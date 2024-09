HackerNoon aide les écrivains à se faire un nom. En créant de nouveaux articles sur le site Web, des milliers de personnes peuvent trouver votre travail. Avec suffisamment de popularité, vos mots peuvent même être mentionnés ou cités en dehors de HackerNoon.

En tant que telle, la société propose une nouvelle fonctionnalité permettant aux lecteurs et aux écrivains de savoir à quel point leur contenu est réellement répandu.

En suivant les liens où "Cet article a été présenté dans…", il est possible de voir où les articles ont été référencés par des personnes extérieures à HackerNoon.

Qu'est-ce que "Cet article a été présenté dans…" ?

"Cet article a été présenté dans…" est un attribut trouvé sous les histoires connexes d'un article. Cette fonctionnalité trouve d'autres sites Web liés à votre article en tant que source de connaissances. Il ajoute ensuite des liens vers ces emplacements, ainsi que les noms de sites Web, permettant aux auteurs de découvrir où leurs articles sont partagés ou cités.

Certains des endroits où un article peut être présenté incluent des publications sur les réseaux sociaux et même d'autres articles. Alors qu'un article peut avoir beaucoup de backlinks provenant des médias sociaux, un autre peut avoir des liens provenant de sites Web d'actualités de haut niveau.

La fonctionnalité utilise l'API Ahrefs pour collecter des backlinks de partout sur le Web. Ahrefs utilise des ressources pour explorer des milliards de pages pour découvrir des emplacements uniques où un article a été partagé.

Cela permet à quiconque de voir d'où pourraient provenir certains lecteurs d'un article, ainsi que le nombre d'endroits différents qui fournissent un lien vers l'article. "Cet article a été présenté dans…" a de l'espace pour plus de 15 liens différents. Plus un article est répandu, plus il aura de chances d'obtenir de nombreuses références de publications en ligne de premier plan dans le monde entier.

Comment cette fonctionnalité profite-t-elle aux écrivains et aux lecteurs ?

Cette fonctionnalité a été spécialement conçue pour que les auteurs sachent où leurs articles sont partagés. "Cet article a été présenté dans…" permet aux auteurs de découvrir - comme son nom l'indique - quels sites Web présentent l'article comme source d'informations fiable. Il peut également simplement montrer les histoires qui intéressent le plus les lecteurs, car les backlinks incluent des liens vers les médias sociaux et les blogs. En sachant lesquels de leurs articles retiennent le plus l'attention, les auteurs peuvent s'efforcer de cibler plus précisément leur travail sur des groupes et des publics spécifiques, ce qui augmente encore davantage leur nombre de téléspectateurs.

Cette fonctionnalité permet également aux lecteurs d'avoir un aperçu des articles. En suivant les liens, les lecteurs peuvent voir quelles sources jugent un article sur HackerNoon perspicace ou autrement agréable. Voir plusieurs de ces liens peut encourager les lecteurs à consulter davantage le travail de l'auteur ; après tout, s'il est mentionné dans tant d'endroits différents, suffisamment de personnes doivent aimer leur contenu. Les lecteurs peuvent s'immerger plus profondément dans le travail d'un auteur, et les écrivains peuvent continuer à cibler leur contenu vers les lecteurs intéressés.

Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour montrer votre meilleur travail dans les futures candidatures. Montrer à un recruteur que vous avez tous deux été publiés sur HackerNoon et que votre histoire a été citée par le New York Times augmentera vos chances tout au long du processus d'embauche.

Comment fonctionne "Cet article a été présenté dans…"

Au fur et à mesure que chaque nouveau lien retour est trouvé sur le Web par Ahrefs, il sera ajouté à la liste des endroits où un article a été présenté. Aucun effort conscient n'est requis de la part de l'auteur pour rechercher ces liens.

Tout ce que vous avez à faire est d'écrire des histoires qui valent la peine d'être liées.

Avec suffisamment de temps et d'efforts, un bon sujet couvert par un excellent article est sûr d'atteindre de nombreux endroits sur le Web !

Cette fonctionnalité ne sera pas immédiatement disponible pour les articles récemment partagés. Après tout, de tels backlinks n'existeront pas lors de la première publication d'un article. Mais les écrivains peuvent toujours s'attendre à ce que ces liens apparaissent sur leur article une fois que suffisamment de temps s'est écoulé pour que leur écriture atteigne de nouveaux endroits.

La plupart des auteurs peuvent probablement s'attendre à voir cette fonctionnalité en direct sur leur article après une semaine ou deux après la publication. Veuillez noter que, si votre article est assez ancien, il est possible que certains des liens sélectionnés par la fonctionnalité ne soient plus actifs.

L'avenir des articles en vedette

Comme pour toute fonctionnalité sur HackerNoon, "Cet article a été présenté dans…" continuera à s'améliorer au fil du temps. Des algorithmes plus précis seront utilisés pour garantir que des sources fiables et à jour sont utilisées pour les backlinks collectés. Pendant ce temps, les écrivains et les lecteurs peuvent toujours utiliser la fonctionnalité à leur guise. En apprenant où un article a été présenté, un travail plus important peut être consacré à des publications de haute qualité plus intéressantes.