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Comment les directeurs marketing obtiennent l'adhésion des directeurs financiers à grande échelle

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byLomit Patel@lomitpatel

CMO @ TYB | Author of Lean AI | Scaling Community-Powered Brands

2026/02/16
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startups#startups#cfo#cmo#marketing#growth#ai#finance#marketing-attribution

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