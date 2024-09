Alexa.com est MORT : F*CK les Alternatives !

Les vieilles habitudes ont la vie dure. Finalement, ils le font. Merde, c'est pourquoi Bruce Willis faisait ces films merdiques ces derniers temps. Ça te brise le coeur, mec.





Je ne fais pas de films. J'écris des histoires. Et, je me soucie de mon "investissement". Plus de 70K de mes mots sont postés ici, sur HackerNoon. C'est un nombre de mots qui correspond presque à "Harry Potter et la pierre philosophale". Je ne m'en vante pas. J'essaie juste de mettre ma situation dans la bonne perspective.





Alexa.com et moi avons grandi ensemble. J'avais l'habitude de vérifier comment HackerNoon se débrouillait sur Alexa régulièrement et religieusement. Ce sont mes histoires dont nous parlons. HackerNoon monte sur Google, mes histoires suivent. Aussi simple que cela.





Et puis, juste l'autre jour...





WTF ? ! Lorsque? Comment? Pourquoi?





Alors, ça m'a frappé ! Ici même, sur HackerNoon, un quintuple lauréat du prix "Noonies" a déjà écrit à ce sujet - en janvier !! Il nous a prévenus, mais j'étais comme…





Quand 5K n'était qu'un début et OK





Corrigez-moi si je me trompe, mais je me souviens clairement des moments où : Notre approche de la publication a conduit Hacker Noon à devenir l'un des 5 000 meilleurs sites au monde et le 2 000 meilleurs sites aux États-Unis.





Ce n'était pas la seule, mais c'était l'une des principales raisons pour lesquelles HackerNoon a pris le bon chemin de l'indépendance.









J'ai célébré le moment où HackerNoon a atteint le top 4K comme si c'était le réveillon du Nouvel An. J'ai pleuré, mais je n'ai pas trouvé la capture d'écran que j'ai prise pour cette occasion. Heureusement, le Nord s'en souvient, tout comme Michael Brooks sur Twitter :





David Smokee était juste dans sa réponse :





Michael a écrit une histoire, et c'est tout.





Alternatives. Quelles alternatives ?





Je suis respectueux. Je suis gentil. Je suis professionnel. Mais…





Je ne détruirais jamais une entreprise ou un service. Mais…





Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai googlé "alternative de classement alexa 2022". SimilarWeb apparaît en premier.









Pas de putain de moyen !





Est-ce une farce?! Peut-être, si vous coupez un chiffre à la fin pour le classement mondial et national. Sinon, c'est BS, point final.





Mais voici quelque chose d'intéressant et de dérangeant à la fois. J'ai vérifié Quora. Je me soucie de mes 2 millions de vues de tous les temps là-bas.









Si ma mémoire est bonne, et je crois que c'est le cas, c'est plus ou moins exact. J'ai également vérifié Reddit, mais il n'y a pas besoin de capture d'écran. Vous pouvez me croire sur parole.





Pour les "grands", les résultats de SimilarWeb et d'Alexa.com (qu'il repose en paix sur le World Wide Web) sont presque identiques. Mais, à mesure que vous vous éloignez de la «zone de sécurité» des 100 meilleurs sites Web au monde, vous obtenez des données de classement inexactes et trompeuses.





Je voulais être juste et essayer quelqu'un d'autre qui ose remplir les chaussures d'Alexa.com.





Sans aucun parti pris, j'ai essayé SpyFy et Ahrefs. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin, y compris SemRush. Je ne suis pas un expert SEO, et je n'ai aucune envie de le devenir. Je veux juste et j'ai besoin de taper le nom d'un site Web qui m'intéresse, d'obtenir le classement actuel et d'être sur le point d'écrire quelque chose de nouveau.





Il ne peut y en avoir qu'un - Alexa !





OK, Jeff Bezos, faites comme vous voulez, ce qui n'est pas juste de toutes les manières imaginables : historiquement, financièrement et moralement.





Je vois à travers vous, Jeff Bezos, à travers et à travers, et votre Origin Blue, vous-savez-quoi en forme de fusée :

https://www.youtube.com/watch?v=RtahqXjFcxU