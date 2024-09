Comment éviter l'épuisement professionnel

Si vous vous sentez sans inspiration dans votre carrière et que vous vous traînez hors du lit tous les matins pour vous rendre au travail, vous souffrez peut-être d'épuisement professionnel.

Les employés de secteurs tels que l'éducation, la santé, les affaires et autres rencontrent un épuisement professionnel à un moment donné de leur vie.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un terme médical, le burnout a été officiellement reconnu comme un « phénomène professionnel » par l'Organisation mondiale de la santé et la Classification internationale des maladies en mai 2019.

Les employés doivent être conscients des symptômes et des conséquences de l'épuisement professionnel pour mettre en œuvre des pratiques proactives qui peuvent aider à l'éviter.

Certaines raisons courantes pour lesquelles les employés font l'expérience de l'épuisement professionnel sont liées à la structure de l'organisation dont ils font partie. Les employés qui ont fait l'expérience de l'épuisement professionnel ont déclaré ressentir un manque de contrôle , un soutien social insuffisant, des attentes professionnelles peu claires et une dynamique de travail dysfonctionnelle.

La frustration de ne pas pouvoir gérer votre charge de travail et votre emploi du temps peut sembler familière. C'est parce que c'est un sentiment partagé par de nombreux employés qui induit du stress et de l'instabilité. Lorsqu'un employé ne peut pas gérer efficacement les exigences de son organisation et les responsabilités au sein de sa vie personnelle, il est probable qu'il accumule du ressentiment envers son entreprise.

Le travail en lui-même peut être épuisant, et il devient de plus en plus difficile lorsqu'un employé doit faire face à une équipe problématique, à un responsable de la microgestion et à un environnement de travail globalement toxique.

L'épuisement physique et mental de l'épuisement professionnel est souvent négligé ou normalisé. Pourtant, il est essentiel de prendre conscience des symptômes pour trouver des moyens de résoudre le problème.

Les signes courants d'épuisement professionnel comprennent la fatigue, l'insomnie, des maux de tête excessifs, l'irritabilité, les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle.

Une étude a montré que « 41 % des personnes qui pointent plus de 50 heures par semaine disent

leurs entreprises ne s'attaquent pas à l'épuisement professionnel et 36 % ne savent pas si les programmes de bien-être des employés sont une option. »

Tous ces facteurs contribuent au stress que les employés portent dans leur vie quotidienne. Si une organisation ne dispose pas des ressources appropriées pour soutenir son équipe, ces facteurs de stress quotidiens peuvent devenir des problèmes de santé à long terme.

Étant donné que l'épuisement professionnel est généralement le résultat de multiples facteurs sur le lieu de travail, la meilleure façon de l'éviter, l'une des meilleures pratiques qu'un employé peut appliquer au travail, est de fixer des limites.

Cela peut être considéré comme s'abstenir de prendre des appels ou de répondre à des e-mails non urgents en dehors des heures de bureau et de ne pas dire "oui" aux tâches tout en ayant une charge de travail épuisante.

Bien qu'il puisse être difficile de dire non lorsqu'on demande de l'aide, les employés doivent garder le contrôle de leur temps et de leurs ressources pour s'assurer qu'ils se consacrent suffisamment à leurs tâches les plus essentielles.

Une autre tactique utile consiste à investir du temps dans des relations et des activités en dehors du lieu de travail. Cultiver des points de vente sains peut aider les employés à soulager une partie du stress induit par le travail.

Les employés doivent se rappeler qu'ils ont droit à une vie en dehors de leur carrière, car penser constamment au travail conduira rapidement à un équilibre travail-vie malsain.

Une autre façon d'éviter le burn-out est de célébrer tous les petits moments que la vie offre. Aussi cliché que cela puisse paraître, l'épuisement professionnel est parfois le résultat d'un sentiment de déception ou de réussite insuffisante.

C'est pourquoi il est utile pour les employés de célébrer les petites réalisations à l'intérieur et à l'extérieur du bureau, comme terminer un projet, faire un jogging ou terminer un livre.

Dans l'ensemble, la meilleure façon d'éviter l'épuisement professionnel est que les employés prennent soin de leur bien-être mental, physique et émotionnel. Les employés doivent éviter de laisser leur carrière devenir toute leur vie.

Bien sûr, la responsabilité n'incombe pas seulement aux employés individuels mais aussi aux organisations elles-mêmes. Les organisations doivent offrir des ressources, de la confiance et de la flexibilité pour prendre le contrôle de leur vie et se créer du temps sans crainte de répercussions.

A propos de l'auteur

Lomit Patel est vice-président principal de la croissance chez Together Labs (anciennement IMVU). Avant Together labs, Lomit a géré la croissance de startups en démarrage, notamment Roku (IPO), TrustedID (acquis par Equifax), Texture (acquis par Apple) et EarthLink. Lomit est un conférencier, auteur, conseiller et reconnu comme Mobile Hero par Liftoff. Le livre de Lomit Lean AI, qui fait partie de la série à succès "The Lean Startup" d'Eric Ries, est maintenant disponible sur Amazon.