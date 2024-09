Comment l'API KYC résout les problèmes d'usurpation d'identité dans la finance

L'émergence de la technologie - qui se présente comme une opportunité prête à améliorer facilement l'activité humaine - ne va pas sans défis. Alors que les gens peuvent exécuter presque toutes leurs activités quotidiennes sur place, avec un accès à Internet via des smartphones, des ordinateurs ou des ordinateurs portables, les problèmes introduits par la même invention sont très dangereux pour le bien-être humain.



Prenez les cyberattaques par exemple !





Nous avons vu des cybercriminels exploiter avec succès la même technologie pour commettre des cybercrimes grotesques tels que la fraude, le vol d'identité, l'accès illégal à des informations personnelles, la violation de la vie privée et le piratage de serveurs ou de bases de données de diverses organisations. La partie la plus pénible est de voir un grand pourcentage de ces attaquants s'en tirer avec les crimes. Sans indices utiles sur la façon de les suivre.





Le vol d'identité est l'un des cybercrimes les plus courants commis de nos jours. C'est parce que les gens ont désormais un accès libre à des informations vitales les uns sur les autres. Cet article notera cliniquement les cas d'usurpation d'identité et les solutions possibles à de telles cyberattaques.

Qu'est-ce que l'usurpation d'identité ?

L'usurpation d'identité se produit lorsqu'une personne possède illégalement les informations personnelles ou d'identification d'une autre personne (telles qu'une carte de crédit, un nom, une carte d'identité, un numéro de sécurité sociale, etc.) sans l'autorisation ou la connaissance du propriétaire, et les utilise pour commettre une fraude. Selon le Gouvernement des États-Unis , une identité volée est principalement utilisée pour commettre une fraude telle que l'obtention d'un prêt, l'achat d'articles très coûteux ou utilisée pour effectuer des paiements d'impôts, causant ainsi beaucoup de dommages ou de problèmes au véritable propriétaire.







Malheureusement, de nombreux cybercriminels impliqués dans le vol d'identité réussissent sans heurts dans leurs actes malveillants en appliquant des tactiques astucieuses telles que le phishing, l'ingénierie sociale, les logiciels espions et les logiciels malveillants lorsqu'ils ciblent des personnes vulnérables pour qu'elles divulguent leurs informations personnelles. Rien qu'en 2021, le National Identity Theft Protection Council des États-Unis a confirmé que les Américains avaient perdu 5,8 milliards de dollars pour le vol d'identité . C'est une énorme perte pour la cybercriminalité qui devrait augmenter dans les années à venir.





Types de vol d'identité

L'usurpation d'identité est un cybercrime grave perpétré de différentes manières, en voici quelques-unes :





Usurpation d'identité financière

Cela se produit lorsqu'une personne pose avec l'identité d'une autre personne pour acheter des biens ou obtenir un avantage ou un service.





Usurpation d'identité synthétique

C'est l'un des crimes financiers croissants . Cela comprend la création de fausses identités par des fraudeurs avec de vraies informations sur leurs victimes telles que leur numéro de sécurité sociale, leur adresse personnelle, leur date de naissance, etc., pour exiger des prêts ou une fraude. Le plus souvent, cela arrive aux personnes vulnérables, comme les jeunes et les personnes âgées.





Usurpation d'identité médicale

Cela se produit lorsqu'un fraudeur utilise vos informations personnelles pour recevoir des fonds médicaux gratuits ou un traitement sans votre consentement ou votre permission.





Il y en a d'autres comme le vol d'identité fiscale et usurpation d'identité criminelle .





Les implications du vol d'identité sur les victimes

Le vol d'identité est un crime qui peut laisser à ses victimes des souvenirs indélébiles. Lorsqu'un cybercriminel utilise avec succès vos informations personnelles pour commettre un crime, vous devenez automatiquement responsable de ce qu'il fait. Supposons qu'un cyberattaquant utilise votre identité pour obtenir un prêt auprès d'une institution financière, vous devenez responsable et autorisé à rembourser l'argent éventuellement avec les intérêts attachés.





Plus encore, parmi les différents types d'usurpation d'identité, l'usurpation d'identité financière est l'une des attaques les plus importantes. En effet, de nombreuses institutions financières s'appuient uniquement sur la présentation des informations collectées d'un client (telles qu'un code PIN enregistré, une adresse e-mail, etc.) pour autoriser les transactions. Cela permet aux cyberattaquants ayant accès à ces informations d'avoir une opportunité sans tracas de commettre des crimes.



Par conséquent, les conséquences de cette attaque peuvent laisser les victimes se sentir épuisées, souffrantes et embarrassées. Cela peut toujours plonger les victimes dans la dépression, compte tenu des dégâts causés par les agresseurs.



Quant aux entreprises où l'usurpation d'identité se produit, comme les institutions financières (banques ou startups fintech), leur réputation et leur crédibilité peuvent être ternies.





Quelles sont les solutions disponibles ?





Pour prévenir l'apparition de cyberattaques, les éléments suivants conseils du gouvernement américain doit être strictement respecté :





Protégez les informations confidentielles - Ne vous déplacez jamais avec des informations vitales comme votre carte SSN dans votre portefeuille.



Empêcher que des informations personnelles soient partagées avec un inconnu sur les réseaux sociaux. Vos informations personnelles doivent être votre entreprise. Quand quelqu'un d'autre le demande, c'est un signe de fraude.





Abstenez-vous de lire ou de cliquer sur les liens contenus dans les spams. Abstenez-vous d'accéder à des liens non autorisés sur votre e-mail. Une fois que vous ne connaissez pas l'expéditeur du message, évitez de lire le courrier ou de cliquer sur un lien intégré.



Lorsque vous utilisez le Wi-Fi public, protégez votre téléphone et vos informations personnelles avec un réseau privé virtuel (VPN) qui protégera votre appareil contre le piratage.





Évitez d'écrire des informations confidentielles sur papier dans des lieux publics. Si cela se produit par hasard, débarrassez-vous du papier en le déchiquetant ou en le brûlant lorsque vous avez terminé.





Il existe également une solution proposée aux entreprises ou institutions financières en course pour protéger leur base de données et les informations confidentielles de leurs clients. L'utilisation de Connaissez votre client (KYC) a été largement accepté comme un guide fiable disponible pour lutter contre le vol financier en ligne par les fraudeurs. KYC permet aux clients de vérifier leur identité (par exemple, contrôle biométrique : empreinte digitale ou visage) avant d'accepter tout service financier. Ces directives KYC ont également renforcé la relation entre les institutions financières (banques traditionnelles et startups fintech) avec leurs clients.



Cependant, malgré l'adoption des directives Know Your Customer par les institutions financières comme mesure de lutte contre la fraude et d'autres inconduites financières, le processus reste très sensible aux cybermenaces.





Dans un article avisé, Siddharth Kukatlapalli , co-fondateur de Syntizen Technologies, a convenu que les directives KYC peuvent être __ compromises ou contournées __ par des criminels et a donc proposé la nécessité d'une couche de protection supplémentaire pour disposer d'un service financier sécurisé, en indiquant les API et les algorithmes ML comme de bonnes options.



Peut-être a-t-il raison sur l'incorporation d'API KYC pour vérifier l'identité du client.

Qu'en est-il de l'API KYC ?

L'une des principales institutions financières utilisant l'API pour lutter contre le vol d'identité est Gombo , une startup API Fintech au Nigeria.





Dans une discussion sur la façon dont Okra aide à lutter contre le vol d'identité, Mike McMillan , chef de produit gombo, et Antoine Kiplimo, Okra Marketing Lead, a confirmé comment la startup API Fintech utilise son KYC intégré pour traiter et vérifier l'identité de ses clients en utilisant des informations clés telles que les données bancaires, la localisation géographique, l'adresse, etc.





McMillan a déclaré que les entreprises peuvent facilement vérifier l'identité d'un client en saisissant des détails simples tels que BVN dans le widget Okra. L'API aide à collecter les données financières des clients , ce qui facilite le repérage d'éventuelles anomalies. Le service transforme Okra en un changeur de jeu pour les services financiers au Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, car de grandes sociétés financières telles qu'Opay utilisent la solution d'Okra pour vérifier l'identité des clients.



En fin de compte, tout comme Kukatlapalli l'a suggéré et opérationnalisé par Okra, API KYC peut être la bonne solution aux cyberattaques comme le vol d'identité dans le secteur financier.





Conclusion

Selon le Conseil national des États-Unis dans son rapport sur la protection contre le vol d'identité, le vol d'identité se produit toutes les 22 secondes. Cela signifie que ce n'est pas quelque chose qui peut être contrôlé complètement ou manuellement.