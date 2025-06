Quadrillion Reasons Web3 aún no está listo

What the Mobius Meltdown Reveals About Smart Contract Complacency

Una línea de malas matemáticas.

9 cuadrilones de toneladas.

2 millones de dólares - en menos de 72 horas.

Mobius no se volvió rugido. Fue devastado por unacopy-paste error in an unaudited smart contractWeb3 casi no se movió.

Pero esto no fue sólo un bug.a broadcast:

Web3 sigue tratando el software financiero como los sprints de código del fin de semana.

Web3 sigue tratando el software financiero como los sprints de código del fin de semana.

TL;DR: The Mobius Hack en 10 segundos

Exploit: Bug en .deposit() permitió un mining ilimitado

Token: $MBU, lanzado en BNB Chain

Tokens Impresos: 9,731,099,570,720,980,659,843,835,099,042,677

Fondos robados: $2.16M en USDT

Ruta de salida: Tornado Cash

Estado de Auditoría: Ninguna. cero.

No hay interruptores de circuitos, no hay lógica de retroceso, no hay responsabilidad.

Lo que realmente sucedió

Mobius lanzó su token $MBU con fanfare mínimo en BNB Chain.

Escondido en el interior de .deposit() La función fue un desastre silencioso; un error multiplicador que permitió a cualquiera minar miles de millones de tokens por 0.001 BNB.

Un atacante lo vio, mentado9+ quadrillion tokens, y cambió lo suficiente como para irse con $ 2.16M en stablecoins limpios.

El malvado TX:

0x2a65254b41b42f39331a0bcc9f893518d6b106e80d9a476b8ca3816325f4a150

Dirección del atacante cash-out:0xb32a53af96f7735d47f4b76c525bd5eb02b42600

Después de minar, el atacante cambió los tokens de $MBU inflados por $2.16 millones en USDT y redirigió los fondos a la cartera de arriba.

En el día del exploit, esta dirección estaba activamente involucrada en múltiples eventos de drenaje de liquidez - y rápidamente canalizó fondos a través de Tornado Cash para ocultar el rastro.

No necesitaba un día cero.

Necesitaba una calculadora.

El código es capital y sigue siendo tratado como un juguete

En las finanzas tradicionales, $ 2M robado desencadenaría:

litigios

Cobertura

Regulación del calor

En Web3? obtendrá un tweet... y tal vez un meme.

Aquí está el tema más profundo:

Los contratos inteligentes no son sólo scripts, son instituciones.

Smart contracts are not just scripts. They are institutions.

Y en este momento, estamos desplegando instituciones no auditadas con permisos infinitos y supervisión cero.

Y en este momento, estamos desplegando instituciones no auditadas con permisos infinitos y supervisión cero.

Cada primitivo compostable se convierte en una superficie de ataque.

Cada primitivo compostable se convierte en una superficie de ataque.

Título original: We Are Self-Sabotaging

He ayudado a los arquitectos a token ecosistemas, las economías nativas de Telegram, y tokenized infra stacks.

Web3 no está bajo ataque. Web3 está ignorando la gravedad.

Web3 no está bajo ataque. Web3 está ignorando la gravedad.

Nosotros :

Lanzamiento de código no auditado

Pruebas formales de Skip

Planificación de fallback

Moverse más rápido de lo que nuestros sistemas de coordinación pueden soportar

El hack de Mobius no fue una sorpresa, fue inevitable.

A menos que tratemossmart contract design like critical infrastructureEsto seguirá sucediendo.

La composibilidad corta ambos modos

La composibilidad es la joya de la corona de la criptografía, pero también es su mandíbula de vidrio.

Cada módulo interconectado se convierte en un vector de riesgo.Cada “bloco de Lego” con lógica defectuosa puede romper el sistema de otra persona.

Cada módulo interconectado se convierte en un vector de riesgo.Cada “bloco de Lego” con lógica defectuosa puede romper el sistema de otra persona.

El bug de Mobius no solo nuke su token - impactó la liquidez agrupada, los swaps de token y la confianza en toda la pila.

El bug de Mobius no solo nuke su token - impactó la liquidez agrupada, los swaps de token y la confianza en toda la pila.

Esto essystemic fragilityMaquillaje como innovación.

El próximo ciclo no será tan perdonador

En 2019, esto sería una punchline. En 2021, tal vez un cuento de advertencia. En 2025?

It’s a credibility crisis.

Las instituciones están viendo.

Los reguladores circulan.

El capital dominante no perdona los errores matemáticos en los protocolos bancarios.

Si tu código puede minar 9 quadrillion tokens con una entrada equivocada, no es un MVP.

It’s an attack surface waiting to be exploited.

El pensamiento final: los contratos inteligentes deben madurar - o morir intentando

Si no tratamos el código como capital, alguien más lo tratará como oportunidad.

If we don’t treat code as capital, someone else will treat it as opportunity.

Hasta que construamos con el rigor del software financiero, con auditorías, verificación formal, pistas de actualización y interruptores de muerte, no estamos construyendo finanzas.

Sólo estamos dando a los hackers un comienzo.

✍️ Notas del autor

Este post es una versión ampliada y optimizada de una pieza que originalmente compartió en miBlog de Hashnode-Reformado para que la comunidad HackerNoon pueda profundizar en la arquitectura, las implicaciones y las consecuencias institucionales.

Comparto ensayos semanales en la intersección de la seguridad de contratos inteligentes, la infraestructura AI x y los sistemas tokenizados de valor.

Nos mantendremos conectados: señal sobre ruido

👉 Siga conmigo para ensayos, marcos y pensamiento fronterizo crudo:

El hacker:hackernoon.com/@ronnie_huss

El blog:Lanzamiento.co.uk

En Linkedin:linkedin.com/en/RonnieHuss

Twitter / X:twitter.com / RONNIEHUSS