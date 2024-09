Elon Musk et le pire scénario d'une apocalypse nucléaire

Chaque génération a ses héros technologiques, entre autres plus super (fictifs) et moins réguliers (réels). Pour la génération Y et la génération Z , ce héros est indéniablement Elon Musk. Pour ma génération X, alias la génération "oubliée" et/ou "perdue", c'était/est Kim Dotcom.





Qu'est-ce que ces deux individus distingués et controversés pourraient avoir en commun ? Eh bien, pour commencer, ce sont des copains de Twitter.

Elon "Lekker" Musk et Kim "Kiwi" Dotcom





Vous pouvez plaire à certaines personnes tout le temps, vous pouvez plaire à tout le monde une partie du temps, mais vous ne pouvez pas plaire à tout le monde tout le temps.

-John Lydgate





Ainsi, un beau jour, Kim Dotcom ne se sentait pas bien à propos des satellites Starlink "endormis" d'Elon. Au fait, une superbe chanson de Tasmin Archer. Cherchez-le sur YouTube.





Elon est entré en plein mode « mea culpa » avec sa réponse :





Ensuite, nous avons eu une série de tweets sur l'amour, l'humanité, la paix dans le monde et d'autres lieux communs que chaque candidate à Miss Univers connaît par cœur.





L'amour est dans l'air, mais à une altitude inférieure aux « drones kamikazes » et aux satellites Internet, évidemment.





Ce qui est juste est juste, Kim Dotcom a aussi beaucoup à faire. Les Ukrainiens pardonneront peut-être un jour la "suggestion" de paix d'Elon , mais Hollywood ne laissera pas Kim leur glisser entre les doigts du droit d'auteur , ce qui est plus certain que la mort et les impôts. La doublure argentée pour Kim est le fait qu'il vit dans le pays le plus convivial du monde pour les bunkers apocalyptiques pour les milliardaires .





Dans le pire des cas d'apocalypse nucléaire , c'est bien d'avoir Kim Dotcom pour ami, même si ce n'est que sur Twitter.





Le principe de survie de base est d'atteindre les bunkers à l'épreuve de l'apocalypse de la Nouvelle-Zélande juste à temps avant, vous savez quoi. Mais, c'est une autre histoire.





Juste avant de quitter le fondateur de MEGA , à ne pas confondre avec MAGA, pour profiter en compagnie des Hobbits de Peter Jackson (lieu de tournage de LOTR et The Hobbit Trilogy), n'oublions pas d'évoquer les "essais" politiques de Kim en tant que candidat indépendant et avec le mouvement MANA , encore une fois à ne pas confondre avec le mouvement MAGA. Pourquoi est-ce même une chose? Eh bien, les grosses sommes d'argent, les grosses technologies et la politique sont tout simplement destinées ou vouées à se croiser, d'une manière ou d'une autre.

La « damnation » du « mauvais tournant » politique









Elon Musk doit-il être omniprésent ? Il n'y a pas d'autre façon de le dire, et c'est une question légitime à poser. Chaque fois qu'il y a un événement qui capte l'attention du monde entier, il n'y a pas de forte probabilité, mais la certitude qu'Elon serait là, impliqué. Je ne parle pas de la guerre en Ukraine. Vous souvenez-vous de l' équipe de football des jeunes thaïlandais pris au piège ? Il doit y avoir un goût amer de controverse laissé derrière Elon. C'est juste comme ça ou il est. Pour sa propre défense, il a parfaitement le droit de dire que la route de la mauvaise publicité est pavée de bonnes intentions.





La cerise sur le gâteau a été livrée par Larry T Bird. La prise de contrôle de Twitter est une affaire conclue à en juger par les comptes d'actions du personnel verrouillés . Nous sommes donc libres de nous adresser à l'éléphant dans la pièce. Elon ramène Trump sur Twitter pour pimenter les Midterms, c'est le plan. Non, je ne pense pas. Pourquoi si sérieux? Je vois "Batman Begins" plutôt que comment Twitter se termine.





et établir de nouvelles règles concernant la zone de la piscine…





De plus, je n'irais pas aussi loin que de juger le caractère ou la personnalité de quelqu'un sur la base de tweets.





"En plus d'être l'homme le plus riche du monde, Elon Musk semble également présenter les symptômes d'un trouble de la personnalité histrionique. Le HPD, comme on l'appelle dans les sciences psychiatriques, réside dans le jardin des troubles de la personnalité" Cluster B" et est associé au narcissisme. , les comportements de recherche d'attention et la manipulation. Les HPD ont tendance à être charmants et vifs, souvent à la limite du flirt et de l'excitabilité », a écrit Jack Shafer de Politico .





Pourquoi si personnel ? Tout ce que je vois, ce sont Bruce Wayne et Clark Kent dans l'une des dernières scènes de "Justice League".





Je ne suis pas le premier ni le dernier à avoir comparé Elon Musk à Bruce Wayne, mais ceux qui comparent Trump à Clark Kent devraient consulter le chroniqueur de Politico que j'ai cité. Quel est le problème avec cette image? Rien.





L'homme qui nous emmène sur Mars doit s'inquiéter de ce qu'il va tweeter ensuite car il pourrait être suspendu. Allons y! Sérieusement?





Mais que va-t-il se passer avec les employés actuels de Twitter ?





Disons, pour les besoins de cette histoire, que j'ai un ami qui travaille sur Twitter. Il me demande un conseil pour savoir s'il doit ou non partir ou rester.





Je dirais que si vous voulez partir uniquement parce que vous n'aimez pas Elon en tant que personne, alors vous êtes sur le point de faire une erreur, que vous regretterez très probablement. Mais si vous voulez partir parce que vous pensez qu'Elon est bien au-dessus de sa tête avec toute l'histoire de Twitter, alors vous avez raison. Vous travaillez chez Twitter ; vous en connaissez les tenants et les aboutissants. Dans ce cas, je vous comprends et vous soutiens.





J'ai eu des clients du monde entier. Avec certains d'entre eux, j'ai partagé l'histoire mouvementée et brutale de nos nations et de nos pays. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec les affaires? RIEN!





Êtes-vous un professionnel quelles que soient les circonstances OU un militant quels que soient les « agendas » ?





Que fais-tu pendant ton temps libre; c'est ton truc. Votre lieu de travail doit être sacré. Il n'y a pas de place pour la politique, les idéologies, les préjugés et autres au travail.





Twitter Don't Cry - Les mi-parcours ont un plus gros poisson à faire frire





L'homme le plus riche du monde peut-il décider du résultat des élections de mi-mandat en 2022 ? Non! Au fait, un super film de Jordan Peele. Vous êtes libre de demander à Kim Dotcom où vous pouvez le regarder gratuitement, mais je ne vous le recommanderais pas.





Elon Musk ne peut pas régler l'inflation et la crise de la frontière sud. Il ne peut pas obliger les militants pro-choix et pro-vie à proposer un scénario gagnant-gagnant, ni faire en sorte que Zelensky et Poutine se serrent la main et sourient. Cependant, Elon pourrait être pris entre deux feux à mi-parcours. Pire encore, il pourrait devenir l'arbre même qui nous empêche de voir que la forêt technologique est en feu.





«La Cour suprême entendra deux affaires qui pourraient modifier l'article 230 de la Communications Decency Act. L'écrivain principal de Slate, Mark Joseph Stern, explique à Jon Sarlin de "Nightcap" pourquoi les grandes entreprises de technologie et de médias sociaux appellent cela une "menace fondamentale pour leur existence".





Lorsque vous faites face à une « menace existentielle », vous n'êtes pas vous-même. Cela signifie que la grande technologie pourrait et deviendrait extrêmement biaisée. Elon Musk, avec ou sans Twitter, peut se permettre d'être "politiquement neutre", mais YouTube et Facebook ne le peuvent pas.





"Surtout à un moment où de nombreux républicains aimeraient réécrire la section 230 pour inclure des garanties maladroites pour les conservateurs politiques." Cela signifie que les grandes technologies devraient être encore plus généreuses avec leurs dons aux démocrates car « les membres du Congrès envisagent régulièrement des modifications législatives à la section 230 , de sorte que la Cour pourrait ne pas, à long terme, avoir le dernier mot».





En termes clairs et simples, pendant que vous décidez si vous devez ou non tweeter selon la "règle" d'Elon Musk, vous risquez de perdre votre immunité en tant que créateur de contenu car "les protections de l'article 230 sont essentielles pour que les éditeurs de sites Web et les services d'application offrent aux utilisateurs- contribué au contenu et que les restrictions à l'immunité historiquement large de la loi entraveraient l'innovation et s'avéreraient indûment contraignantes.





Comme vous pouvez le voir, même tout l'argent du monde ne peut garantir que vous l'aurez comme bon vous semble. Il faudrait une décision de la Cour suprême pour modifier l'article 230 et rendre l'investissement de 44 milliards de dollars d'Elon dans Twitter sans valeur.





Elon Musk sera damné s'il tourne à gauche ou à droite, fait quelque chose ou ne fait rien