Comment les fondateurs d'entreprises Fintech peuvent développer des applications de trading de crypto

Alors que toutes les autres industries ont connu un ralentissement sévère de leur croissance, le secteur des technologies financières a connu un boom pendant la pandémie, bénéficiant d'investissements massifs et d'une adoption croissante de ses services. Cependant, toutes les entreprises fintech ne survivent pas – alors qu'il existe déjà 473 licornes fintech dans le monde, selon ABN Amro Ventures, de nombreuses startups prometteuses sont vouées à l'échec. Comment créer une application cryptographique qui aura l'avantage sur ses concurrents et répondra aux besoins des clients ? Pour de nombreux fondateurs d'entreprise, il peut être difficile de créer un plan universel étape par étape et de commencer leur propre parcours de développement cryptographique.





Ayant une vaste expérience dans la création de solutions fintech, MobiDev rassemble facilement toutes les informations précieuses sur ce sujet. Nous avons préparé un guide de développement d'applications de crypto trading ultime pour aider les passionnés de fintech à éviter les pièges courants et à créer un produit crypto réussi.

Développement d'applications cryptographiques : choisir un type de plate-forme

Avant de plonger dans le monde incroyable du crypto trading et de répondre à la question de savoir comment créer une plateforme de crypto trading, vérifions quelques statistiques du marché de la crypto.

Il existe différents types d'applications et de plateformes de crypto trading pour répondre aux demandes des clients.

TYPES D'APPLICATIONS DE COMMERCE CRYPTO

Les principaux types d'applications de crypto trading sont les suivants :





Applications de crypto qui offrent aux clients la possibilité d'acheter, de vendre ou d'échanger des crypto-monnaies en quelques clics. Les tarifs sont fixes et ne peuvent être modifiés ou choisis par les clients. Coinbase est un exemple d'une telle application cryptographique. Applications et plateformes de crypto qui se concentrent sur le trading de crypto en soi, dans le sens de prendre des bénéfices financiers sur les fluctuations de prix des crypto-monnaies contre le dollar (en paires crypto/dollar) ou contre une autre crypto, ou via des paires crypto-crypto. Un tel trading de crypto est disponible, par exemple, sur Binance. Des plateformes qui proposent des actifs mixtes (actions et crypto) et permettent la création de nouvelles paires de trading, comme eToro. Les applications et plates-formes d'investissement axées sur l'investissement signifient généralement obtenir des rendements plus importants sur une période prolongée grâce à l'achat et à la détention d'actifs.





Alors que le marché des applications et des plates-formes de cryptographie continue de se développer et que les demandes des clients continuent d'augmenter, la plupart des logiciels de cryptographie combinent différents types pour satisfaire les clients.

TYPES D'ÉCHANGES CRYPTO

En principe, les échanges de crypto-monnaie sont généralement distingués en tant qu'échanges centralisés (CEX) ou échanges décentralisés (DEX).





Les échanges centralisés de crypto-monnaie fonctionnent de la même manière que les bourses. Les acheteurs et les vendeurs sont mis en relation tandis que la plateforme joue le rôle d'intermédiaire. En d'autres termes, « centralisé » signifie que quelqu'un a le pouvoir de gérer un réseau de transactions.





Les échanges décentralisés de crypto-monnaie visent à suivre le principe fondamental de l'industrie de la crypto-monnaie. Un DEX ne s'appuie pas sur un intermédiaire pour opérer et gérer les transactions. Il fonctionne comme un marché où les acheteurs et les vendeurs se réunissent et échangent des cryptos directement les uns avec les autres.





Avant de décider de créer une plateforme de trading de crypto-monnaie, voici une comparaison rapide des types suivants.

Critère Échange centralisé Échange décentralisé Liquidité Haute Bas Frais Moyen Bas Porte-monnaie Échanger Utilisateur Disponibilité des monnaies fiduciaires Oui Non Exemples Binance, Kraken, Bitfinex IDEX, Tokenlon, PancakeSwap





Les principaux avantages des plateformes centralisées sont la disponibilité des monnaies fiduciaires et l'absence de problèmes de liquidité. Il s'agit du type de plate-forme cryptographique le plus courant et le plus populaire. Nous nous concentrerons donc sur le développement d'applications de trading cryptographique en général et examinerons en détail la création d'un échange CEX.

Fonctionnalités essentielles de l'application Crypto Trading

Le développement d'applications de trading crypto est une chose complexe, cependant, dès le début, vous devez commencer à réfléchir à la manière dont l'expérience de trading crypto de vos futurs clients sera améliorée. Une fois que vous avez décidé de créer une plateforme de trading crypto, définissez exactement comment elle attirera les clients. Bien que ce soit toujours une bonne idée d'ajouter des fonctionnalités intéressantes, certaines fonctionnalités clés sont indispensables lorsque nous parlons de développement de plateformes de trading crypto.

AUTORISATION ET VÉRIFICATION DE L'UTILISATEUR

L'autorisation et la vérification des utilisateurs sont là où tout commence. Les principaux facteurs qui déterminent la qualité de cette fonctionnalité sont la simplicité, la fiabilité et la sécurité .





Il est possible de créer une authentification multifacteur à partir de zéro ou d'utiliser des services tiers pour garantir des normes de sécurité élevées pour le client. Les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. La création du module d'authentification pour une application de chiffrement à partir de zéro vous permet d'utiliser des schémas d'authentification uniques, de contrôler toutes les fonctionnalités et de déployer progressivement les fonctionnalités d'authentification. Le choix d'un service tiers peut être beaucoup plus simple, car ces solutions sont déjà riches en fonctionnalités, testées et robustes. Cependant, cette approche est coûteuse - ces services sont généralement facturés par utilisateur, ce qui signifie que le coût augmentera considérablement une fois que le produit aura plus d'utilisateurs actifs.





L'adoption d'une solution tierce semble être une bonne option pour les premières étapes du développement d'applications de crypto-monnaie. Lorsque le nombre d'utilisateurs n'est pas très élevé, cette approche peut être encore abordable, en même temps, vous obtenez le meilleur service d'authentification de sa catégorie dès le début. Un exemple de solutions tierces est Auth0. Ce service offre une suite complète de fonctionnalités, notamment l'authentification à deux facteurs, l'authentification sans mot de passe, l'authentification sur les réseaux sociaux et le contrôle de session avancé, tandis que chacun de ces composants prend généralement au moins deux semaines à développer, tester et déployer en production. .





En matière de vérification, vous devez vous assurer de la fiabilité de votre solution de crypto-monnaie avec une procédure KYC (Know Your Customer) bien conçue. Bien que cela puisse aller à l'encontre du principe original d'anonymat dans les transactions de crypto-monnaie, la plupart des applications crypto utilisent KYC pour garantir la fiabilité et attirer plus de clients. Il est possible de vérifier manuellement les documents soumis par les nouveaux utilisateurs ou vous pouvez utiliser des services tiers (par exemple, Sumsub, Trulioo ou Veriff for KYC). Cependant, une option plus poussée comme la construction d'un module de vérification ex nihilo avec une procédure d'identification à partir de bases de données (PEP, listes de sanctions, etc.) est également disponible.





Pour les startups en démarrage sans idée commerciale validée et avec une petite équipe, il est préférable d'automatiser autant que possible les processus de routine, donc l'utilisation de services tiers pour la vérification et le filtrage d'identité peut être l'option la plus appropriée. La création d'un système KYC à partir de zéro n'est raisonnable que si vous optez pour la vérification manuelle, ce qui signifie que vous devez embaucher quelqu'un qui examinera les documents et les photos et les comparera aux informations des bases de données.





La construction d'un module de vérification automatisé nécessite le développement de systèmes d'IA/ML compliqués, la mise en œuvre d'un support de format d'identification international, etc., ce qui n'est pas une option économique et rapide pour une startup. L'intégration d'une solution tierce peut prendre seulement une ou deux semaines et le prix peut être abordable, surtout pour une startup avec une petite clientèle. D'autre part, la création de modules personnalisés devrait être mise dans la feuille de route en option. Tout cela pour dire que toute fonctionnalité d'IA doit être planifiée à un stade précoce en termes de collecte de données pertinentes.





MOTEUR CORRESPONDANT

Le moteur de trading est responsable de la fonctionnalité principale de toute application de trading crypto. Les principaux facteurs qui déterminent la qualité de cette fonctionnalité sont la fiabilité et la rapidité . En un mot, la fonctionnalité comprend :





Gérer le carnet d'ordres (la liste des ordres qu'une plate-forme de négociation utilise pour enregistrer l'intérêt des acheteurs et des vendeurs)

Opérations correspondantes

Exécution de l'échange sur les soldes des comptes

Accéder à l'historique des commandes





Du point de vue du développement, le moteur de correspondance est l'un des composants les plus complexes liés à la création d'une plateforme de trading pour la crypto-monnaie et c'est généralement l'endroit où sont conservés la plupart des secrets de "savoir-faire". Juste un exemple - un bon moteur de trading devrait être capable d'exécuter plus de 100 000 ordres par seconde en moyenne.





Selon vos objectifs, créer votre propre moteur de matching peut être nécessaire (ou non). Si vous considérez le moteur de trading comme la principale caractéristique de votre système et que vous souhaitez vous démarquer de la concurrence en fournissant les transactions les plus rapides, écrire un moteur de correspondance à partir de zéro est fait pour vous. Dans le même temps, s'il ne s'agit pas de votre fonctionnalité la plus critique et que la vitesse d'exécution des commandes peut être compromise, certaines solutions prêtes à l'emploi, comme OpenDAX, peuvent être utilisées.





OpenDAX est un logiciel open source hybride composé de bibliothèques publiques et privées, conçu pour créer un service d'échange complet. C'est l'un des produits les plus sophistiqués pouvant être achetés en tant que solution riche en fonctionnalités qui offre différents composants enfichables, avec des performances de base et ultra-élevées, et diverses options de tarification correspondant au niveau de performances souhaité.





La complexité du moteur de trading dépend des types d'ordres pris en charge. Généralement, il existe au moins deux types de commande :





Ordre au marché (acheter MAINTENANT avec le prix le plus bas possible/vendre avec le prix le plus élevé possible pour le moment, correspondant à l'ordre correspondant le plus proche dans le carnet d'ordres)

Ordre à cours limité (achat/vente d'un montant X de devise lorsque le prix franchit une certaine valeur seuil Y, de sorte que l'exécution est retardée dans le temps jusqu'à ce que les exigences soient remplies)





Il existe d'autres types d'ordres, par exemple, les ordres stop à cours limité qui permettent aux utilisateurs d'acheter/vendre autant que possible lorsque le prix croise X, mais s'arrêtent lorsque le prix monte/descend Y. Plus les types d'ordres prévus sont avancés. mis en œuvre, plus le moteur de trading sera complexe.

PORTEFEUILLE CRYPTO

Une autre caractéristique essentielle de votre échange crypto est un portefeuille crypto. Vous pouvez créer et personnaliser cette fonctionnalité pour offrir aux clients la meilleure expérience utilisateur, y compris des passerelles de paiement pratiques et une fonctionnalité multi-crypto-monnaie tout en maintenant des normes de sécurité élevées.





Le processus de retrait de fonds est risqué car c'est en fait le moyen d'obtenir des fonds de votre plateforme, et de nombreuses précautions et vérifications doivent être effectuées pour éviter les vols. L'une des façons d'y parvenir est de mettre en œuvre une approbation manuelle des retraits (au moins pour empêcher les pirates de prendre rapidement des sommes importantes). Habituellement, une approche de diversification des risques est appliquée - une petite quantité de crypto peut être retirée automatiquement, et rapidement, mais des quantités plus importantes - nécessitent des vérifications de réputation automatisées (historique de réussite/notation/KYC/KYT et autres).





Un portefeuille crypto est en fait une adresse crypto qui est attribuée à un utilisateur, où les dépôts sont effectués. De plus, tandis que les utilisateurs interagissent avec des adresses désignées "par utilisateur" - l'ensemble de la plate-forme d'échange effectue un rapprochement régulier avec "le portefeuille d'une grande plate-forme" - car il doit fonctionner avec la quantité totale de crypto déposée sur la plate-forme. Ces "gros pots de crypto" sont le plus grand risque de sécurité.





À cet égard, les portefeuilles cryptographiques sont une cible lucrative pour les pirates : par exemple, en 2020, selon Atlasvpn, les criminels ont lancé 27 attaques réussies visant les portefeuilles cryptographiques, rapportant 3,03 milliards de dollars ou environ 112,12 millions de dollars par piratage. C'est pourquoi différents schémas de stockage de fonds « échelonnés » sont en train d'être inventés ici. Il est sage de ne pas stocker tous vos fonds dans un seul portefeuille, mais plutôt d'utiliser au moins 3 types de stockage :





Un portefeuille chaud - une clé privée stockée sur le serveur, qui est potentiellement vulnérable, mais le portefeuille n'est pas destiné à conserver beaucoup de fonds. Toutes les opérations sont entièrement automatisées et sur seuil atteint (bas/élevé), il convient donc de concilier avec les portefeuilles "chauds"

- une clé privée stockée sur le serveur, qui est potentiellement vulnérable, mais le portefeuille n'est pas destiné à conserver beaucoup de fonds. Toutes les opérations sont entièrement automatisées et sur seuil atteint (bas/élevé), il convient donc de concilier avec les portefeuilles "chauds" Un portefeuille chaud - une clé privée stockée sur un autre serveur/système, sécurisée séparément (avec un écart par rapport au système de portefeuille chaud) et utilisée pour stocker plus de crypto. Il n'est pas utilisé pour interagir directement avec les utilisateurs finaux, mais uniquement pour recharger/réconcilier la crypto d'un portefeuille chaud (collecter les fonds dépassés ou ajouter plus de fonds si le portefeuille chaud est presque vide)

- une clé privée stockée sur un autre serveur/système, sécurisée séparément (avec un écart par rapport au système de portefeuille chaud) et utilisée pour stocker plus de crypto. Il n'est pas utilisé pour interagir directement avec les utilisateurs finaux, mais uniquement pour recharger/réconcilier la crypto d'un portefeuille chaud (collecter les fonds dépassés ou ajouter plus de fonds si le portefeuille chaud est presque vide) Un portefeuille froid — une clé privée n'est pas stockée sur le serveur, mais sur un ordinateur spécial qui n'est pas connecté à Internet. La majorité des cryptos sur la plateforme sont conservées dans ce portefeuille. Il est utilisé uniquement manuellement par des personnes autorisées sur des ordinateurs « en air gap/non connectés à Internet ».





Pour votre application crypto, vous pouvez créer votre propre portefeuille à partir de zéro ou intégrer des portefeuilles tiers.

En règle générale, les portefeuilles chauds et chauds sont construits par les startups fintech - l'ensemble du processus prend de plusieurs semaines à quelques mois. Néanmoins, la solution personnalisée vous permet d'avoir une flexibilité et un contrôle complets. D'un point de vue technique, cela ne nécessite que des connaissances générales en matière de développement d'applications cryptographiques (cependant, cela dépend beaucoup du nombre de crypto-monnaies que vous souhaitez prendre en charge dès le début).





Les services de portefeuille tiers ont leurs avantages et leurs inconvénients. D'une part, de telles solutions peuvent être intégrées très rapidement dans votre application de trading crypto. Ils offrent un haut niveau de stabilité et de fiabilité dans les premières étapes (par rapport aux solutions maison). D'un autre côté, ils s'accompagnent de frais élevés (qui peuvent remettre en question la rentabilité de la startup) et ne peuvent pas offrir une vitesse de traitement prévisible. Après tout, s'appuyer sur une solution tierce dans votre flux d'activité principal n'est peut-être pas la meilleure option pour vous.





En ce qui concerne les portefeuilles froids, la coopération avec un fournisseur tiers peut être plus utile, car rendre le stockage à froid vraiment fiable et vérifiable est une tâche compliquée pour une startup en démarrage. Idéalement, cela nécessite l'implication de plusieurs personnes (pour éviter la possibilité qu'une des parties prenantes vole tous les fonds), une infrastructure « isolée », du matériel fiable et un stockage physique réellement sûr pour stocker ce matériel. Des exemples de tels produits sont les solutions de Fireblocks, Knox et BitGo. Tous ces services se ressemblent un peu mais fournissent des ensembles de fonctionnalités plus adaptés à un cas particulier. Par conséquent, le choix d'un fournisseur de portefeuille froid tiers est toujours une question de sélection pointilleuse.

INTÉGRATION DU MARCHÉ ET DES FOURNISSEURS DE LIQUIDITÉ

Le succès de votre plateforme crypto dépendra grandement de la liquidité : combien de temps un échange peut-il avoir lieu. Les clients choisiront toujours un échange avec une bonne liquidité qui peut offrir une grande vitesse de transactions.





Vous avez le choix entre plusieurs options :





Utiliser vos propres bots de trading-market makers (lorsque la bourse utilise ses propres crypto et bots pour définir des ordres d'échange, littéralement "imitant" qu'il y a des "trades actives" ; ces bots sont inactifs lorsqu'il y a suffisamment d'ordres d'utilisateurs réels)

Se connecter à d'autres grandes bourses, obtenir leurs carnets de commandes en temps réel et simuler un carnet de commandes similaire dans votre bourse (et ajouter une petite "frais" aux prix pour le rendre rentable pour vous) ; sur chaque transaction de votre bourse, vous devez effectuer un "rachat" de la même transaction sur la bourse externe





Comme il est peu probable que vous disposiez d'un volume de transactions suffisant pour fournir une vente/un échange instantanés de crypto-monnaie, la deuxième option qui pourrait être une décision intelligente consiste à vous connecter à un pool de liquidité externe pour répondre aux besoins des clients. Il existe des échanges cryptographiques existants comme Kraken, Binance et Gemini qui donnent accès à leurs marchés. Par exemple, nous avons choisi de construire une intégration avec Kraken jouant le rôle de fournisseur de liquidités pour l'un de nos projets en raison des exigences strictes en matière de budget et de calendrier.





L'utilisation de fournisseurs de liquidités tiers permet aux fondateurs d'entreprises fintech de lancer rapidement le produit et d'obtenir des paires de négociation dès le début de la vie du produit. Les nouveaux clients auront une expérience de marché et de trading engageante dès la première seconde. Cependant, dans ce cas, votre plateforme ne fera pas beaucoup de profit et vous proposerez des prix un peu plus élevés (ou du moins pas moins) que ceux de vos concurrents. Comme approche alternative, vous pouvez opter pour le développement et l'utilisation des robots de création de marché susmentionnés, mais c'est un processus difficile. Cela nécessite à la fois une expérience de développement spécifique et des connaissances commerciales pour les créer et les organiser correctement.

INTERFACE UTILISATEUR

Les gens aiment les applications simples à utiliser et qui leur facilitent la vie. Assurez-vous que votre application de trading de crypto dispose d'une interface simple et attrayante qui vous aide à gérer les aspects les plus difficiles du trading de crypto. Les principaux facteurs qui déterminent la qualité de cette fonctionnalité sont la simplicité, la commodité, la rapidité et l'engagement . Qu'est-ce que cela signifie en pratique ?





Votre application de trading crypto devrait avoir :





Une interface qui aide à exécuter les transactions efficacement, en minimisant le temps de négociation

Un tableau de bord avec un accès rapide aux fonctionnalités les plus importantes

Dépôts et retraits fluides

Options d'assistance technique en cas de problème





L'une des parties cruciales d'une interface suffisante est la visualisation. Vos clients voudront probablement disposer de données et de graphiques pratiques montrant les fluctuations de prix, divers indicateurs d'analyse technique et des statistiques détaillées sur des marchés ou des actifs sélectionnés.

Fonctionnalités d'échange cryptographiques utiles

Dans la plupart des cas, les fonctionnalités de base ne suffisent pas à créer une expérience utilisateur parfaite. Voici une liste de fonctions qui peuvent faire en sorte que votre application de trading de crypto se démarque des concurrents ou au moins soit à égalité avec eux. Vous pourriez penser à développer des fonctionnalités telles que :





Profil utilisateur pour donner aux utilisateurs la possibilité de gérer plus efficacement leurs données de commande Suivi du portefeuille pour montrer les performances du portefeuille et mettre en évidence les actifs cryptographiques les plus performants Contenu éducatif pour aider les utilisateurs à combler les lacunes de connaissances dans l'expérience de la crypto-monnaie Parrainages et bonus pour fidéliser la clientèle et attirer de nouveaux utilisateurs Notifications push pour informer les utilisateurs des changements de prix, des mises à jour d'applications et d'autres événements importants

Fonctionnalités avancées de l'application Crypto Trading

Lors de la création de votre application de crypto-monnaie, pensez à certaines fonctionnalités cerise sur le gâteau qui transformeront une application de trading de base en une solution de trading évolutive :





Achats récurrents - pour rendre le processus d'achat plus pratique et plus rapide grâce à des stratégies automatisées Commerce NFT et inclusion de tout nouveaux jetons - pour offrir aux clients plus de diversité et inviter différents types de clients Analyse de données - pour permettre aux clients de voir l'état du marché de la cryptographie et de faire de meilleurs choix Chatbots IA - pour aider les clients à acheter et vendre des crypto-monnaies au bon moment et leur fournir des FAQ et des recommandations Fonction "Suivez l'expert" : les experts peuvent partager/nous pouvons analyser leur façon de négocier, et les utilisateurs peuvent suivre leur chemin





Par exemple, eToro a une fonctionnalité appelée le système CopyTrader™. Il trouve des similitudes dans les habitudes de trading des traders qui réussissent en analysant leur comportement sur la plateforme et permet aux autres utilisateurs de copier leurs choix automatiquement et en temps réel.

Conformité réglementaire pour les applications Crypto Exchange

Bien que la cryptographie puisse encore avoir une image de "Far West", la conformité réglementaire est cruciale pour cette industrie. Lors du développement de votre future application de crypto-monnaie, et selon la juridiction où vous allez travailler, gardez à l'esprit plusieurs principes et processus réglementaires.

Nom Définition Exigences à respecter RGPD Il s'agit d'un règlement du droit de l'UE relatif à la protection des données et à la vie privée dans l'Union européenne et l'Espace économique européen que vous devez respecter si vous envisagez d'avoir des clients en Europe. Stocker les données des utilisateurs de l'UE sur les emplacements des serveurs de l'UEAjouter des fonctionnalités permettant à l'utilisateur d'avoir un meilleur contrôle sur ses propres donnéesOffrir une option de suppression de compte KYC (Connais ton client) Il s'agit d'une procédure essentielle pour identifier les contreparties pour les opérations de crypto-monnaie. Il couvre les procédures de sélection (tout le monde ne peut pas devenir client) et d'identification (données personnelles, données biométriques). Implémentez votre propre système KYC qui permet aux utilisateurs de télécharger des identifiants et d'adopter un processus de vérification manuel Ou utilisez/créez des systèmes AI/ML qui vérifient automatiquement les photos/identifiants AML (lutte contre le blanchiment d'argent) Il s'agit d'une série de procédures visant à détecter les schémas de blanchiment d'argent sur la base d'une analyse de données agrégées. KYC relève des mesures AML. Avoir des limites de transfert de devises effectivement appliquées (par exemple, pas plus de 10 000 $ par jour à retirer) Avoir la possibilité de bloquer des utilisateurs particuliers s'ils sont inculpés par la loi Avoir la possibilité de limiter/bloquer les citoyens de certains pays ou les clients de certaines banques à envoyer ou recevoir de l'argent KYT (Connaître votre transaction) Il décrit les mesures et les procédures pour détecter et identifier les transactions frauduleuses suspectes et les bloquer. Avoir des techniques pour suivre l'origine de la transaction (lorsque nous recevons un dépôt) et la destination AVANT d'effectuer un retrait.





La mise en œuvre des procédures KYT dans votre application peut être l'une des parties les plus difficiles du développement d'applications de crypto-monnaie. Pour les monnaies fiduciaires, cela signifie la possibilité d'empêcher certaines personnes, banques ou pays de participer aux transactions. Pour les crypto-monnaies, cela signifie la possibilité de vérifier si un portefeuille crypto particulier est "propre" (non marqué comme potentiellement connecté au "marché noir", aux criminels, etc.) ou non.





Suivre cela par vous-même peut être assez difficile car cela nécessite de créer ou d'avoir une énorme base de données examinée manuellement, de collecter tous les «mauvais portefeuilles» et de suivre toutes les transactions qui leur sont liées. Dans ce cas, des fournisseurs tiers comme Chainalysis KYT peuvent vous aider. Il offre une surveillance continue des transactions pour tous les actifs de crypto-monnaie afin de réduire les flux de travail manuels et de détecter les activités suspectes.

Alors que les régulateurs du monde entier naviguent dans le monde de la cryptographie, il est évident que leur objectif principal est de créer un système de réglementation précis et solide pour cette jeune industrie. Les règles peuvent varier d'un pays à l'autre, mais la plupart des organismes de réglementation soulignent l'importance de piliers tels que les procédures KYC/AML/KYT, l'amélioration des protocoles de sécurité ou encore la protection des investisseurs.

Comment construire une plate-forme de trading de crypto : processus de développement

Le développement de la plateforme de trading Сrypto est similaire à tout autre développement d'application, uniquement avec un accent sur la technologie blockchain et une sécurité supplémentaire. Toutes les étapes de développement courantes sont nécessaires :





cadrage et planification

conception et prototypage

écrire du code et tester

sortie publique

maintenir et améliorer





Quel que soit le type d'application de crypto trading que vous envisagez de créer, le développement de la partie front-end sera quasiment le même. L'objectif principal est de concevoir une interface utilisateur conviviale et facile à naviguer avec l'aide de concepteurs UX/UI et de développeurs front-end expérimentés.

Le développement du côté serveur de l'application est une tâche plus complexe qui peut être résolue à l'aide de différentes approches et outils. Le back-end de l'application doit assurer un traitement rapide et efficace des commandes et la sécurité des données. De plus, il doit être évolutif pour supporter des charges croissantes à mesure que votre produit gagne en popularité.





La conception de l'architecture est basée sur les besoins de l'entreprise car chaque projet est unique et il n'existe pas de solution polyvalente unique. Chez MobiDev, nous proposons une approche de développement, une feuille de route technique et une approche d'architecture uniquement après avoir clarifié les objectifs commerciaux et les principales exigences pour les produits de trading crypto.





Pour certains produits, nous nous appuyons sur une approche de base de données en mémoire pour générer des commandes et les traiter rapidement. Contrairement aux bases de données qui stockent des données sur des disques ou des SSD, une base de données en mémoire stocke et traite les données exclusivement dans la mémoire principale de l'ordinateur, garantissant un temps de réponse minimal. Cela permet des enchères en temps réel où une application peut traiter les demandes d'enchères de tous les acheteurs, sélectionner une enchère gagnante en fonction de plusieurs critères et la traiter.

Iouri Luchaninov Chef de groupe JavaScript





Grâce à cette technologie, la base de données est accessible par différents serveurs dans différentes régions ou peut être utilisée par un nombre différent d'utilisateurs, ce qui rend la solution efficace et évolutive. Vous pouvez trouver une illustration d'une telle architecture ci-dessous.

Mais ce n'est qu'un exemple. En étudiant chaque cas spécifique au stade de la découverte, plusieurs facteurs doivent être pris en compte :





emplacement de l'entreprise (aide à comprendre les exigences réglementaires)

type d'entreprise et charge du système (permet de choisir le type de mise à l'échelle)

protocoles de sécurité, etc.

Cette analyse permet de sélectionner une solution qui satisfera les exigences du client et lui permettra d'avoir exactement les fonctionnalités qui aideront un produit à fonctionner de manière fluide et efficace.



Révisé par : Maksym Bielai , BA Team Leader, Fintech Market Analyst





Écrit par Dmitriy Kisil , ingénieur IA chez MobiDev .





L'article complet a été initialement publié ici et est basé sur la recherche technologique MobiDev.