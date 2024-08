Comment mettre fin à la paralysie de l'analyse et prendre des décisions plus sûres

Théodore Roosevelt a dit un jour : « À tout moment de décision, la meilleure chose que vous puissiez faire est la bonne chose. La pire chose que vous puissiez faire, c’est ne rien faire.





Lorsque nous prenons des décisions importantes susceptibles de changer notre vie, l’incertitude du résultat et la peur de nous lancer dans l’inconnu nous maintiennent enfermés dans un cycle improductif où plus nous collectons de données et plus nous les analysons, plus nous réfléchissons trop à notre décision.





Notre imagination déborde : nous supposons le pire scénario possible et le considérons comme le meilleur des cas. Nous créons des histoires dans notre esprit et rejetons toutes les bonnes options avec la possibilité d’une meilleure option.

*Par exemple : décision de déménager, quitter son emploi pour créer une entreprise, changer de carrière, opérer un changement majeur dans la stratégie d'une entreprise, etc.*





Appelez cela peur, perfectionnisme, paresse ou manque de concentration, passer tout son temps à analyser sans agir conduit à la paralysie de l’analyse. Le désir de prendre la décision parfaite se transforme en indécision. Vous avez du mal à parvenir à une conclusion parce que vous continuez à rechercher une certitude qui n’existe pas : personne ne peut savoir avec certitude si une décision particulière est la meilleure ou conduira au résultat souhaité.





Trop réfléchir conduit à la paralysie par l’analyse. Il est important de bien réfléchir, mais nombreux sont ceux qui utilisent la réflexion pour éviter d'agir. —Robert Herjavec





Vous ne pouvez jamais prendre de décisions parfaites, mais vous pouvez certainement prendre des décisions plus sûres en utilisant ces 4 pratiques :

Définissez clairement le résultat que vous souhaitez atteindre

Lorsque vous essayez de prendre une décision alors que l'énoncé du problème est vague ou que le résultat que vous souhaitez obtenir n'est pas clair, ne vous plaignez pas si vous passez des heures à examiner les données sans parvenir à une conclusion.





Vous pouvez attribuer votre incapacité à prendre une décision à la complexité du problème, au manque d'intrants suffisants ou au manque de points de données, mais ces choses ne sont que des excuses pour éviter d'affronter la vérité - vous ne savez pas ce que vous faites. vouloir.





Apporter de la clarté au problème et définir les critères de réussite constitue la première moitié du défi. C'est le tremplin vers une décision réussie. Sans cela, tout effort que vous déployez en seconde période est inutile.





Pour ce faire, posez-vous ces questions :

Quel problème est-ce que je souhaite résoudre ? Comment savoir si j’aborde le bon problème ? Quel résultat est-ce que je souhaite atteindre ? Qu’est-ce qui m’importe le plus ? Comment puis-je savoir si j’ai atteint le résultat ? Quels sont mes critères de réussite ?





La paralysie de l'analyse se produit également lorsqu'il est impossible de répondre à vos critères de réussite : vous attendez que tout ce qui figure sur votre liste soit garanti à 100 % et vous n'êtes pas disposé à faire de compromis sur quoi que ce soit.





De bons critères de réussite ne sont pas une liste de souhaits. Cela implique d’identifier une chose la plus cruciale qui vous tient à cœur : votre étoile polaire. Connaître votre étoile polaire simplifie le processus de décision : il suffit de trouver une option qui semble prometteuse et qui a de bonnes chances d'y parvenir.





Définir clairement l'énoncé du problème et les résultats que vous souhaitez obtenir vous aidera à rester concentré et à faciliter le processus de prise de décision.

Devenir à l'aise avec assez bien

Au moment de prendre une décision, il est bon de considérer différentes options, points de vue alternatifs et sources multiples. Ils empêchent vos préjugés, vos convictions personnelles ou d’autres contraintes circonstancielles de limiter votre décision et donc le résultat que vous obtenez.





Mais s’il est bon d’avoir des options, avoir le choix entre un grand nombre d’options peut aussi être écrasant. Plus vous avez de choix, plus il est difficile de prendre une décision. L’abondance d’informations et un trop grand nombre de choix peuvent conduire à l’indécision.





Vous pourriez finir par passer beaucoup de temps à rechercher des solutions, vous concentrer sur les défauts de chacune et continuer à investir du temps et de l’énergie dans l’espoir de trouver la meilleure option. Mais au lieu de prendre une décision et d’avancer, la surcharge de choix vous rendra de plus en plus incertain.





La surcharge de choix nous amène à retarder les décisions, car trop d’options épuisent nos systèmes cognitifs, ce qui nous rend plus enclins à reporter complètement la décision.





La recherche montre également que davantage d'options peuvent entraîner une diminution de la satisfaction et une diminution de la confiance dans notre choix, ce qui augmente la probabilité que nous regrettions nos décisions plus tard.





Le psychologue Barry Schwartz dit qu'il existe 2 types de personnes : les maximiseurs et les satisfaisants. Les maximiseurs s'efforcent de faire un choix qui leur procurera le maximum d'avantages. Ils recherchent et acceptent uniquement le meilleur. Ils ne peuvent pas choisir sans avoir examiné en profondeur toutes les options qui conduisent à une recherche continue d'informations et à une comparaison sociale. Les satisfaisants, quant à eux, utilisent des critères plus modestes et choisissent une option qui dépasse le seuil d'acceptabilité.





Satisfaire, c'est se contenter de quelque chose d'assez bon et ne pas s'inquiéter de la possibilité qu'il puisse y avoir quelque chose de mieux. —Barry Schwartz





Afin d’éviter la paralysie de l’analyse, soyez satisfait. Pour faire ça:

Fixez des limites à votre recherche. Ne laissez pas cela ouvert : limitez les informations à collecter, les contributions à prendre en compte et fixez des délais. Ne laissez pas la date de décision non attribuée. Fixez une date en tenant compte de l’ampleur et de la complexité du problème pour créer un sentiment d’urgence. Énumérez les avantages et les inconvénients de chaque choix et choisissez simplement celui qui semble se démarquer à ce moment-là. Une fois que vous avez pris une décision, ne laissez pas votre esprit envisager la possibilité d’en prendre une meilleure. Arrêtez de douter et passez à la mise en œuvre de votre décision.





Être à l'aise avec le bien ne signifie pas accepter la médiocrité. Cela nécessite toujours de faire un choix conscient et réfléchi, mais de le faire dans les limites et de consacrer votre temps et votre énergie à agir au lieu de vous plaindre de la possibilité d'une meilleure option.

Combinez les données avec l'intuition

Lorsque la paralysie de l’analyse survient, vous n’êtes plus disposé à vous engager. Vous vous sentez coincé parce que vous voulez être rationnel dans votre choix, et c'est juste. Mais le problème n’est pas la pensée rationnelle, il n’est pas de savoir quand la rationalité se transforme en excuse pour suranalyser et retarder la prise de décision.





L’approche rationnelle implique une réflexion délibérée : faire appel à la partie lente de notre cerveau pour peser différentes options, comparer les compromis, puis faire un choix. La pensée intuitive implique des émotions, de l’expérience et des connaissances. La pensée intuitive n’est ni illogique ni irrationnelle, c’est l’intelligence que vous avez développée au cours de votre vie.





Votre cerveau est une machine à reproduire des modèles et la pensée intuitive repose sur la correspondance de votre situation actuelle avec vos modèles passés pour prendre une décision. C'est pourquoi l'intuition peut être parfois juste et parfois erronée.





Daniel Kahneman, psychologue et économiste connu pour ses travaux sur la psychologie du jugement et de la prise de décision, ainsi que sur l'économie comportementale, affirme que l'intuition fonctionne sous 3 conditions :

Il doit y avoir une certaine régularité pour que vous puissiez repérer des tendances ou des modèles. L'intuition ne peut pas être développée ou appliquée à des systèmes complexes susceptibles de changer rapidement. Vous devez avoir beaucoup d’expérience et de pratique dans le domaine pour pouvoir faire confiance à votre instinct. Sans cela, si vous utilisez votre intuition et que tout se passe bien, c'est votre chance, et non votre intuition, qui vous a donné les résultats. Vous obtenez un retour immédiat et concret indiquant si vous avez bien ou mal fait les choses.





Si l’une de ces choses n’est pas vraie, il est préférable de réfléchir au problème de manière plus rationnelle.





La plupart des gens utilisent la pensée analytique ou intuitive pour prendre une décision, car ils les considèrent comme des stratégies opposées où l’une ne peut pas exister avec l’autre. La recherche indique le contraire : nous prenons les meilleures décisions en combinant la pensée analytique et intuitive et non en les utilisant seules.





Une stratégie purement intuitive reposant uniquement sur la correspondance de modèles serait trop risquée car parfois la correspondance de modèles génère des options erronées. Une stratégie entièrement délibérative et analytique serait trop lente. —Gary Klein





Lorsque vous êtes coincé dans la paralysie de l'analyse, au lieu de vous fier uniquement aux données, tenez compte de vos connaissances et de votre expérience passées dans le processus de décision : utilisez la partie rationnelle de votre cerveau pour envisager différents choix et combinez-la avec votre intuition pour prendre la décision finale.

Choisissez le bon moment de la journée pour prendre la décision

Une série de petites décisions dispersées tout au long de notre journée peuvent sembler inoffensives car elles ne nécessitent qu'une petite fraction de notre énergie mentale, mais à mesure que la journée avance et que nous continuons à dépenser notre réserve d'énergie réservée, notre capacité mentale à prendre des décisions commence à s'épuiser. .





Contrairement à la fatigue physique que nous pouvons ressentir et exprimer instantanément, la fatigue mentale qui survient après avoir pris plusieurs décisions ne nous est pas visible.





La fatigue décisionnelle, comme les psychologues aiment l'appeler, conduit à une prise de décision de mauvaise qualité : nous sommes réticents à faire des compromis, nous nous rabattons sur des choix faciles et pouvons même avoir du mal à exercer la maîtrise de soi après avoir pris une série de décisions.





Si votre travail vous oblige à prendre des décisions difficiles tout au long de la journée, à un moment donné, vous allez être épuisé et commencer à chercher des moyens d'économiser de l'énergie. Vous chercherez des excuses pour éviter ou reporter des décisions. Vous rechercherez l'option la plus simple et la plus sûre, qui consiste souvent à s'en tenir au statu quo - Roy Baumeister





Prendre une bonne décision nécessite de rassembler des connaissances de plusieurs domaines, de rassembler des idées distinctes, de maintenir le bon équilibre entre l'exploration de l'ampleur et de la profondeur de ces idées, d'établir de nouvelles connexions, puis de se concentrer sur quelques candidats qui semblent prometteurs.





Lorsque votre machine mentale est fatiguée, il est difficile de séparer le bruit du signal. Cela conduit à une réflexion excessive, à une tendance à trop réfléchir et à avancer et reculer sur les idées sans avoir la capacité de leur donner une direction spécifique.





La fatigue décisionnelle peut vous amener à être obsédé par des problèmes qui n'existent même pas, à tirer des conclusions biaisées et à vous retrouver coincé dans une paralysie de l'analyse avec la possibilité qu'il puisse y avoir quelque chose de mieux. Cela peut vous amener à rechercher une solution parfaite au lieu de prendre la meilleure décision dans les circonstances données.





Pour éviter la paralysie de l'analyse des décisions importantes, alignez ces décisions sur le moment de la journée où votre capacité mentale à traiter l'information est à son apogée. En faisant correspondre les exigences mentales de la décision avec votre niveau d’énergie, vous risquez moins de rester coincé dans un cycle de réflexion excessive.





Posez-vous ces questions avant de décider :

Est-ce le meilleur moment de la journée pour prendre cette décision ? Est-ce que je me sens à mon meilleur lorsque je prends cette décision ? Est-ce que tout autour de moi semble plus intense que d’habitude ?





Planifiez un créneau sur le calendrier pour le moment de la journée où vous serez le mieux en mesure de prendre la décision. Une fois qu’il apparaît, alignez votre cerveau sur votre objectif en lui disant de prendre la décision sans plus tarder.





Cela peut sembler idiot au début, mais en le répétant, vous pouvez entraîner votre cerveau à prendre la décision et à ne pas trop y réfléchir.





Je termine par cette pensée de Terry Goodkind qui me sort à chaque fois de la paralysie par l'analyse :





« Parfois, mieux vaut faire le mauvais choix que de ne pas faire de choix. Vous avez le courage d'aller de l'avant, c'est rare. Une personne qui se tient à la fourchette, incapable de choisir, n’arrivera jamais nulle part. »





Arrêtez de penser et agissez maintenant.

Résumé

Les décisions importantes ne doivent pas être reportées, mais c'est exactement ce que nous faisons. Le désir de prendre la décision parfaite se transforme en indécision car la paralysie de l’analyse nous empêche d’agir et d’avancer. Ne pas définir clairement l'énoncé du problème ou ce que vous espérez réaliser est l'une des principales raisons de la paralysie de l'analyse. Lorsque vous avez du mal à prendre une décision, veillez à la clarté du problème et à des critères de réussite bien définis. Au lieu d'être un maximiseur qui ne recherche que le meilleur, soyez un satisfaisant : identifiez une option qui est suffisamment bonne et arrêtez de vous soucier du reste. La paralysie de l’analyse nous frappe lorsque nous accordons trop d’importance à la pensée rationnelle tout en ignorant notre intuition. Combiner les deux est une excellente stratégie pour briser le cycle de réflexion excessive et prendre des mesures positives. Notre esprit fatigué sous l’effet de la lassitude décisionnelle devient réticent à s’engager. Pour contrer son effet, prenez des décisions au moment de la journée où votre énergie mentale est à son maximum.





