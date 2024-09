Concours d'écriture #Web3 2022 : résultats du 3e tour annoncés !

Trop long; Pour lire

People Mentioned Companies Mentioned

Le 1er prix revient à Web 3.0 : En cas de doute, faites le contraire par @wasyne. La deuxième place revient à DeSci - le nouveau mouvement Web 3 pour révolutionner la recherche scientifique et le financement par @sergey-baloyan. Et en troisième place, nous avons Towards a Divine Understanding of Web3: The Death of Corporate Commercialism par @dok333. Enfin, l'histoire la plus vue est Web3 is Like Piracy et That's a Good Thing de @metapunk.