INFINIT ouvre la création d'applications décentralisées à tous avec la toute première couche d'abstraction DeFi

BANGKOK Thaïlande, 19 août 2024/Chainwire/--INFINIT, la première couche d'abstraction DeFi en son genre, annonce aujourd'hui qu'elle ouvrira bientôt la création d'applications décentralisées à tous, permettant à chacun de créer et de personnaliser des applications DeFi en quelques minutes.





INFINIT est une infrastructure DeFi qui élimine les complexités pour lancer et faire évoluer des applications financières décentralisées sur n'importe quelle chaîne intégrée. Comme pump.fun avant lui, INFINIT permet à quiconque d'entrer dans l'arène et de créer ses propres dApps financières.





Soutenue par des investisseurs de premier plan, dont Electric Capital et Mirana Ventures, entre autres, la plateforme d'INFINIT permettra aux développeurs expérimentés et novices de créer des protocoles DeFi personnalisés en quelques minutes, sans avoir recours à des langages de codage complexes comme Solidity ou Rust. En exploitant TypeScript, les développeurs pourront facilement intégrer de nouvelles fonctionnalités aux applications existantes ou lancer des applications DeFi personnalisées entièrement nouvelles en quelques clics.





Dans sa phase ultérieure, les non-développeurs pourront également lancer et faire évoluer des protocoles DeFi directement à partir de l'interface conviviale d'INFINIT, où le codage ne sera pas du tout nécessaire. INFINIT a déjà facilité plus de 630 millions de dollars de TVL sur 12 protocoles. Parmi les principaux succès, citons Ethena Labs et INIT Capital, qui ont atteint 270 millions de dollars de TVL dans les quatre mois suivant le lancement.





« INFINIT a stimulé notre volume de transactions en USDe et notre approvisionnement en liquidités sur Mantle et Blast dès le premier jour », a déclaré Guy Young, fondateur d'Ethena Labs. « Le soutien d'INFINIT nous a permis de nous développer rapidement dans de nouveaux écosystèmes et d'établir des bases solides pour une évolutivité future. »





La croissance rapide des couches 1, 2 et des roll-ups n'a pas été accompagnée d'un afflux de dApps de haute qualité, pourtant nécessaires à un écosystème DeFi florissant. Les constructeurs sont confrontés à des difficultés importantes en raison des exigences de compétences de niche qui créent une barrière élevée à l'entrée et conduisent à des bifurcations et à un risque accru d'exploitation.





INFINIT répond à ces problèmes en fournissant une infrastructure robuste et modulaire qui abaisse la barrière à l’entrée, réduit les vulnérabilités et permet une entrée et une mise à l’échelle rapides sur le marché pour les protocoles DeFi.





De plus, INFINIT fournit une infrastructure permettant à n'importe quelle chaîne de s'intégrer facilement et d'accélérer immédiatement la croissance de l'ensemble de son secteur vertical DeFi.





« Nous avons créé INFINIT pour révolutionner la manière dont les protocoles DeFi sont lancés et mis à l'échelle en faisant abstraction des complexités », a déclaré Tascha Punyaneramitdee, fondateur et contributeur principal d'INFINIT.





« Nous nous engageons à devenir l'infrastructure de base des développeurs DeFi pour construire les projets qui intégreront le prochain million de développeurs et d'utilisateurs à DeFi. »





INFINIT prend en charge l'intégralité du cycle de vie de la création d'un projet DeFi, en s'adressant aux développeurs lors de 2 phases de projet : lancement et mise à l'échelle. Dans la phase de lancement, INFINIT fournit tous les éléments de base nécessaires pour lancer de nouveaux protocoles DeFi avec des fonctionnalités personnalisées en quelques minutes.





Cette phase prend en charge les projets des étapes 0 à 1, permettant aux développeurs de créer rapidement de nouveaux produits, des marchés monétaires aux protocoles de stratégie de rendement et au-delà.





Dans la phase de mise à l'échelle, INFINIT facilite l'ajout transparent de nouvelles fonctionnalités aux protocoles existants en quelques minutes. Par exemple, les développeurs peuvent étendre les fonctionnalités du produit en intégrant de nouvelles stratégies DeFi comme l'agriculture de rendement à effet de levier.

À propos d'INFINIT

INFINI est la première couche d'abstraction DeFi qui fait abstraction de toutes les complexités de l'ensemble du processus de lancement et de mise à l'échelle des protocoles DeFi.





Avec INFINIT, n'importe qui peut lancer une application DeFi personnalisée sur n'importe quelle chaîne ou faire évoluer des applications existantes avec de nouvelles fonctionnalités en quelques minutes.





N'importe quelle chaîne peut s'intégrer à INFINIT pour stimuler le développement de l'ensemble de son secteur vertical DeFi. La vision d'INFINIT va au-delà du simple fait d'être une plateforme, mais vise à devenir l'épine dorsale de la DeFi, alimentant chaque protocole DeFi sur chaque chaîne.

