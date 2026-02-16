2,535 Lesungen

Wie CMOs die Zustimmung von CFOs in großem Umfang gewinnen

by
byLomit Patel@lomitpatel

CMO @ TYB | Author of Lean AI | Scaling Community-Powered Brands

2026/02/16
featured image - Wie CMOs die Zustimmung von CFOs in großem Umfang gewinnen
Lomit Patel

About Author

Lomit Patel HackerNoon profile picture
Lomit Patel@lomitpatel

CMO @ TYB | Author of Lean AI | Scaling Community-Powered Brands

Read my storiesAbout @lomitpatel

KOMMENTARE

avatar

Hängeetiketten

startups#startups#cfo#cmo#marketing#growth#ai#finance#marketing-attribution

DIESER ARTIKEL WURDE VORGESTELLT IN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories