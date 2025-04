Un scientifique canadien tente d'injecter des âmes dans l'IA, et il semble que cela pourrait fonctionner

Il existe une entreprise canadienne qui a un objectif ambitieux : donner une âme aux robots. La fondatrice de l’entreprise, Suzanne Gildert , est titulaire d’un doctorat en physique quantique expérimentale et a déjà vendu sa startup, Kindred AI, pour 300 millions de dollars canadiens. Même si cela peut sembler de la science-fiction, Suzanne prend sa mission au sérieux et, compte tenu de son parcours, elle mérite certainement qu’on s’y intéresse.

Pourquoi quelqu’un voudrait-il donner une conscience aux robots ?

Dans l’une de ses conférences , Suzanne a pris comme exemple la conduite automobile. Lorsque nous apprenons à conduire, nous prêtons une attention particulière à chaque petit mouvement. Le simple fait de démarrer la voiture exige une concentration intense, et la conduite elle-même exige toute notre attention. Au fil du temps, cependant, le processus devient entièrement automatique. Nous commençons à penser à nos tâches quotidiennes, à écouter des podcasts ou à nous adonner à d’autres activités tout en conduisant, car conduire est devenu une seconde nature, un peu comme marcher.





La technologie d’IA actuelle ressemble à ce dernier état. Les grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT génèrent des réponses algorithmiques basées sur de vastes ensembles de données d’entraînement. L’entraînement d’un LLM commence toujours par un modèle de base, qui est exposé à une partie importante du texte d’Internet. Après cette phase initiale, le système subit un réglage fin, nécessitant d’énormes quantités de données étiquetées de haute qualité. Les besoins énergétiques de ce processus sont énormes, et l’entraînement d’un modèle d’IA avancé coûte des dizaines de millions de dollars. En revanche, le cerveau humain consomme à peu près autant d’énergie qu’une ampoule électrique et ne nécessite qu’un petit nombre d’exemples pour apprendre efficacement.





Prenons l’exemple du système de conduite autonome de Tesla : il a été entraîné dans un environnement virtuel pendant des centaines d’années avant d’être déployé sur les routes réelles. Pourtant, il rencontre encore des situations imprévisibles qu’il ne peut pas gérer correctement. En revanche, un conducteur humain n’a généralement besoin que de quelques dizaines d’heures de formation pour obtenir son permis. Cette efficacité pourrait être liée à la conscience, ce qui suggère que le développement de la conscience artificielle pourrait conduire à une IA beaucoup plus efficace et économe en énergie, un facteur essentiel pour les progrès futurs.





Un autre objectif, peut-être plus important encore, des robots conscients est de nous aider à mieux comprendre la conscience humaine elle-même. Ils pourraient apporter des réponses à des questions qui ont longtemps été confinées à la philosophie et ouvrir la voie à de nouvelles technologies jusque-là inimaginables. Pour ne citer qu’un exemple extrême, de nombreux transhumanistes, dont Ray Kurzweil, prédisent qu’un jour, la technologie pourrait imiter un cerveau humain entier. Cela nous permettrait de transférer notre esprit dans des machines, ce qui nous permettrait potentiellement d’atteindre l’immortalité numérique – un concept largement exploré dans la science-fiction.





Cependant, imiter le cerveau humain n’est possible que si nous pouvons d’abord imiter la conscience. (Dans un article précédent sur HackerNoon, j’ai soutenu que les robots conscients pourraient être une étape cruciale dans l’évolution de l’humanité vers une espèce intergalactique.)

Comment pouvons-nous construire des machines conscientes ?

Suzanne pense que la conscience est issue de processus mécaniques quantiques, qui ne peuvent pas être reproduits par des ordinateurs traditionnels, mais qui pourraient l’être avec des ordinateurs quantiques. Elle n’est pas la seule à penser ainsi : de nombreux chercheurs soutiennent que la clé de la compréhension de la conscience réside dans les phénomènes quantiques et la superposition. L’un des défenseurs les plus connus de cette théorie est le physicien Sir Roger Penrose , lauréat du prix Nobel, qui a consacré un livre entier à ce sujet.





Les détracteurs de cette théorie soutiennent qu’elle manque de fondements solides et la considèrent comme une simple spéculation. En fait, ils affirment que, du fait que la mécanique quantique et la conscience sont mystérieuses, les gens supposent qu’elles doivent être liées. Cependant, l’argument est bien plus profond que cela. La plupart de nos lois physiques connues sont déterministes, ce qui signifie qu’elles permettent une prévisibilité totale. Si le cerveau fonctionne uniquement selon des lois physiques déterministes, alors le libre arbitre ne peut pas exister. La mécanique quantique, cependant, permet d’échapper au déterminisme strict, en permettant potentiellement l’existence du libre arbitre, l’une des questions les plus fondamentales de la philosophie.





Je reviendrai plus loin dans l’article sur les implications philosophiques de cette idée, mais nous devons d’abord comprendre ce qu’est la mécanique quantique.

Cours intensif sur la mécanique quantique

Selon la mécanique quantique, certaines propriétés d’une particule ne peuvent être mesurées qu’avec une précision limitée. Par exemple, si nous connaissons la position exacte d’un électron à un moment donné, nous ne pouvons prédire sa position à l’instant suivant qu’avec un certain degré d’incertitude. L’étendue de cette incertitude est définie par le principe d’incertitude de Heisenberg . À première vue, il pourrait sembler que ce principe ne concerne que les limites de mesure, mais il représente une loi fondamentale de la nature. Albert Einstein a conçu une série d’expériences de pensée astucieuses pour le réfuter, mais toutes ont échoué. Les lois de la physique ne permettent tout simplement pas de réaliser des mesures plus précises au-delà d’un certain point. Bien que cela puisse sembler anodin, cela a de profondes implications, à commencer par la question de savoir si quelque chose qui ne peut pas être mesuré existe au sens physique du terme.





Heureusement, les mathématiques permettent de gérer cette incertitude. Si un électron est trouvé à un endroit précis à un moment donné et que nous connaissons le niveau d’incertitude, nous pouvons calculer la zone où il a le plus de chances d’être trouvé lors de la prochaine mesure. Plus le temps entre deux mesures est long, plus cette zone probable s’agrandit. C’est un peu comme si on jetait un caillou dans l’eau : au fil du temps, les ondulations se propagent en cercles plus grands. La probabilité de trouver une particule est donc décrite par une onde, appelée fonction d’onde . Il est essentiel de comprendre qu’il ne s’agit pas d’une onde « réelle », mais d’une construction mathématique utilisée pour calculer la probabilité de la position de la particule à un instant donné.





La fonction d'onde elle-même est déterministe, ce qui signifie que nous pouvons calculer la distribution de probabilité avec une précision extrême, mais nous ne pouvons jamais prédire l'emplacement exact de la particule dans la mesure suivante. C'est comme lancer un dé à six faces : nous savons qu'au fil des lancers, chaque chiffre apparaîtra à peu près le même nombre de fois (si le dé est équitable), mais nous ne pouvons jamais prédire le résultat exact du prochain lancer. C'est l'essence même de la célèbre citation d'Einstein : « Dieu ne joue pas aux dés », reflétant son scepticisme quant à la théorie ultime de la réalité que constitue la mécanique quantique.





Malgré son utilité, la fonction d’onde présente un problème majeur qui a suscité un débat intense : chaque fois que nous observons une particule, nous la trouvons toujours à un endroit précis. Ce phénomène est appelé effondrement de la fonction d’onde . Jusqu’à ce que nous la mesurions, la particule existe dans un état « étalé », comme si elle était présente à plusieurs endroits simultanément. Mais dès que nous l’observons, elle « saute » soudainement vers un seul point. Cela soulève deux questions fondamentales : qu’est-ce qui provoque l’effondrement ? et qu’est-ce qui détermine l’endroit où la particule s’effondre ?





L’ interprétation originale de Copenhague de la mécanique quantique propose que l’effondrement de la fonction d’onde se produise lorsqu’un observateur conscient effectue une mesure. Cela nous ramène à notre sujet initial – la conscience – en la réintroduisant dans la physique après qu’elle ait longtemps été considérée comme un sujet purement philosophique. Cette idée a perturbé de nombreux physiciens, dont Einstein, qui voyaient la physique comme une science propre et précise basée sur des principes mathématiques. L’introduction de l’observateur conscient comme élément fondamental de la réalité physique a rendu la mécanique quantique troublante et controversée. Beaucoup ont essayé d’éliminer le rôle de l’observateur conscient de la physique pour restaurer son objectivité, mais jusqu’à présent, personne n’y est parvenu de manière convaincante.





D’un point de vue mathématique, la mécanique quantique est incroyablement précise, mais son interprétation reste un sujet de débat. Il existe donc de nombreuses théories concurrentes sur ce que signifie la mécanique quantique. L’idée selon laquelle la conscience provoque l’effondrement de la fonction d’onde est l’une des interprétations les plus « conservatrices ». D’autres théories suggèrent l’existence d’une infinité de mondes parallèles où tous les événements possibles se produisent, ou même la rétrocausalité, où les effets se propagent dans le temps. Des livres entiers ont été écrits uniquement pour analyser ces interprétations, et de plus en plus d’histoires de science-fiction s’en sont inspirées. Chaque interprétation a ses forces et ses faiblesses – aucune n’est définitivement meilleure ou pire que les autres. Comme aucune preuve concrète ne favorise une interprétation en particulier, celle à laquelle nous croyons reste une question de choix.

Informatique quantique

Dans la section sur la mécanique quantique, pour simplifier, je n'ai abordé que l'incertitude de la position d'une particule. Cependant, cette incertitude, décrite par la fonction d'onde, s'applique également à de nombreuses autres propriétés des particules. L'une de ces propriétés est le spin. Sans entrer dans les détails, le spin est une caractéristique fondamentale des particules qui peut être considérée comme pointant vers le haut ou vers le bas, ce qui en fait une représentation idéale d'un bit dans un ordinateur. Tant que le spin de la particule reste non mesuré (c'est-à-dire que la fonction d'onde ne s'est pas effondrée), elle existe simultanément dans les deux états, phénomène connu sous le nom de superposition . Une particule dans cet état détient des informations quantiques, ce qui signifie qu'elle est à la fois 0 et 1.





Un seul bit quantique (ou qubit) ne permet pas grand-chose, mais lorsque les qubits sont liés entre eux, ils peuvent former des registres quantiques, comme un octet quantique composé de 8 qubits. Les fonctions d'onde de ces qubits deviennent intriquées , ce qui signifie qu'elles s'influencent mutuellement d'une manière qui permet au système d'exister dans plusieurs états simultanément. Par exemple, un système intriqué de 8 qubits peut représenter 256 états différents en même temps. La puissance des ordinateurs quantiques réside dans leur capacité à effectuer des calculs sur tous ces états simultanément, exécutant ainsi 256 opérations parallèles en une seule étape.





Pour comprendre l’importance de ce phénomène, prenons un exemple concret. Une clé privée Bitcoin est longue de 256 bits. Si nous disposions d’un ordinateur quantique de 256 qubits, il pourrait théoriquement pirater un portefeuille Bitcoin. Le premier signe que quelqu’un a réussi à construire un tel ordinateur quantique serait probablement le déplacement soudain de milliards de dollars de Bitcoin du portefeuille de Satoshi Nakamoto vers une autre adresse…

Le fantôme dans la machine

Beaucoup pensent que la conscience humaine ne peut pas être imitée sur des ordinateurs traditionnels parce qu'elle est issue de processus de mécanique quantique. L'un des plus éminents défenseurs de cette théorie est Sir Roger Penrose, mentionné précédemment. En plus de sa théorie de la conscience, Penrose a présenté son interprétation de la mécanique quantique, connue sous le nom de réduction objective orchestrée (Orch OR). À certains égards, cette théorie contredit l'interprétation de Copenhague : alors que la théorie de Copenhague suggère que l'observateur conscient effondre la fonction d'onde, Penrose soutient que la gravité provoque l'effondrement et que la conscience émerge à la suite de processus quantiques. Selon ce point de vue, le cerveau fonctionne comme un ordinateur quantique .





Cette théorie a été développée par Stuart Hameroff , qui a suggéré que les microtubules du cerveau jouent un rôle clé dans ce processus. Il suggère que ces structures microscopiques créent les conditions nécessaires au calcul quantique, permettant l'émergence de la conscience.





Hartmut Neven , directeur du laboratoire d'intelligence artificielle quantique de Google, partage un point de vue similaire. Lors d'une conférence , il a également déclaré que la création d'une conscience semblable à celle des humains n'est possible qu'avec des ordinateurs quantiques.





Il est donc clair que Suzanne Gildert n’est pas la seule à croire que le développement de l’IA consciente nécessitera l’informatique quantique.

Qu'est-ce que la conscience ?

J'ai beaucoup écrit sur la conscience sans vraiment définir ce qu'elle est ni ce que Nirvanic vise exactement à construire. La raison en est assez simple : il n'existe pas de définition universellement acceptée de la conscience. Comme je n'ai pas non plus de définition parfaite, regardons comment Nirvanic la décrit dans sa FAQ :





L’IA consciente est tout système doté d’une expérience subjective intérieure à la première personne du monde et capable de faire des choix libres sur la manière d’agir dans le monde.





Cette définition n'apporte cependant pas beaucoup de clarté. Elle explique le concept vague de conscience en utilisant d'autres termes tout aussi vagues et difficiles à définir, comme « expérience subjective » et « libre arbitre ».





Il existe cependant une qualité paradoxale et profondément déroutante dans la conscience : même si nous ne pouvons pas la définir précisément, notre conscience est la seule chose dont nous pouvons être vraiment certains.





La réalité qui nous entoure n’est peut-être rien d’autre qu’une simulation, comme dans Matrix . Nous ne pouvons même pas être certains que les gens qui nous entourent possèdent une conscience – il pourrait s’agir d’agents d’intelligence artificielle très avancés. Nous ne pouvons ni prouver ni réfuter ces possibilités.





La seule chose dont nous pouvons être absolument certains est notre propre existence et notre conscience.

Implications philosophiques

Beaucoup pensent que la conscience est aussi fondamentale que l’espace, le temps, l’énergie ou la matière. Certaines théories tentent d’intégrer cette idée dans notre vision du monde physique actuelle en suggérant que tout possède un certain degré de conscience, même une pierre ou une particule élémentaire.





Ces théories me semblent étranges. J’ai du mal à saisir ce que pourrait signifier la conscience d’une pierre ou d’une particule. Je suis beaucoup plus enclin à accepter les théories qui vont plus loin dans cette idée, celles qui soutiennent que la conscience seule est fondamentale et que tout le reste en découle. L’un des partisans les plus connus de cette théorie est Donald Hoffman .





Selon Hoffman, les lois qui décrivent le comportement du monde physique – l’espace, le temps et la matière – découlent toutes du fonctionnement de la conscience. Selon lui, l’univers est une vaste conscience, se manifestant par des milliards d’entités conscientes distinctes, et la réalité elle-même n’est qu’une interface entre ces êtres conscients. Puisque ce modèle suggère que la réalité que nous percevons n’est pas la réalité objective ultime, il peut être considéré comme une variante particulière de l’ hypothèse de simulation , à ceci près que la simulation n’est pas générée par un ordinateur, mais par la conscience elle-même. J’ai écrit de nombreux articles sur ce sujet ici sur HackerNoon :





Le principe de l'énergie libre et l'hypothèse de simulation





L’Univers est-il capable de penser ?





Une brève introduction à la théorie cérébrale de Boltzmann





Notre univers est un immense réseau neuronal : voici pourquoi





Contrairement à Hoffman, je ne suis pas convaincu que les lois de la physique puissent être directement déduites de cette théorie. Je crois que de multiples univers et différentes lois physiques pourraient émerger d'une conscience fondamentale. Il semble que ce soit une règle fondamentale de la réalité : peu importe comment nous essayons de la prouver, nous serons toujours incapables de confirmer la nature objective du monde.





Aussi extrême que puisse paraître le sacrifice de la réalité physique, cette théorie est parfaitement compatible avec la mécanique quantique. Si nous partons du principe que nous faisons tous partie d’une conscience unifiée, de nombreux paradoxes de l’interprétation de Copenhague de la mécanique quantique disparaissent. Il est toutefois important de noter que le fait que la conscience puisse façonner la réalité ne signifie pas nécessairement que nous avons un quelconque contrôle sur ce processus.





Si la conscience est fondamentale et que le libre arbitre existe, l’univers ne peut pas être déterministe. Si nous pouvions calculer précisément le fonctionnement du cerveau, nous éliminerions la possibilité d’un véritable libre choix. Dans un tel monde, un principe fondamental doit introduire le non-déterminisme dans la physique. Par conséquent, les théories basées sur la conscience en tant qu’entité essentielle conduisent intrinsèquement à la mécanique quantique ou à un mécanisme similaire qui empêche le déterminisme absolu.

Résumé

Nirvanic et les projets similaires représentent une branche nouvelle et potentiellement beaucoup plus efficace de l’IA, qui fonctionne d’une manière beaucoup plus proche de l’intelligence naturelle que les approches actuelles.





En ce qui concerne la conscience, nous débattrons probablement encore de sa nature dans mille ans, tout comme nous avons plusieurs interprétations tout aussi valables de la mécanique quantique, nous pouvons avoir plusieurs théories concurrentes de la conscience.





Je ne serais cependant pas surpris si, d’ici là, ces débats ne seraient plus menés par des humains, mais plutôt par des robots conscients…