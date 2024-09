BNB Chain lance « BNB Chain Bridge » avec Celer, deBridge et Stargate

BNB Chain Bridge est en ligne, améliorant l'interopérabilité entre les chaînes sur BNB Chain

Celer, deBridge et Stargate sont les partenaires officiels du pont, apportant leurs technologies inter-chaînes à BNB Chain.

Les utilisateurs trouveront l’expérience de pontage beaucoup plus simple et plus efficace.

28 août 2024 – Chaîne BNB , l'écosystème blockchain axé sur la communauté qui comprend le la plus grande blockchain de contrats intelligents au monde , a annoncé le lancement de Pont des Chaînes BNB . Cette étape importante est le fruit d'une collaboration avec trois fournisseurs de technologies inter-chaînes de premier plan : Celer, deBridge et Stargate. Le nouveau pont vise à améliorer l'interopérabilité, la liquidité et l'expérience utilisateur inter-chaînes sur BNB Chain, conformément à sa vision d'aider les développeurs et les startups à franchir le gouffre et à sa mission de favoriser l'adoption mondiale du Web3.





En plus de mettre en œuvre le pont, BNB Chain met en place un pool de liquidités pour rationaliser les transferts d'autres chaînes vers BNB Chain. Cela fait partie d'une initiative plus large visant à développer un écosystème de stablecoins à croissance rapide sur BNB Chain. Grâce à son engagement en faveur d'un accès constant à une liquidité abondante, BNB Chain Bridge offrira une expérience utilisateur améliorée en garantissant que les utilisateurs peuvent toujours relier rapidement leurs actifs tout en offrant les tarifs les plus compétitifs pour le pont vers BNB Chain.





BNB Chain Bridge intègre le réseau inter-chaînes basé sur les canaux d'état de Celer, le cadre d'interopérabilité robuste de deBridge et la solution de liquidité inter-chaînes de Stargate. Cette intégration permet à BNB Chain de s'interconnecter de manière transparente avec d'autres blockchains, élargissant ainsi la portée et les fonctionnalités de son réseau. En outre, elle devrait attirer davantage de projets vers BNB Chain, les aidant ainsi à atteindre un véritable succès commercial et à atteindre un public plus large.





L'intégration de ces protocoles inter-chaînes avancés améliorera l'efficacité du capital des actifs sur BNB Chain et permettra le développement d'une gamme plus large de produits et services DeFi. À mesure que la technologie blockchain évolue, le besoin de services d'interopérabilité inter-chaînes efficaces, pratiques et rentables devient de plus en plus important. En collaborant avec les principaux fournisseurs de technologies inter-chaînes, BNB Chain renforce sa position sur le marché de la blockchain.





Alex Smirnov, co-fondateur de deBridge, a déclaré : « Ayant soutenu BNB Chain depuis le premier jour de deBridge, c'est un immense honneur d'être sélectionné comme fournisseur de pont canonique pour l'agrégateur de ponts officiel BNB Chain. Nous sommes impatients de consolider BNB Chain en tant qu'élément d'un marché DeFi unique et unifié grâce à des transferts inter-chaînes en temps réel, des taux garantis et une liquidité institutionnelle. »





Angus Lamps, responsable de la Fondation Stargate, a ajouté : « Nous sommes très heureux de faire partie du pont canonique BNB Chain. BNB Chain a joué un rôle énorme dans les origines de Stargate et a toujours été l'un des écosystèmes les plus populaires du pont. »



Mo Dong, cofondateur de Celer Network, a déclaré : « BNB Chain est un partenaire important depuis le lancement de cBridge, et nous sommes ravis d'être l'un des ponts BNB Chain canoniques ! BNB Chain fait un travail incroyable, et nous attendons avec impatience l'interopérabilité inter-chaînes étendue et l'expérience utilisateur améliorée de BNB Chain Bridge que nous apporterons au réseau principal. »





Chaîne BNB est un écosystème blockchain communautaire qui élimine les obstacles à l'adoption du Web3. Il est composé de :





Chaîne intelligente BNB (BSC) :Un hub DeFi sécurisé avec les frais de gaz les plus bas de tous les L1 compatibles EVM ; sert de chaîne de gouvernance de l'écosystème.

opBNB : Un L2 évolutif qui offre des frais de gaz parmi les plus bas de tous les L2 et des vitesses de traitement rapides.



BNB Greenfield : Répond aux besoins de stockage décentralisé de l'écosystème et permet aux utilisateurs d'établir leurs propres marchés de données.





En plaçant la barre très haut en matière de sécurité, AvengerDAO la communauté protège les utilisateurs de la chaîne BNB, tandis que Alarme rouge fournit un scanner de risques en temps réel pour les Dapps. L'écosystème offre également une gamme de récompenses monétaires et écosystémiques dans le cadre de son Programme de soutien aux constructeurs .