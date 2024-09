Comment amener 3 millions de personnes à posséder des NFT sans qu'elles le sachent ?

Trop long; Pour lire

Reddit a publié Reddit Collectible Avatars Season One en juillet. Les NFT, déguisés en avatars à collectionner, se sont vendus entre 10 et 100 dollars, et les bénéfices sont automatiquement allés aux artistes. Depuis leur lancement, leurs collections NFT ont également augmenté en moyenne de 300 %. Reddit a intégré plus de personnes dans web3 au cours des 3 derniers mois qu'OpenSea au cours des 5 dernières années. La simplicité de la stratégie NFT de Reddit est géniale. La plate-forme accepte les paiements en crypto-monnaie depuis 2013 et accepte les points sur la blockchain Layer2, Arbitrum.