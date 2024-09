Apple Mail - Démasquer l'application la plus mystérieuse du monde

Mail… Qu'y a-t-il pour Apple ?

L'application Mail est préconfigurée sur l'écran d'accueil (le bien immobilier le plus précieux de votre iPhone), mais le mot mail n'est même pas mentionné dans le 10-k d'Apple. Il s'agit clairement d'une application importante, non seulement pour Apple, mais aussi pour les clients d'Apple. Les utilisateurs d'iPhone déposent fréquemment l'application Mail dans leur dock (le plateau inférieur de votre écran qui ne disparaît jamais). Essayez de googler des images de "l'écran d'accueil de l'iPhone". Vous verrez autant de photos avec l'application Mail déplacées vers le dock qu'avec la pré-configuration.





Alors, qu'en est-il de l'approche "rien à voir ici" d'Apple ? Il s'avère que le courrier n'est pas aussi ennuyeux que vous ne le pensez ! En huit diapositives, je dévoile le mystère, décomposant la logique et les chiffres derrière le courrier Apple.





La logique

Mail est l'application furtive qui se démarque aux côtés de Safari et de Music lorsqu'il s'agit de fournir de la valeur et de l'utilité aux utilisateurs.

Gardez à l'esprit qu'Apple est une société de produits. Tous ses logiciels et services sympas sont conçus pour vous permettre d'acheter plus d'iPhones, d'iPads et de Macs (j'aborde cela en détail ici ). À cet égard, Mail n'est pas différent. Cependant, il est unique dans sa nature quelque peu parasitaire. Plus d'informations à ce sujet sous peu ! Pour l'instant, il suffit de dire qu'Apple Mail offre une portée et une utilité bon marché - c'est un client de messagerie qui sert de wrapper autour d'autres clients/services de messagerie et capture une part de marché passive des ouvertures.

La confidentialité est un excellent marketing de nos jours et Apple occupe une position unique parmi les sociétés MAANG (Meta, Amazon, Apple, Netflix, Google) car c'est la seule dont le modèle commercial n'est pas alimenté par les données des consommateurs. L'application Mail n'est pas seulement un excellent utilitaire, mais c'est un point de valeur important dans la messagerie de confidentialité d'Apple.

Les nombres

Je pense que la plupart des lecteurs pourraient être surpris d'apprendre qu'Apple est le client de messagerie dominant. Je vais développer plus sur pourquoi dans un peu. Mais depuis la sortie de Mail Privacy Protection, Apple a gagné 6 points de pourcentage de part de marché des ouvertures. C'est la preuve qu'Apple exploite une préoccupation majeure des utilisateurs.

Alors j'ai promis de revenir sur quelques points :





Pourquoi Apple est-il le client de messagerie dominant ? Apple est le client de messagerie dominant en raison de la façon dont la part de marché est mesurée. Litmus regarde la part des ouvertures. "Ouvre" désigne les utilisateurs qui ont reçu et ouvert un e-mail. En d'autres termes, ils l'ont vu dans la boîte de réception et ont cliqué dessus. Apple Mail est un agrégateur, vous pouvez le considérer comme un wrapper autour de votre véritable service de messagerie. Par exemple, si vous avez une adresse Gmail, mais que vous vous êtes connecté à l'application Mail et que vous avez ouvert votre e-mail via l'application Mail, Apple obtient le crédit. Cela m'amène à mon prochain point…

Pourquoi Apple Mail est-il parasite ? Apple siphonne essentiellement les ouvertures d'e-mails d'autres services de messagerie. Des entreprises comme Google hébergent des comptes de messagerie en partie parce qu'elles gagnent de l'argent en diffusant des annonces. Lorsque Google héberge des comptes de messagerie, il consomme le coût des gigaoctets de stockage qu'il offre gratuitement aux utilisateurs. Lorsque les utilisateurs ouvrent leur compte Gmail dans Apple Mail, Google perd la possibilité de leur proposer une annonce par e-mail (ce qui rend cette entreprise moins rentable). Dans le même temps, Apple gagne à ne pas avoir à payer les coûts de stockage et de maintenance liés à la fourniture d'un service de messagerie, tout en étant en mesure de fournir un utilitaire précieux à ses utilisateurs.







Résumé : qu'y a-t-il pour Apple ?

Apple développe des logiciels et des services pour vendre plus de matériel. Le courrier n'est pas différent des autres services à cet égard. C'est un service qui ajoute une valeur supplémentaire à l'écosystème, augmentant la demande de produits Apple.

Le courrier est une bonne affaire pour Apple. Mail fournit une utilité importante aux utilisateurs, mais Apple n'a pas à payer le coût habituel de fonctionnement d'un service de messagerie (hébergement, etc.).

La protection de la confidentialité des messages joue également un rôle important dans la stratégie de messagerie de confidentialité d'Apple. Cela représente une valeur de marque intangible.