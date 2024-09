ApeX Protocol lance ApeX Grid Bot avec des frais négatifs de 0,002 % sur plus de 45 marchés perpétuels

**SAINT VINCENT, Grenadines, 22 mars 2024/Chainwire/--**ApeX Protocol, l'une des principales bourses décentralisées (DEX) pour le trading de produits dérivés, annonce ApeX Grid Bot , un outil de trading automatisé lancé le 22 mars 2024.





L'inauguration Bot de grille ApeX permet aux utilisateurs de tirer parti d'un puissant outil de trading automatisé, leur permettant d'exécuter des stratégies de grille personnalisables et de capitaliser sur les fluctuations du marché tout en bénéficiant de frais de création négatifs de 0,002 %.





Conçu pour les traders chevronnés et novices, ApeX Grid Bot prendra en charge tous les contrats perpétuels USDT et USDC disponibles sur Apex Pro , permettant aux utilisateurs de personnaliser leur stratégie de trading avec 2 types de robots distincts : les robots neutres et unilatéraux. Les robots neutres, idéaux pour les marchés latéraux, permettront aux traders de définir des limites de prix supérieure et inférieure dans lesquelles le robot exécute automatiquement les ordres d'achat et de vente.





Pendant ce temps, les robots unilatéraux, parfaits pour la moyenne des coûts (DCA), permettront aux utilisateurs d'exécuter des stratégies d'investissement à plus long terme et d'accumuler des actifs au fil du temps. La sortie d'ApeX Grid Bot présente un avantage particulier. Les utilisateurs qui utilisent le bot pour le trading bénéficieront de frais de création négatifs de 0,002 %.





Cela signifie que les utilisateurs seront non seulement exonérés des frais de négociation, mais qu'ils gagneront également 0,002 % pour chaque transaction exécutée via le bot. De plus, comme il n'y a pas de frais de gaz associés au trading sur ApeX, l'utilisation d'une stratégie de grille sur la plateforme de trading décentralisée et auto-dépositaire d'ApeX devient à la fois pratique et lucrative.





"Le lancement d'ApeX Grid Bot marque un premier pas en avant dans notre engagement à doter les traders d'outils de trading automatisés sur ApeX Pro", a déclaré Tekla I , responsable du développement commercial chez ApeX Protocol.





"Cet outil permet aux utilisateurs de capitaliser sur les mouvements du marché et d'optimiser l'efficacité des transactions, en particulier dans des conditions de marché volatiles. L'introduction de frais de création négatifs vise à inciter davantage les traders à utiliser le bot, enrichissant ainsi leur expérience de trading décentralisée et auto-dépositaire avec des récompenses accrues. "





Marquant une étape vers la création d'une suite d'outils de trading automatisés sur la plateforme, ApeX Grid Bot souligne l'engagement inébranlable d'ApeX à fournir aux traders le support le plus avancé pour réussir dans le paysage évolutif de la finance décentralisée.

À propos d'ApeX

Sommet est un échange décentralisé de produits dérivés sans autorisation et sans garde, alimenté par le moteur d'évolutivité de couche 2 de StarkWare, StarkEx, offrant des contrats perpétuels à marges croisées USDC et USDT avec plus de 40 paires de négociation et un effet de levier jusqu'à 50x. Il est prêt à fournir un accès sans autorisation au marché des swaps perpétuels avec son modèle de carnet d'ordres, car il reste attaché aux promesses de rapidité, d'efficacité et de sécurité avec transparence sur les actifs de négociation de produits dérivés préférés des traders.

