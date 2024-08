Le hub entièrement en chaîne d'Omnity Network annonce le jalonnement Bitcoin et la sécurité partagée

Réseau Omnité , le premier hub d'actifs Bitcoin entièrement en chaîne, prévoit de fournir de la liquidité et de la sécurité Bitcoin à toute chaîne connectée. Le hub d'interopérabilité Bitcoin, lancé après la réduction de moitié du Bitcoin, a été le premier protocole à prendre en charge l'interopérabilité des Runes avec son jeton Red Envelope HOPE YOU GET RICH Runes ($ RICH.)





Le hub omnichain d'Omnity est construit sur le Ordinateur Internet (PIC). les PCI Technologie de fusion de chaînes permet à Omnity de lire et d'écrire directement sur le réseau Bitcoin, évitant ainsi la congestion et les frais d'utilisation élevés.





Les normes d'actifs Ordinal NFT et Runes ont augmenté le potentiel de Bitcoin en tant que couche de règlement à usage général, mais ces actifs peuvent bloquer le réseau Bitcoin. Omnity affirme avoir résolu ce problème sans compromettre la sécurité ou la décentralisation. Il étend désormais sa portée pour inclure le jalonnement Bitcoin et la sécurité partagée pour devenir le « Hub de liquidité et de sécurité de l'écosystème Bitcoin ».





La nouveauté d'Omnity réside dans sa capacité à offrir une expérience utilisateur comparable aux ponts basés sur la confiance sans dépendre de témoins ou de relais hors chaîne grâce à son Pile technologique 100 % de bout en bout en chaîne . En tant que centre de liquidité et de sécurité de l'écosystème Bitcoin, l'objectif d'Omnity est de prendre en charge les services de sécurité partagés Bitcoin pour les chaînes d'exécution ou couches 2 (L2) en fournissant une sécurité de niveau L2 de plusieurs milliards de dollars à un coût modeste.





Toute blockchain hautement utilisable destinée à l'utilisateur final, traitant des actifs Bitcoin et devant assurer la sécurité du réseau Bitcoin, pourrait alors être connectée via Omnity. Armé de Chain Fusion d'ICP, Omnity agit comme le « lien » entre la couche de règlement Bitcoin et les couches d'exécution illimitées, prêt à gérer des transactions massives car ICP est infiniment évolutif.





La feuille de route d'Omnyty comprend le lancement de Bitcoin Staking au troisième trimestre 2024, suivi de Bitcoin Shared Security au quatrième trimestre 2024. Système nerveux de service (SNS) le jeton de gouvernance, $OT, sera également publié au quatrième trimestre, accordant des droits de vote via le jalonnement $OT SNS. Le framework SNS est la solution intégrée d'Internet Computer pour créer et maintenir des organisations autonomes décentralisées (DAO) pour gouverner les Dapps. Le SNS DAO d'Omnity mettra en œuvre des droits de vote pour déterminer les mises à niveau du protocole, les connexions blockchain au réseau d'interopérabilité Omnity et les connexions Bitcoin L2 pour utiliser la sécurité partagée d'Omnity.





"Nous espérons que Bitcoin sera la couche de règlement de l'économie mondiale car il s'agit d'un bien commun. Personne ne peut contrôler Bitcoin. C'est une couche de règlement impartiale et non-abusable", a déclaré Louis Liu, fondateur d'Omnity. « De même, Omnity est une « infrastructure sans opinion ». Peu importe de quel type de blockchain il s'agit. Nous nous soucions de ce que nos utilisateurs sont prêts à utiliser. Si cela peut apporter une certaine utilité, un divertissement ou un profit aux détenteurs d'actifs Bitcoin, Omnity dirigera les actifs Bitcoin vers cette blockchain.





D'un point de vue technique, Omnity s'appuie sur l'intégration Bitcoin d'ICP pour intégrer les actifs Bitcoin, BTC ou Runes à ICP. Un sous-réseau dédié a fait d’ICP une partie intégrante du réseau Bitcoin. Fondation Dfinity dispose d’une équipe de recherche en cryptographie de classe mondiale qui a soutenu le développement de Cryptographie de clé de chaîne , la pierre angulaire de l'ICP et de l'intégration Bitcoin, protégeant des actifs valant des milliards de dollars.





Cependant, les connexions à toutes les autres blockchains reposent entièrement sur la vaste expérience de l'équipe Omnity en matière de Protocole IBC implémentations et clients légers en chaîne. « En tant que seule équipe à implémenter IBC-ICS 28 sur les chaînes Rust/Wasm, Omnity a transplanté de nombreux types de clients légers sur la chaîne, tels que les clients légers Tendermint, Substrate et NEAR, pour permettre une interopérabilité sans confiance », explique Liu.





Omnity peut immédiatement prendre en charge les blockchains basées sur Tendermint, basées sur des substrats et basées sur Polygon CDK, avec des plans pour inclure des L2 basés sur une pile OP et d'autres.