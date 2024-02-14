Biden-Harris Yönetimi Yüksek Hızlı İnternet Yatırımlarıyla Yerli Üretimi Artırıyor

BİLGİ FORMU: Biden-⁠Harris Yönetimi Yüksek Hızlı İnternet Yatırımları Amerika Yapımı Üretim Patlamasını Teşvik Ediyor

Bugün Wisconsin'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden-Harris Yönetiminin yüksek hızlı internete yatırım yapma, yerli üretimi artırma ve iyi istihdam yaratma çabalarını vurgulamak için Pleasant Prairie, Kenosha County, Wisconsin'deki Nokia ve Sanmina Corporation'ı ziyaret edecek. Başkan Yardımcısı Harris'in ziyareti, Nokia'nın ABD'deki BEAD programı için Sanmina Corporation'ın Pleasant Prairie, Kenosha County'deki son teknolojiye sahip üretim tesisinde 200'e kadar yeni istihdam sağlayacak geniş bant ağ elektroniği ürünlerinin üretimini duyurmasıyla aynı zamana denk geliyor. Wisconsin. Bu etkinlik Nokia'yı, 2024'te hazır olacak geniş bant elektronik ürünlerinin ABD'de üretileceğini duyuran ilk telekom şirketi yapıyor. Başkan Yardımcısı'na Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve Senatör Tammy Baldwin de katılacak.





Duyuru, Biden-Harris Yönetimi'nin yüksek hızlı internet yatırımları ve Amerika Malı politikaları tarafından teşvik edilen ve Başkan'ın Amerika'ya Yatırım gündeminin bir parçası olan bir dizi yerli üretim duyurusunun sonuncusu ve Bidenomik'in artık daha da yaygınlaştığının açık bir işareti. çalışma. Yüksek hızlı internet endüstrisinde elektronik ürünlerin çoğu şu anda ABD'de üretilmiyor ancak İki Partili Altyapı Yasasındaki Buy America hükümleri, özellikle 42,45 milyar dolarlık Geniş Bant Sermayesi, Erişim ve Dağıtımın uygulanması öncesinde yeni üretimin desteklenmesini sağlıyor. (BONCUK) programı.





Franklin Delano Roosevelt'in Kırsal Elektrifikasyon Yasası'nın Amerika'daki neredeyse her eve ve çiftliğe elektrik getirmesi gibi, Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris de on yılın sonuna kadar Amerika'daki herkesi uygun fiyatlı, güvenilir, yüksek hızlı internete bağlama yönündeki tarihi taahhütlerini yerine getiriyorlar. . Biden-Harris Yönetimi'nin tarihi Herkes İçin İnternet girişimi, Amerika'daki her topluluğa uygun fiyatlı, güvenilir, yüksek hızlı internet hizmeti sunmak için 90 milyar dolar yatırım yapıyor, iyi maaşlı üretim işleri yaratıyor ve yerel geniş bant imalat endüstrisini canlandırıyor.





Özel sektörün yerli üretimle ilgili son dönemdeki diğer duyuruları şöyle:





Optik fiber ve kablo üreticisi Corning, ABD'deki üretim kapasitesinin genişlemesini Kuzey Carolina'nın Hickory yakınında yeni bir üretim kampüsünün açılışıyla kutladı. ABD'de fiber üretimine yönelik 500 milyon dolardan fazla yatırım, Corning'in eyaletteki 5.000'den fazla çalışanına yüzlerce üretim işi kazandırıyor.



Geniş bant ağ ekipmanı sağlayıcısı CommScope**, yakın zamanda Catawba, Kuzey Carolina'daki tesisinde ABD fiber optik kablo üretimini genişletmeye yönelik 60 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını duyurdu. Bu yatırım önümüzdeki beş yıl içinde 250'den fazla yeni iş yaratacak ve kırsal fiber ağ mimarisi için özel olarak tasarlanmış bir fiber optik kablo olan "HeliARC"yi yaratacak.



Optik fiber ve fiber optik kablo üreticisi Prysmian, Jackson, Tennessee'deki bakır kablo tesisini son teknolojiye sahip bir fiber optik kablo üretim tesisine dönüştürmek için 30 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını duyurdu. Bu tesis yenileme çalışmasının bir parçası olarak Prysmian, çalışanların yaklaşık %90'ını yeniden eğiterek ve elinde tutarak işgücünün geçişini gerçekleştirdi. Prysmian, sektör ortalaması olan %25'e kıyasla fabrika çalışanlarının %42'sini oluşturan kadın imalat işçilerini işe almak ve eğitmek için önemli bir çaba harcadı.





Amerika'yı Satın Alın gereksinimleri, Herkes için İnternet girişiminin ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkarmamızı sağlamanın anahtarıdır. Milyonlarca Amerikalıya uygun fiyatlı, güvenilir, yüksek hızlı internet hizmeti sunmak için gereken demir, çelik, elyaf ve inşaat malzemelerini üretmek, burada, evde iş yaratmak için bir fırsattır. BEAD programı fonları, demir, çelik ve elyaf gibi ABD'de üretilen ürünleri satın almak için kullanılacak. BEAD programı fonlarının harcanmasına ilişkin ek özel kurallar yakında yayınlanacaktır.





Başkan Biden'ın Birliğin Durumu konuşmasında söylediği gibi, "Amerika'daki her topluluğun - her topluluğun uygun fiyatlı, yüksek hızlı internete erişimi olmasını sağlıyoruz... Ayrıca inşaatta kullanılan tüm inşaat malzemelerinin zorunlu kılınmasını sağlayacak yeni standartları da duyuruyorum. Amerika'da yapılacak federal altyapı projeleri. Amerika'da üretilmiştir. İçtenlikle söyledim. Kereste, cam, alçıpan, fiber optik kablo.”





Bugünkü duyuru, Başkan Biden'ın İki Partili Altyapı Yasası, Enflasyonu Azaltma Yasası, CHIPS ve Bilim Yasası ve Amerikan Kurtarma Planı'ndan tarihi yatırımları içeren Amerika'ya Yatırım Gündemi'nin bir parçası. Bu yatırımlar hep birlikte bir üretim patlaması yaratıyor, altyapımızın yeniden inşasına ve tedarik zincirlerinin geri getirilmesine yardımcı oluyor, çalışkan ailelerin maliyetlerini düşürüyor ve ülke çapında dört yıllık bir eğitim gerektirmeyen işler yaratıyor. Özel sektör, yarı iletkenler, elektrikli piller, EV şarjı, demiryolu üretimi, su parçaları ve daha fazlası dahil olmak üzere Amerika'da yeni üretime halihazırda 500 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.









Bu içerik 3 Ağustos 2023'te whitehouse.gov'da yayınlandı. Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda HackerNoon'da yeniden yayımlanmıştır. Yaratıcı Commons 3.0.



