à tort selon vous) pense que la décision B a 55 % de chances et que la décision A a 40 % de chances.





Supposons que vous soyez un petit participant, vos paris individuels n'affecteront donc pas le résultat ; seuls de nombreux parieurs agissant ensemble le pouvaient. Combien de votre argent devriez-vous miser ?





La théorie standard repose ici sur le critère de Kelly . Essentiellement, vous devez agir pour maximiser le logarithme attendu de vos actifs. Dans ce cas, nous pouvons résoudre l'équation résultante.





Supposons que vous investissiez une partie r de votre argent dans l'achat d'un jeton A pour 0,4 $. Votre nouvelle log-richesse attendue, de votre point de vue, serait :





0,5 * log((1-r) + \frac{r}{0,4}) + 0,5 * log(1-r)





Le premier terme correspond à 50 % de chances (de votre point de vue) que le pari soit payant, et la portion r que vous investissez augmente de 2,5 x (puisque vous avez acheté des dollars à 40 cents).





Le deuxième terme correspond à 50 % de chances que le pari ne rapporte pas et que vous perdiez la partie que vous pariez. Nous pouvons utiliser le calcul pour trouver le r qui maximise cela; pour les paresseux, voici WolframAlpha .





La réponse est r = \frac{1}{6}. Si d'autres personnes achètent et que le prix de A sur le marché monte à 47% (et que B descend à 48%), on peut refaire le calcul pour le dernier trader qui retournerait le marché pour qu'il favorise correctement A :





0,5 * log((1-r) + \frac{r}{0,47}) + 0,5 * log(1-r)





Ici, le r de maximisation de la richesse attendue n'est que de 0,0566.





La conclusion est claire : lorsque les décisions sont proches et qu'il y a beaucoup de bruit, il s'avère que cela n'a de sens que d'investir une petite partie de votre argent dans un marché.





Et c'est supposer la rationalité ; la plupart des gens investissent moins dans des paris incertains que ce que le critère de Kelly dit qu'ils devraient.





Les coûts en capital s'accumulent encore plus. Mais si un attaquant veut vraiment forcer le résultat B parce qu'il veut que cela se produise pour des raisons personnelles, il peut simplement investir tout son capital dans l'achat de ce jeton.





Dans l'ensemble, le jeu peut facilement être déséquilibré à plus de 20 contre 1 en faveur de l'attaquant.





Bien sûr, en réalité, les attaquants sont rarement prêts à miser tous leurs fonds sur une seule décision.





Et la futarchie n'est pas le seul mécanisme vulnérable aux attaques : les marchés boursiers sont tout aussi vulnérables, et les mécanismes de décision non marchands peuvent également être manipulés par de riches attaquants déterminés de toutes sortes de façons.





Mais néanmoins, nous devons nous méfier de supposer que la futarchie nous propulsera vers de nouveaux sommets de précision dans la prise de décision.





Chose intéressante, les mathématiques semblent suggérer que la futarchie fonctionnerait mieux lorsque les manipulateurs attendus voudraient pousser le résultat vers une valeur extrême.





Un exemple de ceci pourrait être l'assurance responsabilité civile, car quelqu'un souhaitant obtenir une assurance de manière inappropriée tenterait en fait de forcer la probabilité estimée par le marché qu'un événement défavorable se produise à zéro.





Et il s'avère que l'assurance responsabilité civile est la nouvelle prescription de police préférée de l'inventeur de la futarchie Robin Hanson.

Les marchés de prédiction peuvent-ils s'améliorer ?

La dernière question à se poser est la suivante : les marchés de prédiction sont-ils condamnés à répéter des erreurs aussi graves que de donner à Trump 15 % de chances d'annuler l'élection début décembre, et 12 % de chance de l'annuler même après la Cour suprême comprenant trois juges qu'il a nommés ? lui dire de se casser la gueule ?





Ou les marchés pourraient-ils s'améliorer avec le temps ? Ma réponse est, étonnamment, catégoriquement optimiste, et je vois quelques raisons d'être optimiste.

Les marchés comme sélection naturelle

Tout d'abord, ces événements m'ont donné une nouvelle perspective sur la façon dont l'efficacité et la rationalité du marché pourraient en réalité se produire.





Trop souvent, les partisans des théories de l'efficacité du marché affirment que l'efficacité du marché résulte du fait que la plupart des participants sont rationnels (ou du moins les rationnels l'emportent sur tout groupe cohérent de personnes trompées), et cela est vrai en tant qu'axiome.





Mais au lieu de cela, nous pourrions adopter une perspective évolutive sur ce qui se passe.





La crypto est un jeune écosystème. C'est un écosystème qui est encore assez déconnecté du courant dominant, malgré les récents tweets d'Elon, et qui n'a pas encore beaucoup d'expertise dans les détails de la politique électorale.





Ceux qui sont des experts en politique électorale ont du mal à entrer dans la crypto, et la crypto a une grande présence de formes de contre-courant pas toujours correctes, surtout en matière de politique.





Mais ce qui s'est passé cette année, c'est que dans l'espace cryptographique, les utilisateurs du marché des prédictions qui s'attendaient à juste titre à ce que Biden gagne ont obtenu une augmentation de 18% de leur capital, et les utilisateurs du marché des prédictions qui s'attendaient à tort à ce que Trump gagne ont obtenu une diminution de 100% de leur capital (ou au moins la part qu'ils ont mise dans le pari).





Ainsi, il existe une pression de sélection en faveur du type de personnes qui font des paris qui s'avèrent corrects.





Après dix tours, les bons prédicteurs auront plus de capital pour parier et les mauvais prédicteurs auront moins de capital pour parier.





Cela ne repose pas sur le fait que quiconque "devienne plus sage" ou "apprenne sa leçon" ou sur toute autre hypothèse sur la capacité des humains à raisonner et à apprendre.





C'est simplement le résultat de la dynamique de sélection qu'au fil du temps, les participants qui savent faire des suppositions correctes finiront par dominer l'écosystème.





Notez que les marchés de prédiction s'en sortent mieux que les marchés boursiers à cet égard : les "nouveaux riches" des marchés boursiers naissent souvent de la chance d'avoir un seul gain multiplié par mille, ce qui ajoute beaucoup de bruit au signal, mais sur les marchés de prédiction, les prix sont limités entre 0 et 1, limitant l'impact d'un seul événement.

De meilleurs participants et une meilleure technologie

Deuxièmement, les marchés de prédiction eux-mêmes s'amélioreront. Les interfaces utilisateur se sont déjà grandement améliorées et continueront de s'améliorer encore.





La complexité du cycle MakerDAO -> Foundry -> Catnip sera résumée en une seule transaction. La technologie de mise à l'échelle de la blockchain s'améliorera, réduisant les frais pour les participants (le ZK-rollup Loopring avec un AMM intégré est déjà en ligne sur le réseau principal Ethereum, et un marché de prédiction pourrait théoriquement fonctionner dessus).





Troisièmement, la démonstration que nous avons vue du bon fonctionnement du marché de la prédiction apaisera les craintes des participants.





Les utilisateurs verront que l'oracle Augur est capable de donner des sorties correctes même dans des situations très litigieuses (cette fois, il y a eu deux séries de disputes, mais le camp du non a quand même nettement gagné). Les personnes extérieures à l'espace crypto verront que le processus fonctionne et seront plus enclines à participer.





Peut-être que même Nate Silver lui-même pourrait obtenir du DAI et utiliser Augur, Omen, Polymarket et d'autres marchés pour compléter ses revenus en 2022 et au-delà.





Quatrièmement, la technologie du marché de prédiction elle-même pourrait s'améliorer. Voici une proposition de ma part sur une conception de marché qui pourrait rendre le capital plus efficace pour parier simultanément contre de nombreux événements improbables, aidant à empêcher que des résultats improbables n'obtiennent des cotes irrationnellement élevées.





D'autres idées verront sûrement le jour, et j'ai hâte de voir d'autres expérimentations dans ce sens.

Conclusion

Toute cette saga s'est avérée être un essai direct incroyablement intéressant des marchés de prédiction et de la façon dont ils se heurtent aux complexités de la psychologie individuelle et sociale.





Cela en dit long sur la façon dont l'efficacité du marché fonctionne réellement dans la pratique, quelles en sont les limites et ce qui pourrait être fait pour l'améliorer.





Cela a également été une excellente démonstration de la puissance des blockchains ; en fait, c'est l'une des applications Ethereum qui m'a apporté la valeur la plus concrète.





On reproche souvent aux blockchains d'être des jouets spéculatifs et de ne rien faire de significatif si ce n'est des jeux auto-référentiels (tokens, avec yield farming, dont les retours sont alimentés par... le lancement d'autres tokens).





Il y a certainement des exceptions que les critiques ne reconnaissent pas ; J'ai personnellement bénéficié de l'ENS et même de l'utilisation de l'ETH pour les paiements à plusieurs reprises où toutes les options de carte de crédit ont échoué.





Mais au cours des derniers mois, il semble que nous ayons vu une explosion rapide des applications Ethereum être concrètement utiles pour les gens et interagir avec le monde réel, et les marchés de prédiction en sont un exemple clé.





Je m'attends à ce que les marchés de prédiction deviennent une application Ethereum de plus en plus importante dans les années à venir.





L'élection de 2020 n'était que le début; Je m'attends à plus d'intérêt pour les marchés de prédiction à l'avenir, non seulement pour les élections, mais aussi pour les prédictions conditionnelles, la prise de décision et d'autres applications.





Les incroyables promesses de ce que les marchés de prédiction pourraient apporter s'ils fonctionnent mathématiquement de manière optimale continueront, bien sûr, à se heurter aux limites de la réalité humaine, et j'espère qu'au fil du temps, nous aurons une vision beaucoup plus claire de l'endroit exact où cette nouvelle technologie sociale peut fournir le plus de valeur.





Également publié ici .





Remerciements particuliers à Jeff Coleman, Karl Floersch et Robin Hanson pour leurs commentaires critiques et leur révision.