La cérémonie de remise des prix GAM3 2024 se tiendra au YGG Play Summit, aux Philippines

MANILLE, Philippines, 27 août 2024/GamingWire/--Organisé chaque année par GAM3S.GG, la première cérémonie de remise des prix en personne des GAM3 Awards 2024 aura lieu en novembre prochain au YGG Play Summit à Manille, aux Philippines.





GAM3S.GG s'est associé à Yield Guild Games (YGG), le plus grand réseau mondial de joueurs et de guildes de jeux Web3, pour apporter les prix aux Philippines, où YGG a été fondée et a continué à jouer un rôle essentiel dans l'adoption du Web3.





Le sommet réunira les nominés et les gagnants des prestigieux prix GAM3, réunissant les meilleurs fondateurs et développeurs de jeux Web3 du monde dans la plaque tournante de l'Asie du Sud-Est, largement reconnue comme l'épicentre mondial du jeu Web3.





Surnommé « le GDC du jeu web3 » par les participants précédents, le YGG Play Summit est une célébration annuelle d'une semaine des jeux web3 avec des itérations précédentes de l'événement comprenant une conférence de 2 jours, une exposition de 3 jours, un hackathon de 24 heures, un tournoi et des dizaines d'activités pré-événement et d'événements parallèles.





Le YGG Play Summit, qui en est à sa troisième année, a accueilli parmi ses intervenants des leaders d'opinion de renommée mondiale, notamment Gabby Dizon, cofondatrice de Yield Guild Games (YGG), Jeffrey « Jihoz » Zirlin, cofondateur de Sky Mavis, Yat Siu, président exécutif d'Animoca Brands, Kohji Nagata, fondateur de Parallel, Luke Barwikowski, fondateur de Pixels, Michael Wagner, cofondateur de Star Atlas, Giulio Xiloyannis, PDG de Pixelmon, Apl.de.ap, rappeur de Black Eyed Peas, et bien d'autres.





« C'est la troisième année que nous organisons ces prix, et nous voulions vraiment faire quelque chose de spécial cette fois-ci », a déclaré Omar Ghanem, cofondateur et PDG de GAM3S.GG.





« Les Philippines sont depuis longtemps l'un des principaux pôles du jeu en ligne, et certains des premiers adeptes et des membres les plus passionnés de la communauté sont basés ici. C'est pourquoi il est tout à fait normal que notre toute première édition physique des GAM3 Awards se déroule au cœur de Manille, le cœur du jeu en ligne. »





Depuis leur création en 2022, les GAM3 Awards servent de mesure de la croissance et du progrès de l'écosystème des jeux Web3 tout en reconnaissant les réalisations exceptionnelles et en célébrant l'excellence parmi les leaders de l'industrie.





Chaque année, un jury composé d'éminents délibère sur les nominés présélectionnés dans diverses catégories de prix, avec des leaders de l'industrie tels que la directrice de Xbox, Agnes Kim, le cofondateur de Naavik, Abhimanyu Kumar, et le créateur de contenu Sam Steffanina, ayant déjà rejoint le jury.





De plus, le sentiment de la communauté jouera un rôle important dans les GAM3 Awards 2024 ; en 2023, plus de 450 000 votes ont été exprimés parmi un groupe de 50 000 votants uniques pour déterminer les meilleurs jeux de l'année.





L'année dernière, lors des GAM3 Awards, les gagnants se sont partagé une cagnotte de 2 millions de dollars américains, la plus grande part revenant au jeu de cartes à collectionner Web3 (TCG) Parallel, qui a remporté plusieurs titres, dont celui de Jeu de l'année, Meilleur jeu de stratégie et Meilleur jeu de cartes.





Également aux GAM3 Awards 2023, My Pet Hooligan a remporté le prix du meilleur jeu d'action, Pixels a remporté le prix du meilleur jeu occasionnel et Mighty Action Heroes a remporté le prix du meilleur jeu mobile.





« Aux Philippines, nous nous concentrons sur les personnes qui jouent à ces jeux, et c'est ce pour quoi YGG a toujours été connu », a déclaré Gabby Dizon, cofondatrice de YGG.







« Tous les autres événements de jeux Web3 dans le monde sont des événements B2B ; le YGG Play Summit est le seul qui se concentre vraiment sur l'expérience client. Pour nous, organiser les GAM3 Awards 2024 ici à Manille est quelque chose de très excitant car cela signifie que les vrais joueurs de ces jeux seront là pour voter et encourager leurs titres préférés, tout en rencontrant les équipes qui les soutiennent et les créateurs de contenu qui jouent un rôle important dans leur succès. »







Auparavant diffusée en ligne, ce sera la première fois dans l'histoire que la cérémonie des GAM3S Awards se déroulera lors d'un événement physique. Plus de détails suivront alors que GAM3S.GG et YGG se réuniront au SM Aura à Bonifacio Global City le 22 novembre 2024, pour l'une des soirées les plus importantes de l'année.

À propos de GAM3S.GG

GAM3S.GG est une superapplication de jeu Web3 avec plus d'un million d'utilisateurs enregistrés qui organise et crée du contenu pour mettre en lumière les meilleurs jeux et présenter des critiques, des guides, des actualités, des quêtes, des récompenses annuelles et plus encore.





GAM3S.GG a construit une plate-forme de découverte de jeux Web3 de premier plan au cours des 3 dernières années, tout en continuant à se développer pour devenir le guichet unique pour les jeux Web3 afin d'aider des millions de joueurs à intégrer, leur permettant de s'engager dans des jeux basés sur la blockchain de manière inédite et de devenir le favori ultime sur l'appareil de chaque joueur. Pour plus d'informations : www.gam3s.gg

À propos de Yield Guild Games

Yield Guild Games (YGG) est un protocole de guilde Web3 qui permet aux joueurs et aux guildes de jeu de trouver leur communauté, de découvrir des jeux et de progresser ensemble. Sa mission est de devenir la principale plate-forme d'acquisition d'utilisateurs basée sur la communauté dans le domaine du jeu Web3.





En tant que réseau de guildes de jeu axées sur les jeux Web3, YGG s'engage à offrir à ses membres des opportunités de réussir dans les jeux Web3 grâce à des initiatives de quêtes telles que Superquests et le Guild Advancement Program (GAP).





Ils permettent aux membres de construire leur identité sur la chaîne grâce à son système de réputation basé sur les réalisations.





De ses racines aux Philippines à son réseau mondial de guildes régionales et de partenariats avec plus de 100 jeux blockchain et projets d'infrastructure, YGG s'adresse à une communauté en constante expansion de joueurs et de passionnés de blockchain.

À propos du YGG Play Summit

Le YGG Play Summit (YPS) explore l'intersection du jeu et de l'écosystème émergent du web3, avec un hackathon, une conférence, une exposition de jeux et des tournois d'esports.





Il offre aux participants l'occasion de se connecter et de fournir des informations précieuses sur l'avenir du jeu, la propriété numérique et les principaux projets du Web3 à l'échelle mondiale.





La conférence se concentre sur le secteur des jeux Web3 et sur l'avenir de l'industrie du jeu. Parmi les intervenants figurent des fondateurs et des cadres dirigeants de fonds de capital-risque, d'échanges de crypto-monnaies, de protocoles et de portefeuilles Web3, ainsi que des studios de jeux, des équipes d'e-sport, des guildes et la communauté des joueurs.

