Comment calculer la rareté d'un NFT

Les NFT sont devenus des projets largement acceptés dans le domaine de la blockchain.

Avec une capitalisation boursière totale de plus de 10,5 milliards de dollars, selon CoinMarketCap, la tendance devrait atteindre plus de 147 milliards de dollars d'ici 2026.

De plus, "NFT" est devenu le mot de l'année du dictionnaire Collins en 2021. Tout cela confirme que l'adoption sera plus hystérique dans les années à venir.

Un jeton NFT (non fongible) est un jeton rare basé sur une chaîne de blocs qui ne peut pas être

échangé avec un autre du même genre en raison de ses propriétés différentielles.

Un créateur peut frapper 5 NFT sur un coup de tête ; cela ne signifie pas que les cinq sont identiques et peuvent être échangés.

Non!



Les cinq collections peuvent se ressembler et ont été frappées ensemble, mais elles ont toutes des propriétés distinctes qui les distinguent les unes des autres.

Qu'est-ce que la rareté NFT ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains NFT valent des millions de dollars et d'autres sans valeur ?

Pensez-vous également que le marché détermine la valeur du NFT qui y est inscrit ou la blockchain sur laquelle il a été frappé ?

Beaucoup de gens y avaient pensé à tort, et bien d'autres sont à l'origine de la valeur croissante des NFT.

Alors, quelle est la force motrice de la valeur des NFT ?

RARETÉ!

Étant donné que le mot "rareté" est synonyme de rareté ou de la rareté d'une pièce ou d'un objet, la rareté des NFT signifie à quel point un NFT est rare ou incomparable, déterminant la valeur d'un tel objet de collection.

La plupart des collectionneurs exigent des NFT rares car plus un objet de collection est rare, plus le prix de la valeur est élevé.

C'est pourquoi la plupart des passionnés de NFT souhaitent toujours savoir à quel point un NFT est rare avant de l'acquérir ou à quel point les NFT de leurs collections sont rares pour déterminer dans quelle mesure ils peuvent les répertorier sur le marché.

Alors, comment calcule-t-on la rareté d'un NFT ?

Il est facile de déterminer la rareté de deux NFT distincts provenant de collectionneurs différents, par exemple, Okay Bears et Bored Ape Yacht Club . Les créateurs et les objets de collection sont divers lorsqu'ils sont juxtaposés. Vous pouvez discerner

cela de manière transparente.

Mais, lorsqu'il s'agit de collections NFT qui ont quelques centaines de NFT, la rareté brute de chaque NFT est déterminée en comparant les attributs ou les propriétés de chaque NFT dans cette collection les uns avec les autres.

Cette rareté brute est déterminée soit par la recherche des attributs les plus rares, soit par l'évaluation de la rareté via des statistiques. La considération essentielle est toujours basée sur les caractéristiques brutes des NFT, et non sur un seul attribut ; cela a incité Rarity Tools à développer l'approche ou la méthode "score de rareté".

Selon les outils de rareté,

“the total Rarity Score for an NFT is the sum of the Rarity Score of all of its trait values.

Les attributs ou traits pris en compte sont généralement des attributs physiques tels que

clothes, earrings, fur, hat, spectacles, background, necklace, etc.

, qui sont utilisés comme critère car tous les NFT d'une même collection ne peuvent pas tous les avoir ; ce qui les rend non fongibles.

Il existe quatre méthodes différentes utilisées pour calculer la rareté des NFT. Pour chacune de ces méthodes, divers facteurs ont été considérés comme un outil. Comparées les unes aux autres, certaines méthodes ont été jugées inférieures car elles considéraient un trait particulier en excluant les autres.

Les méthodes utilisées sont :

-Modèle de rareté des traits

-Modèle de rareté moyenne/moyenne des traits

-Modèle de rareté statistique

-Modèle de score de rareté

Modèle de rareté des traits

Ce modèle de classement examine le trait le plus rare des NFT comme outil de comparaison. Par exemple, comparons les singes suivants :

De ce qui précède :

Le trait le plus rare du singe # 4317 est le Mohawk court que 3% ont.

Le trait le plus rare de Ape # 8520 est la robe de bal que 1% ont.

Le trait le plus rare du singe # 4688 est le casque de cascadeur que 2% possèdent.

En utilisant le "modèle de rareté des traits", l'ordre serait #8520, #4688 et #4317 .

The limitation of this model is that it doesn't consider the overall traits of NFTs; only the rarest trait is considered instead.

Modèle de rareté moyenne/moyenne des traits

Ce modèle utilise la méthode de la moyenne ou de la moyenne pour calculer la rareté des NFT. Il considère tous les traits et utilise la méthode de calcul de la moyenne pour déterminer un trait NFT particulier avant de comparer les NFT.

Ainsi, avec ce modèle, Ape # 4317 a le trait le plus rare, suivi par Ape # 8520 et Ape # 4688

The limitation of this model is that it doesn't consider if an NFT has a very rare individual trait despite considering the gross rarity of every trait.

Modèle de rareté statistique

Ce modèle intègre également la rareté générale ; cependant, il diffère du modèle moyen à certains égards. La rareté globale d'un NFT est calculée en multipliant tous les traits de ce NFT ensemble.

En utilisant les mêmes NFT ci-dessus par exemple :

Ape #4317 = 13% * 9% * 5% * 5% * 3% * 7% = 0.000000061425%

Ape #8520 = 12% * 1% * 17% * 12% * 3% * 2% = 0.000000014688%

Ape #4688 = 13% * 8% * 12%* 2% * 16% = 0.0000039936%

Donc avec ce modèle, Ape #8520 a le trait le plus rare statistiquement suivi par Ape #4317 , puis Ape #4688

Modèle de score de rareté

Le score de rareté est presque comme le modèle de rareté des traits, mais le score de rareté est généralement calculé de manière fractionnée, contrairement à la rareté des traits, qui est généralement en pourcentage. Le modèle de score de rareté est l'un des moyens les plus simples et les plus fiables d'évaluer la rareté des NFT. La plupart des sites NFT l'utilisent.

Selon les outils de rareté, le score de rareté total d'un NFT particulier est la somme du score de rareté de toutes les valeurs de trait dans un NFT spécifique.

En utilisant les singes précédents comme exemple :



The higher the rarity score, the rarer the NFT is in this model. With that, Ape #4688 is the rarest, followed by Ape #8520 and Ape #4317.

Conclusion

Comme montré et prouvé ci-dessus :

La rareté du trait considère le trait le plus rare.

Le trait moyen et la rareté statistique tiennent compte des traits bruts dans un

NFT tout en ne donnant pas la prépondérance au seul trait rare comme cela se fait pour certains modèles. Le score de rareté évalue les NFT en considérant un seul trait rare et brut

traits dans son calcul.

Il convient de noter que les NFT sont évalués différemment en fonction de la communauté NFT respective.

La communauté CryptoPunks donne la priorité au "nombre d'attributs" pour classer les NFT

comme la plus rare, ce qui ne compte pas pour les autres communautés. La communauté de Waifusion accorde la priorité à la correspondance "vêtements et style" pour se classer

NFTs, qui ne compte pas pour les autres communautés.

Ainsi, chaque communauté a sa préférence sur ce qu'il faut prioriser pour classer les NFT comme les plus rares.

Vous vous demandez peut-être pourquoi il faut tant de mal pour déterminer la rareté des NFT - sachant à quel point un objet de collection est rare fait partie de votre diligence raisonnable. Ses connaissances aident à déterminer ce qu'il faut acheter et à décider quelle pièce produira un retour sur investissement plus élevé.

Si vous ne pouvez pas vous soumettre vous-même à la procédure de diligence, certains sites internet classent les NFT tels que :