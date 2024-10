C'est ainsi que j'enseigne le trading de crypto à des amis non techniques

Les concepts de blockchain et de crypto trading sont assez difficiles à comprendre car les technologies fondamentales qui les soutiennent sont issues d’avancées technologiques complexes. Certaines personnes ont besoin d'aide pour commencer leur voyage dans l'écosystème décentralisé, il est donc difficile de leur expliquer comment décomposer des concepts complexes en termes plus simples.





Le célèbre physicien Richard P. Feynman a déclaré : « Si j'avais pu l'expliquer au commun des mortels, cela n'aurait pas valu le prix Nobel. » Ainsi, peu importe ce que vous avez appris dans votre vie, si vous ne pouvez pas l’expliquer aux gens ordinaires, cela ne sera peut-être pas considéré comme une contribution remarquable à l’échange de connaissances dans ce monde.





Alors, que feriez-vous? Si vous êtes désormais un trader de crypto expérimenté dans la sphère de la blockchain et de la crypto, vous avez le défi de l'expliquer aux passionnés non techniques. Eh bien, si la connaissance doit servir à tous, cet article a tenté dans une certaine mesure de répondre à vos demandes. Des étapes simples aux étapes complexes, les textes sont organisés de manière à ce que tout le monde puisse les comprendre.





La technologie Blockchain en termes simples :

Avant de se lancer dans le trading de crypto sur les bourses, il est essentiel de comprendre sa technologie sous-jacente, à savoir la blockchain. La blockchain est une chaîne de blocs accessible depuis tous les nœuds ou ordinateurs connectés. Quels types de blocs ? Eh bien, chaque bloc contient une collection de données contenant des informations sur un ensemble de transactions. Chaque bloc d'une blockchain est lié en incluant le hachage cryptographique (un hachage cryptographique est une chaîne unique de taille fixe (empreinte digitale) créée par un algorithme mathématique à partir des données d'entrée) du bloc précédent dans l'en-tête de chaque bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie la sécurité des données en rendant extrêmement difficile la modification d'un bloc sans modifier tous les blocs qui le suivent.





Échanges de crypto-monnaie

Les échanges cryptographiques sont l’endroit où les utilisateurs peuvent acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies. Il existe différents types d’échanges cryptographiques. Les types d'échanges les plus connus sont les CEX (échanges centralisés), les DEX (échanges décentralisés) et les échanges hybrides. Les échanges centralisés sont gérés par des entités centrales, ce qui signifie que vos informations sont stockées sur leurs serveurs centralisés tandis que les échanges décentralisés n'ont pas d'entités centrales, vous avez donc un contrôle total sur vos informations, y compris les clés privées, le solde du portefeuille et la confidentialité. Le troisième est celui des échanges hybrides qui sont un mélange d’éléments centralisés et décentralisés. Pour utiliser ces différents échanges cryptographiques, vous pouvez trouver de nombreux guides pour les utiliser. Les projets eux-mêmes publient des bulletins ou des guides sur leurs sites Web ou blogs. Mais, dans le cas des DEX, il n'y a pas d'entité centrale ou de propriétaire car il est décentralisé, donc la plupart d'entre eux ont lancé leurs forums ou groupes, vous pouvez trouver des ressources à leur sujet via leurs canaux ou sites Web gérés par la communauté.

Le diagramme suivant présente une description détaillée des différents types d’échanges de cryptomonnaies, afin que vous puissiez vous faire une idée à leur sujet.









Eh bien, ce sont les concepts de base avant de lancer le trading de crypto-monnaies. Passons maintenant à notre objectif principal, à savoir le guide du trading de crypto.





Attention : cet article ne fournit pas de conseils financiers pour le trading de crypto-monnaies ; les lecteurs sont invités à effectuer leurs recherches et à demander conseil à un professionnel avant de prendre une décision d'investissement.





Commerce de cryptomonnaies :

En bref, « crypto » fait référence aux crypto-monnaies, qui sont des monnaies numériques ou virtuelles qui utilisent la cryptographie pour la sécurité et sont basées sur des réseaux blockchain.





Le « trading de crypto » consiste à acheter et à vendre des crypto-monnaies (pièces/jetons) sur diverses plateformes en ligne comme Uniswap, Binance, Coinbase, etc. Les traders visent à profiter des fluctuations de prix sur les marchés des crypto-monnaies en achetant à bas prix et en vendant à un prix élevé. Il s'agit d'une forme de trading financier qui a gagné en popularité avec la montée en puissance des crypto-monnaies comme Bitcoin(BTC) et Ethereum(ETH).





Attention : Évitez le trading de crypto si vous vous identifiez à un ou plusieurs des points suivants : Le trading de crypto comporte des risques comme vous le savez, les marchés sont très volatils et ne conviennent pas à tout le monde. Voici quelques types de personnes qui voudront peut-être reconsidérer ou éviter le trading de cryptomonnaies : Le trading de crypto ne convient pas à ceux qui ne sont pas à l'aise avec une forte volatilité et des pertes financières potentielles. Si vous êtes confronté à une instabilité financière, vous devez éviter de vous lancer dans le trading de crypto-monnaies. L’impatience peut entraîner des pertes, car les marchés des cryptomonnaies sont imprévisibles et les prix peuvent ne pas évoluer aussi rapidement que prévu. Un trading crypto réussi nécessite du temps pour des recherches approfondies et pour rester informé des tendances du marché. Une compréhension de base des concepts techniques, de la technologie blockchain et de la dynamique du marché est cruciale pour naviguer efficacement dans le trading de crypto.





La raison pour laquelle il convient de placer la prudence en tête est qu’il est important de reconnaître les risques et les considérations potentiels avant d’approfondir le contenu.





Connaître les portefeuilles et les transactions cryptographiques :

Avant de choisir une plateforme de trading de cryptomonnaies, il est crucial de comprendre les concepts clés suivants :





📥Jetons :

Les jetons représentent des actifs ou des utilitaires sur une blockchain comme Ethereum, Solana, etc., et sont souvent créés via des offres initiales de pièces (ICO) ou des événements de génération de jetons (TGE). Ils peuvent donner accès à diverses fonctionnalités au sein d’un écosystème blockchain. Exemples de jetons : LINK, BAT, XRP, etc. Veuillez noter que des pièces comme BTC peuvent également être converties en jetons pour prendre en charge une autre blockchain comme Ethereum avec une valeur rattachée dans un rapport de 1 : 1. Dans de tels cas, elles sont appelées wBTC ou Bitcoin enveloppé.





📥Pièces :

Les pièces sont des monnaies numériques natives qui fonctionnent sur leur blockchain. Par exemple BTC et ETH. Contrairement aux jetons, les pièces ont leur propre valeur indépendante et leurs propres cas d'utilisation au sein de leurs réseaux respectifs.





📥Portefeuille chaud :

Un hot wallet est un portefeuille en ligne connecté à Internet. Ils offrent un accès rapide aux fonds pour le trading ou les transactions et la plupart des CEX utilisent ce type de portefeuille pour stocker les fonds des utilisateurs. Bien que pratiques, les hot wallets sont plus sensibles au piratage. Donc, franchement, ils sont moins sécurisés pour le stockage à long terme. Exemples : Coinbase, MetaMask, Trust Wallet, etc.





📥Porte-monnaie froid :

Un portefeuille froid est une solution de stockage hors ligne pour les crypto-monnaies, améliorant la sécurité en gardant les clés privées hors ligne. Les portefeuilles froids, tels que les portefeuilles matériels ou les portefeuilles papier, sont idéaux pour le stockage à long terme et la protection des actifs contre les menaces en ligne. Exemple : portefeuille matériel comme Trezor Model T.





Transactions cryptographiques :

Les transactions cryptographiques désignent le transfert d’actifs numériques entre deux parties sur une blockchain. Les transactions sont vérifiées par les nœuds du réseau via une cryptographie qui est généralement traçable via des explorateurs de blockchain spécifiques comme Etherscan dans le cas d'Ethereum. Comprendre les processus de transaction, les frais et les délais de confirmation est très important pour un trading crypto efficace. Dans la plupart des cas, les utilisateurs commettent des erreurs lors de l’exécution des transactions.





Veuillez faire attention aux points suivants :





Les transactions cryptographiques sont irréversibles, alors vérifiez l'adresse une fois que vous avez copié et collé comme vous le souhaitiez.



Les pièces et les jetons sont différents. Si vous envoyez des pièces à l'adresse du jeton, votre fonds sera perdu.



La confusion la plus courante observée dans la sphère cryptographique est l’adresse ETH basée sur les réseaux compatibles EMV (Ethereum Virtual Machine). Il existe des caractéristiques communes aux réseaux compatibles EMV tels que Polygon, BSC (BNB Chain, Fantom et Avalanche (C-Chain), vous pouvez donc utiliser la même adresse Ethereum pour le réseau mentionné si vous utilisez des portefeuilles non dépositaires pris en charge par le réseau. comme MetaMask, MEW, etc. Vous pouvez changer de réseau pour voir vos jetons, mais soyez prudent, si vous utilisez des CEX et essayez d'envoyer des jetons basés sur ETH à des adresses BSC, vos fonds seront perdus ou l'échange vous demandera une belle récupération. frais pour récupérer vos fonds.





Choisissez vos échanges cryptographiques préférés :

Sur la base du diagramme ci-dessus concernant les échanges cryptographiques, vous pouvez décider quels types d’échanges choisir. Il y a à la fois des inconvénients et des avantages pour tous les échanges cryptographiques. Les échanges centralisés nécessitent que vous ouvriez et vérifiiez (vérification KYC dans la plupart des cas) sur leur plate-forme, tandis que les échanges décentralisés nécessitent que vous connectiez vos portefeuilles comme MetaMask, Trust Wallet, Ledger Nano S/X, etc.





Voici de brefs conseils de démarrage pour les DEX, les CEX et les échanges hybrides :





📥CEX :

Vous pouvez choisir les échanges de crypto-monnaie les meilleurs ou les plus fiables répertoriés sur Coinmarketcap . Avant de commencer sur une plate-forme, veillez d’abord à effectuer des recherches approfondies à leur sujet. Recherchez les commentaires, les avis et les afflux de liquidités des utilisateurs dans ces échanges. Après avoir créé un compte, vérifiez votre adresse e-mail. Certains échanges vous demandent de télécharger des documents KYC pour utiliser leurs services, tandis que d'autres les désactivent en limitant certaines fonctionnalités et services.





Une fois que vous avez créé un compte sur CEX, veuillez ajuster les paramètres suivants :

Activez MFA à l'aide de SMS ou de l'application Authenticator

Ajustez le code anti-phishing.

Activez la couche de sécurité biométrique si elle est applicable.





📥DEX

Pour démarrer un DEX, vous devez d’abord disposer d’un portefeuille crypto. Par exemple, si MetaMask est installé sur votre smartphone ou navigateur sur un PC, vous pouvez lancer DEX comme Uniswap, puis vous connecter aux réseaux préférés comme suit.





En fonction du coût du réseau, vous pouvez changer de réseau. En comparaison, les solutions de mise à l'échelle de couche 2 de type Arbitrum, Optimism et Polygon d'Ethereum vous facturent moins de frais qu'Ethereum. Pour choisir le meilleur DEX, vous pouvez consulter le classement et d'autres détails sur DappRadar .





📥Échanges hybrides :

Pour commencer sur des échanges hybrides comme IDEX, commencez par rechercher des plateformes. Une fois que vous avez choisi, créez un compte, approvisionnez-le avec une crypto ou une monnaie fiduciaire et ajustez les mesures de sécurité essentielles. Les bourses hybrides offrent une interface conviviale pour le trading. Ces types de plateformes vous aident à profiter des avantages des fonctionnalités de trading centralisées et décentralisées.





Trading de crypto de base :

En tant que débutant, vous pouvez commencer le trading crypto de base en bourse avec un petit montant. En comparaison, à court terme, un bon CEX peut être la meilleure option car il peut disposer d'un système de support actif si des problèmes persistent. Une fois que vous avez un compte sur votre bourse préférée, déposez le fonds et accédez à leur interface de trading. Les choses ont été facilitées pour la plupart des échanges cryptographiques réputés grâce à l’introduction de leurs applications mobiles. Vous pouvez également le faire depuis l'application.





Après cela, choisissez la paire de trading souhaitée. Pour cet exemple, BTC / USDT est choisi.





Très bien, vous pouvez essayer avec le trading Spot (au choix parmi Spot, Marge, P2P, Swap, etc.).













Comme le montre la figure ci-dessus, il présente une stratégie de trading de base (négociation manuelle, acheter à la baisse et vendre à la hausse), en particulier pour le trading au comptant. Dans le carnet d'ordres, vous pouvez choisir le prix le plus bas juste au-dessus du prix mis en évidence si vous achetez des cryptomonnaies immédiatement et qu'il y a moins de volatilité sur le marché des cryptomonnaies. Sinon, vous pouvez ajuster votre prix en dessous du prix mis en évidence si vous vous attendez à ce que le prix baisse. de la marque en surbrillance. Vous pouvez effectuer une analyse technique décrite ci-dessous.





N'oubliez pas qu'il existe différents types d'ordres en trading :





📥Ordre de marché :





Un ordre au marché est une instruction d’acheter ou de vendre des cryptomonnaies immédiatement au prix actuel du marché. Il est exécuté rapidement.









📥Ordre limité :





Un ordre limité vous permet de fixer un prix précis auquel vous souhaitez acheter ou vendre une crypto. L'ordre est exécuté lorsque le marché atteint le prix spécifié.





📥Ordre Stop (Stop-Loss et Take-Profit) :





Un ordre stop-loss est conçu pour limiter les pertes potentielles en vendant automatiquement des cryptomonnaies lorsque leur prix tombe à un niveau prédéterminé. Un ordre take-profit bloque les bénéfices en vendant à un prix cible prédéfini.





Eh bien, ce sont les étapes de base pour le trading de base en tant que débutant, mais vous pouvez également améliorer progressivement vos compétences en trading en effectuant l'analyse technique. Une fois que vous avez compris l’analyse technique, vous pouvez passer au trading crypto avancé.





Analyse technique:





Pour devenir un bon trader de cryptomonnaies, il est crucial d’acquérir quelques compétences techniques de base. Ces compétences vous aident à analyser le marché en examinant les données passées et les volumes de transactions sur différentes plateformes. Ne vous inquiétez pas si vous débutez dans le trading : ces conseils sont là pour vous apprendre des techniques importantes d'analyse technique. Cette analyse consiste à étudier le comportement du marché dans le passé à l’aide de différents outils. En comprenant les modèles graphiques et la dynamique du marché, vous pouvez prendre de meilleures décisions quant au moment d'acheter ou de vendre. De nombreux traders suivent ces modèles pour prédire ce qui pourrait se passer ensuite sur le marché.





Concepts essentiels pour l'analyse technique :





📥Tendances du marché :

Tendance haussière : également connue sous le nom de tendance haussière où le prix de la cryptographie augmente.

Tendance latérale : le prix ne baisse ni n'augmente de manière significative, il se déplace horizontalement.

Tendance baissière : également appelée tendance à la baisse où le prix de la crypto diminue.





📥Lignes de tendance :

Lignes sur un graphique indiquant les mouvements de prix de bas en haut.





📥Support et Résistance :

Support : un niveau inférieur où une tendance baissière peut s'arrêter et le prix rebondit.

Résistance : le niveau le plus élevé auquel une tendance haussière peut s'arrêter et le prix revenir.









📥Moyennes mobiles :

Utilisé pour analyser la dynamique du marché et identifier les niveaux de support et de résistance pour une période de temps spécifique.









📥Graphiques en chandeliers :

Chaque chandelier représente les prix d'ouverture et de clôture.





📥 Haussier ou baissier :

Marché haussier : les acheteurs se font concurrence pour fixer des prix plus élevés, comme le montrent les bougies haussières ascendantes.

Marché baissier : les vendeurs se font concurrence pour fixer des prix plus bas, observés dans les bougies baissières descendantes.









📥Vérification de la volatilité :

Les marchés des cryptomonnaies sont généralement volatils, comme l'illustre le diagramme ci-dessus.









📥Surachat et survente :

Surachat : lorsque la cryptomonnaie est achetée massivement, cela indique le bon moment pour un commerçant de vendre.

Survente : les vendeurs vendent des actifs au taux le plus bas, ce qui constitue un moment opportun pour un acheteur d'acheter à moindre coût.









📥Connexion au volume des transactions et aux prix :

Des volumes de transactions plus importants sont souvent corrélés à des tendances de prix plus favorables pour les crypto-monnaies.









📥Indice Crypto Peur et Greed (CFGI) :

L'indice Crypto Fear and Greed (allant de 0 à 100) constitue un outil précieux pour prédire les comportements potentiels du marché dans les principales crypto-monnaies. Lorsque l'indice enregistre une valeur comprise entre 0 et 50, cela signifie de la peur : un marché baissier ou survendu. À l’inverse, une valeur d’indice comprise entre 50 et 100 reflète la cupidité – un marché haussier ou suracheté. Par exemple, si l’actuel Crypto Fear and Greed Index s’élève à 88, cela implique un scénario de cupidité extrême, ce qui signale un marché haussier. Dans une telle situation, le moment est peut-être venu pour les traders d’envisager de vendre leurs avoirs. Les traders non techniques ou débutants peuvent trouver cet outil comme le meilleur pour effectuer des transactions cryptographiques.









Vous pouvez vérifier la mise à jour ici .





Veuillez noter que le trading de crypto et l’analyse technique sont des sujets vastes. Vous pouvez améliorer vos compétences et votre expertise sur la base de pratiques, de tests et d'essais réguliers. Voilà pour les concepts de base du trading de crypto pour le moment. Pour le trading avancé, vous devez acquérir toutes les compétences essentielles pour réaliser des bénéfices dans le trading de crypto-monnaies.





Tactiques d'arnaque préférées par les projets malveillants dans le trading :

Cela semble intéressant, non ? Cependant, tous les projets de cryptographie ne sont pas authentiques. Certains projets malveillants exploitent votre psychologie et votre cupidité. Bien que vous soyez un trader expérimenté, vous pourriez en être victime si vous ne pouvez pas résister à une cupidité excessive. Par exemple, même lorsque tous les indicateurs techniques pointent vers un marché haussier, des projets malveillants peuvent privilégier la stratégie du «pump-and-dump» pour vous tromper et vous retirer vos fonds.





Récemment, la chute de Terra Luna a attiré l’attention sur la vulnérabilité même des projets bien établis. Dans de telles situations, il devient crucial de faire preuve de prudence et de mener des recherches approfondies avant d’investir. Les acteurs malveillants profitent souvent des sentiments du marché, manipulent les prix et exécutent des escroqueries sophistiquées. Il est donc très important de rester informé des risques potentiels, de suivre l’évolution des projets et de pratiquer la gestion des risques.

Conclusion:

Apprendre le trading de crypto peut être délicat, en particulier pour les non-techniciens. Cet article détaille les parties difficiles, des bases de la blockchain à l'utilisation de différents échanges. Mais bon, ce n'est pas un conseil financier, juste un guide convivial. Il met en garde contre les risques et plonge dans des termes cryptographiques simples tels que les jetons, les pièces et les portefeuilles. Vous découvrirez les différents types d'échanges : centralisés, décentralisés, hybrides, etc. L'article donne même aux débutants des conseils sur le trading de base. Il couvre des éléments essentiels tels que les tendances du marché, le support et la résistance. De plus, il présente le Crypto Fear and Greed Index, un outil pratique pour les traders. Juste un avertissement concernant les escroqueries également. Donc, si vous débutez dans la cryptographie, cet article est comme un ami qui vous aide à naviguer étape par étape dans le monde de la cryptographie.