Présentation du réseau Gains et de sa plateforme GTrade : est-ce l'avenir ou est-ce trop risqué ?

Gains Network pourrait être la prochaine histoire de Cendrillon des crypto-monnaies. Leur produit, la plate-forme gTrade, propose un trading à effet de levier décentralisé avec des multiplicateurs insensés. Outre la crypto, il héberge synthétiquement une variété de produits, y compris des paires de trading forex et des actions américaines à forte demande comme Tesla, Amazon et Apple. Gains Network lance gTrade en affirmant qu'il est décentralisé, mais ce n'est pas encore tout à fait vrai. Dans l'article suivant, nous analyserons la plateforme de trading à effet de levier pour déterminer si elle comporte des risques inhérents.

Dans tous les cas, gTrade simplifie les choses en s'appuyant sur un pool de liquidité unique. Il offre un produit imbattable en termes d'effet de levier : 50x sur les actions, 150x pour la crypto, et jusqu'à 1000x sur les trades forex. Le produit Gains Network verse également aux fournisseurs de liquidité un rendement qui oscille entre 15% et 50% APY. Ces revenus proviennent des liquidations et des frais de négociation, et non de l'extraction de liquidités ou du réseau Gains gonflant le jeton utilitaire $ GNS. Ce qui fait toute la différence.

Le concept principal derrière gTrade est la certitude que les traders perdront plus qu'ils ne gagneront, ce qui semble juste. Le problème, c'est que le système dépend de ce fait, et cela semble poser un risque systémique. C'est une vulnérabilité, et celles-ci peuvent être exploitées et attaquées de manière encore inimaginable. Le gTrade de Gains Network s'appuie sur un coffre-fort DAI central, qui agit comme contrepartie aux transactions sur le réseau. $GNS est leur jeton natif - les parieurs gagnent actuellement un pourcentage des frais de négociation et à l'avenir exploiteront le protocole via une gouvernance décentralisée. Le système incite les utilisateurs à conserver leurs fonds dans le pool de jalonnement GNS/DAI LP, DAI et GNS via #RealYield partagé avec eux à partir des revenus de la plateforme.

Le site officiel de Gains Network définit ce que fait l'entreprise comme fournissant «un écosystème DeFi innovant de produits sur Polygon», et c'est l'autre élément clé de l'équation. La solution Ethereum Layer 2 offre de nombreux avantages, dont les faibles frais de gaz. Cependant, Polygon n'est pas parfait et la blockchain a déjà cessé de produire des blocs. Pendant des heures. Une panne comme celle-là pourrait donner une crise cardiaque à un trader à effet de levier. Et cela implique une force centralisatrice au niveau de la blockchain, ce qui n'est pas idéal. Récemment, Gains Network a annoncé qu'il serait bientôt lancé sur Arbitrum, qui a reçu une attention considérable de la part des passionnés de trading décentralisé.

Qu'est-ce que gTrade et que puis-je en faire ?

Selon Gains Network , gTrade est une "plate-forme de trading à effet de levier décentralisée" qui est "efficace en termes de liquidité, puissante et conviviale". La caractéristique qui le distingue est son "architecture synthétique". Cela signifie que l'utilisateur ne s'approprie jamais l'actif ni n'emprunte de fonds pour accéder, exploiter et multiplier les rendements potentiels. Toutes les transactions sont sur-garanties. Aucune des transactions n'a d'impact sur le prix global de l'actif. Les utilisateurs négocient directement à partir de leur propre portefeuille et ne passent pas par les procédures d'identification KYC.

Selon Gains, « Le protocole s'articule autour du jeton utilitaire ERC20 (GNS) et du jeton utilitaire ERC721 (NFT) de l'écosystème. GNS et les NFT sont conçus pour être utilisés activement au sein de la plate-forme (utilitaire) et pour permettre la propriété du protocole grâce à la capture des revenus et à la gouvernance (bientôt). The Gains Network a vendu 1500 NFT dans diverses catégories . Les NFT "offrent des niveaux croissants de boost aux récompenses LP et au Single Sided Staking.

Sans NFT, l'APY (ou l'APR s'il est composé quotidiennement) que vous voyez affiché sur la page de mise sera l'APY moyen que vous recevez sur la base de la semaine précédente de récompenses. Avec un NFT, vous obtenez une plus grande part de récompenses avec le même capital.

À l'avenir, le réseau Gains souhaite que gTrade devienne "la plateforme de trading décentralisée à effet de levier la plus adoptée". Ils prévoient que l'organisation passera à un DAO et que $GNS se transformera en un jeton de gouvernance. L'objectif de DAO serait "de créer d'excellents produits DeFi qui génèrent des revenus pouvant être distribués dans un pool de jalonnement $ GNS". Ainsi, les détenteurs feront de la banque si tout se passe bien.

C'est un grand "si", mais, si c'est le cas, Gains prévoit "de nouveaux produits comme son propre casino et son métaverse". Et les utilisateurs pourront « créer des propositions de gouvernance pour recevoir un financement de la gouvernance et créer des produits de pointe ». Les premiers utilisateurs du produit ont été largement récompensés jusqu'à présent, et il semble qu'ils constituent une grande partie des plans futurs du Gains Network.

Enfin et surtout, comme mentionné ci-dessus, Gains prévoit de déployer bientôt gTrade dans Arbitrum. Pour ceux qui gardent le score, c'est une autre solution Ethereum L2 qui gagne également du terrain par rapport à la plupart de ses concurrents, avec plusieurs projets DeFi sympas en cours d'exécution.

$GNS, un jeton utilitaire qui veut être plus

Le $GNS est l'élément central de l'engin Gains Network. Pour nous le présenter, ils proposent un cours d'histoire . Le $GNS «a commencé initialement comme le jeton $GFARM2 sur Ethereum, qui était équitablement réparti dans un pool ETH et un pool GFARM2 / ETH LP. Le fonds de développement et le fonds gouvernemental avaient une part de 5 % de la distribution de jetons (10 % au total). Il a ensuite été relié à Polygon et divisé à 1: 1000 par $GNS. Et ils veulent vraiment que vous sachiez que "au cours de sa vie, il a été net déflationniste".

L'idée derrière la plate-forme gTrade est similaire à celle d'un stablecoin algorithmique comme le malheureux UST. Dans l'engin de Do Kwon, le jeton Luna était l'équivalent $UST. Le système a maintenu l'équilibre en brûlant Luna pour créer $UST et vice versa. Dans la version de trading à effet de levier de Gains Network, le système utilise $GNS et $DAI. Et il fait un acte d'équilibrage similaire avec les prix pour les gagnants et les pénalités des perdants. Comme ils l'expliquent :

"Lorsque vous gagnez, il est retiré de notre coffre-fort de trading DAI. Lorsque vous perdez, il est utilisé pour acheter des $GNS et les brûler lorsque le coffre-fort de négociation est surdimensionné (plus de 110 % plein). Un coffre plein à 100 % est un coffre qui contient le solde total déposé par les utilisateurs. Lorsque les transactions sont ouvertes, le solde du coffre augmente.

La différence est que $GNS n'est plus émis lorsque le coffre-fort DAI est sous-garanti - leur système a été retravaillé après avoir vu les retombées de l'UST. Le plafond d'approvisionnement théorique pour $GNS est de 100 000 000. Le nombre est un mécanisme de sécurité et ne doit jamais être atteint. L'approvisionnement initial était de 38 500 000 GNS et ce nombre a diminué depuis la création du protocole. Cependant, le calendrier d'émission dépend exclusivement des performances des utilisateurs de la plateforme gTrade.

Comment fonctionne gTrade ?

Comme nous l'avons déjà établi, gTrade utilise des actifs synthétiques et la seule liquidité est un pool de liquidités $GNS et $DAI. Un échange typique sur la plateforme ressemblerait à ceci :

1. Ouvrez un short de 500 $ sur $ ETH en utilisant un effet de levier de 20x.

2. Le système consulte les oracles, détermine le prix et demande la garantie requise en $DAI. Les oracles consultent au moins 7 échanges pour filtrer les distorsions.

3. Puisque vous êtes un gagnant, disons que $ ETH a un peu chuté et que vous avez été assez sage pour fermer le short à un prix inférieur de 20 %.

4. gTrade calcule vos gains et vous paie en $DAI à partir du coffre-fort.





En utilisant un tel système, l'utilisateur n'achète jamais l'actif et n'emprunte jamais de fonds pour créer le commerce à effet de levier. Au fur et à mesure que les commerçants perdent, et la plupart le feront, le coffre-fort $ DAI arrive à un point où il est nécessaire de mettre l'argent au travail et d'utiliser le $ DAI supplémentaire pour acheter du $ GNS, puis le brûler. En fin de compte, le jeton $GNS se dilue si les utilisateurs gagnent trop et se dégonfle lorsque les commerçants perdent. Et c'est la principale raison pour laquelle Gains Network peut affirmer que "au cours de sa vie", leur jeton "a été net déflationniste".

Les frais de négociation financent les récompenses du pool de liquidités qui maintiennent le $DAI des gens dans le système. Les robots NFT, les programmes d'affiliation et autres sont également payés à partir des revenus du protocole. En fait, le système utilise environ la moitié des frais générés par la plateforme gTrade pour payer des récompenses de toutes sortes.

Comparaison avec l'architecture de Luna

Le fonctionnement de gTrade est similaire à un stablecoin algorithmique, mais la question est de savoir s'il comporte les mêmes risques systématiques. Dans un post moyen sur le sujet Luna , le réseau Gains a décrit la situation d'une manière intéressante et surprenante :

"Cela a été une semaine très difficile pour la plupart des gens dans l'espace, entre LUNA passant à 0, $UST depegging, $USDT risquant un depeg et le bain de sang sur les marchés. Mais vous le savez probablement déjà. Cela a créé des conditions sans précédent qui ont permis de réaliser un peu plus d'un million de dollars de bénéfices sur la paire LUNA/USD sur gTrade.

Dans le même souffle, le réseau Gains admet un niveau de centralisation préoccupant. La situation de Luna et le ralentissement du marché du bitcoin en même temps, ont créé "une légère panique dans la communauté, qui aurait pu conduire à une boucle de rétroaction négative si nous n'avions pas agi immédiatement". Les actions de Gains Network consistaient à suspendre "la frappe du jeton $GNS par le coffre-fort DAI". Ils ont également "plus que triplé l'APR sur le coffre-fort DAI, donnant à chacun le temps de digérer ce qui s'est passé".

Ce temps de coussin sonne bien, mais il crie à la centralisation. Et le raisonnement du réseau Gains derrière la décision a révélé une vulnérabilité inattendue dans le système : "certains des altcoins que nous proposions n'étaient pas rentables pour le protocole, car ils n'étaient pas assez liquides et donnaient donc un avantage significatif aux commerçants, qui était supérieur à les frais générés par le volume. Cela pourrait-il se reproduire à plus grande échelle ? Gains Network a supprimé plus de quelques pièces pour éviter cela à l'avenir :

"Nous avons supprimé $LUNA, $AAVE, $EOS, $YFI, $CRV, $DASH, $NEO, $THETA, $TRX, $ZRX, $XMR, $FTM, $APE, $SHIB, $BAT, $ CHZ, $AXS, $COMP, $ZEC et $ICP. Veuillez noter qu'ils peuvent être remis en vente à l'avenir s'ils respectent à nouveau nos exigences d'inscription. La plupart ont été radiés parce que le ralentissement du marché a considérablement réduit leur liquidité et leur capitalisation boursière.

Dans le même post, le Gains Network admet d'autres vulnérabilités, encore plus de centralisation, et de bricoler le produit :

"Il est également maintenant clair que nous ne pouvons pas compter sur la frappe de $GNS pour garantir le coffre-fort, car cela peut déclencher une spirale de mort potentielle à chaque fois."

"La solution n'est pas de s'appuyer sur $GNS, mais de s'appuyer sur $DAI supplémentaire, ce que nous faisions déjà, mais pas assez en raison de la frappe. Cela signifie augmenter le ratio de surdimensionnement à au moins 130 % afin que nous puissions facilement supporter des prélèvements de 30 %.

"C'est une véritable garantie car le DAI est là et nous pouvons l'utiliser. C'est un fonds d'assurance contre les prélèvements.

L'architecture gTrade était à ce moment (mai 2022) comparable au modèle Luna, mais ils ont depuis apporté des modifications pour remédier à ces vulnérabilités (comme indiqué ci-dessus). Malheureusement, ces changements n'ont pas été apportés de manière décentralisée, car leur gouvernance DAO n'est pas encore active. Le sentiment général envers l'action rapide de gTrade pendant la situation de l'UST était positif, mais pour certains, c'était un indicateur inquiétant de centralisation.

Recommandation d'achat / de non-achat

Le trading de dérivés avec effet de levier ne va pas se démoder. Il s'agit d'un produit avec une demande infinie et le réseau Gains a très bien traité ses premiers investisseurs jusqu'à présent. Cependant, la plate-forme gTrade se trouve dans un équilibre délicat et comporte un risque perpétuel. Les gens sont prêts à prendre le risque de contrepartie car ils sont bien incités et gTrade offre un produit imbattable. Du moment que tout se passe comme il se doit.

C'est une proposition risquée, mais maintenant vous savez à quoi vous avez affaire. Si votre appétit pour le risque est fort et que l'effet de levier décentralisé vous intéresse, envisagez d'utiliser les services de Gains Network.