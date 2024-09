De l'Inde aux États-Unis : Jagadish Nimmagadda sur l'innovation et l'excellence en ingénierie logicielle

Malgré les nombreuses opportunités qui s’offrent à lui, les talents en herbe sont souvent découragés par les progrès technologiques rapides, la concurrence intense, la culture du travail exigeante, le manque de diversité et les obstacles financiers au sein de l’industrie technologique. C’est là que Jagadish Nimmagadda sert d’exemple inspirant. Pour Nimmagadda, être né en Inde n’a fait que le rendre plus dynamique dans son approche de la vie. Après des débuts modestes, il a construit une carrière florissante en tant que technicien informatique et est actuellement classé parmi les élites dans son domaine chez Amazon Web Services (AWS), où il est responsable principal du développement de logiciels.





L'étincelle initiale de Jagadish pour l'informatique s'est allumée pendant son enfance, en grandissant à Hyderabad, en Inde. Il a commencé sa carrière dans l'industrie technologique chez IBM en tant qu'ingénieur logiciel dans sa ville natale, où il a appris la valeur de la coopération et l'importance de maintenir des normes élevées et a suivi sa passion en s'inscrivant à la Virginia International University, Fairfax, pour poursuivre une maîtrise en informatique. À la recherche d'un nouveau défi et désireux d'élargir ses horizons, Jagadish a déménagé en Malaisie et a commencé à travailler comme ingénieur logiciel chez MyEG Services Berhad, spécialisé dans la fourniture de solutions et de services gouvernementaux électroniques. Il a continué à se concentrer sur l'amélioration de ses compétences techniques tout en développant des solutions créatives qui ont facilité la croissance de l'entreprise. Il est rapidement devenu évident, grâce à sa capacité à influencer les efforts de collaboration, qu'il était une force émergente dans le domaine de la technologie.





En 2014, Jagadish a franchi une étape importante dans sa carrière en devenant consultant en ingénierie logicielle chez Fannie Mae à Herndon, en Virginie, où il a créé des applications Web progressives, automatisé des procédures clés et proposé des idées efficaces pour réduire les coûts. Sa contribution a amélioré la productivité et a eu un impact positif sur l'entreprise.





En 2015, le talent de Jagadish était largement reconnu dans le secteur, ce qui l'a conduit à rejoindre Capital One Financials à Richmond, en Virginie. Au cours des sept années suivantes, il a eu un impact profond sur l'entreprise grâce à ses compétences techniques et à son leadership. Il a contribué au recrutement et à la formation des talents chez Capital One, à l'élaboration de directives de contrôle du cloud AWS et à la direction de la conception et du développement de règles critiques de conservation du cloud pour la conformité. Sa réalisation la plus notable chez Capital One a été l'architecture de l'application de transfert SWIFT Wire pour la migration vers le cloud, qui a assuré la durabilité et la disponibilité dans plusieurs régions.





La carrière de Jagadish a atteint de nouveaux sommets lorsqu'il a rejoint AWS en tant que responsable du développement logiciel en 2022. Il continue d'explorer de nouvelles possibilités, en dirigeant des équipes interfonctionnelles dans le développement agile de logiciels, les migrations numériques et l'amélioration des processus. Son leadership et son dévouement exemplaires lors de la migration des applications Frontier vers Electron, du développement d'une stratégie de test complète de bout en bout et de la transformation des modèles de hiérarchie des ventes ont considérablement amélioré les opérations et l'expérience client chez AWS.





En tant qu'apprenant permanent, Jagadish détient de nombreuses certifications prestigieuses, notamment AWS Certified Security Specialty et Certification Cloudera en tant que développeur pour Apache Hadoop Son dévouement à l'apprentissage continu se manifeste dans ses nombreuses contributions à la communauté technologique à travers des publications sur le contrôle d'accès avancé dans Amazon DynamoDB et l'adoption du développement local dans AWS sans serveur.





Jagadish a joué un rôle déterminant dans le développement d'outils de planification des ventes, qui ont contribué à générer 90 milliards de dollars de revenus pour AWS et ont joué un rôle clé dans la manière dont les équipes de vente répartissent les quotas, distribuent les affectations territoriales et fixent les objectifs. Son approche proactive et axée sur le client a permis de livrer ces outils à temps, ce qui a profité à l'ensemble de l'organisation.





Jagadish Nimmagadda est un exemple inspirant de réussite dans la lutte contre les défis et l'exploration des possibilités. En tant que leader d'opinion dans le domaine de l'ingénierie logicielle et du cloud computing, ses contributions continuent de motiver les ingénieurs en herbe dans le secteur des technologies, offrant des leçons précieuses qui peuvent constituer la base de leur carrière.