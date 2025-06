9 Quadrillion Reasons Web3 n'est toujours pas prêt

What the Mobius Meltdown Reveals About Smart Contract Complacency

Une ligne de mauvaise mathématique.

9 quadrillions de jetons.

2 millions de dollars en moins de 72 heures.

Mobius n'a pas été ébranlé. il a été écrasé par unecopy-paste error in an unaudited smart contractEt Web3 à peine clignoté.

Ce n’était pas un bug, c’étaita broadcast:

Web3 traite toujours les logiciels financiers comme des sprints de code de week-end.

TL;DR - Le Mobius Hack en 10 secondes

Exploit : Bug dans .deposit() autorisé à moulage illimité

Token : $MBU, lancé sur BNB Chain

Les jetons imprimés : 9,731,099,570,720,980,659,843,835,099,042,677

Fonds volés : 2,16 M$ en USDT

Route de sortie : Tornado Cash

Statut de l’audit : nul.

Pas de coupure de circuit, pas de logique de recul, pas de responsabilité.

Ce qui s’est réellement passé

Mobius a lancé son jeton $MBU avec un fanfare minimal sur BNB Chain.

Caché à l’intérieur de .deposit() La fonctionnalité était un désastre silencieux; un bug de multiplicateur qui permet à quiconque de faire des milliards de jetons pour 0,001 BNB.

Un attaquant l'a vu, a menti9+ quadrillion tokens, et échangé juste assez pour s'éloigner avec 2,16 millions de dollars en stablecoins propres.

Le Malicious TX :

0x2a65254b41b42f39331a0bcc9f893518d6b106e80d9a476b8ca3816325f4a150

Adresse de l’attaquant cash-out :0xb32a53af96f7735d47f4b76c525bd5eb02b42600

Après l'attaque, l'attaquant a échangé les jetons MBU gonflés pour 2,16 millions de dollars USDT et a dirigé les fonds vers le portefeuille ci-dessus.

Le jour de l'exploit, cette adresse était activement impliquée dans de multiples événements de drainage de liquidités - et a rapidement conduit des fonds à travers Tornado Cash pour obscurcir la trace.

Il n’avait pas besoin d’un jour zéro.

Il lui fallait un calculateur.

Code est capital - et il est toujours traité comme un jouet

Dans la finance traditionnelle, 2 millions de dollars volés déclencheraient:

litige

couverture

La chaleur réglementaire

Dans Web3? Il obtient un tweet thread... et peut-être un meme.

Voici le sujet le plus profond :

Les contrats intelligents ne sont pas seulement des scripts, ils sont des institutions.

Smart contracts are not just scripts. They are institutions.

Et en ce moment, nous déployons des institutions non auditées avec des autorisations infinies et zéro surveillance.

Chaque primitif composable devient une surface d'attaque. Chaque hypothèse non vérifiée devient une bombe.

L’autosabotage : nous nous sabotons

J'ai aidé les écosystèmes d'architectes à token, les économies natives de Telegram et les infrastructures tokenisées.

Web3 n’est pas sous attaque, Web3 ignore la gravité.

nous :

Lancement du code non audité

Le test formel de Skip

La planification du fallback

Déplacer plus rapidement que nos systèmes de coordination peuvent supporter

Le hack de Mobius n'a pas été une surprise.

A moins que nous ne traitionssmart contract design like critical infrastructureEt cela continuera de se produire.

La composabilité coupe les deux façons

La composabilité est le joyau de la couronne de la crypto, mais c’est aussi sa mâchoire de verre.

Chaque module interconnecté devient un vecteur de risque. Chaque « bloc de légo » avec une logique défectueuse peut briser le système de quelqu’un d’autre.

Le bug Mobius n'a pas seulement nuqué leur jeton - il a eu un impact sur la liquidité cumulée, les échanges de jetons et la confiance dans l'ensemble de la pile.

Ceci estsystemic fragilityLe masque de l’innovation.

Le prochain cycle ne sera pas si pardonnant

En 2019, ce serait un coup de pouce. En 2021, peut-être un récit d’avertissement. En 2025?

It’s a credibility crisis.

Les institutions surveillent.

Les régulateurs circulent.

Le capital mainstream ne pardonne pas les erreurs mathématiques dans les protocoles bancaires.

Si votre code peut couler 9 quadrillions de jetons avec une seule entrée erronée, ce n’est pas un MVP.

It’s an attack surface waiting to be exploited.

Pensée finale: les contrats intelligents doivent mûrir - ou mourir en essayant

Si nous ne traitons pas le code comme un capital, quelqu’un d’autre le traitera comme une opportunité.

If we don’t treat code as capital, someone else will treat it as opportunity.

Jusqu’à ce que nous construisions avec la rigueur du logiciel financier, avec des audits, des vérifications formelles, des pistes de mise à niveau et des commutateurs, nous ne construisons pas des finances.

Nous ne faisons que donner aux hackers un début de tête.

