Au-delà des assistants IA : comment l’IA va remodeler l’ensemble de votre organisation

Le monde des logiciels d’IA avance à une vitesse vertigineuse.





L’IA a commencé à augmenter le nombre de travailleurs dans l’industrie technologique, offrant ainsi des gains de productivité massifs. Selon le Financial Times , cela a un impact sur les revenus du secteur du travail indépendant, et d'autres secteurs sont à venir.





Ces gains de productivité et l’automatisation de diverses tâches vont se poursuivre ; L'IA est là pour rester.





Mais si l’IA est là pour rester, que devons-nous en attendre alors qu’elle continue d’évoluer, de mûrir et de se développer dans le contexte de nos lieux de travail ?





Dans cet article, nous examinerons la prochaine étape au-delà des applications d'IA individualisées, vers une intégration plus large sur le lieu de travail.





Nous explorerons comment des systèmes d'IA simples deviendront un chef d'état-major de l'IA.

L’écosystème des assistants IA aujourd’hui

L’écosystème actuel des assistants IA est vaste et varié. Il existe des outils existants qui aident à l'organisation, aux rappels ou aux listes de tâches qui ont choisi d'ajouter l'IA à leurs services. Cependant, ils ont conservé leur offre de base au centre.





Ces sociétés d’IA non natives pourraient avoir un chemin difficile à parcourir pour conserver leur part de marché.





Bien sûr, la situation est totalement différente pour les géants que sont Google, Microsoft et d’autres géants de la technologie. Ces entreprises sont intégrées dans des contrats d'entreprise complexes et des flux de travail existants et sont étroitement liées aux compétences existantes des travailleurs.





Pour Google et Microsoft en particulier, l’IA offre la possibilité de surpasser les autres. Ces deux géants de la technologie disposent de vastes écosystèmes de développeurs qui produisent des outils tiers qui se connectent et se connectent aux plates-formes des géants.





Ces outils se répartissent généralement en quelques catégories : premièrement, fournissant des fonctionnalités supplémentaires modestes et peu demandées ; deuxièmement, connecter ces outils à d’autres grandes suites logicielles ; et troisièmement, retraiter les données de ces outils pour générer de la valeur et des commentaires.





Avec l’avènement de l’IA, bon nombre de ces entreprises seront confrontées à des défis.





Les améliorations de productivité dans le développement pourraient signifier le développement de petites fonctionnalités de manière native, et les entreprises qui traitent et réutilisent les données provenant d'espaces de travail de grande technologie restent vulnérables et survivront en fonction de la complexité de leur retraitement.





Microsoft a déjà lancé des vidéos très intéressantes pour promouvoir ses nouvelles capacités d'IA et son assistance sur sa plate-forme avec Copilot . Google fera sans doute de même, au-delà de sa récente démo de produit Gemini .

Prises de notes IA et calendriers intelligents

Alors, dans quels domaines nous attendons-nous à ce que l’IA soit le plus utile ? Eh bien, les premières fonctionnalités pour lesquelles l'IA a réussi à fournir une aide significative se situent dans le monde de la prise de notes par l'IA et de la technologie de calendrier intelligent .





Pourtant, le jury reste encore quelque peu en désaccord sur l’IA générative pour produire du contenu, tant interne qu’externe. Il semble être capable de produire des gains de productivité et d'efficacité, mais il n'est pas encore au point où il peut remplacer avec succès la création de contenu de haut niveau.





Cependant, de nombreux créateurs de contenu de bas niveau, tels que ceux travaillant dans des usines de contenu ou produisant du contenu SEO spam, constateront que leur travail est terminé.





Cependant, la prise de notes par l’IA a progressé à pas de géant. Il est désormais possible d'organiser une réunion et de recevoir des notes précises d'une IA, attribuées à la personne qui parle.





Au-delà de cela, l’IA peut interpréter ces notes et fournir des résumés du contenu important, ou omettre le contenu inutile ou sans importance tel que les présentations ou les salutations.





En termes de technologie de calendrier intelligent, il s’agit actuellement en grande partie d’une augmentation de systèmes existants, mais certains calendriers intelligents utilisant nativement l’IA commencent à émerger.





Xembly , par exemple, permet aux utilisateurs de discuter avec une IA pour gérer leur calendrier. Cette IA agit comme un assistant personnel, leur donnant des rappels et les gardant sur la bonne voie.

Assistant IA du chef de cabinet d'IA

Centraliser les données d'une équipe à partir de ses calendriers crée une série d'avantages potentiels.





Premièrement, l’IA sait ce que chacun fait à un moment donné. Ceci est très utile, et les avantages immédiats simples incluent la possibilité pour une IA de réserver instantanément des réunions de groupe sans difficulté, surmontant ainsi les difficultés que rencontrent actuellement les logiciels existants et les liens de réservation avec les réunions à plusieurs personnes. Une IA unifiée supprime toute difficulté de cette tâche.





Deuxièmement, l’IA peut assister à toutes les réunions, produisant des notes et des résumés exploitables. En faisant fonctionner cette IA centralisée à partir des calendriers de chacun, elle sait qui participe à quelle réunion et ce qu'ils ont contribué. Tout le monde peut accéder aux notes partagées et fournir des commentaires, des modifications ou des contributions.





Cela commence le processus de transformation de l’IA en une base de connaissances pour l’entreprise, à condition que les autorisations d’accès soient en place. Quelqu'un peut poser une question à l'IA, et elle peut fournir des réponses à partir des connaissances qu'elle a documentées, en travaillant dans le cadre de réunions, de tâches et en lisant des wikis existants.





Cette connaissance centralisée surmonte les problèmes que les bases de connaissances et les wikis tentent depuis longtemps de résoudre.





Troisièmement, comme l'IA est présente dans les réunions et comprend le contenu et le contexte de l'organisation, ainsi que la disponibilité de chaque individu sur son calendrier, elle sera capable d'extraire des tâches et des choses à faire des réunions. Il peut suggérer à qui ils devraient être affectés ou délégués.





À la fin de la réunion, l'IA peut réserver un espace sur les calendriers de ces personnes pour indiquer le moment où elles doivent terminer ces tâches, fournissant ainsi la gestion de base des tâches nécessaire.





Dans le cadre de la gestion des tâches, l’IA n’est plus simplement un assistant mais peut-être un chef de projet. Mais avec l’ajout d’une technologie de base de connaissances et d’une capacité de calendrier intelligent partagé, le système d’IA n’est plus seulement un chef de projet IA, mais désormais un chef d’état-major complet en IA.

L’avenir arrive plus vite que prévu

Cette vision du futur présente une nouvelle façon de travailler et une nouvelle façon de penser le lieu de travail. Mais cet avenir de science-fiction est plus proche qu’il n’y paraît. Xembly ne fournit pas une IA omnisciente capable de donner un aperçu complet de chaque action dans l'entreprise, mais nous sommes à mi-chemin.





Xembly vous permet de gérer votre calendrier et ceux de votre équipe tout en automatisant les notes de réunion, en extrayant des éléments d'action, puis en gérant ces tâches via une interface d'IA conversationnelle.





L’avenir du travail ressemble désormais davantage à la liberté des individus de se concentrer sur leurs activités principales tandis que l’IA intervient pour tout relier. Xembly rapporte que les utilisateurs économisent 17 % de leur temps chaque semaine en utilisant des assistants exécutifs IA. Peut-être que le futur est déjà là ?