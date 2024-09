C'est un retour à une normalité tant attendue que les joueurs du Japon, non, les joueurs du monde, méritent à juste titre.

Je sais qu'être invité en tant que presse à l'événement signifie que j'ai le devoir de rendre compte des derniers jeux, gadgets et bonnes idées que l'événement a à offrir. Et je le ferai, promis.

Mais quand je me suis assis aujourd'hui, épuisé par l'événement, je n'ai ressenti que de la gratitude, et je voulais d'abord en parler.

Face à une pandémie mondiale, une guerre en Europe et des nations divisées, l'annulation des TGS 2020 et 2021 est pâle en comparaison.

Cependant, ces événements apparemment petits sont les choses que nous attendons avec impatience chaque année. Nous travaillons dur et avançons en les attendant. Et quand suffisamment de petites choses que vous attendez avec impatience dans la vie sont annulées, la vie elle-même commence à perdre de la couleur.

Je suis heureux qu'aujourd'hui, au moins dans une certaine mesure, l'industrie du jeu au Japon ait recommencé à montrer des couleurs.

TGS 2022 TL; DR

HackerNoon était sur place au TGS de cette année et nous voulons vous apporter notre expérience de première main de l'événement.

Le Tokyo Game Show 2022 n'était pas aussi bon que le dernier événement (en 2019), mais il avait de grandes chaussures à remplir avec des ressources limitées pour les remplir.

2019 a été une année énorme pour les jeux vidéo et une année incroyable pour TGS. Cette année-là, nous avons vu Cyberpunk 2077, Death Stranding et Final Fantasy 7 Remake tous exposés à l'événement.

La première année, le grand événement revient sur les côtes japonaises souffre d'un manque d'invités internationaux. Tout le monde n'est pas à l'aise, préparé ou autorisé à voyager au Japon et nous verrons probablement un spectacle plus petit à cause de cela.

Mais malgré ses défauts, le Tokyo Game Show 2022 est plus qu'une simple convention de jeux vidéo ; c'est le début de notre retour.

La fréquentation pendant les jours ouvrables augmente pour atteindre les niveaux pré-Covid

Le premier jour de l'événement, il y avait beaucoup moins de participants qu'en 2019. La plupart des jeux duraient entre 15 minutes et 1 heure d'attente.

Bien que cela semble plutôt mauvais, de nombreuses files d'attente au TGS 2019 ont nécessité une attente de 1,5 à 2 heures.

Du côté positif, cela signifie que les personnes présentes ont pu jouer à plus de jeux en un temps beaucoup plus court !

Cependant, le deuxième jour ouvrable, il y avait à peu près autant de monde que dans mon souvenir. Dans certaines sections populaires, il était même difficile de traverser.

Temps d'attente de Meta Quest le deuxième jour ouvrable

Certaines lignes étaient si longues que vous attendriez plus de 2 heures pour essayer de jouer au jeu.

Et certains jeux comme Sonic Frontiers avaient tellement de monde en attente qu'ils ont dû arrêter d'accepter des gens pour le reste de la journée.





Le meilleur des vitrines de jeux Triple-A

Il y avait de nombreuses grandes sociétés de développement de jeux exposant à l'événement de cette année.

Certaines de ces grandes entreprises comprennent:

Capcom

THQ Nordique

Séga

Atlus

Square Enix

Bandai Namco

Soupape

Certains des meilleurs jeux exposés cette année étaient

Frontières sonores

Réunion du noyau de crise FF7

Bombardier 2

Valkyrie Élysée

Persona 5 Royal

Resident Evil Village pour PSVR 2

Parlé

Parmi les meilleures vitrines devait figurer Sonic Frontiers. Non seulement ils avaient un énorme stand bien conçu, mais ils avaient même un Sonic grandeur nature qui attendait de prendre des photos avec vous au photomaton.

Stand Sonic Frontiers au TGS 2022

Grande présence VR

En tant que accro de la réalité virtuelle auto-diagnostiqué, j'étais vraiment heureux de voir la grande présence de la réalité virtuelle à l'événement et l'excitation qui l'entourait. Il y avait une salle entière dédiée à la réalité virtuelle, avec des exposants tels que Meta Quest, Pico, bHaptics , Kat Walk et une grande variété de développeurs indépendants en réalité virtuelle.

Ce qui était encore mieux à voir, c'était l'intérêt des participants pour l'espace VR. Parmi les lignes les plus longues de toute la convention figuraient Meta Quest 2 (comme on le voit dans une image précédente) et Pico. Certains jeux pour Pico ont attendu 1 heure et demie.

Ce qui m'a rendu encore plus excité, c'est la grande quantité de sociétés de périphériques de jeux VR exposantes.

Il y avait une nouvelle société de stock de fusil haptique impressionnante Striker VR , ainsi que de MULTIPLES sociétés de gants haptiques montrant leurs avancées technologiques.

Ingéniosité indé insensée

Pour les amateurs de jeux indépendants, TGS 2022 était un rêve. Il y avait des développeurs et des éditeurs indépendants de Malaisie, du Vietnam, d'Allemagne, de Corée, de Hong Kong et plus encore !

C'était cool de voir des jeux que j'avais vus flotter autour des groupes de jeux indépendants Facebook dans leur phase Kickstarter, montrant en fait des démos lors de l'événement.

Je me souviens qu'il y a un an ou deux, j'ai vu The Wandering Village sur ce groupe Facebook alors que le jeu n'était qu'une idée :

https://www.facebook.com/groups/Unity3DGameDev/permalink/3224181020984009/

Aujourd'hui, je l'ai vu sur le stand indépendant de WhisperGames !





Dernières pensées

Ce n'était qu'un court article de premières impressions sur le TGS 2022. Il y aura d'autres articles à venir !

Dans l'ensemble, c'était un événement incroyable, celui que j'attendais depuis 2 ans. Heureusement, cela n'a pas déçu. J'attends avec impatience le TGS 2023 et toutes les expériences incroyables que l'industrie du jeu vidéo a à offrir jusque-là.