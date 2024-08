L’administration Biden-Harris stimule la fabrication nationale grâce à des investissements dans l’Internet haut débit

FICHE D'INFORMATION : Les investissements de l'administration Biden-⁠Harris dans l'Internet haut débit stimulent le boom de la fabrication fabriquée en Amérique

Aujourd'hui, dans le Wisconsin, la vice-présidente Kamala Harris se rendra chez Nokia et Sanmina Corporation à Pleasant Prairie, dans le comté de Kenosha, dans le Wisconsin, pour souligner les efforts de l'administration Biden-Harris visant à investir dans l'Internet haut débit, à stimuler la fabrication nationale et à créer de bons emplois. La visite du vice-président Harris coïncide avec l'annonce par Nokia de la fabrication de produits électroniques de réseau à large bande pour le programme BEAD aux États-Unis, ce qui créera jusqu'à 200 nouveaux emplois dans l'usine de fabrication ultramoderne de Sanmina Corporation à Pleasant Prairie, dans le comté de Kenosha, Wisconsin. Cet événement fait de Nokia la première entreprise de télécommunications à annoncer la fabrication de produits électroniques à large bande aux États-Unis, qui seront prêts en 2024. Le vice-président sera accompagné de la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et de la sénatrice Tammy Baldwin.





Cette annonce est la dernière d'une série d'annonces dans le secteur manufacturier national qui ont été stimulées par les investissements dans l'Internet à haut débit de l'administration Biden-Harris et les politiques Made in America, qui font partie du programme d'investissement du président en Amérique et un signe clair que Bidenomics est fonctionnement. Dans l'industrie de l'Internet haut débit, la plupart des produits électroniques ne sont pas actuellement fabriqués aux États-Unis, mais les dispositions Buy America de la loi bipartite sur les infrastructures stimulent la relocalisation de nouvelles industries manufacturières, en particulier avant la mise en œuvre de l'équité, de l'accès et du déploiement du haut débit de 42,45 milliards de dollars. (PERLE).





Tout comme la loi sur l'électrification rurale de Franklin Delano Roosevelt a apporté l'électricité à presque toutes les maisons et fermes d'Amérique, le président Biden et le vice-président Harris respectent leur engagement historique de connecter tout le monde en Amérique à un Internet haut débit fiable et abordable d'ici la fin de la décennie. . L'initiative historique Internet pour tous de l'administration Biden-Harris investit 90 milliards de dollars pour fournir un service Internet haut débit abordable et fiable à chaque communauté américaine, crée des emplois manufacturiers bien rémunérés et revitalise l'industrie manufacturière nationale du haut débit.





Parmi les autres annonces récentes du secteur privé dans le secteur manufacturier national figurent :





Corning, producteur de fibres optiques et de câbles, a célébré l'expansion de sa capacité de fabrication aux États-Unis avec l'ouverture d'un nouveau campus de fabrication près de Hickory, en Caroline du Nord. L'investissement de plus de 500 millions de dollars pour développer la fibre aux États-Unis ajoute des centaines d'emplois manufacturiers aux plus de 5 000 employés de Corning dans l'État.



CommScope****, un fournisseur d'équipements de réseau haut débit, a récemment annoncé un investissement de 60 millions de dollars pour développer sa fabrication de câbles à fibre optique aux États-Unis dans son usine de Catawba, en Caroline du Nord. Cet investissement créera plus de 250 nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années et créera un câble à fibre optique, « HeliARC », spécialement conçu pour l'architecture des réseaux de fibre ruraux.



Prysmian, un fabricant de fibres optiques et de câbles à fibres optiques, a annoncé un investissement de 30 millions de dollars pour convertir son usine de câbles en cuivre de Jackson, Tennessee, en une usine de fabrication de câbles à fibres optiques de pointe. Dans le cadre de la modernisation de cette usine, Prysmian a effectué une transition de sa main-d'œuvre, en recyclant et en conservant près de 90 % des employés. Prysmian a déployé des efforts considérables pour embaucher et former des ouvrières du secteur manufacturier, qui représentent 42 % des employés de l'usine, contre une moyenne de l'industrie d'environ 25 %.





Les exigences Buy America sont essentielles pour garantir que nous maximisons le potentiel économique de l’initiative Internet pour tous. Fabriquer le fer, l’acier, la fibre et les matériaux de construction nécessaires pour fournir un service Internet haut débit fiable et abordable à des millions d’Américains est une opportunité de créer des emplois ici même, chez nous. Les fonds du programme BEAD seront utilisés pour acheter des articles fabriqués aux États-Unis, tels que du fer, de l'acier et de la fibre. Des règles spécifiques supplémentaires pour dépenser les fonds du programme BEAD seront à venir.





Comme l'a déclaré le président Biden dans son discours sur l'état de l'Union : « Nous veillons à ce que chaque communauté – chaque communauté en Amérique ait accès à un Internet haut débit et abordable… J'annonce également de nouvelles normes exigeant que tous les matériaux de construction utilisés dans projets d’infrastructure fédéraux à réaliser en Amérique. Fabriqué en Amérique. Je suis sérieux. Bois, verre, cloisons sèches, câble à fibre optique.





L'annonce d'aujourd'hui fait partie du programme Investir dans l'Amérique du président Biden, qui comprend les investissements historiques de la loi bipartite sur les infrastructures, de la loi sur la réduction de l'inflation, de la loi CHIPS et scientifique et du plan de sauvetage américain. Ensemble, ces investissements déclenchent un boom manufacturier, aident à reconstruire nos infrastructures et à rétablir les chaînes d'approvisionnement, à réduire les coûts pour les familles qui travaillent dur et à créer des emplois qui ne nécessitent pas un diplôme de quatre ans dans tout le pays. Le secteur privé a déjà investi plus de 500 milliards de dollars dans de nouvelles industries manufacturières ici en Amérique, notamment pour les semi-conducteurs, les batteries électriques, la recharge des véhicules électriques, la fabrication ferroviaire, les pièces hydrauliques, et bien plus encore.









Ce contenu a été publié le 3 août 2023 sur whitehouse.gov. Il a été republié sur HackerNoon conformément aux dispositions de Creative Commons 3.0.