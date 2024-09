Comment les NFT peuvent être utilisés dans la découverte de talents sportifs

Les jetons non fongibles (NFT) sont une technologie émergente dans l'espace blockchain, et il semble que de nouveaux cas d'utilisation apparaissent chaque jour. Aujourd'hui, je parle avec Marom Yvgi de LEAP et il nous explique comment les NFT peuvent être utilisés dans le secteur de la découverte de talents sportifs.

Bonjour! Qui es-tu et que fais-tu ?

Hé! Je m'appelle Marom Yvgi. Je suis un entrepreneur et un conseiller en affaires Blockchain basé à Tel Aviv. Je suis spécialisé dans le développement commercial dans le domaine de la cryptographie et je suis le fondateur de la plateforme de découverte vidéo Middle Block. En juin de cette année, j'ai rejoint l'équipe LEAP en tant que vice-président de la blockchain pour assurer son engagement réussi sur le marché de la cryptographie.

Quelle est votre histoire et comment LEAP est-il né ?

Je viens de la conviction que les téléspectateurs du monde entier préfèrent l'authenticité et la fiabilité du créateur indépendant par opposition aux fournisseurs traditionnels d'informations, de culture et de loisirs, en particulier en matière de sport. Lorsque j'ai rencontré LEAP pour la première fois, je l'ai vu comme le lien entre ces personnes talentueuses, pas nécessairement des athlètes, et les grandes entreprises et les publics. Après avoir rencontré le PDG de LEAP, Omri Lachman, j'ai vu à quel point l'idée était révolutionnaire. LEAP n'est pas simplement une autre application Play2Earn avec NFT.

Il offre une nouvelle définition du talent, celui qui ne jouera probablement pas dans les ligues sportives professionnelles, mais plutôt celui qui s'efforce de trouver une voie secondaire vers la célébrité en devenant un talent numérique. Et de nouveaux modèles économiques décentralisés activés par les technologies de la blockchain le rendent non seulement possible mais accessible à tous. J'ai rejoint LEAP pour y arriver.

Décrivez le processus de lancement ou de préparation du lancement de LEAP.

Je n'entrerai pas dans les détails avant le lancement de la plateforme, mais imaginez que vous vous préparez à démarrer une nouvelle ère pour tous les jeunes athlètes du monde entier. C'est certainement très excitant et stimulant en même temps parce que nous ne devons pas seulement tester le côté technique de l'application, mais créer l'économie du jeu axée sur la blockchain, construire le mécanisme de jeton fantôme pour permettre aux talents de bénéficier de l'application sans interagir directement. avec le cryptoworld, et de nombreux autres processus que nous exécutons simultanément. Être à la frontière de la construction de cette plateforme unique de nouvelle génération pour les talents est une mission épanouissante pour moi.

Expliquez-nous votre processus quotidien de ce que vous faites.

Outre les défis quotidiens, mon travail à ce stade concerne principalement tout ce qui concerne l'événement de génération de jetons de LEAP, comme travailler avec des consultants juridiques, des développeurs de contrats blockchain\smart, des bourses, des teneurs de marché, des auditeurs de contrats, etc. De plus, j'utilise également mon connexions et compétences en tant que BizDev pour établir une collaboration B2B pertinente dans la sphère crypto.

Qu'est-ce qui a fonctionné pour attirer et fidéliser les utilisateurs ou les clients ?

La clé du succès des efforts de rétention réside dans la compréhension de ce que les gens veulent et de ce qui les divertit. LEAP est construit par des passionnés de sport pour des passionnés de sport, pour ceux qui aiment la compétition, le plaisir et l'expérience ludique, ainsi que pour ceux qui aiment découvrir, vivre et respirer le sport. LEAP propose un voyage émotionnel complet. Contrairement aux jeux avec des personnages fictifs, les talents de LEAP sont tous des individus réels.

Ces personnes progressent dans leurs capacités de jeu, encouragées par les fans et les autres utilisateurs votant sur leurs compétences. Ces talents veulent s'améliorer et réussir à faire frapper leurs NFT en fonction de leurs scores de Karma et d'Endurance. Ils veulent obtenir les jetons du jeu, soutenus par de vrais crypto-actifs, qu'ils peuvent utiliser dans le méta-marché LEAP pour acheter des produits et services du monde réel afin d'améliorer leur développement sportif. Tous ces éléments les incitent à revenir sur la plate-forme pour en savoir plus.

Pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur la technologie Blockchain pour LEAP ?

Tirer parti de toutes les capacités de la technologie blockchain permet à LEAP de fournir la couche fondamentale où la prochaine génération d'athlètes et leurs fans viendront et grandiront ensemble. En utilisant de nouvelles fonctionnalités Web3 telles que Play-to-Earn (P2E), les jetons non fongibles (NFT), les jetons utilitaires, une nouvelle vague de canaux de médias sociaux et le moteur de classement et de découverte propriétaire de LEAP, nous, chez LEAP, ouvrons de nouvelles voies pour les joueurs, les chercheurs de talents, les fans et autres pour interagir dans le monde sportif divertissant et lucratif.

Comment allez-vous aujourd'hui et à quoi ressemble l'avenir ? Parlons chiffres !

Je crois vraiment au potentiel et à l'utilité du produit LEAP, et je suis ravi de faire partie de ce projet révolutionnaire. Nous sommes dans la phase pré-alpha, créant une communauté d'utilisateurs précoces pour les intégrer lors de la sortie de la plate-forme.

En collaboration avec nos partenaires internationaux au Mexique, en Israël, en Espagne et en Afrique, et avec un accès à des millions de passionnés de sport dans le monde, nous nous préparons à offrir au monde une nouvelle économie du sport alimentée par le Web3 et les possibilités qu'il offre grâce au P2E, aux NFT, au métaverse, et plus encore.

En ce qui concerne l'avenir, nous n'avons pas de boule de cristal, mais certaines choses sont évidentes : malgré les turbulences actuelles, la technologie blockchain fait définitivement partie de l'avenir. Et LEAP va en faire partie en permettant une intégration en douceur des "nouveaux arrivants" dans le Web 3 sans aucune des barrières technologiques qui accompagnent généralement l'embarquement dans un nouvel espace technologique.

En conséquence, nous verrons une augmentation du nombre d'utilisateurs de cryptographie non natifs rejoignant la plate-forme, désireux de contribuer et de participer à l'économie de LEAP à long terme. De plus, l'environnement accueillant et amusant de LEAP, ainsi que les objectifs communs des talents et des chercheurs de talents, font de LEAP une plateforme qui cherche à garder ses utilisateurs dans l'écosystème pour les années à venir.

En lançant LEAP, qu'est-ce que vous avez appris qui vous a surpris ?

Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'un si gros problème, comme celui que LEAP essaie de résoudre, n'avait pas de solution jusqu'à aujourd'hui. Le cœur du problème est que l'industrie du sport, principalement en raison de sa nature centralisée, manque beaucoup d'une « matière première », appelée talent. De nombreuses entreprises essayaient de l'aborder sous l'angle de la découverte de talents via des plateformes et des applications de dépistage en ligne. Ils ont facilité le processus mais n'ont pas proposé de vraie solution, laissant 99% des talents inexploités.

C'est pourquoi nous avons commencé à chercher un moyen pour un talent de tout âge et de tout milieu de s'épanouir avec ses compétences. Nous abordons la définition du talent d'un point de vue complètement différent, en nous efforçant de créer une nouvelle génération de sportifs qui mèneront leur chemin et leur carrière uniques à travers le Web 3.0. Chez LEAP, nous démocratisons l'espace en veillant à ce que chaque personne engagée dans des activités sportives ait une chance égale de se présenter et de commencer à construire un voyage.

Des erreurs ont été commises. Quels étaient-ils et qu'avez-vous fait?

Ce n'est pas une erreur mais plutôt un souhait. Ce pourrait être formidable de revenir un an en arrière et de lancer LEAP, puis profiter du marché haussier de 2021 pourrait aider LEAP à se développer plus rapidement.

Quelles ont été les choses les plus influentes dans votre vie qui ont affecté votre projet ? Cela peut inclure des livres, des podcasts ou des personnes ?

Je ne sais pas si c'est le plus influent, mais cela m'a définitivement affecté. La pandémie de COVID-19 a influencé la façon dont les gens travaillent et socialisent aujourd'hui, y compris dans le sport. Et c'est pourquoi l'une des missions de LEAP en tant que plateforme de découverte de talents sportifs est d'aider les talents, les fans et les chercheurs de talents à se connecter d'une nouvelle manière amusante.

Avez-vous des conseils à donner à d'autres créateurs, entrepreneurs ou développeurs qui souhaitent se lancer ou qui débutent ?

Mon meilleur conseil est de toujours travailler et créer pour quelque chose en quoi vous croyez. Il n'y a rien de mieux que de passer du temps sur quelque chose qui produira des résultats qui changeront la vie.

Où voyez-vous la blockchain, la crypto-monnaie, le P2E et l'espace de décentralisation dans les 5 à 10 prochaines années ?

2021 nous a prouvé que la blockchain et la crypto sont là pour rester et que l'industrie va se développer. C'est juste une question de temps.

En tant que fervent partisan de la technologie blockchain et en tant que joueur, je suis convaincu que Blockchain révolutionnera la façon dont les joueurs jouent à l'avenir. Il y a encore dix ans, les joueurs échangeaient des actifs dans le jeu contre de l'argent réel. La blockchain peut rendre cette voie plus accessible et efficace.

Où pouvons-nous aller pour en savoir plus ?

Vous pouvez visiter notre site Web: https://www.playleap.io/

Ou regardez une courte vidéo pour voir à quoi ressemblera la plateforme de l'intérieur :