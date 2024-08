Administração Biden-Harris impulsiona a produção nacional com investimentos em Internet de alta velocidade

FOLHA INFORMATIVA: Investimentos em Internet de alta velocidade da administração Biden-⁠Harris estimulam o boom da fabricação fabricada na América

Hoje, em Wisconsin, a vice-presidente Kamala Harris visitará a Nokia e a Sanmina Corporation em Pleasant Prairie, condado de Kenosha, Wisconsin, para destacar os esforços da administração Biden-Harris para investir na Internet de alta velocidade, impulsionar a produção nacional e criar bons empregos. A visita do vice-presidente Harris coincide com o anúncio da Nokia da fabricação de produtos eletrônicos de rede de banda larga para o programa BEAD nos EUA, que criará 200 novos empregos nas instalações de fabricação de última geração da Sanmina Corporation em Pleasant Prairie, condado de Kenosha. Wisconsin. Este evento torna a Nokia a primeira empresa de telecomunicações a anunciar a fabricação de produtos eletrônicos de banda larga nos Estados Unidos, que estará pronta em 2024. O vice-presidente será acompanhado pela secretária de Comércio, Gina Raimondo, e pela senadora Tammy Baldwin.





O anúncio é o mais recente de uma série de anúncios de manufatura doméstica que foram estimulados pelos investimentos na Internet de alta velocidade da administração Biden-Harris e pelas políticas Made-in-America, parte da agenda do presidente Investing in America e um sinal claro de que a Bidenômica é trabalhando. Em toda a indústria da Internet de alta velocidade, a maioria dos produtos eletrônicos não são atualmente fabricados nos EUA, mas as disposições da Buy America na Lei Bipartidária de Infraestrutura estão impulsionando a transferência de novas manufaturas, especialmente antes da implementação do programa de US$ 42,45 bilhões em Equidade, Acesso e Implantação de Banda Larga. (BEAD).





Assim como a Lei de Eletrificação Rural de Franklin Delano Roosevelt levou eletricidade a quase todas as casas e fazendas dos Estados Unidos, o presidente Biden e o vice-presidente Harris estão cumprindo seu compromisso histórico de conectar todos nos Estados Unidos a uma Internet de alta velocidade confiável e acessível até o final da década. . A histórica iniciativa Internet para Todos da administração Biden-Harris está investindo US$ 90 bilhões para levar serviços de Internet de alta velocidade confiáveis e acessíveis a todas as comunidades na América, criando empregos industriais bem remunerados e revitalizando a indústria nacional de manufatura de banda larga.





Outros anúncios recentes sobre produção doméstica do setor privado incluem:





A Corning, produtora de fibra óptica e cabos, comemorou a expansão de sua capacidade de produção nos EUA com a abertura de um novo campus de produção perto de Hickory, Carolina do Norte. O investimento de mais de US$ 500 milhões para construir fibra nos EUA acrescenta centenas de empregos industriais aos mais de 5.000 funcionários da Corning no estado.



A CommScope**,** fornecedora de equipamentos de rede de banda larga, anunciou recentemente um investimento de US$ 60 milhões para expandir sua fabricação de cabos de fibra óptica nos EUA em suas instalações em Catawba, Carolina do Norte. Este investimento criará mais de 250 novos empregos nos próximos cinco anos e criará um cabo de fibra óptica, “HeliARC”, que é especificamente concebido para arquitectura de redes de fibra rurais.



A Prysmian, fabricante de fibra óptica e cabos de fibra óptica, anunciou um investimento de US$ 30 milhões para converter sua instalação de cabos de cobre em Jackson, Tennessee, em uma fábrica de cabos de fibra óptica de última geração. Como parte da modernização da fábrica, a Prysmian fez a transição da sua força de trabalho, requalificando e retendo quase 90% dos funcionários. A Prysmian fez um esforço significativo para contratar e treinar operárias da indústria, que representam 42% dos funcionários da fábrica, em comparação com uma média da indústria de cerca de 25%.





Os requisitos da Buy America são fundamentais para garantir a maximização do potencial econômico da iniciativa Internet para Todos. Fabricar ferro, aço, fibra e materiais de construção necessários para fornecer serviços de Internet de alta velocidade acessíveis e confiáveis a milhões de americanos é uma oportunidade para criar empregos aqui mesmo em casa. Os fundos do programa BEAD serão usados para comprar itens fabricados nos EUA, como ferro, aço e fibra. Estão previstas regras específicas adicionais para a utilização dos fundos do programa BEAD.





Como disse o Presidente Biden no seu discurso sobre o Estado da União: “Estamos a garantir que todas as comunidades – todas as comunidades na América tenham acesso à Internet de alta velocidade e a preços acessíveis… Também estou a anunciar novas normas para exigir que todos os materiais de construção utilizados em projetos federais de infraestrutura a serem feitos na América. Feito na América. Quero dizer. Madeira, vidro, drywall, cabo de fibra óptica.”





O anúncio de hoje faz parte da Agenda de Investimento na América do presidente Biden, que inclui os investimentos históricos da Lei Bipartidária de Infraestrutura, da Lei de Redução da Inflação, da Lei CHIPS e da Ciência e do Plano de Resgate Americano. Juntos, estes investimentos estão a desencadear um boom industrial, ajudando a reconstruir as nossas infraestruturas e a recuperar as cadeias de abastecimento, reduzindo os custos para as famílias trabalhadoras e criando empregos que não exigem um diploma de quatro anos em todo o país. O sector privado já investiu mais de 500 mil milhões de dólares em novas indústrias aqui na América, incluindo semicondutores, baterias eléctricas, carregamento de veículos eléctricos, produção ferroviária, peças para água e muito mais.









Este conteúdo foi publicado em 3 de agosto de 2023, em whitehouse.gov. Foi republicado no HackerNoon de acordo com as disposições do Creative Commons 3.0.